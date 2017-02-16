Наше будущее — экожильё

Концептуал СМИ Как улучшить здоровье и отказаться от коммунальных платежей?

Большая часть населения в Беларуси, России и других странах весьма осторожно относится к использованию химических препаратов в еде и питье — консервантов, эмульгаторов, красителей, антиоксидантов, других пищевых добавок, хотя покупают снедь, как правило, не читая на упаковке её состава. Люди весьма активно протестуют против применения химикатов в сельском хозяйстве — гербицидов, пестицидов и даже удобрений. Все дружно ратуют за экологически чистую продукцию, беспрерывно говорят об этом, но практически никто толком не знает, что это такое на самом деле и как её отличить от загрязнённой. К массовому внедрению искусственных, т. е. полученных химическим путём, субстанций в категорию вещей люди уже привыкли и не протестуют, полагаясь, видимо, на то, что сумеют осуществить правильный выбор сами. Поэтому значительно меньшее число людей контролирует качество своей «второй кожи» — одежды, обуви, аксессуаров и других носимых вещей, дотошно выясняя долю синтетики в них и стараясь выбирать предметы с преобладанием натуральных компонентов.



Может показаться невероятным, но те же самые люди, которые стремятся не использовать «синтетику» в своём обиходе, не задумываются над тем, что их жилище в значительной степени представляет собой ту же самую «синтетику», т. е. продукт химической революции.

Если, покупая костюм или ботинки, мы стараемся выбрать те модели, в которых вообще любой «синтетики» поменьше, не вдаваясь при этом в различия между типами синтетических веществ, то, строя или обновляя своё жилище, чаще всего даже не задаёмся вопросом о составе и происхождении тех или иных строительных материалов.

Выбрав костюм по критерию натуральности ткани, мы обычно не задумываемся о натуральности подкладки, не говоря уж о материале ниток, пуговиц и прочего. В случае с жилищем такой легковесный подход неприемлем хотя бы потому, что массивов и поверхностей строительных элементов значительно больше, а значит, и поток воздействий на человека во много раз мощнее.

Те же, кто задают подобные вопросы, обычно успокаивают себя, что всё будет в порядке, если основным строительным материалом дома станет кирпич или древесина, не вызывающие подозрений в силу своей многовековой испытанности. Но они забывают о том, что ещё 60–70 лет назад бревно тоньше 40 см в диаметре не использовалось в строительстве жилья из-за больших теплопотерь (а теперь найти и такое бревно — проблема) и что в такой сложной системе, как дом, присутствуют другие материалы, эффект воздействия которых не может быть компенсирован стенами из кирпича или древесины.

В ещё меньшей степени об экологичности материалов, составляющих здания, к сожалению, заботятся проектировщики строители. Причина понятна — не для себя же. Даже в наши дни, когда есть возможность выбрать и купить разные по уровню экологичности материалы, неоднократно приходится наблюдать картину строительства «элитного» дома, в процессе которого стены снаружи облицовывают кирпичом, а внутрь закладывают теплоизоляцию из фенольно-резольного пенопласта или другого вредоносного полимера.

Натуральная альтернатива

Видели ли Вы вблизи гнезда ласточки или осы? Это прекрасно приспособленные к окружающей среде, погодным условиям, жизненному ритму и природному круговороту жилища, находящиеся в тесной связи с Природой и Космосом. Можно ли использовать некоторые приёмы сооружения жилищ птиц и ос в человеческом жилье?

