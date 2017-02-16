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Самое секретное и эффективное оружие для обороны. Современные мины стремительно умнеют

18:14. 16 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Мины для обороняющейся стороны приобретают особенно важное значение. Ими можно тормозить натиск врага, пока на атакованный участок перебрасываются силы; можно с помощью мин заставить атакующих изменить направление движения в желательную сторону; можно заставить терять время и топтаться на месте, пока проделываются проходы среди множества мин – всё это позволяет выиграть время, создать перевес в силах и нанести контрудар.

Метки: Вооружённые силы России, мины, оружие обороны
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