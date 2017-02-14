Падение Протонов не остановить?: причины и следствия

Из Воронежа, из первых рук. Статья. Внимательно читайте.



Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник

И.А. Крылов

Негодяи на пути прогресса. Негодяй – человек не способный,

Не годный и не желающий служить Родине

В. Даль

Падение грузового космического корабля «Прогресс» 1 декабря 2016 года (второе за последнее время), падение «Протона» - закономерный результат деятельности «эффективных» менеджеров в космической отрасли России.

Двигатели третьей ступени разработки КБХА, аварийная работа которых привела к этим обидным падениям, изготавливаются на Воронежском механическом заводе (ВМЗ), огневые испытания проводит АО КБХА (по одному от партии).

После штатной работы сотен двигателей, более сотни безаварийных полётов вдруг стали происходить эти обидные падения. Что привело к этим авариям? Подобные аварии происходят и произошли из-за нарушения технологической дисциплины при изготовлении двигателей.



ВМЗ входит в состав НПК им. Хруничева, который возглавляет бизнесмен Калиновский (профильное образование – финансист), по приказу которого проведена оптимизация завода - массовое сокращение сотрудников в первом полугодии 2016 года, что не привело к существенному увеличению зарплаты основных специалистов (ИТР и рабочих). Только увеличилась разница между денежным содержанием руководителя и рядовых работников.

Социальное расслоение наряду с утратой былого престижа космонавтики началось ещё в лихие 90-е годы, когда особому осмеянию и обструкции подвергались лучшие достижения советской эпохи. Квалифицированные специалисты долго держались, но потом понемногу стали уходить (на пенсию, на другие предприятия, где больше платили), когда в связи с утратой былого высокого уровня социальной защиты значительно упала реальная зарплата. Взамен стали приходить неквалифицированные кадры. Постепенно падала технологическая дисциплина. И когда это падение достигло критического уровня, начались аварии.

Прошедшее сокращение только усугубило социальное расслоение на заводе и ускорило падение трудовой и технологической дисциплины.

В КБХА же, благодаря усилиям генерального конструктора В. С. Рачука, возглавившего КБ в начале 90-ых, удалось сохранить коллектив, поддерживать предприятие на достаточно высоком уровне, обеспечить качественное выполнение поставленных задач.

Однако, в июле 2015 года руководителем госкорпорации «Роскосмос» И. Комаровым было принято решение создать в корпорации единое КБ по разработке ракетных двигателей путём объединения АО КБХА и АО КБ Энергомаш на базе последнего. АО КБ Энергомаш было выведено из состава РКК «Энергия», на место генерального конструктора КБ в июле 2015 г. был назначен генеральным директором некто Арбузов (экономист), производственник, никогда не возглавлявший разработки новых ракетных двигателей).

Генеральный конструктор КБХА В. С. Рачук был уволен в августе 2015 года по надуманной причине. Назначенный в октябре 2015 года исполнительным директором КБХА А. В. Камышев (финансист, не понимающий что такое ЖРД) не нашёл Рачуку места в КБХА, зато привёл с собой на руководящие должности себе подобных «специалистов» и установил им зарплаты в разы превышающие зарплаты предшественников.

Следует отметить, что средняя зарплата 11 руководящих работников (средний месячный оклад ~ 100 тыс. руб.) в 2.5 раза превышает среднюю зарплату главных специалистов (руководства научно-технического комплекса), которая осталась практически на прежнем уровне, и в 3 раза больше средней зарплаты ведущих специалистов по направлениям (по агрегатам ЖРД). Причем зарплата заместителя исполнительного директора по персоналу (оклад – 150 тыс. руб.), самая большая в КБ после исполнительного директора Камышева (оклад по контракту) в полтора раза больше зарплаты главного конструктора, который по оплате находится на четвертом месте среди руководящих работников.

