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Бой в ближнем космосе: на каких высотах способен воевать российский МиГ-31

18:56. 19 февраля 2017 Просмотров - 428 Нет комментариев Опубликовал:

Бой в ближнем космосе: на каких высотах способен воевать российский МиГ-31

Российский истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 в НАТО называют Foxhound — «Лисья гончая». Ему по силам загнать не одну воздушную «лису». Группа из четырех МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью… от Москвы до Краснодара, то есть свыше 1100 км! Машина способна перехватывать любые воздушные цели, сбивать крылатые ракеты во всем диапазоне их высот и скоростей, и даже — поражать низколетящие спутники на их космических орбитах.

О том, что может этот истребитель в небе и на подступах к космосу, каким оружием обладает и на какие рекорды способен, расскажет журналист Алексей Егоров в очередном выпуске программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Покоритель высот и расстояний

Бой в ближнем космосе: на каких высотах способен воевать российский МиГ-31

Практический потолок МиГ-31превышает 25 км. Стратосферы он достигает на сверхзвуке: скорость истребителя при этом может достигать 3 тысячи км/ч, то есть, почти три звуковых. Одна из задач этих машин — перехватывать крылатые ракеты. Не случайно, один из базовых аэродромов МиГ-31 располагается на равном удалении от Москвы и Санкт-Петербурга. Именно так обеспечивается эффективная противовоздушная оборона этих двух крупнейших центров страны.

Подготовка к старту отлажена до секунд. Дежурный экипаж, дежурная смена инженеров — все знают свои задачи. Готов и дежурный истребитель: двигатель прогрет, баки залиты, ракеты — в полной боевой готовности. Одновременно МиГ-31 несет на своем борту четыре ракеты дальнего радиуса действия Р-33 и столько же ракет малого радиуса действия Р-77. При необходимости весь этот боезапас МиГ-31 может выпустить залпом. Спастись от такого удара невозможно. Самолет также имеет отличную радиолокационную станцию, позволяющую видеть на дальности свыше 400 км.
Бой в ближнем космосе: на каких высотах способен воевать российский МиГ-31

По словам командира полка ВКС России полковника Анатолия Ульянова, новые ракеты, которыми оснащается МиГ-31, способны поражать цели в ближнем космосе. Это и спутники, и баллистические и крылатые ракеты, и прочие средства воздушного нападения противника, в том числе те, которые только будут появляться. Концепция этого самолета, отмечает офицер, закладывалась таким образом, что отряд этих самолетов был способен прикрыть позиционный район шириной порядка 1000-1200 километров. «Для нашей большой страны, особенно для ее северных рубежей, это как нельзя кстати, потому что именно этими самолетами прикрыто все побережье Баренцева и Карского морей», — отмечает полковник Анатолий Ульянов.

Время старта
Бой в ближнем космосе: на каких высотах способен воевать российский МиГ-31

Самолет двухместный: впереди располагается командир, сзади — штурман. Заняв места в креслах, летчики закрывают «фонари», после чего следует серия предстартовых проверок и машины начинают движение к взлетно-посадочной полосе. По словам руководителя полетов подполковника Евгения Полякова, на сверхзвук самолет выходит уже через 10 минут полета. Конечно, если принимать в буквальном смысле, то высота, на которую поднимается МиГ-31, еще не является космосом: космическое пространство, по принятому международному стандарту, начинается с высот от 100 км. Однако уже на двух десятках километрах присутствуют космические «приметы» — нет атмосферы, зато появляется космическая радиация. Для безопасности экипаж использует гермошлемы, высотнокомпенсирующие костюмы. Благодаря им, удается избежать такого опасного явления, как «закипание» крови. К слову, летчики, совершающие полеты на такие высоты, проходят медосмотр не только перед стартом, но и после возвращения на землю. Контроль за состоянием человека — самое важное в авиации.


А еще готовиться к полетам помогают тренажеры. На них имитируются условия выполнения задач. Имитация полная, даже звука двигателя не слышно. Дело в том, что на сверхзвуке этот шум остается позади, так как самолет его опережает. Воздушному оператору Артуру Саркисяну удалось как-то снять редкие кадры: тонкая полоска волны, идущая по фюзеляжу — и есть та самая граница, которая разделяет звук и сверхзвук. Этот переход называют «скачком уплотнения». Скорость в этот момент определяется только по приборам, летчики в кабине ее не ощущают. На тренажере можно отрабатывать и элементы воздушного боя, тренировать действия при различных вводных, например, при пожаре в двигателе.

Рекорды 31-го

Бой в ближнем космосе: на каких высотах способен воевать российский МиГ-31

«Родина» МиГ-31 — Нижний Новгород, авиастроительный завод «Сокол». Сейчас новые машины тут не собирают, зато активно обновляют старые. Как отмечает главный конструктор Александр Осокин, во время реновации производится обновление «начинки», в результате чего появляется высокоэффективный самолет. К примеру, аналоговые приборы меняются здесь на цифровые жидкокристаллические экраны. А вот что остается неизменным — это качество металла, из которого изготовлен корпус машины. Кстати, когда предшественник МиГ-31 – машина 25-й модели была угнана предателем-перебежчиком Виктором Беленко в Японию, тамошние специалисты так и не смогли разгадать секрет сплава. Известно, что в конструкции машины используется и высокопрочная сталь, и алюминий, и титан. Еще одна особенность МиГа — расположение топливных баков, которые занимают почти весь корпус.

Уникальные материалы плюс идеально точно просчитанная конструкция делают МиГ-31 рекордсменом, у которого по многим дисциплинам нет конкурентов. Скажем по скорости: у французского Dassault Rafale она — 2200 км/ч, у натовского Eurofighter Typhoon — 2450, у штатовского F-15 — 2650. Российский самолет, напомним, ускоряется до 3 тысяч. Ему по силам обогнать даже снаряды, выпущенные из своей же пушки! МиГу принадлежит и рекорд высоты: в 1977 году советский летчик Александр Федотов поднялся на этом самолете на 37650 метров. Этот рекорд до сих пор не побит. Правда, как отмечает вице-президент по инновациям ПАО «ОАК», председатель совета директоров АО «РСК « МиГ» Сергей Коротков, если будет надо, то и этот потолок может быть превзойден.

Курсом модернизации

Бой в ближнем космосе: на каких высотах способен воевать российский МиГ-31

Один из новейших рекордов МиГ-31 — полет без посадки в течение 7 часов. Он производился летчиками авиаполка с двумя дозаправками в воздухе и с последующим выполнением практической боевой задачи по прикрытию полигона в одном из северных регионов России. Важно отметить, что на любой высоте этот самолет не теряет своих боевых качеств, может вступить в воздушный бой с противником.

Интересно, что этой же командой конструкторов, которая работала над МиГом, создавался и знаменитый космический корабль «Буран». Группе во главе с Глебом Лозино-Лозинским был поручен проект «Бурана» именно потому, что те знали, что такое большие высоты и значительный нагрев конструкций. Был у них и опыт создания первого в стране воздушно-космического самолета «Спираль», состоявшего из орбитального самолета, который выводился в космос с помощью гиперзвукового разгонщика и ракеты.
Бой в ближнем космосе: на каких высотах способен воевать российский МиГ-31

Эта разработка осталась на бумаге, а вот «Буран» полетел. К слову, при его создании тоже пришлось изобретать уникальные материалы. Вот только один пример: когда самолет или космический аппарат входит в плотные слои атмосферы, его нос разогревается до температуры 1700 градусов, а кромки крыльев — до 1800. Этого хватит, чтобы расплавить железо либо чугун. Корпус «Бурана» покрывался специальными теплозащитными плитками. Каждая (а их было около 40 тысяч штук) индивидуально обрабатывалась под изогнутые формы корпуса.

Самолет МиГ-31, несмотря на свой солидный стаж службы, по-прежнему считается перспективным в боевой авиации. Что говорить, если в мире пока никто так и не смог сделать ничего подобного. Как отмечает полковник Анатолий Ульянов, этот самолет способен запросто перегнать крылатую ракету: скорость Миг-31 даже у земли составляет 1500 километров в час, тогда как ракеты летают на дозвуке. Важно отметить, что экипажи российских ВКС, летающие на этих машинах, учатся поражать современные средства воздушного нападения, в том числе перспективные.
Бой в ближнем космосе: на каких высотах способен воевать российский МиГ-31

Как сообщил в конце прошлого года заместитель министра обороны России Юрий Борисов в ходе свой рабочей поездки на авиастроительный завод «Сокол», с этим предприятием военное ведомство имеет длительный контракт на ремонт, восстановление с продлением ресурса истребителей МиГ-31 до уровня МиГ-31БМ. «Всего контракт подразумевает восстановление 113 машин, — сообщил Юрий Борисов. — Пока никаких срывов нет, претензий к заводу также. Замминистра обороны особо обратил внимание на тот факт, что предприятию удалось выполнить задачу по импортозамещению при работе над данным истребителем. «Никакой зависимости у нас сейчас нет, никаких опасений по этому поводу не осталось», — заявил Юрий Борисов.

Автор: Дмитрий Сергеев

Источник: nnm.me

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