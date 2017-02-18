Несмотря на три конференции под эгидой ООН по устойчивому развитию «РИО – 1992», «РИО+10» (Йоханнесбург), «РИО+20» (в 1992, 2002 и 2012 годах), на которых принято немало документов и деклараций по устойчивому развитию, процессы первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы стремительно нарастают.

Мой эколого-цивилизационный диагноз состоит в том, что решение глобальных экологических проблем в условиях рыночно-капиталистической системы хозяйствования невозможно, что, к сожалению, не понимают ни интеллектуальная элита движения «зеленых» (партии «зеленых» в странах мира, в том числе и в России), ни большинство ученых-экологов.

Человечество в своем взаимоотношении с Биосферой и планетой Земля на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века вступило в катастрофическую стадию развития глобального экологического кризиса (начавшегося с ~ середины ХХ века) – первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы.

Ответ: Мой ответ как ученого был сформулирован 25 лет назад и затем отражен во многих моих работах за этот период. Назову только некоторые из них: «Экобудущее и стратегия выживания мировой цивилизации» (1995), «Экобудущее: путь к катастрофе или к ноосфере?» (1995), «Россия и человечество на «перевале» Истории в преддверии третьего тысячелетия» (1999), «Капиталократия» (2000), «Ноосферизм» (2001), «Разум и Анти-Разум» (2003), «Манифест ноосферного социализма» (2001), «Исповедь последнего человека (предупреждение из будущего)» (2011), «Капиталократическая эсхатология (причины возможного экологического самоуничтожения строя капиталократии)» (2016), «Роды Действительного Разума» (2015) и др.

Вопрос: Что происходит с нашей планетой? Какой бы экологический диагноз вы ей поставили?

Приведу ряд оценок, подтверждающих грозный вердикт, вынесенный Природой рыночно-капиталистическому человечеству:



Б. Коммонер, американский ученый-эколог (1973, «Замыкающийся круг»): технологии на базе частной собственности уничтожают самое большое богатство человечества – экосистемы;



группа ученых во главе с Дейли, Гудлендом и Эль-Серафи (1991, Доклад по заказу Мирового банка): в земной заполненной экологической нише, которую занимает человечество, рынок как механизм развития, исчерпал себя.



Рыночно-капиталистическое человечество живет в «логике» экологического самоуничтожения, а «разум», олицетворяемый мировой финансовой капиталократией, а также учеными (наукой), политиками, государствами, обслуживающими её интересы, превратился, в моей оценке, в «Анти-Разум» («разум Капитала-Фетиша или Капитала-Сатаны»), т. е. в экологически самоуничтожающийся «разум», а это не есть «разум», а нечто ему полярное, т. е. «анти-разум».

Н. А. Бердяев в 1918 году высказал жесткую мысль: «в корыстном интересе таится безумие». Развивая эту мысль Н. А. Бердяева, я считаю, что «мир частной капиталистической собственности, рынка, «пирамиды» капиталократии, на вершине которой «восседает» мировая финансовая капиталократия, эксплуатирующая все работоспособное человечество (0,7% населения Земли, олицетворяемая мировой финансовой капиталократией, сосредоточила в своих руках 45,2% мирового богатства; по этому поводу М. Н. Миловзорова заметила: «…если сложить «элитариев» и их ближайшую обслугу, то получится 8,1% населения Земного шара, владеющие 84,6% мирового богатства. И самое главное – даже не этот колоссальный показатель, а стремление его увеличить, беспредельное стремление к максимизации прибыли любой ценой, исходя из мировоззрения временщиков: «После меня – хоть потоп!»), превратился в «мир экологического безумия», де-факто являющийся уже «Экологическим трупом».

