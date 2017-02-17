«Небесный убийца» в действии: Новейший Су-35С показал «запредельный» пилотаж — зрелищный ролик (ВИДЕО)

Минобороны России обнародовало зрелищный видеоролик, посвященный сверхманевренному истребителю Су-35С. Эта крылатая машина является самым грозным истребителем из тех, что состоят в настоящее время на вооружении ВКС РФ. На Западе «Сушку» нередко называют «Убийца в небе» («Небесный убийца»). Двигатели с управляемыми векторами тяги позволяют пилотам творить почти невозможное.

Су-35С — это многофункциональный сверхманевренный истребитель поколения «4++», предназначенный для завоевания господства в воздухе.

Так, сверхманевренность самолета обеспечивает новый двигатель с управляемым вектором тяги АЛ-41Ф1С, позволяющий развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, передает Министерство обороны РФ.

От предшествующей модели, устанавливаемой на Су-27, он отличается также увеличенной тягой (14,5 тонны), пониженным расходом топлива и большим ресурсом. Истребитель способен развивать скорость до 2500 километров в час и подниматься на высоту до 20 тысяч метров. Максимальная дальность полета составляет 3600 километров, а с дополнительными топливными баками показатель увеличивается на 900 километров.

В Су-35С использованы многие технологии перспективного российского самолета Т-50 ПАК ФА. Экипаж состоит из одного пилота, а управление осуществляется без аналоговых приборов. Их заменяют два экрана, на которых отображается вся необходимая информация.

Истребитель первым из российских авиамашин оснащается отечественным безинерционным навигационным комплексом — БИНС. Прибор собирает и анализирует все полетные данные, обеспечивает вылет и возвращение самолета на свой аэродром при этом может обходиться без спутников GPS или ГЛОНАСС.

Наибольшее внимание западных военных специалистов вызывает установленная на Су-35С радиолокационная система «Ирбис», являющаяся самой мощной в мире.

Она может обнаруживать цели на расстоянии 400 километров, одновременно сопровождать до 30 воздушных и 4 наземных объектов, атакуя 8 наиболее опасных.

Максимальная масса боевой нагрузки самолета составляет 8000 килограммов. Су-35С имеет 12 точек подвески для ракет и авиабомб. В состав вооружения истребителя входят как управляемые ракеты «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», так и неуправляемые разнокалиберные ракеты и бомбы.

Их типы не отличаются от используемых сегодня на Су-30МК, но в перспективе могут применяться новые модели, включая и варианты с лазерной коррекцией. Истребитель также оснащен пушкой ГШ-30–1 калибра 30 мм.

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