Практика заговора: Шокирующие откровения ведущего ядерщика России

Доктор наук и профессор Острецов Игорь Николаевич десятки лет занимал высокие должности в атомной промышленности. Он знает много лишнего. Он решил этим лишним поделиться.

Во-первых, рассказать правду о тайной урановой сделке США и России.

Во-вторых, раскрыть информацию о том, кто и почему взорвал Фукусиму в 2011, и почему Украина следующая в очереди.

В-третьих, на конкретных примерах показать, что война идёт не между идеологиями, религиями, странами, а между бедными и богатыми. Мир стоит перед выбором – либо обанкротить тысячи сверх богатых, либо они уничтожат миллиарды бедных.

В-четвёртых, подробно осветить новый метод получения ядерной энергии обещающий изобилие энергии при полном отсутствии радиоактивных отходов.



Хронология встречи:



0:10 Плутоний и Путин

0:42 Оружейный плутоний

3:10 Правда об отношениях США и РФ в ядерной сфере

6:20 Ядерные релятивистские технологии.

19:30 Фундаментальные результаты опытов.

22:20 Почему не дают работать?

26:20 Как поймать ядерных террористов.

30:00 Как тормозили ядерные эксперименты для США.

37:00 О самых тайнах.

49:00 Почему элиты не хотят изменения социальной структуры.

54:00 Ядерные реактивные двигатели.

Ещё немного о ториевой энергетике:



