Бой в ближнем космосе: на каких высотах способен воевать российский МиГ-31

Российский истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 в НАТО называют Foxhound — «Лисья гончая». Ему по силам загнать не одну воздушную «лису». Группа из четырех МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью… от Москвы до Краснодара, то есть свыше 1100 км! Машина способна перехватывать любые воздушные цели, сбивать крылатые ракеты во всем диапазоне их высот и скоростей, и даже — поражать низколетящие спутники на их космических орбитах.

О том, что может этот истребитель в небе и на подступах к космосу, каким оружием обладает и на какие рекорды способен, расскажет журналист Алексей Егоров в очередном выпуске программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Покоритель высот и расстояний



Практический потолок МиГ-31превышает 25 км. Стратосферы он достигает на сверхзвуке: скорость истребителя при этом может достигать 3 тысячи км/ч, то есть, почти три звуковых. Одна из задач этих машин — перехватывать крылатые ракеты. Не случайно, один из базовых аэродромов МиГ-31 располагается на равном удалении от Москвы и Санкт-Петербурга. Именно так обеспечивается эффективная противовоздушная оборона этих двух крупнейших центров страны.Подготовка к старту отлажена до секунд. Дежурный экипаж, дежурная смена инженеров — все знают свои задачи. Готов и дежурный истребитель: двигатель прогрет, баки залиты, ракеты — в полной боевой готовности. Одновременно МиГ-31 несет на своем борту четыре ракеты дальнего радиуса действия Р-33 и столько же ракет малого радиуса действия Р-77. При необходимости весь этот боезапас МиГ-31 может выпустить залпом. Спастись от такого удара невозможно. Самолет также имеет отличную радиолокационную станцию, позволяющую видеть на дальности свыше 400 км.По словам командира полка ВКС России полковника Анатолия Ульянова, новые ракеты, которыми оснащается МиГ-31, способны поражать цели в ближнем космосе. Это и спутники, и баллистические и крылатые ракеты, и прочие средства воздушного нападения противника, в том числе те, которые только будут появляться. Концепция этого самолета, отмечает офицер, закладывалась таким образом, что отряд этих самолетов был способен прикрыть позиционный район шириной порядка 1000-1200 километров. «Для нашей большой страны, особенно для ее северных рубежей, это как нельзя кстати, потому что именно этими самолетами прикрыто все побережье Баренцева и Карского морей», — отмечает полковник Анатолий Ульянов.Самолет двухместный: впереди располагается командир, сзади — штурман. Заняв места в креслах, летчики закрывают «фонари», после чего следует серия предстартовых проверок и машины начинают движение к взлетно-посадочной полосе. По словам руководителя полетов подполковника Евгения Полякова, на сверхзвук самолет выходит уже через 10 минут полета. Конечно, если принимать в буквальном смысле, то высота, на которую поднимается МиГ-31, еще не является космосом: космическое пространство, по принятому международному стандарту, начинается с высот от 100 км. Однако уже на двух десятках километрах присутствуют космические «приметы» — нет атмосферы, зато появляется космическая радиация. Для безопасности экипаж использует гермошлемы, высотнокомпенсирующие костюмы. Благодаря им, удается избежать такого опасного явления, как «закипание» крови. К слову, летчики, совершающие полеты на такие высоты, проходят медосмотр не только перед стартом, но и после возвращения на землю. Контроль за состоянием человека — самое важное в авиации.



А еще готовиться к полетам помогают тренажеры. На них имитируются условия выполнения задач. Имитация полная, даже звука двигателя не слышно. Дело в том, что на сверхзвуке этот шум остается позади, так как самолет его опережает. Воздушному оператору Артуру Саркисяну удалось как-то снять редкие кадры: тонкая полоска волны, идущая по фюзеляжу — и есть та самая граница, которая разделяет звук и сверхзвук. Этот переход называют «скачком уплотнения». Скорость в этот момент определяется только по приборам, летчики в кабине ее не ощущают. На тренажере можно отрабатывать и элементы воздушного боя, тренировать действия при различных вводных, например, при пожаре в двигателе.



