Практика заговора: Шокирующие откровения ведущего ядерщика России
Доктор наук и профессор Острецов Игорь Николаевич десятки лет занимал высокие должности в атомной промышленности. Он знает много лишнего. Он решил этим лишним поделиться.
Во-первых, рассказать правду о тайной урановой сделке США и России.
Во-вторых, раскрыть информацию о том, кто и почему взорвал Фукусиму в 2011, и почему Украина следующая в очереди.
В-третьих, на конкретных примерах показать, что война идёт не между идеологиями, религиями, странами, а между бедными и богатыми. Мир стоит перед выбором – либо обанкротить тысячи сверх богатых, либо они уничтожат миллиарды бедных.
В-четвёртых, подробно осветить новый метод получения ядерной энергии обещающий изобилие энергии при полном отсутствии радиоактивных отходов.
Хронология встречи:
0:10 Плутоний и Путин
0:42 Оружейный плутоний
3:10 Правда об отношениях США и РФ в ядерной сфере
6:20 Ядерные релятивистские технологии.
19:30 Фундаментальные результаты опытов.
22:20 Почему не дают работать?
26:20 Как поймать ядерных террористов.
30:00 Как тормозили ядерные эксперименты для США.
37:00 О самых тайнах.
49:00 Почему элиты не хотят изменения социальной структуры.
54:00 Ядерные реактивные двигатели.
Ещё немного о ториевой энергетике:
Источник: www.kramola.info