Должностной оклад начальника отдела кадров ранее был 26 тыс. руб. Вместо отдела кадров, состоящего из нескольких специалистов, было создано целое управление по работе с персоналом в составе трёх отделов: отдел подбора кадров, отдел повышения квалификации и отдел мотивации, в котором сотрудники не знают, что им делать, но получают зарплату в разы большую, чем у основных и даже главных специалистов КБ. Должностной оклад начальников отделов в среднем 70 тыс. руб.

Средняя зарплата офисного планктона (оклад ~ 60 тыс. руб.), пришедшего вместе с Камышевым, в два с лишним раза превышает зарплату основных специалистов КБ (оклад – 26 тыс. руб.). Оклад рядовых специалистов ИТР и рабочих от 20 тыс. руб. и менее.

Личной секретарше Камышев назначил оклад 70 тыс. руб. Двум другим по 30 тыс. руб.

Вместо юр. бюро в составе трёх юристов, создано целое юр. управление: в составе 4-ёх отделов, в количестве 21 человека. Должностной оклад начальника управления 75 тыс. руб., начальников отделов по 45050 руб. Ранее начальник юр. бюро имел оклад 26 тыс. руб., два юриста по 22 тыс. руб.

То есть для Камышева разработка новых изделий не является приоритетом, что и подтвердило проведённое в первом полугодии 2016 года массовое сокращение работников КБХА.

Были сокращены около 400 человек. Из них уволено 9 докторов и кандидатов наук, ведущих специалистов по разработке основных агрегатов и узлов ЖРД, равноценной замены которым уже не будет. Кроме того, стали уходить опытные специалисты среднего возраста (будущее предприятия) на другие предприятия, где им платят значительно больше, и им тоже нет замены.

Следует отметить, что сэкономленные на сокращении средства пошли, в основном, на содержании офисного планктона.

Квалифицированные рабочие, также стали уходить, что привело к падению технологической дисциплины, особенно в испытательном комплексе и на производстве (АО КБХА состоит из научно-технического и испытательного комплексов и завода ракетных двигателей).

Следует отметить высочайшую квалификацию рабочих КБХА (и ВМЗ), которые внесли огромный вклад в создание ракетно-космической техники наряду с конструкторами и ИТР.

Причем, высокий уровень их мастерства,образования,универсализма и кругозора подкреплялся достойным уровнем соцзащиты. Квалифицированные рабочие на ВМЗ получали, как правило, от половины до 2/3 зарплаты директора, а в КБХА — от трети до половины зарплаты Главного конструктора (от 300-500 до 600 руб.). Рабочие пользовались заслуженным уважением и понимали значимость своей работы для предприятия и страны. Кроме того, высочайшая квалификация специалистов подкреплялась системой контроля качества и надежности,обеспечивающей строжайшее соблюдение технологического процесса.

В настоящее время рабочие да и ИТР получают в десятки раз меньше руководителей. . Вышеупомянутая процедура сокращения происходила зачастую, с нарушениями трудового законодательства, без учёта квалификации и заслуг увольняемых работников, без какого-либо анализа последствий проводимого сокращения, с нарушениями моральных норм.

Например, были уволены одновременно доктор и кандидат наук – начальник отдела ТНА и главный специалист по ТНА (ТНА – сердце ЖРД).



По сути, было обезглавлено важнейшее направление – по разработке основного агрегата ЖРД. С нарушением трудового законодательства и моральных норм был уволен по сокращению штатов один из старейших ветеранов КБХА, главный специалист по комплектующим и неметаллическим элементам (КиНЭ) Скачилов Виктор Николаевич, доктор наук, профессор, академик Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского (единственный на предприятии), выпускник МАИ, на предприятии с 1958 года, крупнейший специалист по надёжности и гарантийным срокам хранения КиНЭ. Следует отметить, что гарантийные сроки МБР и ракет-носителей космических кораблей – 10,5 лет. Многие боевые МБР (советского производства) с ЖРД разработки КБХА стоят на вооружении уже более 30 лет.