Действует императив выживания как императив глобальной антикапиталистической и ноосферной социалистической (одновременно!) революции, составляющей содержание наступившей Эпохи Великого Эволюционного Перелома. Наступил Экологический Конец мира капитализма, рынка, либерализма и либерально-капиталистического парламентаризма, экономического колониализма, мира ТНК, мира войн и насилия. Спасение человечества пролегает через Ноосферный Экологический Духовный Социализм и Ноосферный Прорыв человечества в XXI веке призвана возглавить Россия.

Вопрос: Возможно ли в принципе создание ноосферы и при каких условиях? Или эта идея Вернадского заведомо неосуществима?

Ответ: Вопрос не совсем поставлен корректно с позиций современного развития учения о ноосфере и биосфере В. И. Вернадского – Ноосферизма.

Мною уже более 30 лет развивается учение о ноосфере В. И. Вернадского, а вернее разрабатывается Ноосферизм, как новая научно-мировоззренческая система и идеология XXI века, и одновременно теория ноосферного экологического духовного социализма (и коммунизма в будущем!) как «социализма XXI века», а также программа ноосферного синтеза всего научного знания и его трансформации в единую ноосферную меганауку и становления ноосферного образования.

Мною показано, что в России сложилась ноосферная научная школа мирового значения, у истоков становления которой стоит научное творчество русского гения В. И. Вернадского, и которую украшает научное творчество таких ученых, как С. Н. Булгаков, А. Л. Чижевский, К. Э. Циолковский, Н. Г. Холодный, Н. К. Рерих, И. А. Ефремов, А. Л. Яншин, Н. В. Тимофеев-Ресовский, В. А. Ковда, Н. Н. Моисеев, П. Г. Кузнецов, В. П. Казначеев, Н. Ф. Реймерс, Ф. Т. Яншина, Б. Л. Личков, А. Д. Урсул, Е. А. Спирин, А. В. Трофимов, В. В. Налимов, П. Г. Олдак, П. Г. Никитенко, Р. С. Карпинская, И. С. Лисеев, Э. В. Гирусов, В. Д. Комаров, В. Г. Афанасьев, Г. П. Аксенов, А. Г. Назаров, М. Н. Руткевич, А. А. Яшин, В. Н. Бобков, Г. М. Иманов, А. А. Горбунов, Е. М. Лысенко, О. А. Рагимова, Л. С. Гордина, С. И. Григорьев, В. И. Патрушев, В. И. Оноприенко, Б. С. Соколов, В. В. Бушуев, В. С. Голубев, Ю. М. Горский, Ю. Е. Суслов, В. А. Шамахов, В. Т. Пуляев, В. А. Зубаков, А. Е. Кулинкович, В. Ю. Татур, А. А. Овсейцев, В. А. Золотухин, Н. Л. Жданова, С. К. Булдаков, Н. П. Фетискин, В. В. Чекмарев, В. В. Дмитриев, А. Н. Дмитриев, И. Ф. Мингазов, А. И. Чистобаев, Л. Г. Татарникова, Т. В. Карсаевская, Н. Н. Лукъянчиков, Л. Д. Гагут, А. И. Дзюра, В. Н. Василенко, В. Б. Самсонов, О. Л. Краева, В. К. Батурин, А. Ф. Бугаев, Т. А. Молодиченко, А. В. Куманова, В. Н. Турченко, Н. В. Петров, Б. Е. Большаков, О. Л. Кузнецов, Л. А. Гореликов, В. И. Франчук, С. П. Позднева, Р. В. Маслов, В. Г. Егоркин, А. В. Лапо, А. П. Огурцов, К. М. Хайлов, А. П. Мозелов, А. П. Федотов и др. (см. : Субетто А. И. Ноосферная научная школа в России: итоги и перспективы СПб. , 2012, 76с. ).

Ноосферная научная школа в России породила вернадскианскую научно-парадигмальную революцию (термин «вернадскианской революции» предложили еще во время празднования 125-летия со дня рождения В. И. Вернадского в СССР зарубежные ученые М. Полунин (из Великобритании) и Ж. Гриневальд (из Швейцарии)), итогом которой и стало возникновение Ноосферизма.

