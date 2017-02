В.АВАГЯН: “ПРОДУКТ И… “ДУКТ”

Продукт – это устоявшийся в экономической теории термин, который лежит в самой основе экономического процесса, являясь одновременно и объяснением смысла и конечным итогом производственных процессов. Вначале слово «продукт» обозначало лишь пищу (в словосочетании «продукты питания»). Но затем экономисты придали ему более широкий смысл: произведение труда, законченный результат некоторой деятельности. В том числе говорят о промышленном продукте (товар или услуга, которую можно предложить для рынка, и которая будет удовлетворять потребности потребителей). Есть ещё устойчивые словосочетания «программный продукт» и «продукт творчества». Для дегенеративных явлений и отношений появился термин «продукт распада»…





С промышленностью просто: промысел – это ПРОдвижение мысли. То есть человек мыслил-мыслил, и нечто придумал. Потом реализовал выдумку на практике – и возник ПРО-МЫСЕЛ.

А от про-мысла вышла и про-мышленность, практическое развитие человеческой мысли.



А вот что такое «про-дукт»? В самой структуре слова «продукт» частица «про*» является приросшей к корню приставкой. То есть очевидно, что она не всегда была частью корня. Это «pro*» – продвижение, «промоушн» и т.п.

Оно адресуется, прилагается к некоему «дукту», в сочетании с которым составляет «pro-дукт». А что такое «дукт»? Открываем русско-латинский словарь, и читаем: «ductus, us m – проток, ход; 2 ductus, us m – предводительство; 3 ductus, us m командование».

Латинский – мёртвый язык, но слово «дукт» не умерло вместе с ним. С тем же смыслом оно попадает в английский язык, в польский (т.е. славянский) язык (dukt – ♂, Р. \~u просека ž+ przesieka. Новый польско-русский словарь) и т.п.

То есть достаточно устойчиво, на протяжении тысячелетий «дукт» – это просека, канал, управление, командование. А если ПРОдвигать «дукт» – то получается «про-дукт».

Но мы же с вами экономисты, а не филологи. Изучая корни слов, мы лишь ищем исходный смысл термина.

В экономическом смысле «дукт» – это возможность появления продукта. То есть продукт ещё не создан, его ещё нет, и может быть, его даже и вовсе не будет – но возможность, вероятность его появления имеется. Это связано с наличием канала, по которому можно ПРОдвигаться и с реализации власти, предводительства, командования.

Продукт – это нечто, что власть приказала произвести из имеющихся природных ресурсов.

Если бы ресурсов не было, то не было бы и власти (городской сумасшедший, считающий себя королём – не король, потому что не имеет ресурсов. Если дать ему ресурсы – то он действительно станет королём, каковым себя и считает).

То есть сам термин «про+дукт» отражает работу, «движуху», связанную с «дуктом». А суть этой «движухи» в том, что территория перерабатывается в потребительские блага. Грубо говоря, земля, через много этапов, перерабатывается в хлеб, а руда – в металл (металл же в ложку, нож, топор и др.).

Такого рода подход позволяет нам разоблачить весьма активно распространяемые антинаучные бредни либеральных экономистов: мол, кто работает, тот зарабатывает, а кто нищий – тот лодырь и работать не хочет. Иногда добавляют – «и стремиться сесть на шею к обществу». Как будто тот, кто работает – на шею к обществу сесть не стремиться…

На самом деле «шея общества» – это такое волшебное место, куда все пытаются сесть. Это большой отдельный разговор про то, что такое «шея общества» и как на неё садятся, мы сейчас не об этом.

Мы о том, что богатство может быть как результатом труда, так и результатом вещей, никак с трудом не связанных. А труд может быть источником обогащения, но может быть также и источником пустоты, и даже источником обнищания (в современном рыночном обществе есть очень много видов труда, которые лучше и не начинать- богаче будешь).

На самом деле (будем учёными, а не шарлатанами и демагогами, как либералы) – никакой продукт не появляется без «дукта», потому что без «дукта» нечего будет «про-двигать».

Рыночные же власти надеются поиметь долю (рэкетирскую) с продукта, который возникает сам по себе, у людей в домах, без участия и вклада властей.

То есть каким-то волшебным образом продукт в их воображении зарождается из ничего посредством манипуляций рук и заклинаний (чистой воды магия!).

