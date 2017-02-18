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Китайский робокоп

12:10. 18 февраля 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:


В Китае приступил к патрулированию первый робот-полицейский.

Китайские роботы продолжают осваивать новые профессии. Теперь к компании роботов-официантов, роботов-журналистов, роботов-парковщиков и роботов-монахов присоединился робот-полицейский.
На прошлой неделе первый в Китае робот-полицейский заступил на отведенный ему пост на железнодорожном вокзале в городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань.
Как сообщает Центральное телевидение Китая, всепогодный робот-полицейский был замечен в зале ожидания вокзала и вел себя весьма уверенно.
По заверениям разработчиков, робот-полицейский в состоянии вести диалог с пассажирами и отвечать на наиболее типичные вопросы, а системы, отвечающие за его жизнедеятельность и передвижение, не требуют постоянного контроля со стороны человека. Важной особенностью новой разработки китайских робототехников является оснащение робота-полицейского системой распознавания по лицу, что поможет ему определять в толпе пассажиров лиц, находящихся в розыске, и передавать соответствующую информацию нарядам полиции. Кроме того, робот-полицейский может отслеживать качество воздуха и температуру окружающей среды, а также реагировать на возгорание и иные опасные для безопасности пассажиров ситуации.
Начальник станции Лю Шубин рассказал китайским журналистам, что пока робот-полицейский будет работать на вокзале в тестовом режиме на протяжении недели и в основном по ночам.

http://ru.gbtimes.com/novosti/v-kitae-poyavilsya-pervyy-robot-policeyskiy – цинк
http://photo.cctv.com/2017/02/17/PHOAo9mg9AHe06FGSRxeeR1m170217.shtml#kp9oAnbJwJn5170217_1 – по ссылке еще фотографии


Прошлогоднее видео.

Эффективность такой машины представляется достаточно сомнительной, но в перспективе, эта идея конечно будет развиваться, хотя писатели-фантасты описывавшие ее в середине 20 века, куда как более оптимистично смотрели на сроки внедрения и технологичность подобных роботов, нежели это происходит в нашей реальности.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Китай, кнр, наука, робототехника, роботы, технологии
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