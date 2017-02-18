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Оккультная игра букв

16:00. 18 февраля 2017 Просмотров - 309 Нет комментариев Опубликовал:
Оригинал взят у orlan77777 в Оккультная игра букв.
Оригинал взят у russ5 в Оккультная игра букв.
Оригинал взят у mysea в Тайна, покрытая мраком

Удивительное сходство золотой статуэтки «Оскар» американской киноакадемии и египетского бога зла, огня, царства грешников и покровителя мертвых Сокара. Нетрудно заметить и внешнее сходство статуэток. Также обращает на себя внимание излюбленный прием оккультистов и сатанистов — игра букв (OSCAR — SOCAR).

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: американцы, Египет, зло, сатанизм
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