А они потом, поскольку власть имеют, приходят и говорят: дайте нам часть возникшего посредством манипуляции руками! А то мы вас накажем за уклонение от налогообложения!

На самом деле отдельно взятый человек ничего не производит, да и не может произвести. Крестьянин, например, не может сам по себе произвести хлеба, часть которого потом отберёт продразвёрстка (троцкизм) или продналог (рыночная теория).

Как, по-вашему, крестьянин сам из себя произведёт хлеб? Как огонь – путём трения палочки в деревяшке? Он что, извиняюсь за выражение, отрыгнёт этот хлеб или выкакает его?! Простите за грубость, но либералы уже достали своими маразмами о «свободном труде и сборе налогов»…

Для самого примитивного способа выращивания хлеба нужна земля. Её нужно дать, причём так, чтобы арендная плата паразиту-собственнику не была бы выше стоимости выращиваемого урожая (а сегодня в престижных городах арендная плата за квартиру часто выше средней зарплаты!!!). Но всякий разумный человек понимает, что одной земли сегодня мало.

Нужны трактора и ГСМ к ним, нужны удобрения, нужно обеспечение правопорядка, чтобы посевы не вытоптали, не сожгли и не украли… Много чего нужно, выражаемого одним словом «дукт» (предводительство, командование, канал).

Для того, чтобы человек собрал про-дукт, он должен получить от власти все необходимые для продукта компоненты. Только в этом случае можно будет говорить – лентяй он или трудолюбивый, потому что лентяй не соберёт продукт из дуктов, а трудолюбивый и старательный – соберёт.

А до этого момента говорить о лени или трудолюбии, рассуждать, кто у кого сидит на шее – вообще глупо, да и с нравственной точки зрения – подло. Кулак-мироед заграбастал всю землю, безземельные ходят к нему побираться, он им кидает объедки и корит: «вы все на моей шее сидите, работать сами не хотите, у меня в нахлебниках» и т.п.

Откуда он знает, хотят они или не хотят работать? Им же НЕГДЕ работать, потому что весь дукт он себе забрал. Из чего им продукт собирать в отсутствии дукта?

Развитие техники и технологий приводит к тому, что компонентов для СБОРКИ продукта требуется всё больше и больше. Столыпинский мужик нуждался только в земле (и ту ему не давали!), а современный мужик без трактора с землёй ничего сделать не сможет.

Чтобы начать производить хлеб без трактора, современный мужик должен деградировать до уровня средневекового мужика, и лишь тогда он начнёт выжимать из земли скудные урожаи посредством голых рук и каменных орудий.

***

Таким образом, общественное благосостояние не столько результат труда, сколько результат разумной организации труда. А она может быть только плановой – потому что естественно складывающиеся отношения – складываются в вечный застой.

Если система не подвергается внешним воздействиям – то она, по закону природы, «успокаивается». То есть всякое движение в ней прекращается, а сложившиеся соотношения и балансы, равновесия – становятся стабильными.

Простой пример: вы поставили коробку на шкаф. Если она за год со шкафа не упала, не соскользнула – то, скорее всего, она не упадёт и во второй, в третий год и т.п. Конечно, ничтожная вероятность микроскопического сползания коробки существует: иногда мы сталкиваемся с неожиданным падением давно неподвижных предметов, это следствие того, что они тихонечко сползали, невидимо нашему глазу…

Но чем дольше стоит коробка – даже на наклонной плоскости – тем меньше вероятность, что она куда-либо сдвинется. Что может сдвинуть коробку на шкафу? Либо вы сами полезете переставить её (плановое действие), либо какая-то катастрофа, вроде землетрясения или взрыва бытового газа – опрокинет коробку.

Второй вариант развития отражает Тойнби в его теории развития «вызов-ответ»[1]. Тойнби убедительно доказывал, что до появления планового хозяйствования все хозяйственные перемены были связаны только с катастрофами. Человечество миллион лет прозябало в собирательстве, потом пришёл ледник, большая часть людей вымерла, а оставшиеся поневоле изменили отношения, стали шить одежду и охотится на мамонтов…

А если бы ледник не пришёл? Ну, миллион лет дурака валяли, ещё бы миллион лет проваляли! Ничего не может меняться в системе, которая сложилась без внешнего контроля, сама по себе.

