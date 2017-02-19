Дежавю – необъяснимое психическое явление

В обыденной жизни со многими людьми происходит порой нечто удивительное: впервые попав в какую-то обстановку или ситуацию, они чувствуют, что все это уже однажды с ними было. Происходит дежавю – явление, которое до сих пор не могут объяснить ни психологи, ни мистики.



Отрицание реальности



Хотя состояние дежавю (от французского deja vu – «уже виденное») впервые было описано в конце XIX столетия, оно и в наши дни остается одной из загадок человеческой природы. Дежавю нельзя вызвать искусственно, поскольку по сей день непонятно, отчего оно возникает.



Потому медицинские исследования этого явления связаны с большими трудностями. Между тем дежавю хотя бы однажды в жизни испытывали 97% населения земного шара. Отец психоанализа Зигмунд Фрейд считал, что в момент эпизода ложной памяти личность как бы отрицает объективную реальность, воспринимает ее как нечто расплывчатое и неясное, взамен погружаясь в мир собственного подсознания.



Со времен Фрейда учеными найдено еще несколько причин возникновения дежавю. Иногда оно выглядит как воспоминание. То, что человек видит, слышит или чувствует, соотносится с информацией, которая уже есть в памяти. И тогда возникает чувство, что он оказался в ситуации не впервые, хотя это совершенно не так.



Случается также, что ложная память служит сигналом повышенной тревожности психики. Даже получая совершенно новую информацию, мозг все равно подает человеку сигнал, что все это он уже знает, вызывая дополнительное беспокойство.



Часто дежавю происходит с людьми, склонными к рассеянности. Их подсознание так быстро фиксирует информацию, что занятый чем-то другим мозг ее просто не замечает. А когда сознание сосредотачивается на окружающей реальности, человек считает, что уже видел все это – поскольку так оно и есть.



Однако при слишком частых случаях дежавю, особенно в виде галлюцинаций, психиатры считают их косвенным признаком психического расстройства. При эпилепсии ощущение ложной памяти иногда предшествует приступу болезни. Вообще при этом недуге состояние дежавю бывает намного чаще, чем у здоровых людей.



А у больных шизофренией возникают так называемые ложные воспоминания – состояние, которое часто принимают за дежавю и которое на самом деле им не является. Медики настоятельно рекомендуют: если дежавю становится навязчивым состоянием и мешает нормальной жизнедеятельности, необходимо прибегнуть к врачебной помощи.



Группы риска



Современный мир уже не склонен сомневаться в действительном существовании эффекта дежавю. За последние десятилетия число скептиков, считающих ложную память выдумкой, уменьшилось с 70 до 40%. Изучение этого состояния также продвигается вперед, хотя и не так быстро, как хотелось бы специалистам. Ученым удалось установить, какие социальные группы более подвержены состоянию ложной памяти.



Согласно результатам исследований, для дежавю существуют «особо опасные» возрастные моменты, когда риск его возникновения больше, чем в другое время.



Первая возрастная группа – от 16 до 18 лет, когда эмоциональность подростковой психики, острая и драматичная реакция на события и отсутствие жизненных знаний провоцируют обращение к ложному опыту, полученному из ложной памяти.



Вторая группа риска – люди от 35 до 40 лет. Кризис среднего возраста воплощает в моментах дежавю ностальгию по ушедшей юности, сожаление о событиях прошлого, попытки хоть в мыслях вернуться назад во времени.



Этот эффект происходит из-за искажения памяти, когда мозг воспроизводит не настоящие воспоминания, а только их иллюзию, представляющую прошедшие годы в идеальном свете. Однако чем старше человек, тем меньше для него риск оказаться в состоянии дежавю.



Кроме того, больше шансов на приступ ложной памяти имеют те, кто много перемещается по миру. Путешественники постоянно видят огромное количество новых лиц и мест, а потому, приехав куда-то впервые, вполне могут подумать, что уже встречали окружающие пейзажи и людей.