Рекорды 31-го



«Родина» МиГ-31 — Нижний Новгород, авиастроительный завод «Сокол». Сейчас новые машины тут не собирают, зато активно обновляют старые. Как отмечает главный конструктор Александр Осокин, во время реновации производится обновление «начинки», в результате чего появляется высокоэффективный самолет. К примеру, аналоговые приборы меняются здесь на цифровые жидкокристаллические экраны. А вот что остается неизменным — это качество металла, из которого изготовлен корпус машины. Кстати, когда предшественник МиГ-31 – машина 25-й модели была угнана предателем-перебежчиком Виктором Беленко в Японию, тамошние специалисты так и не смогли разгадать секрет сплава. Известно, что в конструкции машины используется и высокопрочная сталь, и алюминий, и титан. Еще одна особенность МиГа — расположение топливных баков, которые занимают почти весь корпус.

Уникальные материалы плюс идеально точно просчитанная конструкция делают МиГ-31 рекордсменом, у которого по многим дисциплинам нет конкурентов. Скажем по скорости: у французского Dassault Rafale она — 2200 км/ч, у натовского Eurofighter Typhoon — 2450, у штатовского F-15 — 2650. Российский самолет, напомним, ускоряется до 3 тысяч. Ему по силам обогнать даже снаряды, выпущенные из своей же пушки! МиГу принадлежит и рекорд высоты: в 1977 году советский летчик Александр Федотов поднялся на этом самолете на 37650 метров. Этот рекорд до сих пор не побит. Правда, как отмечает вице-президент по инновациям ПАО «ОАК», председатель совета директоров АО «РСК « МиГ» Сергей Коротков, если будет надо, то и этот потолок может быть превзойден.



Курсом модернизации



Один из новейших рекордов МиГ-31 — полет без посадки в течение 7 часов. Он производился летчиками авиаполка с двумя дозаправками в воздухе и с последующим выполнением практической боевой задачи по прикрытию полигона в одном из северных регионов России. Важно отметить, что на любой высоте этот самолет не теряет своих боевых качеств, может вступить в воздушный бой с противником.Интересно, что этой же командой конструкторов, которая работала над МиГом, создавался и знаменитый космический корабль «Буран». Группе во главе с Глебом Лозино-Лозинским был поручен проект «Бурана» именно потому, что те знали, что такое большие высоты и значительный нагрев конструкций. Был у них и опыт создания первого в стране воздушно-космического самолета «Спираль», состоявшего из орбитального самолета, который выводился в космос с помощью гиперзвукового разгонщика и ракеты.Эта разработка осталась на бумаге, а вот «Буран» полетел. К слову, при его создании тоже пришлось изобретать уникальные материалы. Вот только один пример: когда самолет или космический аппарат входит в плотные слои атмосферы, его нос разогревается до температуры 1700 градусов, а кромки крыльев — до 1800. Этого хватит, чтобы расплавить железо либо чугун. Корпус «Бурана» покрывался специальными теплозащитными плитками. Каждая (а их было около 40 тысяч штук) индивидуально обрабатывалась под изогнутые формы корпуса.Самолет МиГ-31, несмотря на свой солидный стаж службы, по-прежнему считается перспективным в боевой авиации. Что говорить, если в мире пока никто так и не смог сделать ничего подобного. Как отмечает полковник Анатолий Ульянов, этот самолет способен запросто перегнать крылатую ракету: скорость Миг-31 даже у земли составляет 1500 километров в час, тогда как ракеты летают на дозвуке. Важно отметить, что экипажи российских ВКС, летающие на этих машинах, учатся поражать современные средства воздушного нападения, в том числе перспективные.Как сообщил в конце прошлого года заместитель министра обороны России Юрий Борисов в ходе свой рабочей поездки на авиастроительный завод «Сокол», с этим предприятием военное ведомство имеет длительный контракт на ремонт, восстановление с продлением ресурса истребителей МиГ-31 до уровня МиГ-31БМ. «Всего контракт подразумевает восстановление 113 машин, — сообщил Юрий Борисов. — Пока никаких срывов нет, претензий к заводу также. Замминистра обороны особо обратил внимание на тот факт, что предприятию удалось выполнить задачу по импортозамещению при работе над данным истребителем. «Никакой зависимости у нас сейчас нет, никаких опасений по этому поводу не осталось», — заявил Юрий Борисов.Автор:

Источник: nnm.me