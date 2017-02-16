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Уничтожение банками России. Сергей Глазьев [2017, Нейромир-ТВ]

08:21. 16 февраля 2017 Просмотров - 294 2 коммент. Опубликовал:

ppprrrr

Сергей Глазьев на слушаньях в Общественной Палате РФ. “Финансирование реального сектора экономики-мировые практики формирования новых инструментов повышения эффективности функционирования национальных финансовых систем”. Источник: http://neuromir.tv , помощь каналу http://neuromir.tv/info/donations

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Экономика будущего. Николай Левашов [Возрождение Руси]

На уроках истории многих из нас учили тому, что т.н. общественный строй при развитии общества меняется следующим образом:
первобытнообщинный > общинный > рабовладельческий > феодальный > капиталистический > социалистический.

Такие случаи действительно происходили в истории... Но дело в том, что в школе нам толком не объясняли, кто и каким путём образовывал государства с рабовладельческим или феодальным строем. Также нам «забывали» сказать о том, что государства с общинным строем не только существовали в одно время с государствами, где существовал рабовладельческий и феодальный строй, но и всегда обгоняли в развитии эти государства! Почему так происходило и в чём секрет общинного строя, любознательный человек может узнать из трудов русского учёного Николая Викторовича Левашова. Источник

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова

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2 коммент.»

  • 3212 2418
    Яра 16 февраля 2017 в 11:13 Ссылка Пометить
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    Или- как государственные банки банкротят предприятия (закамуфлированное рейдерство)

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  • 382 295
    Алексей Малков 16 февраля 2017 в 17:55 Ссылка Пометить
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    Банки будут уничтожать Россию и дальше.
    Они – паразиты в любом капиталистическом государстве.
    Только социалистическое отечество может остановить уничтожение промышленности в России.
    Экономическую основу СССР, в отличии от экономической основы Раши, составляла социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и уничтожения эксплуатации человека человеком.

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