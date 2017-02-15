Три Су-24М запугали американский эсминец Porter в Черном море
Только что стало известно, что три российских фронтовых бомбардировщика Су-24М снова испугали американских моряков с эсминца USS Porter, совершив низкие полеты вблизи корабля в Черном море на прошлой неделе, об этом сообщают СМИ США.
«Это первая подобная военная провокация, после того как в штатах сменилась администрация и Трамп вступил в должность», — сообщают журналисты издания The Washington Free Beacon.
Инцидент произошел 10 февраля, и он заставил понервничать команду USS Porter, командир корабля заявил, что рассматривает такие низкие полеты как потенциально опасные.
«Были несколько инцидентов с участием нескольких российских самолетов», — сказал капитан ВМС США Дэнни Эрнандес, представитель европейского командования Вооруженных сил США. «Они были оценены капитаном как небезопасные», — добавил он.
Сообщается, что во время первого инцидента над американцами пролетели «2 российских Су-24, в следующий раз — один Су-24 и в третьем инциденте — транспортный самолет Ил-38» (отметим, что Ил-38 не является и никогда не был транспортным, а всегда был и остается военным противолодочным самолётом).
Проходы были описаны капитаном Эрнандесом как осуществлявшиеся на необычно малой высоте и высокой скорости.
Источник: nnm.me
loading...
Так…
Пиндосня привыкла с дикарями в джунглях “воевать” и с бедуинами в песках пустынь -А тут -Полёт нормального самолета их опускает в ступор.
Вообще то не пойму эту пиндосню -Ни одной военной компании ни выиграли -и нагло лезут на Русское Оружие и как зомби,сами себя подстёгивают что они “самые-самые” сильные и могучие – -Мельдоний с кокой заглатывают и на завтрак и на обед и на ужин
loading...
Должны все обосраться, посланные после Кука .Чтоб не обидно было первым))).