Ноосферизм – сложная, многоуровневая теоретическая мегасистема, включающая в себя такие направления как:



ноосферную парадигму универсального эволюционизма,



теорию общественного интеллекта,



теорию ноосферного экологического и духовного социализма,



концепцию научно-образовательного общества,



концепцию единственной модели ноосферного устойчивого развития в форме управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и научно-образовательного общества и ноосферного социализма,



принцип Большого Эколого-Антропного Дополнения,



концепцию Закон Кооперации как закона любой прогрессивной эволюции, противостоящего Закону Конкуренции,



концепцию закона энергетической стоимости как важнейшего закона ноосферной политэкономии,



концепцию ноосферной экономики,



концепцию ноосферной экологии,



теорию фундаментальных противоречий человека,



ноосферную социологию,



ноосферное человековедение,



теорию капиталократии и глобального империализма,



теорию ноосферной социалистической революции XXI века,



концепцию Эпохи Великого Эволюционного Перелома



и др.

В соответствии с теорией ноосферного универсального эволюционизма, разработанной мною, любая прогрессивная эволюция («конус» прогрессивной эволюции; а под «прогрессом» понимается рост сложности, кооперативности эволюционирующих систем) подчиняется действию двух метазаконов:



метазакону «сдвига» от доминанты закона конкуренции и механизма отбора к доминанте закона кооперации и механизма интеллекта, и как следствие, -

и как следствие, -

метазакону интеллектуализации или «оразумления» (этот метазакон можно назвать «метазаконом нооизации», от корня «ноо» – разум), в соответствии с которым наступление ноосферного (космо-ноосферного) этапа в космической эволюции, в эволюции Биосферы на Земле, в социальной эволюции на Земле закономерно, как и закономерно появление человеческого Разума, в потенции являющимся Биосферным, а потому Ноосферным, Разумом.



Поэтому ответ на вопрос «Возможно ли в принципе создание ноосферы и при каких условиях?» состоит в следующих положениях:

1. Переход Биосферы в Ноосферу с одновременных переходом социальной «стихийной» истории человечества на основе доминирования закона конкуренции, частной собственности на средства производства и капитал, рынка и капитализма в управляемую социоприродную, а значит – ноосферную, эволюцию на основе доминирования закона кооперации, общественной собственности на средства производства и капитал, плана и ноосферного экологического духовного социализма есть единственная форма экологического спасения человечества и его прорыва к истинному своему предназначению как коллективного, появившегося на Земле, ноосферно-космического Разума, готового к контакту с такими же ноосферно-космическими Разумами, может быть намного нас обогнавшими в социально-технологическом прогрессе, на других подобных Земле планетах в других звездных системах и мирах.

2. Этот «переход» есть Роды Действительного Разума Человечества, переход разума как отдельных людей, обществ, так и человечества в целом из состояния (качества) «Разума-для-Себя» в состояние – «Разум-для-Биосферы, Земли, Космоса», а это одновременно означает возвышение человеческого разума по ступеням своей Ответственности на самую высокую ступень Ответственности – за будущее всей Системы Жизни на Земле.

«Стихийная», в последние века – в рыночно-капиталистическом (капиталократическом) формате, история представляет собой форму «беременности» Биосферы человеческим Разумом, потому что эта «история» в своей устойчивости осуществлялась благодаря мощному восходящему производству негэнтропии в организации живого вещества Биосферы, т. е. восходящему производству «организованности», структурности Биосферы (законы Э. Бауэра – В. И. Вернадского, закон квантитативно-компенсаторной функции биосферы А. Л. Чижевского), т. е. под защитным «зонтиком» механизмов гомеостатики Биосферы и планеты Земля.

