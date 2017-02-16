Английские учителя Гитлера



Выдержки из книги ​армянского историка и политолога Мануэля Саркисянца.



„… Англичане организовали на них настоящую охоту. На Тасмании такая охота на людей происходила с санкции британских органов власти.



«Окончательное истребление в крупном масштабе могло быть осуществлено только при помощи юстиции и вооруженных сил… Солдаты сорокового полка загоняли туземцев меж двух каменных глыб, расстреливали всех мужчин, а потом вытаскивали женщин и детей из скальных расселин, чтобы вышибить им мозги…»”

„… Началась охота на людей, и с течением времени она становилась все более жестокой. В 1830 г. Тасмания была переведена на военное положение, по всему острову была выстроена цепь вооруженных людей, которые пытались загнать аборигенов в западню. Коренным жителям удалось пробраться сквозь кордон, однако воля к жизни покинула сердца дикарей, страх был сильнее отчаяния…"

„…Одно сообщение за 1885 г. гласит: «Чтобы успокоить ниггеров, им дали нечто потрясающее. Еда [которую им раздавали] наполовину состояла из стрихнина — и никто не избежал своей участи… Владелец Лонг-Лэгун при помощи этой хитрости уничтожил более сотни черных»… Некий Винсент Лесина еще в 1901 г. заявил в австралийском парламенте: «Ниггер должен исчезнуть с пути развития белого человека» — так «гласит закон эволюции»…"



„…В Квинсленде (северная Австралия) в конце XIX в. невинной забавой считалось загнать целую семью «ниггеров» — мужа, жену и детей — в воду к крокодилам…"

„В среде англо-австралийских фермеров процветала торговля туземными женщинами, и английские поселенцы охотились на них целыми группами. В одном правительственном сообщении за 1900 г. отмечается, что «этих женщин передавали от фермера к фермеру», пока «в конечном счете, их не выбрасывали как мусор, оставляя гнить от венерических болезней»"…

„Одно из последних задокументированных массовых убийств аборигенов на Северо-Западе произошло в 1928 г. Свидетелем этой резни стал миссионер, решивший разобраться в сообщениях аборигенов о непрекращающихся убийствах. Он последовал за полицейским отрядом, направлявшимся в резервацию аборигенов в Форест-Ривер, и увидел, что полицейские захватили целое племя.



Пленных сковали, построив затылок в затылок, а потом всех, кроме трех женщин, убили. После этого они сожгли трупы, а женщин взяли с собой в лагерь. Прежде чем покинуть лагерь, они убили и сожгли и этих женщин"…

20-ый век! Даже не 19-ый! 20-ый! Обо всем этом, кстати, также с восторгом отзывался Адольф Гитлер!

Еще в 1977 году представители власти в Австралии предлагали использовать аборигенов при медицинских опытах „вместо крыс”…

Даже после формального запрета рабства европейцы продолжали „резвиться" в Африке. Король Бельгии Леопольд II сделал целую страну даже не колонией своего государства, а своим персональным владением. Речь идет о так называемом „Свободном государстве Конго" (сегодня ДРК). Существовало оно в 1885 – 1908 годах. Режим террора был столь ужасен, что данная территория за 20 лет потеряла около 10 миллионов человек!

Из нескольких местных воинственных племен под руководством наемных европейских офицеров было сформировано что-то похожее на современные ЧВК для того, чтобы извлекать из территории и населения максимальную прибыль для короля. Творившееся там не укладывается в голове у нормального человека.

С целью запугивания „власти" вырезали целые регионы поголовно. Женщин и детей брали в заложники, чтоб главы их семей бесплатно работали на администрацию. А если те не справлялись – их женам и детям в „воспитательных целях" отрубали конечности…

И это снова 20-ый век! И "просвещенные" европейцы…

Комментарий экономиста В.Авагяна: Изменять просвещение нужно уровнем образования и нравственности, "моральной статистикой".



Если же мы будем измерять просвещённость народа уровнем его потребления, то встанет очень серьёзный парадокс: чем больше потребляют – тем больше нужно ресурсов на это потратить. Чем больше ресурсов (даров природы – исходной причины всякого богатства) нужно потратить – тем больше этих ресурсов нужно откуда-то взять…

Откуда? Из космоса? Не может быть… Из Антарктиды – ха-ха-ха!

Естественно, львиная доля ресурсов ОТБИРАЕТСЯ – то есть высокий уровень жизни в одном месте поддерживается постоянным снижением уровня жизни в другом.



Поэтому религии и славили АСКЕТИЗМ, как высшую форму просвещённости: кому мало нужно, тот мало людей обижает. А кому нужно много – тот много обижает людей.



А кто хочет загробастать всё – встаёт на путь мародёра и убийцы. И это закон экономики, а не чьи-то домыслы, основанный на законе сохранения вещества и энергии.



Не нужно рассчитывать, что высокий уровень потребления снижает агрессивность человека. Наоборот, они неразрывны: кто больше жрёт , тот чаще голоден, а оттого и нападает чаще…

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Источник: ss69100.livejournal.com