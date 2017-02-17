«Батька» сажает Москву в нефтяную лужу

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Конфликт Минска с Москвой по вопросу задолженности за газ получил неожиданное развитие. В четверг, 16 февраля, стало известно, что Белоруссия закупила партию нефти у Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters. Таким образом, Минск продемонстрировал, что нашел альтернативу российским поставкам «черного золота». И сделал это в момент, когда, по заявлению вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, стороны уже разработали проект протокола по поставкам газа и нефти в Белоруссию.

По информации агентства, госкомпания «Белоруснефть» приобрела у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) 80 тысяч тонн нефти (около 600 тысяч баррелей), загрузка танкеров может начаться в 20-х числах февраля. Ожидается, что нефть будет сначала доставлена в Одессу либо в прибалтийский Вентспилс, а затем по железной дороге отправится в Белоруссию.

Нет сомнений, что таким способом президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается надавить на Москву на предстоящих нефтегазовых переговорах.

Напомним: в январе 2016 года Белоруссия потребовала снижения стоимости российского «голубого топлива», и стала платить меньше в одностороннем порядке ($ 73 за тысячу кубометров вместо $ 132). В результате, к концу ноября газовый долг Минска составлял около $ 425 млн.

Москва в качестве ответной меры увязала газовый вопрос с поставками нефти, сократив их с обещанных 5,3 млн. тонн в квартал сначала до 3,5 млн. тонн, а в октябре-декабре — до 3 млн. тонн. В декабре 2016 года стороны были близки к компромиссу, но в последний момент Минск запросил дополнительных уступок в виде выделения кредита, и договориться не удалось.

Закупив партию иранской нефти, Лукашенко, по сути, ставит Москве ультиматум: либо дополнительные уступки, либо потери на сокращении поставок российской нефти. Понятно, что от такого противостояния пострадает и белорусский бюджет: по экспертным оценкам, иранская нефть на треть дороже российской. Но для Лукашенко это вопрос политики, а не экономики. К тому же белорусский лидер действует по такой схеме не в первый раз.

В 2010 году уже возникала подобная ситуация: из-за политических разногласий Москва сократила поставки нефти. И тогда Лукашенко нашел альтернативного поставщика — договорился о закупках венесуэльской нефти с Уго Чавесом. Альтернативная экономическая дружба длилась три года, и обошлась Минску, по подсчетам белорусских СМИ, в $ 1,2 млрд. переплаты. Так, в первый год поставок Белоруссия получила из Венесуэлы 1777 тысяч тонн нефти на $ 1149,6 млн. — по $ 647 за тонну. В том же году Минск закупил у Москвы 13 млн. тонн нефти на $ 5630,9 млн. — по $ 433. Абсурдная, с точки зрения экономики, ситуация не мешала белорусской стороне стоять на своем.

Возможно, уповая на прецедент с Венесуэлой, Лукашенко надеется «прогнуть» Москву на этот раз. Удастся ли это президенту Белоруссии?

— Лукашенко ведет себя достаточно жестко по простой причине: Запад снял с него санкции, и при этом расширил санкционные списки российских персон и компаний, — отмечает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. — Поэтому теперь президент Белоруссии считает, что его дружба стоит дороже. Российское же руководство, насколько я понимаю, не разделяет этой позиции. Нынешний торг идет именно вокруг этого пункта — стоимости дружбы Александра Лукашенко.

Неслучайно в конце 2016 года речь шла о предоставлении Минску дополнительных кредитов. Россия прежде кредитовала Белоруссию, эти деньги Минску нужно отдавать, но отдавать не хочется. Поэтому Лукашенко, очевидно, предлагает реструктуризировать ранее выданные кредиты, или выдать новые, несмотря на непогашенные старые.

И теперь, накануне очередных переговоров по газу и нефти, Лукашенко делает демонстративный жест. Мол, альтернатива российской нефти имеется, и желающие поставлять ее на белорусские НПЗ выстраиваются в очередь.

Все это говорит об одном: Лукашенко будет торговаться до последнего, за каждый цент стоимости газа, и за каждый баррель поставок нефти.

«СП»: — Как выглядят возможные сценарии этого торга?

— Стороны, я считаю, будут вынуждены так или иначе прийти к компромиссу, поскольку белорусские НПЗ стоят на российской «трубе». Без российской нефти они моментально становятся нерентабельными, а экспорт нефтепродуктов — одна из главных статей доходов белорусской казны, и главный источник валюты. Белоруссия, напомню, экспортирует нефтепродукты, которые производит. Если Россия перекроет нефтяной канал, экономике Белоруссии придется очень туго — Лукашенко это прекрасно понимает.

«СП»: — В 2010 году основные поставки нефти в Белоруссию были российскими, тем не менее, Минск демонстративно закупал нефть у Чавеса в течение трех лет. Сейчас такая ситуация может повториться?

— Это напрямую зависит от устойчивости белорусской экономики. Чтобы повторять венесуэльский вариант, нужно идти на дополнительные расходы. Большой вопрос, может ли Минск сейчас позволить себе эти траты.

«СП»: — Что все-таки будет с газовым долгом Минска? Мы его спишем, или заставим белорусов частично погасить?

— Это тоже предмет торга, и фактически неизбежного компромисса. Надо понимать: в случае с газом альтернативные поставки в Белоруссию в принципе невозможны.

«СП»: — Можно ли сказать, что в этом споре все преимущества на нашей стороне?

— Если Москва перестанет поставлять нефть на белорусские заводы, экономика РФ от этого, грубо говоря, не загнется. Эти излишки уйдут либо на внутренний российский рынок, либо на экспорт. Газ мы в Белоруссию поставляем по низким ценам, поскольку через белорусскую территорию идет транзит «голубого топлива» в Европу. Но при этом белорусская ГТС принадлежит «Газпрому» на 100%.

Словом, у Минска не так много рычагов влияния на ситуацию.

Андрей Полунин, “СП”

Источник: voicesevas.ru