Зависит возможность проявлений дежавю и от уровня образования. Опытным путем ученые обнаружили, что реже всего ложная память одолевает учеников начальных классов и людей с низкой профессиональной квалификацией (например, разнорабочих или фермеров). А наиболее обширную группу, попадавшую в ситуацию дежавю, составляют люди с ученой степенью или профессионалы высокого уровня. Причем у женщин случаи ложной памяти встречаются гораздо чаще, чем у представителей сильного пола.



Ложная память или другая жизнь?



Последователи религий Востока, эзотерики и парапсихологи утверждают, что состояние дежавю приходит к людям как воспоминание из их прошлых жизней. К подобной же мысли склонялись некоторые писатели и философы. Лев Толстой, например, вспомнил о своей прошлой жизни, больно ударившись головой при падении с лошади на охоте.



В момент удара, по его собственному утверждению, писатель внезапно осознал, что уже падал так же с лошади два столетия назад, будучи при этом совершенно другим человеком. Карл Юнг в 12 лет, еще до того как стал основоположником аналитической психологии, тоже столкнулся с воспоминанием из прошлой жизни.

Однажды в гостях он увидел фарфоровую фигурку пожилого доктора, обутого в массивные ботинки с серебряными пряжками. И обычные пряжки потрясли маленького Юнга до глубины души – он отчетливо понял, что некогда сам носил именно эту пару обуви.



С тех пор в мальчике как будто одновременно умещались два человека – неуверенный в себе школьник и солидный господин, живший в XVIII веке. Этот господин носил туфли с пряжками, ездил в большом экипаже и занимал какую-то важную должность. После таких «воспоминаний» Юнг всю жизнь утверждал, что дежавю приходит к людям из их прошлых жизней.



Сейчас некоторые знаменитости абсолютно уверены, что живут не впервые. Певица Мадонна, оказавшись в императорском дворце Пекина, почувствовала, что знает все его залы и коридоры и жила там много столетий назад. Сильвестр Сталлоне убежден, что в глубокой древности кочевал по степи со своим племенем и был в нем дозорным, предупреждавшим о приближении врагов.



Киану Ривз часто упоминает в интервью, что в прошлой жизни был ритуальной танцовщицей в одном из бангкокских храмов. Любопытнее же всего то, что при сеансах гипноза, позволивших актерам заглянуть в прошлое, все эти сведения нашли свое подтверждение.



Самые отчетливые и разнообразные описания дежавю ученые фиксируют в Индии, что неудивительно, ведь религиозные верования жителей этой страны включают незыблемую веру в бесконечную череду перерождений. Случаев ложной памяти у индусов описано множество.



Например, пожилая женщина начала говорить на неизвестном никому языке, и эксперты-филологи установили, что она изъясняется на одном из устаревших диалектов фарси. Мало того, не имея даже среднего образования, женщина бойко повествовала о своей жизни в древнем царстве.



Не менее интересен случай, произошедший с шестилетней девочкой, которая «вспомнила», что когда-то жила в другом городе. Когда ее привезли туда, малышка уверенно показала место, где стоял ее дом, и подробно описала своих «родителей». А после опроса соседей выяснилось, что на указанном девочкой месте действительно стоял дом, где жила описанная ею семья: муж, жена и их маленькая дочь.



По мнению мистиков, состояние дежавю обусловлено памятью души, сопровождающей человека во всех его воплощениях. Воспоминания о прошлых жизнях, по их мнению, сохраняются в солнечном сплетении, они-то и есть наше подсознание, которое способно активировать опыт, полученный в одной из реинкарнаций.



«День сурка» навсегда



Одно из крайних проявлений дежавю отражено в голливудской комедии «День сурка», герой которой раз за разом проживал один и тот же день. Похождения главного героя фильма выглядят очень забавно, но молодому британцу, попавшему в аналогичную ситуацию в наши дни, совсем не до смеха.



Юноша вынужден был бросить занятия в университете и практически выпал из нормальной жизни после того, как с ним произошел уникальный случай хронического дежавю.

