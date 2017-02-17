Кинорежиссёр Николай Бурляев о влиянии кино и преступлениях против общества

Советский, российский артист театра и кино, кинорежиссёр, народный артист России, актёр, снявшийся более чем в пятидесяти художественных фильмах, член союза писателей России, генеральный директор Центра «Русский фильм». Николай Петрович Бурляев рассказывает о влияние кино на общество.

Существует мнение, что особого влияние кино на общество не имеет и что все мнения на этот счёт преувеличены, тогда можно задать вопрос: «Почему же производители тратят огромные деньги на продакт-плейсмент (product placement), скрытую рекламу? Неужели они не проводят анализ и исследования своих финансовых вложений?» В этом интервью Николай Бурляев расставляет точки нал «и» в вопросе влияние кино.

Имея богатый жизненный опыт в сфере кино индустрии, знающий внутреннюю кухню производства, Николай Бурляев раскрывает разные аспекты, связанные с этой темой.

«Что произошло после того как объявили перестройку и вседозволенность? Вот сейчас закончился Год кино, и я читал очень много победных реляций о том, что мы стали делать много фильмов, больше чем раньше. Что доля нашего, в американизированном кинопрокате российском, она уже выросла там до 20%. Что всё идёт прекрасно, мы возрождаемся.

Я же не согласен с мнением наших чиновников от культуры и темы удачливыми кинопродюсерами и режиссёрами, которые встроились в это, американизированный кино-поток. И я лично констатирую катастрофу Российского кинематографа, прежде всего духовную катастрофу, предательство коллегами моими, почти поголовного предательства, потому что иные не допускаются в наш кинопрокат, кинорежиссёры, которые иначе думают, чем те, кто владеет сейчас умами и кинопрокатом, – они предали кино как искусство. Предали то, что им оставляли наши великие предтечи, такие как Тарковский, Бондарчук, Шукшин. Те люди, которые были устремлены туда, к поиску Бога.

Сейчас все опустились до уровня угождения лукавому. И поэтому они формируют действительность. Вот эти люди. Если проанализировать то, что сделали с душою человека, с поколениями за эти там 30 перестроечных лет, то мы увидим, конкретно, что вот такие-то фильмы, как «Бригада», как «Бумер», как ещё можно назвать десятки фильмов – они формировали поколение деградации, так сказать деградирующих людей.

Они говорили с экрана: «Живи вот так. Бери биту и иди бей, грабь, убивай и при этом имей благообразный вид». Так сказать, киногерой имел вид благообразный, а творил чудовищные дела. А ведь это видели миллионы людей. И вот, что мы имеем теперь, при такой государственной, культурной политике. Сейчас она правда на пороге изменений. Но это отдельная тема.

Но вот эта прежняя анти-культурная политика, она привела к деградации нации и к исполнению того, что от нас ожидал Запад. Который открыто говорил по радио «Свобода», в начале Перестройки, я часто цитирую эту фразу, она мне запомнилась. А фраза такая, по радио «Свобода» на русском, таком, языке они говорили: «Цель перестройки в том, чтобы приблизить русских к западным стандартам. В том, чтобы произошла мутация русского духа. Нужно русских выбить из традиции». Они откровенно это декларировали.

И этим занимались мои коллеги, вольно или невольно. Эти занимались руководители культуры, такие как Швыдкой и те, которые держались за свои кресла и шли в этом общем потоке убиения духа нации. По принципу: «Пусть цветут все цветы», так говорил мне Швыдкой. Я говорю: «Зачем вы помогаете сорнякам, зачем это?». «Ну как же, ведь все должны цвести».

И так сформировали поколение. Внедрили в общество то, что нормальны все пороки: да делай всё, что хочешь, ты свободен; права человека – будь «голубым», «розовым» каким хочешь. Толерантными должны быть, терпимы ко греху, к алкоголизации общества, к гомосексуализму, к педофилии – ко всему. «Это люди, они имеют права».

Это преступление моих коллег, в частности, режиссёров, которые пошли этим путём. И они будут за это отвечать там. Да, сейчас у них успех, их фильмы прокатываются по кинотеатрам. Блокбастеры, так сказать. Мне один чиновник культуры говорил: «Сделайте блокбастер о Сергии Радонежском». Это те, от кого зависит – давать деньги или нет. А я говорю: «Вы знаете, что такое блокбастер? Я вам объясню, что такое блокбастер. Блокбастер – это сленг лётчиков-англичан из Второй мировой войны, которые прозвали так бомбу особой разрушающей силы, которая разносит целые кварталы. «Блок» – квартал, «бастер» – разрушить. Вы хотите такой фильм о Сергии Радонежском?»

Они не понимают, что творят, не ведают, что творят. А когда им объясняешь о том, что наш кинематограф вырождается, что вы меряете всё успехом в первый уикенд. Но нельзя мерять искусство успехом в первый уикенд. У фильма «Андрей Рублёв» не было успеха в первый уикенд. Он не собрал кассы в первый уикенд. Но сейчас за 50 лет его жизни, он перекрыл все кассовые рекорды, абсолютно всех блокбастеров. И сейчас очереди на «Андрея Рублёва», допустим в Лос-Анжелесе, я видел, в Париже, в Каракасе (в Венесуэле). Только на этом фильме возрастала нация. Люди воцерковлялись, открывали историю России.

Ответственность художника, она утрачена абсолютно. Все бросились делать деньги, не понимая, что им придётся отвечать за это. Они проводят через свои фильмы (блокбастеры) порочные мысли для общества. Которые открывают пути тех, кто глядит их фильмы – в разврат, в патологию, в грязь. В приверженности к алкоголю, курению. Это всё грехи наши, с чем надо бороться.

Мы сами формируем действительность. А потом мы говорим: «Ну как же, ведь это же всё есть в жизни…» А кто это сделал? Это ты сделал, ты – режиссёр. Ты снял фильм там, такой-то фильм в упоении крикнул: «Ассу – в массу, деньги – в кассу!», думая, что к тебе потекут все деньги. Ты открыл эти клапаны, эти шлюзы. А потом прошли годы, двадцатилетия, ты схватился за голову и увидел поколение новое на своих детях, кого ты взрастил. И начал делать фильмы уже иные.

Ох, какие у нас дети! А кто их делал такими? Мы же пример для тех, кто идёт за нами. Для наших детей. Мы об этом думаем? Отцы думают об этом, поднимая рюмку водки на праздник в доме, а рядом дети. Отец поднимает рюмку водки (отравы, яда), выпивает её. Сын глядит, пока ему нельзя, но вырастет – и будет такой, как папа. А потом папа говорит: «Ой, какой у меня сын, что он у меня пьющий такой?» А ты что делал, папаша? Или мамаша, курит при дочке. Девочка вырастет – тоже закурит, мама же для неё образец. Как для мальчика папа. Папа и мама – модель для сына и дочери. Они по тебе формируют себя, свою личность. Вот как ты относишься к водке, так и они будут относиться. Позволяешь этот яд, значит и они тоже будут это делать. «Мама, ты куришь? И мы закурим. И я закурю».

Один мой друг, известный режиссёр, узнав, что я бросил пить, говорит: «Ты че больной что ли? Так хорошо посидеть, засадить, потрендеть». А что потом? А потом блуд, а потом убийства. А потом кино такое, какое вы делаете.

Я искренне желаю России понимания того, что без отрезвления не будет спасения».

Источник: проект Общее дело

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