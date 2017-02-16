Рыбья мораль либералов
ОДИНОЧЕСТВО – ЯЧЕЙКА ПУСТОТЫ…
Семья – ячейка общества. Первичная ячейка. Та клеточка, из которой складывается весь организм, и которая внутри себя содержит весь код ДНК «большого» общества.
В семье всё, как в государстве, только маленькое: и власть, и опека, и бюджет и пенсии, и пособия, и суверенная территория, и т.п.
Дедушки и бабушки являются пенсионерами своей семьи (в прежние века они вообще не получали госпенсий – а только то, что дети дадут). Отец – Глава семьи. Мать – хранительница очага, некое подобие парламента при монархе.
Дети – иждивенцы на пособии, народ семьи.
Дом, сад, участок, гараж – территория маленького государства.
Работа Отца – экономика этого государства, его рынок или Госплан…
После того, как либералы разрушили семью, превратив её в скопище равноценных и независимых друг от друга элементов – говорить о семье, как о ячейке общества, стало бессмысленно.
Ячейкой чего может являться современное скопище эгоистов под одной крышей? Ведь они же, как толпа на улице – не связаны ничем, кроме нахождения в одной точке пространства…
Когда в семье работают и отец, и мать, и получают одинаковые зарплаты – они начинают и вместе готовить, стирать, убираться, и оказывается, что они вообще не нужны друг другу. И хуже тогго – друг без друга даже проще, спокойнее… Каждый прекрасно справляется и сам! Женщина не боится потерять мужа – потому что сама себя обеспечивает. А мужчина не боится потерять жену, потому что сам вполне умеет всё по хозяйству.
Дети, которых воспитывает общество в духе неуважения к родителям, в духе равноправия с ними – становятся не помощниками, а обузой.
В традиционной семье, начиная со времен библейских патриархов – было принято стремиться к многодетности: счастье человека напрямую увязывалось с количеством его потомков.
Это и понятно: ведь потомки составляли подданных того маленького царства, монархом в котором выступал глава семьи! А какой же монарх откажется от новых подданных?
Вырастая в служении патриарху семьи – дети сами становились монархами, и сами обзаводились новыми подданными, служившими им и почитавшими их.
В семье-мутанте наших дней дети «лишнее звено». Даже нормальные пары взяли за образец пары содомитов, озабоченных лишь взаимной похотью, но никак не продолжением рода.
Родители всё меньше хотят заводить детей и заботиться о них – а дети, когда вырастают – не хотят заботиться о родителях. Рыбья жизнь и рыбья мораль – рыбы не знают ни своих детей, ни своих родителей…
Конечно, процессы распада ячейки общества, клеточки, из которых собран организм – разрушают и весь организм в целом, и общество, и государство, и цивилизацию. Семья перестала быть ячейкой того скопища, которое перестало быть обществом, что, в общем-то, логично: нельзя построить каменный дом из одних деревянных деталей…
Распад семьи – это главный индикатор социального разложения «большого» общества и государства. Государство и народ – организм, имеющий генетический код. И находится этот код в клеточках, из которых составлен организм, в семьях.
То, что происходит с семьями – неизбежно делает государство и общество мутантами.
А. Леонидов
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Так и создаётся дегенеративное общество. Домострой наше всё. Все законы должны начинаться с РОДдомов и яслей, а не с банков и бабла. Семья,образование, традиции вот составляющая крепкого государства.
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Не удивлюсь, если компрадорская, паразитическая власть, в скором времени, перейдёт к прямому, наглому внедрению в сознание нашего народа сексуальные нетрадиционные отношения. Сейчас это делается, как бы, не на государственном уровне, но, разве могут паразиты отстать от разлагающихся США и Европы? Автор статьи точно подметил и дал точную оценку отношения государственных структур к семейным ценностям: – “Рыбья мораль либералов”.
В нашей стране, можно было бы всем молодым парам, вступающим в брак и родившим первого ребёнка, бесплатно обеспечивать однокомнатными квартирами, что укрепляло бы семейные узы, но “прожорливые брюшки” навязали нам американскую ипотеку, которая принесла огромное количество несчастий нашим гражданам.
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Чётко. Коротко. Ясно. Спасибо автору. Именно разрушив семью, можно без проблем захватить потом и землю этой семьи, и государство целиком. А защищать то нечего. Ради чего кровь лить? А задницу или передницу можно везде найти. А дети лишь обуза. Так теперь Европа и живет, и бурно аплодирует Кончите Вурст. Фу…Гадость то какая…