В такой системе всё, что могло произойти – давно уже произошло. А то, что не произошло – не может произойти внутри этой системы, без внешнего вмешательства. Если вы год не открывали шкаф, то всё, что в нём могло соскользнуть с вешалки, уже соскользнуло, а то, что не соскользнуло – без вашего вмешательства никогда уже не соскользнёт…

Даже если исключить деградацию человека при рыночных отношениях (а исключить её на практике невозможно), даже если предположить, что какими-то неведомыми способами мы удержали людей от деградации – их отношения после притирки и отладки сложатся в неподвижный застой[2].

Он, как показывает опыт истории, может продолжаться не только тысячи, но даже и миллионы лет!

***

Конечно, мягко говоря, странно для человека в XXI веке ждать глобальных катастроф для перемен и прогресса. Нетрудно увидеть, что такой двигатель, как катастрофа (ломающая прежние балансы и противовесы в обществе) – ненадёжен до крайности. Да и будет ли ответ на катастрофу, ломающую старое хозяйство, прогрессивен? В этом сомневался уже сам Тойнби. Тем более усомнимся мы.

Далеко не факт, что упавшие со шкафа в результате землетрясения коробки сложатся более разумно и красиво, чем лежали до землетрясения. Далеко не факт, что ответ человека на катастрофу, бросающую вызов его инстинкту выживания – будет адекватен и прогрессивен. И сложившиеся по новой отношения людей будут лучше, чем были прежде…

***

Единственное достойное человека решение – подумать и самому распланировать перемены, составить их график и продумать их обеспечение «дуктом».

ХХ век был в истории человечества особым: перемен в нём больше, чем за двадцать предшествующих веков, вместе взятых, и даже за все 5 тыс. лет известной нам цивилизации. Это связано с тем, что история ХХ века – прежде всего история СССР. СССР задавал повестку века как своим сторонникам, так и своим врагам (для которых он был тойнбианским вызовом – требовавшим ответа).

Перемены и прогресс ускорились в тысячу раз, потому что власти всех стран в ХХ веке занимались проблемами организации «дукта» для сборщиков продукта на продуктовых линиях очень и очень серьёзно, в плановом режиме.

Но XXI веке доказал, что прогресс – вовсе не константа человеческой истории, а всего лишь результат «навязчивой идеи» планирования у большой совокупности людей.

Прогресс – вовсе не марксова неумолимая в своей последовательности железная дорога, а всего лишь огонёк маяка вдали, который блуждающий в терниях путник волен принять за руководство – или отвергнуть.

XXI век из-за сумасшедших зоологических теорий властей рискует стать веком колоссального социально-технического регресса:

ВОЗВРАТИВ ЧЕЛОВЕКУ ЕГО ВНУТРЕННЮЮ ОБЕЗЬЯНУ, НО ОТНЯВ У НЕГО ЕГО ВНУТРЕННЕГО ЧЕЛОВЕКА.





[1] Закон вызова и ответа – открытие британского историка и философа Арнольда Тойнби, которое определяло на ранних этапах развитие цивилизации. Историческая ситуация или природные факторы ставят перед обществом проблему («вызов»). Дальнейшее развитие общества определяется выбором варианта решения («ответом»). Тойнби считает, что адекватный ответ выводит общество на новый уровень развития. Если же нужный ответ не найден, в обществе возникают аномалии, накопление которых приводит к «надлому», а затем к упадку. Выработка адекватной реакции на вызовы — социальная функция «творческого меньшинства», которое не только выдвигает и реализует идеи, но и увлекает за собой остальных. Для Тойнби важно было показать, что выбор вариантов ответов является свободным, что у истории нет предопределённости. [2] В качестве примеров Тойнби рассматривает возникновение ряда цивилизаций: египетская цивилизация возникла как реакция на иссушение земель на афразийской территории. Ответ тех, кто положил начало этой цивилизации, был двойным: они переместились в долину Нила и изменили свой образ жизни. Они двинулись в гиблые болота и превратили их своим динамическим актом в благодатные земли; китайская цивилизация возникла в пустыне как реакция на заболачивание и наводнение, что было дополнено испытанием холодом из-за существенных сезонных климатических изменений; майянская цивилизация стала ответом на вызов, брошенный тропическим лесом; минойская цивилизация — ответом на вызов моря. Для России вызовом стало постоянное внешнее давление кочевых племен. Ответ был в форме нового образа жизни и новой социальной организации (казачество).

