Разведопрос: Михаил Васильевич Попов о науке логике как системе

Хронометраж выпуска:

0:08 Немного о суждениях.

2:52 Категории «бытие» и «ничто» на примере уничтожения частной собственности.

7:14 О развитии капитализма в России и Европе.

15:18 Позитивное уничтожении частной собственности – создание общественной собственности.

18:53 О классах при социализме.

32:32 Ещё о категориях науки логики.

47:37 Наука как система знаний.

1:06:58 О фильме «Викинг».

1:18:34 О категории «небытие».

1:23:22 О категории «качество».

1:26:44 О категории «реальность».

1:33:05 О капитализме, социализме и монополии.

1:36:21 О категории «налично сущее», или «нечто».

1:38:30 О категории «другое», или «иное».

1:47:47 «В-себе-бытие», «бытие-для-иного», «изменяющееся нечто».

1:55:09 «В-нём-бытие».

Аудиоверсия: http://oper.ru/video/audio/interview_…



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Источник: www.youtube.com