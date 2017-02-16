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Разведопрос: Михаил Васильевич Попов о науке логике как системе

17:50. 16 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Хронометраж выпуска:
0:08 Немного о суждениях.
2:52 Категории «бытие» и «ничто» на примере уничтожения частной собственности.
7:14 О развитии капитализма в России и Европе.
15:18 Позитивное уничтожении частной собственности – создание общественной собственности.
18:53 О классах при социализме.
32:32 Ещё о категориях науки логики.
47:37 Наука как система знаний.
1:06:58 О фильме «Викинг».
1:18:34 О категории «небытие».
1:23:22 О категории «качество».
1:26:44 О категории «реальность».
1:33:05 О капитализме, социализме и монополии.
1:36:21 О категории «налично сущее», или «нечто».
1:38:30 О категории «другое», или «иное».
1:47:47 «В-себе-бытие», «бытие-для-иного», «изменяющееся нечто».
1:55:09 «В-нём-бытие».
Аудиоверсия: http://oper.ru/video/audio/interview_…

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Источник: www.youtube.com

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