В ХХ веке произошел энергетический скачок («Большой Энергетический Взрыв» в социальной эволюции человечества) в ~ 10 в 7-й степени в среднем, соединение которого со стихийной формой развития («благими намерениями дорога устлана в ад» – говорит известная поговорка, или как записал Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя», что в этой стихийной, в рыночной, на базе частного интереса, истории действует «закон искажения великодушных идей») и привело к глобальному экологическому кризису, а затем – к первой фазе Глобальной Экологической Катастрофы.

В чем причина? Я на этот вопрос ответил указанием на существование особого типа закона, который впервые открыт мною в работе «Грядущий ноосферный синтез науки и власти» (2016, с. 17). Этот закон мною представлен в такой формулировке:



чем больше со стороны социальной системы воздействие по своей энергетической мощи на природу, тем больше требуется лаг упреждения последствий от этого воздействия, и соответственно – тем более долгосрочным должно быть стратегическое управление будущим со стороны этой социальной системы, и тем более наукоёмкими должны быть такое управление и олицетворяющая его власть.



Нарушение этого закона и есть выражение Анти-Разума рыночно-капиталистической системы, поскольку прибыль, рынок, своекорыстие препятствуют реализации этого закона, становлению действительного Разума, управляющего социоприродной эволюцией и соответственно динамической социоприродной гармонией, – и породили процесс собственного экологического самоуничтожения и вслед за этим – процесс экологического самоуничтожения человечества, находящегося в объятиях этого «рыночно-капиталистического экологического могильщика».



Вот почему по планете, как я писал в «Манифесте ноосферного социализма» в 2011 году, зашагал «призрак ноосферного социализма/коммунизма».

«Роды Действительного разума», а они связаны с ноосферным образованием, ноосферным социальным переустройством общества, с созданием управляемой (на первом этапе – планово-рыночной) ноосферной экономики и ноосферного технологического базиса (Н. Н. Моисеев писал, что переход в «эпоху Ноосферы» требует задействования в качестве механизма такого перехода «Системы Учитель»), – вот главное условие Ноосферного Прорыва человечества в XXI веке (и его научные основы формируются, в том числе и в виде Ноосферизма, в виде Ноосферной научной школы в России).

3. Третьим положением является необходимость признания факта, который многим в России, кто поверил в миф, что рынок, капитализм и либеральная демократия – это «мейнстрим» современного развития, не понравится, но это есть жесткий императив логики истории человечества в XXI веке, – что без ноосферного экологического духовного социализма человечество даже не переживает XXI век. Опасность перейти «точку невозврата» в период 2030 – 2050 гг. – очень велика. Действует прогноз о двойном коллапсе (между человечеством и Природой, между богатой и бедной частями человечества) в 2025±5 году (прогноз А. П. Федорова в «Глобалистике» за 2002 год).

Вопрос: Что вы считаете признаками необратимой деградации биосферы? Проявляются эти признаки уже?

Ответ: Этих признаков много. Их несколько сотен, а может быть несколько тысяч. Конечно, по уровню системности сигнальной информации, они образуют иерархию. Беда современной рыночно-капиталистической науки, как и в целом рыночно-капиталистической системы профессионализма, состоит в том, что процветает культ «профессионального кретинизма» (понятие К. Маркса), который на уровне властных структур государств мира превращает их в экологических преступников.

Ученые-энциклопедисты, профессионалы-проблемники находятся в сфере отвержения. Уже по урокам Чернобыльской катастрофы её самый знаменитый ликвидатор академик В. А. Легасов забил тревогу по поводу того, что мир нуждается в новой парадигме профессионализма – парадигме выращивания «профессионалов-проблемников».



Продолжая его мысль, можно сказать: мир нуждается в ученых-энциклопедистах, управляющих с ноосферным энциклопедическим знанием, а это требует всемерного развития, причем с опережающими темпами, фундаментальной науки, фундаментальной подготовки на всех ступенях непрерывного образования, введения подготовки управляющих, проектировщиков, конструкторов, способных руководить созданием (и управлением на жизненных циклах) сложных и сверхсложных систем.

