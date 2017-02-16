Рыбья мораль либералов

Ячейкой чего может являться современное скопище эгоистов под одной крышей? Ведь они же, как толпа на улице – не связаны ничем, кроме нахождения в одной точке пространства…

Семья – ячейка общества. Первичная ячейка. Та клеточка, из которой складывается весь организм, и которая внутри себя содержит весь код ДНК «большого» общества. В семье всё, как в государстве, только маленькое: и власть, и опека, и бюджет и пенсии, и пособия, и суверенная территория, и т.п. Дедушки и бабушки являются пенсионерами своей семьи (в прежние века они вообще не получали госпенсий – а только то, что дети дадут). Отец – Глава семьи. Мать – хранительница очага, некое подобие парламента при монархе. Дети – иждивенцы на пособии, народ семьи. Дом, сад, участок, гараж – территория маленького государства. Работа Отца – экономика этого государства, его рынок или Госплан…

Когда в семье работают и отец, и мать, и получают одинаковые зарплаты – они начинают и вместе готовить, стирать, убираться, и оказывается, что они вообще не нужны друг другу. И хуже тогго – друг без друга даже проще, спокойнее… Каждый прекрасно справляется и сам! Женщина не боится потерять мужа – потому что сама себя обеспечивает. А мужчина не боится потерять жену, потому что сам вполне умеет всё по хозяйству.

Дети, которых воспитывает общество в духе неуважения к родителям, в духе равноправия с ними – становятся не помощниками, а обузой.

В традиционной семье, начиная со времен библейских патриархов – было принято стремиться к многодетности: счастье человека напрямую увязывалось с количеством его потомков.

Это и понятно: ведь потомки составляли подданных того маленького царства, монархом в котором выступал глава семьи! А какой же монарх откажется от новых подданных?

Вырастая в служении патриарху семьи – дети сами становились монархами, и сами обзаводились новыми подданными, служившими им и почитавшими их.

В семье-мутанте наших дней дети «лишнее звено». Даже нормальные пары взяли за образец пары содомитов, озабоченных лишь взаимной похотью, но никак не продолжением рода.

Родители всё меньше хотят заводить детей и заботиться о них – а дети, когда вырастают – не хотят заботиться о родителях. Рыбья жизнь и рыбья мораль – рыбы не знают ни своих детей, ни своих родителей…

Конечно, процессы распада ячейки общества, клеточки, из которых собран организм – разрушают и весь организм в целом, и общество, и государство, и цивилизацию. Семья перестала быть ячейкой того скопища, которое перестало быть обществом, что, в общем-то, логично: нельзя построить каменный дом из одних деревянных деталей…

Распад семьи – это главный индикатор социального разложения «большого» общества и государства. Государство и народ – организм, имеющий генетический код. И находится этот код в клеточках, из которых составлен организм, в семьях.

То, что происходит с семьями – неизбежно делает государство и общество мутантами.