«Першинги» летят в Европу

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В Конгресс США внесен законопроект, предлагающий «наказать» Россию за якобы имеющее место нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Его авторы — сенаторы-республиканцы Том Коттон, Марко Рубио и Рон Джонсон — настаивают на принятии следующих ответных мер:

— повышении расходов на разработку средств активной защиты от ракет средней дальности;

— разработке собственных ракет такого класса;

— передаче ракет средней дальности в ядерном оснащении союзникам США в Европе ();

— приостановке выполнения США договоров о сокращении наступательных вооружений (СНВ).

«Если Россия собирается испытывать и размещать крылатые ракеты средней дальности, логика вынуждает нас ответить. Мы предлагаем этот закон, чтобы обозначить четкие и твердые границы для безудержной российской агрессии», — заявил сенатор Коттон.

Напомним: на днях ракетную тему на первый план выдвинула газета The New York Times. По словам ее источников в руководстве США, РФ в нарушение Договора о РСМД якобы испытала новые крылатые ракеты наземного базирования с дальностью свыше 500 км, и даже развернула два дивизиона таких ракет. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 февраля заявил: «Никто официально не обвинял Россию в нарушении РСМД. Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и упомянутому договору».

Надо сказать, обвинения в адрес Москвы в разработке крылатой ракеты, подпадающей под Договор о РСМД, звучали из Вашингтона как минимум с 2007 года. Официально они были предъявлены в июле 2014 года. А 27 января 2017-го исследовательский центр Конгресса США выпустил доклад для конгрессменов, рассказывающий о предыстории проблемы. В нем уточняется, что США никогда открыто не называли ни тип российской ракеты, якобы нарушающей Договор о РСМД, ни место ее базирования. Все, что есть у США, — «высокая степень уверенности» американского разведывательного сообщества, что ракета существует.

Пока президент США Дональд Трамп никак не обозначил своего отношения к теме РСМД. Однако после выступления сенаторов Белому дому придется определяться с позицией, и не исключено, что сторонникам жесткой линии удастся склонить Трампа на свою сторону. В конце концов, прецедент имеется: в декабре 1979 года НАТО уже принимало решение развернуть в Европе 572 ракеты средней дальности — 108 «Першинг-2» и 464 крылатых ракет BGM-109G «Томагавк» наземного базирования.

Вернутся ли в Европу американские ракеты средней дальности, и как реагировать на происходящее России?

— США пытаются оказывать на нас силовое давление в связи с модернизацией Вооруженных сил РФ, — считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

— На деле, предлагаемые конгрессменами меры не являются принципиально новыми и до конца продуманными. Я, например, не вполне понимаю, какие средства активной защиты они намерены разрабатывать против российских крылатых ракет. В принципе, защититься от ракет такого класса можно, развернув густую сеть ПВО по всей Европе. Но строить такую сеть разорительно даже для Америки.

Или взять другую меру — разработку собственных ракет средней дальности. Для меня удивительно, почему американцы до сих пор не шли на такие разработки. Крылатые «Томагавки» морского базирования, на которые договор о РСМД не распространяется, довольно сильно устарели. Думаю, вне зависимости от перспектив законопроекта, США будут разрабатывать новые ракеты средней дальности морского и воздушного базирования, и рассматривать это как какую-то дополнительную угрозу мы не можем.

Вопрос стоит лишь о том, размещать такие на земле или нет. И надо понимать: комплексы ПРО, которые американцы уже разместили в Польше и Румынии, оснащены пусковыми установками Мк-41 — теми самыми, которые много лет используются в военно-морских силах США для запусков «Томагавков». По сути, американцы уже сейчас могут разместить «Томагавки» в Европе, и для этого ничего нового им разрабатывать не нужно.

Единственный момент в законопроекте, который на первый взгляд выглядит опасным, — предложение передать союзникам США в Европе американские крылатые ракеты. Но вряд ли Вашингтон согласится передавать такое оружие бесплатно. И вряд ли та же Румыния сможет приобрести американские крылатые ракеты даже со значительной скидкой.

«СП»: — Если дело все же дойдет до таких поставок, чем сможем ответить мы?

— Мы можем зеркально поставить крылатые ракеты средней дальности противникам Америки. Например, Ирану или Северной Корее. В результате, США окажутся в очень сложной ситуации: врагов у американцев хватает, и если у них в руках окажутся ракеты, это поставит интересы Америки под удар по многим направлениям.

«СП»: — Могут ли Штаты, как предлагает законопроект, пойти на приостановление СНВ-3?

— Если американцы пойдут на это, то сами окажутся в дураках. Мы гораздо дальше продвинулись в совершенствовании стратегических ядерных сил: у нас модернизация ядерной триады подходит к концу, а США к ней еще не приступали. В результате, если США выйдут из СНВ-3, мы быстро нарастим свой ядерный арсенал — это нам даже на руку.

По большому счету, все нынешние угрозы Америки носят виртуальный характер. Кроме того, я считаю, что договор о РСМД не отвечает интересам России. Дело в том, что США находятся за океаном, и ракеты средней дальности им нужны только для защиты союзников. Россию же окружают государства, которые располагают ракетами средней дальности, и которые создают для нас реальные угрозы.

В этой ситуации России нужно думать, прежде всего, о собственных интересах и безопасности, и РСМД развивать. Это важно и потому, что с повышением точности ракеты средней дальности даже в неядерном оснащении становятся стратегическим средством сдерживания. Мы, например, можем такими ракетами наносить удары со своей территории по террористическим группировкам в Саудовской Аравии, Афганистане, или по тому же «Исламскому государству» * в Сирии.

Повторюсь, договор о РСМД себя изжил, и если американцы его разорвут, нам от этого хуже не станет.

«СП»: — Поддержит ли Конгресс «ракетную» законодательную инициативу, и как отнесется к ней Трамп?

— Конгресс, я считаю, законопроект вполне может поддержать. Но Трамп — вряд ли, поскольку он видит главной задачей улучшение экономического положения Америки. США сейчас не с руки ни ввязываться в создание масштабной системы ПВО против крылатых ракет, ни заниматься благотворительностью, поставляя ракеты средней дальности союзникам на льготных условиях, ни форсировать развитие стратегических вооружений. Трамп не хочет тратить деньги зря, наоборот, требует, чтобы союзники по НАТО платили «справедливую долю».

Думаю, с учетом сказанного, новый американский законопроект является блефом.

— Американских законодателей никто за руки не держит, и они могут инициативу поддержать, тем более, русофобия в США развита очень сильно, — отмечает военный эксперт Виктор Литовкин. — Другое дело, что эти решения будут действенными, только если их подпишет президент. Как поступит Дональд Трамп — мы не знаем. Просто потому, что сегодня в США делается все, чтобы заставить Трампа не улучшать отношений с Россией. Для многих представителей американской элиты такое улучшение означает удар по их бизнесу, построенному на ненависти и противостоянии с Москвой.

По прежде чем делать прогнозы, как будут развиваться события, нужно, я считаю, все же дождаться встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Неслучайно российское руководство пока предельно спокойно реагирует на выпады со стороны США, и не ставит Трампа перед необходимостью реагировать на наши жесткие заявления и ответные меры.

Андрей Полунин, “СП”

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

Источник: voicesevas.ru