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Три Су-24М запугали американский эсминец Porter в Черном море

09:42. 15 февраля 2017 Просмотров - 447 2 коммент. Опубликовал:

Три Су-24М запугали американский эсминец Porter в Черном море

Только что стало известно, что три российских фронтовых бомбардировщика Су-24М снова испугали американских моряков с эсминца USS Porter, совершив низкие полеты вблизи корабля в Черном море на прошлой неделе, об этом сообщают СМИ США.

Три Су-24М запугали американский эсминец Porter в Черном море

«Это первая подобная военная провокация, после того как в штатах сменилась администрация и Трамп вступил в должность», — сообщают журналисты издания The Washington Free Beacon.

Инцидент произошел 10 февраля, и он заставил понервничать команду USS ​​Porter, командир корабля заявил, что рассматривает такие низкие полеты как потенциально опасные.

Три Су-24М запугали американский эсминец Porter в Черном море

«Были несколько инцидентов с участием нескольких российских самолетов», — сказал капитан ВМС США Дэнни Эрнандес, представитель европейского командования Вооруженных сил США. «Они были оценены капитаном как небезопасные», — добавил он.

Три Су-24М запугали американский эсминец Porter в Черном море

Сообщается, что во время первого инцидента над американцами пролетели «2 российских Су-24, в следующий раз — один Су-24 и в третьем инциденте — транспортный самолет Ил-38» (отметим, что Ил-38 не является и никогда не был транспортным, а всегда был и остается военным противолодочным самолётом).

Проходы были описаны капитаном Эрнандесом как осуществлявшиеся на необычно малой высоте и высокой скорости.

Три Су-24М запугали американский эсминец Porter в Черном море

Источник: nnm.me

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2 коммент.»

  • 11495 7559
    слободан 15 февраля 2017 в 11:20 Ссылка Пометить
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    Так…
    Пиндосня привыкла с дикарями в джунглях “воевать” и с бедуинами в песках пустынь -А тут -Полёт нормального самолета их опускает в ступор.
    Вообще то не пойму эту пиндосню -Ни одной военной компании ни выиграли -и нагло лезут на Русское Оружие и как зомби,сами себя подстёгивают что они “самые-самые” сильные и могучие – -Мельдоний с кокой заглатывают и на завтрак и на обед и на ужин

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  • 176 130
    жора шапов 15 февраля 2017 в 12:57 Ссылка Пометить
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    Должны все обосраться, посланные после Кука .Чтоб не обидно было первым))).

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