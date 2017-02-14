Он был создан не для рекордов. Этот самолёт стал легендой для российских лётчиков

МиГ-31 (Е-155МП, по классификации НАТО Foxhound – лисья гончая) советский/российский всепогодный двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Истребитель был разработан в ОКБ-155 (теперь ОАО «РСК «МиГ»). Является первым советским самолетом, относящимся к 4-му поколению. Истребитель-перехватчик МиГ-31 предназначен для перехвата и последующего уничтожения воздушных целей во всем диапазоне высот в любой время суток в простых и сложных метеорологических условиях. Самолет может эффективно использоваться в условиях активного противодействия со стороны противника: применения активных и пассивных радиолокационных помех, а также запуска ложных тепловых целей. Группа, состоящая из 4 истребителей-перехватчиков МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство общей протяженностью по фронту в 800-900 км.