Строительство дома из соломенных тюков может показаться на первый взгляд сумасшедшей идеей. Но ведь общеизвестно, что соломенные тюки объединяют в себе все свойства великолепного строительного материала: они дешёвые, прочные, легкодоступные, экологически чистые и обладают хорошей теплоизоляцией. Тюки из соломы долговечны, пока защищены от проникающей и возрастающей влажности. Их изолирующие свойства намного лучше, чем у дерева или кирпича. Соломенный блок при обычной толщине в 50 см имеет превосходные теплоизолирующие свойства, которые после нанесения штукатурки улучшаются. Причём стена остаётся «дышащей» на порядок выше, чем стена из натуральных брёвен. Толстые стены с их структурной поверхностью имеют особые преимущества. «Живые» и «дышащие» структуры создают необыкновенный климат в помещении, позволяют ощутить уверенность и защищённость. Строгие прямоугольные поверхности и гладкие стены из соломенных блоков тоже можно создать, но на это потребуется больше умения и стараний. Они не свойственны данному природному материалу. Дома из соломенных кубиков, наоборот, будут радовать глаз, восхищать мягкими линиями. Благодаря лёгкости в обработке соломенных блоков круглые формы тоже возможны. Ниши или круглые арочные окна и двери делают с помощью обычной электропилы, вырезав в соломе нужную форму. Хотя если владелец тяготеет к ровным плоскостям и прямым углам — проблем тоже нет…

Тёплое гнездо из соломы

В основу проекта экодома положен принцип соответствия теории устойчивого развития — развития, при котором удовлетворение потребностей современного поколения не ставит под угрозу возможность удовлетворения потребностей последующих поколений. Экологический императив входит в концепцию проекта как составляющая доминанта.

Проект, помимо общих требований к строительству здания, составлен на основе следующих положений:

• планировочные и объёмные решения должны учитывать особенности ландшафта и строительных технологий и обеспечивать максимальное экологическое качество среды обитания — внутренней и внешней — при минимальных затратах;

• дом и участок составляют единую искусственную экосистему, не наносящую вреда окружающей среде и здоровью нынешнего и последующих поколений;

• суммарное потребление энергии (особенно энергии ископаемого топлива) как в процессе строительства, так и при эксплуатации зданий должно быть минимальным;

• максимальное использование экологически чистых материалов, бережное отношение к местной флоре и фауне;

• социализация среды обитания.

Планирование территории осуществлялось с учётом использования принципов пассивной «солнечной» архитектуры и было направлено на социализацию территории, развитие дружественной человеку среды, которая должна стать «малой родиной» для нынешнего и следующих поколений жителей экодома.

Это продиктовало планировочные решения развития территории и «солнечную» архитектуру сооружений: в соломенном доме могут быть предусмотрены небольшой бассейн и баня (по желанию жильцов), камин. Экодом может оснащаться местными малозатратными пермакультурными системами утилизации хозбытовых стоков, улучшающими плодородие приусадебных участков и отработанными в климатических условиях Беларуси.

Соломенный экодом выполняется, как правило, энергопассивным: ограждающие конструкции имеют коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 8 (современные СНиПы требуют 2,5), применяются только местные экологически чистые природные материалы (соломенные блоки поставляются прямо с поля во время уборки злаковых), что хорошо сказывается на стоимостных показателях. При строительстве экодома не используются землеройные и грузоподъёмные механизмы, так как стены легки и не требуют большого количества железобетона в фундаменте, что позволяет сохранить травяной покров и не ранить землю, которую наши предки считали (и не без оснований) «живой».

Экодом построен с использованием уже хорошо зарекомендовавшей себя в Беларуси экотехнологии возведения ограждающих конструкций (оштукатуренная либо покрытая гипсокартоном стена из соломенных блоков) в каркасном варианте (нагрузку несёт деревянный фахтверковый каркас).

Данная технология обеспечивает следующие параметры:

Энергетические показатели. Обеспечивается снижение энергозатрат при строительстве как минимум в 300 раз по сравнению с кирпичными и газосиликатными ограждающими конструкциями с современными утеплителями на 1 м2 общей площади.

Коэффициенты теплопроводности ограждающих конструкций. Показатель теплопроводности пола без подогрева — 0,23 W/m2K, соломенной стены — 0,12 W/m2K, крыши — 0,19 W/ m2K.

Потребность энергии для отопления.

Составляет менее 40 кВт·ч/м2 в год.

Высокая пожарная безопасность (после оштукатуривания).

Подтверждена официальными испытаниями. Конструкция оштукатуренной соломенной стены была официально протестирована в США и Германии и отнесена к предельному классу по огнестойкости F119 (металлическая ферма, например, относится к классу F15, т. е. теряет несущую способность через 15 минут после воздействия открытого огня).