Какие главные тревожные признаки?

1. Быстрые темпы выведения бореальных лесов в России и Канаде (в последнее десятилетие – особенно в России вследствие принятия экологически-преступных Кодексов о земле и лесном хозяйстве, и пожаров в Сибири) – единственных «держателей» (вместе с планктоном приматериковых вод мирового океана, который, так же терпит экологическое бедствие) устойчивости Биосферы по кругообороту кислорода.

2. Быстрые темпы сокращения биологического разнообразия. Уже в 1992 году (июнь-месяц) на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро прозвучало предупреждение, что биологическое разнообразие сокращается такими темпами, что в ближайшие 50 лет оно сократится на 30 – 50%. По моей оценке, данный вывод – прогноз по состоянию на 1992 год уже является индикатором первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы.

В ускорение сокращения биоразнообразия Биосферы вносит свою лепту «биогенная инженерия» (проектирование на ДНК-генном уровне новых сельхозкультур, клонирование), поскольку, на мой взгляд, бизнес транснационального капитала в этой области в единстве с наукой, «кормящейся с его стола», играет в «опасные игры» для судеб человечества и Биосферы в целом, поскольку не изучены наукой механизмы популяционной генетики и генетики Биосферы, по иерархическим цепочкам которой вводятся управляющие воздействия на процессы ДНК-генетики.



Мы их не знаем, но они действуют. В «Исповеди последнего человека» я описал гибель человечества от «вируса-истребителя», которого через управляемый мутагенез породила Биосфера, чтобы убрать человечество как свою «раковую опухоль».



Это была моя гипотеза, на базе которой мною от имени моего героя, в 2037 году, когда человечества не стало на Земле, была написана «исповедь» то ли от имени героя – Ивана Александровича Муромцева, то ли от всего человечества, потому что он оказался последним человеком, в котором «вселенской болью» звучал вопрос «Почему человечество погибло?», «Почему ему вовремя не помогли одуматься и мобилизовать усилия на изменение образа жизни на Земле соответствующе институты – государства, культура, партии, религии, наука, духовно-нравственная система и мораль и т. п. ?».

Биосфера обладает на порядок большим разнообразием, чем социальное человечество как её подсистема. И, в случае конфликта «Кто кого?», победит Биосфера, как система с большим разнообразием, причем она и планета Земля, как гомеостатические мегасистемы, могут убрать человечество, как угрозу для своего существования, разными способами, которых в их арсенале несколько десятков.

Н. Н. Моисеев как-то заметил, что человечество столкнулось не с косной природой, инертной массой, пассивной материей, а с Субъектом, и этот Субъект в конфликте с человечеством может превратиться в страшную силу, уничтожающую неразумное человечество.

3. Сокращение запасов пресной воды на Земле вследствие её химического и трофического загрязнения. Вода – самый таинственный жидкий (в интервале температур существования живого вещества Биосферы) минерал на Земле, носитель жизни как таковой, но к тому же еще, есть много данных, что вода есть и механизм коммуникации в самой Биосфере и возможно Земли, как суперорганизмов. Наука о воде, включая биогеохимию воды, еще только проходит свое становление.



В России находится самое большое хранилище пресной чистой воды – озеро Байкал (объем пресной воды оценивалось в 20%, но есть данные, поскольку на дне озера есть своеобразные «коридоры» уходящие вглубь земной коры, это цифра может увеличиться в разы), которое подвергается загрязнениям (поверхностные воды Байкала начинают «цвести»).

На Земле чуть ли не 40% населения испытывает уже голод в пресной воде, и при этом, даже в тех странах, где испытывается дефицит пресной воды, её загрязнение продолжается.

