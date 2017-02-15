Три Су-24М запугали американский эсминец Porter в Черном море

Только что стало известно, что три российских фронтовых бомбардировщика Су-24М снова испугали американских моряков с эсминца USS Porter, совершив низкие полеты вблизи корабля в Черном море на прошлой неделе, об этом сообщают СМИ США.

«Это первая подобная военная провокация, после того как в штатах сменилась администрация и Трамп вступил в должность», — сообщают журналисты издания The Washington Free Beacon.

Инцидент произошел 10 февраля, и он заставил понервничать команду USS ​​Porter, командир корабля заявил, что рассматривает такие низкие полеты как потенциально опасные.

«Были несколько инцидентов с участием нескольких российских самолетов», — сказал капитан ВМС США Дэнни Эрнандес, представитель европейского командования Вооруженных сил США. «Они были оценены капитаном как небезопасные», — добавил он.

Сообщается, что во время первого инцидента над американцами пролетели «2 российских Су-24, в следующий раз — один Су-24 и в третьем инциденте — транспортный самолет Ил-38» (отметим, что Ил-38 не является и никогда не был транспортным, а всегда был и остается военным противолодочным самолётом).

Проходы были описаны капитаном Эрнандесом как осуществлявшиеся на необычно малой высоте и высокой скорости.

Источник: nnm.me