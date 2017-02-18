Оккультная игра букв

...которые зарабатывают на жизнь непосредственно игрой, очень мало в шахматном ... у нас все шахматисты на букву "К": Корчной, Карпов, ...". Могу еще раз сказать: на букву "К" – Карпов, Каспаров, ... Халифман, которого мы пишем через букву "К" – "Кхалифман", потом ...