Сроки строительства. С момента начала земляных работ (фундамента) до момента заселения проходит около 14 недель, если стройка ведётся ритмично.

Стоимость строительства. Стоимость за 1 м2 общей площади с отделкой «под обои» в базовом варианте составляет около 260 у. е. (в 2006 г.).

Опыт реализации.

В Беларуси первые сельские экодома из соломенных блоков были построены в 1996 г. В 1999 г. после официального тестирования Министерство строительства и архитектуры Республики Беларусь рекомендовало проекты этих экодомов к повторному применению.

Их возведение продолжается в возрастающих объёмах, причём, начавшись как строительство «жилья для бедных», превратилось в «жилье для среднего класса и умных богатых». Именно эта часть населения сегодня обеспокоена экологическим качеством своего жилища (проблемами влияния на здоровье полистирола, поливинилхлорида, фенолформальдегида и т. д.) и затратами на отопление, а также экологической проблемой глобального изменения климата. Уже всем понятно, что цены на газ в будущем вряд ли упадут, но лишь будут возрастать многократно. Требования вступления в ВТО заключаются в поднятии цен на энергоносители до мирового (европейского) уровня. К 2011 г. в России внутренняя цена на газ достигнет европейской (230 у. е. за тысячу м³ в 2006 г.) На отопление же 1 м3 соломенных экодомов тратится в 3–4 раза меньше энергии, что доказано практикой…

Вся необходимая нормативно-техническая документация доступна. Разработчики впервые в истории СНГ награждены Международной премией по энергоэффективности и устойчивой энергетике в номинации «Жилье» (Австрия, 2000 г.), номинированы на премию Хабитат ООН и ряд других престижных международных премий. В 2003–2004 гг. ряд зарубежных специалистов, включая немецких, латвийских, литовских, российских, украинских, научились данной экотехнологии во время прохождения семинаров Белорусского отделения Международной академии экологии (БО МАЭ). Заметьте: не мы — у них, а они — у нас.

Из Библии известно, что мудрый Соломон за мастеров, которые «умели рубить дерево», отдал ценности, эквивалентные стоимости нескольких городов. Почему? Эзотерикам известно, что если человек прерывает чужую жизнь (например, дерева) для создания предметов, удовлетворяющих его насущные потребности, то он несёт за это кармическую ответственность. Поэтому мастерство рубки дерева в древности заключалось в умении уменьшить или снять эту ответственность, сохранить чистоту энергетики дерева и увеличить срок его службы, что способствовало формированию благоприятной энергетической обстановки в построенном жилище. Крупицы этого знания сохранило восточное учение фэншуй, но все же сегодня об этом мы практически ничего не знаем.

В лучшем случае вам скажут, что лес надо готовить зимой и при определённой фазе луны… Другое дело — солома: растение прошло полный цикл развития, энергетика стебля — мощная и позитивная, особых навыков при заготовке не требуется, и энергетика жилища получается великолепной. Это подчёркивают все, кто живёт в экодомах из соломы. Например, жители экодеревни «Дружная» называют соломенные дома «живыми» и отмечают, что в них «хорошо спится». Наверное, поэтому площадки под фундаменты древних культовых и оборонительных сооружений, например, пирамид в Гизе или Великой Китайской стены, выстилались тонким слоем соломы. Раньше белорусы тоже использовали энергетику соломы: при создании соломенных «пауков», которые прикреплялись над колыбелями и защищали детей от «нечистой силы» (а практически блокировали воздействия гео- и антропопатогенных зон), соломенных крыш, матрасов (считающихся до сих пор лечебными), утвари и т. д.

Так почему же сегодня в сложной экономической ситуации не использовать этот доступный, дешёвый, энергоэффективный, экологически чистый материал и не получать гораздо более высокое качество индивидуального жилища за гораздо меньшие деньги?

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Экодом из соломы. Жилье, которое позволит улучшить здоровье и отказаться от коммунальных платежей, Широков Евгений Иванович



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