В каждом конкретном случае решение о продлении гарантийных сроков КиНЭ двигателей принимал Виктор Николаевич. КиНЭ является наиболее слабым звеном ЖРД, поэтому по их гарантийным срокам хранения определяются сроки эксплуатации ЖРД и ракет в целом.

Под его руководством проводились исследования по продлению сроков эксплуатации двигателей боевых ракетных комплексов «Сатана», «Синева», «Стилет» и др. Однако, после сокращения его функциональные обязанности распределили между некомпетентными специалистами.

Слава Богу, решением Советского районного суда г. Воронежа Виктор Николаевич был восстановлен в должности и приступил к работе.

Но «эффективная» администрация КБХА не успокоилась и подала апелляционную жалобу на решение районного суда. Коллегия Воронежского областного суда 8 ноября 2016 г. эту жалобу отклонила и оставила в силе решение Советского районного суда. Однако, администрация КБХА не успокоилась и продолжает дискриминационную политику по отношению к ветерану: не разрешает работникам КБ встречаться с ним, обращаться за советом по работе, не дает Виктору Николаевичу никаких поручений, не дает на подпись документы, не дает работы и он вынужден сам ее находить.

Кто дал право этим вредителям, бездельникам уничтожать уникальную научно-техническую школу, глумиться над заслуженными людьми, подрывать безопасность и обороноспособность страны? На последнем Пленуме ЦК профсоюза работников космической отрасли председатель профкома одного из предприятий отрасли спросил у присутствующего представителя Роскосмоса: «в каком районе Чикаго вы нашли этого Камышева?»

На обращение Скачилова к руководителю Роскосмоса получено письмо от 13.09.2016 г., в котором сообщается, что: одним из приоритетных направлений деятельности Госкорпорации «Роскосмос» является реформирование российского ракетного двигателестроения с целью совершенствования деятельности КБ и максимального использования научно-технического потенциала действующих КБ.

15.10. 2016 г. на должность исполнительного директора АО КБХА назначен А.В. Камышев, который осуществляет руководство АО на основании доверенности, выданной генеральным директором управляющей организации – АО «НПО Энергомаш им. Академика В.П. Глушко» от 14.12.2015 г. № Юр-7630.

В письме также сообщается, что: «в АО КБХА проводятся организационно-штатные мероприятия, связанные с высвобождением персонала. Администрация предприятия, следуя программе развития, согласованной с управляющей компанией, стремится добиться оптимизации расходов (в первую очередь накладных), понимая необходимость увеличения заработной платы…»

Если руководство Роскосмоса считает, что любой случайный человек может руководить КБ и совершенствовать разработки ракетных двигателей, то тогда почему же кухарка (любая) не может управлять страной?

Если происходящее в АО КБХА называется оптимизацией расходов, то что же тогда не целевое использование бюджетных средств с целью личного обогащения?

Если происходящее является максимальным использованием научно-технического потенциала действующих КБ, то что же тогда уничтожение научно-технического потенциала?

В период расцвета космонавтики схема управления разработками ракетно-космической техники, в частности ракетных двигателей, выглядела следующим образом: во главе отрасли стояло Министерство Общего Машиностроения, в котором работали опытные, высочайшей квалификации специалисты.



Разработкой двигателей занимались специализированные КБ,которые имели статус научных учреждений: КБ Энергомаш (двигатели первой ступени), КБ Химмаш (двигатели второй ступени) и КБХА (двигатели третьей ступени) – три научно-технические школы, каждая со своей уникальной специализацией во главе с выдающимися конструкторами, учеными, новаторами, творцами: В.П. Глушко, А.М. Исаев, С.А. Косберг, А.Д. Конопатов и др. Созданные ими в 60-80 годах прошлого века уникальные конструкции и технологии изготовления ЖРД в настоящее время не могут повторить за рубежом. Поэтому опыт ветеранов-специалистов в области ЖРД на вес золота. Назначение Главных конструкторов происходило на уровне промышленного отдела ЦК КПСС и Военно-промышленной комиссии с участием Министерства, чем обеспечивалась необходимая свобода творчества и самостоятельность. Научно- техническое управление осуществлялось головными предприятиями по разработке ракет-носителей космических кораблей и МБР.