4. Сокращение площадей и плодородия почвенного слоя на Земле. Россия – одна из обладателей одной из самых больших площадей почвенного плодородного покрова. Особую опасность несет химизация почвенного слоя, сопровождаемая гибелью червей (по некоторым данным для восстановления плодородия почвы, после прекращения внесения химикатов-удобрений, потребуется 50 лет).

5. Вхождение климата Земли в переходный режим. И главное здесь не в том, чем это обернется – потеплением или похолоданием, а в том, что растет амплитуда не только по высоте колебаний среднегодовых температур, но и по сдвигам циклональных структур в северном и южном полушариях.



Поступает тревожная информация понижения температуры теплового океанического течения «Гольфстрим», с возможной его «бифуркацией» от взаимодействия с холодным ньюфаундлендским течением («эхо» экологической катастрофы в Мексиканском заливе в апреле – августе 2011 года, когда произошел прорыв нефти (на буровой вышке) в океане в Мексиканском заливе, в таком объеме, что этот прорыв повлиял на циркуляцию вод Мексиканского залива).

Вызывает тревогу размораживание фантастически огромных объемов метана на Западно-Сибирской равнине и на шельфе Северного Ледовитого океана в районе Новосибирских островов, который может стать фактором «разогрева» климата Земли более мощным, чем антропогенный вклад в увеличение доли СО 2 в атмосфере.

6. Эндоэкологическая катастрофа внутри монолита разумного живого вещества, олицетворяемого человечеством, как выражение процессов первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы.

Этот индикатор вообще не обсуждается, а он носит комплексный характер. Один из признаков – это падение «сексуального плодородия» мужчины на планете (уменьшение сперматозоидов в выделяемой сперме во время полового акта) за последние 50 лет в 1,5 раза; рост количества заболевавших СПИДом. Причем, особо признаки эндоэкологической деградации затронули белую расу, и особенно общества самых богатых стран, в том числе США, в которых количество пар, не могущих родить ребенка, к 25 годам достигла 30%.

Одним из индикаторов катастрофы является рост (в процентном отношении) гомосексуализма, (в США, Франции до 10%, а это индикатор катастрофы), который есть, как явление, результат действия популяционно-генетических механизмов, как выражение их реакции на «сексуальную революцию», и блокирование репродуктивных механизмов такой человеческой популяции.

Этот признак нуждается в серьезном исследовании, и он есть выражение эндоэкологической популяционной патологии.

Вопрос: Может ли биосфера быть в принципе спасена от губительного воздействия на неё человека или крах её рано или поздно от наших рук всё равно неизбежен?

Ответ: Капитализм (и рынок в его системе), а вернее, по моей оценке, глобальный империализм как форма бытия строя мировой финансовой капиталократии, капиталорационализирует и «расчеловечивает» человека.

И губительное воздействие на Биосферу оказывает рыночно-капиталистический, переработанный Глобальной Капитал-Мегамашиной (мною теория капиталократии представлена в книгах «Капиталократия» (2000), «Глобальный империализм и ноосферно-социалистическая альтернатива» (2004), «Капиталократия и глобальный империализм» (2009), «Рыночный геноцид России и стратегия выхода из исторического тупика» (2013) и др. ), т. е. капиталорационализированный, человек, который несет в себе «ген» Анти-Разума – «разума», экологически самоуничтожающегося.

Действует отрицательный, рыночно-капиталистический «сценарий» «срабатывания» Принципа Большого Эколого-Антропного Дополнения (см. Субетто А. И. Ноосферизм, 2001, 537с. ). Капиталистический, рыночный человек, а вернее – строй мировой финансовой капиталократии, породил первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы, и стоящие за ней, как её «тень» – Глобальные Духовную, Информационную, и в целом – Антропологическую, Катастрофы, отражающие катастрофическую неадекватность человека, мотивированного прибылью, частным интересом и обогащением, капиталовластием, миру, в котором он живет, Биосфере, частью которой он является.

