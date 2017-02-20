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Практика заговора: Шокирующие откровения ведущего ядерщика России

10:34. 20 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Доктор наук и профессор Острецов Игорь Николаевич десятки лет занимал высокие должности в атомной промышленности. Он знает много лишнего. Он решил этим лишним поделиться. 

Во-первых, рассказать правду о тайной урановой сделке США и России

Во-вторых, раскрыть информацию о том, кто и почему взорвал Фукусиму в 2011, и почему Украина следующая в очереди.

В-третьих, на конкретных примерах показать, что война идёт не между идеологиями, религиями, странами, а между бедными и богатыми. Мир стоит перед выбором – либо обанкротить тысячи сверх богатых, либо они уничтожат миллиарды бедных.

В-четвёртых, подробно осветить новый метод получения ядерной энергии обещающий изобилие энергии при полном отсутствии радиоактивных отходов. 


Хронология встречи:
 
0:10 Плутоний и Путин
0:42 Оружейный плутоний
3:10 Правда об отношениях США и РФ в ядерной сфере
6:20 Ядерные релятивистские технологии.
19:30 Фундаментальные результаты опытов.
22:20 Почему не дают работать?
26:20 Как поймать ядерных террористов.
30:00 Как тормозили ядерные эксперименты для США.
37:00 О самых тайнах.
49:00 Почему элиты не хотят изменения социальной структуры.
54:00 Ядерные реактивные двигатели.

Ещё немного о ториевой энергетике:

Источник: www.kramola.info

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