Финансирование осуществлялось Министерством по госзаказам напрямую без посредников. Изготовление серийных двигателей производилось на специализированных заводах, возглавляемых опытными директорами. назначение которых происходило по вышеупомянутой процедуре. Финансирование заводов также шло через Министерство без посредников. Таким образом, накладные расходы сводились к минимуму.

Сейчас АО КБ Химмаш им. А.М. Исаева влачит жалкое существование в составе НПК им. Хруничева.

Объединение КБХА и КБ Энергомаш под руководством «эффективного» менеджера Арбузова привело лишь к ослаблению обеих научно-технических школ: КБХА практически разгромлено, в бывшем КБ Энергомаш происходит почти тоже самое (по имеющимся сведениям).

К этому следует добавить, что головное предприятие Роскосмоса РКК «Энергия» (ранее генеральным конструктором был С.П. Королев) во главе с «эффективным» менеджером Солнцевым тоже находится в стадии «оптимизации».



Скоро некому будет разрабатывать новые перспективные изделия, а действующие технологии могут быть утрачены навсегда. Сокращение численности научно-технических работников в условиях геополитического противостояния есть преступление. В развитых странах в настоящее время растет численность ученых.

Бессмысленное, механическое объединение КБ под руководством незнаек может привести только к гибели уникальных научно-технических школ, окончательной утрате приоритета России в области космических исследований.

Закономерным итогом пресловутой «оптимизации» могут быть только регулярные падения «Прогрессов», «Протонов», падение престижа России, огромный экономический ущерб, утрата космической группировки спутников связи и ВКС, переход в число отсталых стран.

Негодяи во главе с И. Комаровым стали на пути прогресса и угрожают безопасности и обороноспособности страны.

Дальнейшее развитие ракетно-космической отрасли, и в частности двигателестроения, возможно только путем укрепления и развития существующих научно-технических школ и их взаимодействия под руководством генеральных и главных конструкторов.

Научно-технический прогресс невозможен без главенствующей роли творцов и максимально-возможной свободы творчества с максимальным использованием опыта ветеранов. Для сокращения накладных расходов и повышения управляемости необходимо КБ и заводы подчинить напрямую Роскосмосу, который необходимо укрепить опытными специалистами во главе с руководителем уровня Королева.

Научно-техническое управление должно осуществляться с помощью ТЗ на разработку новых изделий на основе госзаказа и программ научно-технических исследований, административное управление – путем назначения генеральных и главных конструкторов и госзаказов на уровне Военно-промышленной Комиссии. Перспективные направления развития космонавтики и ракетно-космических систем вооружений должно определять РАН РФ. Так было и было эффективно.

Настоящую статью прошу считать открытым обращением к Генеральному прокурору и Руководству РФ.

Ответственный секретарь

Центрально-Черноземного отделения

Академии геополитических проблем, А.Л. Коротеев

бывший работник КБХА

P.S.: Когда статья была уже написана, на ВМЗ 28.012017г. прошло совещание во главе с Вице- Премьером Правительства РФ Рогозиным,который указал на главную причину нарушения технологической дисциплины на заводе -бедность работников и пообещал принять меры по повышению зарплаты до уровня выше средней по региону. Кроме того,. потребовал найти исполнителей, виновных в допущенных нарушениях и наказать со всей строгостью,чтобы другим было неповадно. И ни слова об истинных виновниках-»эффективных» менеджерах. Как всегда виноваты стрелочники."

http://publikatsii.ru/stats/10991-padenie-protonov-ne-ostanovit-prichiny-i-sledstviya.html