Поэтому, по моей оценке, Биосфера может запустить иммунные свои механизмы, чтобы от такого «расчеловеченного» Капиталом-Сатаной человека избавиться.

И этот процесс идет. Все больше признаков появляется, что Глобальная Экологическая Катастрофа – это не только и не столько Катастрофа Биосфера, скорее всего Биосфера выживет, потеряв значительную часть своего видового разнообразия из-за истребительной формы мирохозяйствования человека, сколько Катастрофы («схлопывания») экологической ниши бытия человечества на Земле.

Вопрос поставлен Биосферой, Её Величеством Природой перед Человеком, как Вопрос Экологического Спасения Человека от его Самого, а это означает, что вслед за первой фазой Глобальной Экологической Катастрофы возникшая Эпоха Великого Эволюционного Перелома включает в себя Ноосферную Социалистическую Революцию и как её важнейший компонент – Ноосферную Человеческую Революцию (понятие «человеческой революции» еще в 70-х годах ХХ века как условие решения глобальных экологических проблем на Земле предложил А. Печчеи; можно говорить, что «человеческая революция» была частью «культурной революции» по В. И. Ленину, как базового условия становления социализма в СССР).

А это и означает, что вопрос выживания поставлен Природой перед Человечеством резко и императивно: либо оно становится Действительным Человечеством, расставшись с рынком, капитализмом, частной собственностью на средства производства, с «миром войн и насилия», обретая качество ноосферного человечества, как коллективного ноосферного Разума на Земле, создающего на базе ноосферных экономики и технологий, образования и науки социоприродную гармонию на Земле, либо как «пробное существо» (понятие Ф. М. Достоевского) оно будет убрано с лица Земли Природой, потому что не выдержало поставленный «экологический тест».

Вопрос: В декабре 2017 года в Найроби пройдет третья Экологическая ассамблея ООН. Странам предлагается выбрать для неё одну из тем:



Планета без загрязнений: добьёмся детоксикации мира;

Планета 2: 0: как подготовить планету к повышению температуры на 3 градуса и к 9-миллиардному населению;

Природа для всех: как добиться гармонии между людьми и планетой.



Какую тему рекомендовали бы выбрать вы и почему?

Ответ: Я бы рекомендовал бы выбрать 3-ю тему. Почему? Ответ на этот вопрос уже содержится в предыдущих 4-х ответах.

Добавлю только еще раз к сказанному важный принцип, который и олицетворяет сформулированный мною в Ноосферизме Принцип Большого Эколого-Антропного Дополнения. Без решения проблем человека на Земле в широком смысле, включая ликвидацию любых форм эксплуатации, ликвидацию капиталократии и частной собственности на средства производства, без перехода от нынешней формы мирового капитализма – глобального империализма – к Ноосферному Экологическому Духовному Социализму все «Экологические ассамблеи ООН» будут ходить «по кругу», а процессы первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы будут ускоряться, пока не произойдет в какой-то форме огромный «социальный взрыв», который может стать или ускорением экологической гибели всех людей на Земле, или Ноосферным Прорывом человечества.

Пора жестко взглянуть «в глаза» той сути, которая называется Онтологической Правдой или Правдой Истории.

Её «час» пробил, пробил «час» Ноосферного Прорыва человечества, который, я уверен, начнется из России.

Все остальные 38 вопросов по отношению к первым пяти я считаю частными. Их решение зависит от решения общих вопросов, которое теоретически составляет суть Ноосферизма.

Недавно 28 января этого года, в Санкт-Петербурге прошла Конференция «Ноосферизм – новый путь развития».

Книга (2-х томная монография) с таким названием выставлена на разных сайтах. Там есть и ответы на эти 38 вопросов.

Будем исходить из ленинского указания: не решив общие вопросы, и обратившись к частным вопросам, в ответах на эти частные вопросы мы будем натыкаться на нерешенные эти общие вопросы.





А.И. Субетто

***



Источник.