Места силы



Земля, будучи ЖИВОЙ, как и любое другое живое существо, обладает своим биополем и имеет свои биоактивные точки — т. н. акупунктуру Земли. Это — места выхода на поверхность могущественной теллурической энергии (Теллура — древнеиталийская богиня Земли, Мать-Земля, Терра Матер).



Славяне эту первобытную, материнскую, оберегающую силу называли ЗЕМЛЯНОЙ, а очаги ее излучения — "продухи" — МЕСТАМИ СИЛЫ — Ныне такие места называют геоактивными зонами, или зонами с повышенным напряжением геомагнитного поля. В этих местах чаще всего случаются различные "сверхъестественные" чудеса или, по научному, аномальные явления.

Именно такому месту обязан своим возникновением знаменитейший из всех оракулов-Дельфийский, чей храм был, воздвигнут " в IX в. до н. э. на месте древнейшего светилища Геи-Земли. Архаичный миф гласит, что здесь некогда был захоронен убитый Аполлоном змей Пифон-Дельфиний — стихийное порождение Геи. Пифон был местным хтоническим божеством, вытесненным позднейшим общеэллинским культом Аполлона (по имени Пифона-Дельфиния загадочные водные животные стали называться дельфинами).

Греки почитали Гею Матерью богов и хранительницей древней мудрости. Отголоски почитания Пифона запечатлены в вещих жрицах-Пифиях. Считалось, что именно испарения от тела Пифона (вулканические испарения из недр Земли в расщелине скалы), вдыхаемые Пифией, вдохновляли ее и наделяли даром прорицания. А слава этих прорицаний была такова, что Пифий вопрошали цари всей Ойкумены. Известно, сколь всеобъемлющим влиянием, неоспоримым авторитетом и величайшим доверием пользовались оракулы во всей греческой истории, где они получили значение политических учреждений. Греки не начинали войну, не спросясь Пифии.

Литераторы нередко рисуют наших далеких предков наивными и по-детски легковерными. Но в древности люди были склонны сомневаться ничуть не меньше, чем мы; только они были мудрее.



И невероятно, чтобы пророческие свещеннодейства пережили тысячелетия, если бы они не оправдывались, а опровергались бы повседневной реальностью. Геродот пишет, что Крез задался мыслью испытать правдивость Дельфийского оракула. С этой целью он велел посланным им гонцам ровно на сотый день после их отъезда обратиться к Пифии с вопросом: "Чем занимается сейчас лидийский царь Крез?"

Сам Крез, думая посрамить оракула, в этот день занялся необычным делом: он собственноручно изрубил вместе черепаху и ягненка и варил их в медном котле с медной крышкой. Вернувшиеся послы передали Крезу, что в назначенный день Пифия изрекла: "Я знаю количество песку и меру моря; я постигаю мысли глухонемого и слышу безгласного, ко мне дошел запах крепким щитом защищенной черепахи, она варится в медном сосуде вместе с мясом ягненка; медь разостлана внизу и медь положена сверху". Получив такой ответ, Крез проникся благоговением, ибо жрица прорекла истину.

К оракулам же причислялись и изречения древнеиталийских ясновидящих Сивилл. Невежественные и нетерпимые иудохристиане объявили оракулов богопротивным делом — "бесовским наваждением". В 391 г. по приказу императора Феодосия I был разрушен Дельфийский храм. Благодарная церковь прозвала Феодосия "Великим". А книги Сивиллов были сожжены в 405 г., так что книгосожение придумали не "германские фашисты", а проповедники религии "любви и милосердия".

* * *

Геомантикой называли китайские натурфилософы-даосы способы определения правильных мест для захоронения, постройки храма, закладки города. Требования геомантики, игравшей громадную роль, были для китайцев столь же обязательны, как для нас научно-технические. Именно для нужд геомантики использовался магнитный компас.

В геомантике существовали такие понятия, как "вены Дракона" (каналы перемещения Силы) и "зубы Дракона" (места сосредоточения Силы). Саму же Землю даосы уподобляли "телу Дракона". Дракон-Змей-Ящур в древнейших мифологиях связан с водой — живительной стихией в лоне Матери-Сырой-Земли. Он — владыка подземно-подводного мира, покровитель водных источников и вообще всяческого плодородия. А один из важнейших признаков геоактивных зон — наличие подземных и поверхностных вод.

Геомантика включала в себя местоположение светилищ, их ориентировку, их совместимость с ландшафтом и возможность их связи с Духами — Местность считалась подходящей, если здесь проявлялись добрые веяния, "дыхание Природы". Геоманты определяли Места Силы или, по-современному, места связи с энергоинформационными полями планеты и зоны энергоинформационного взаимодействия Земли с биосферой, Солнцем и Космосом.

Скрытая деятельность внутренних сил Земли называлась шань-лин, что значит духовная деятельность. Шань-лин представлялась в виде флюида, изливающегося через некоторые области, участки. Особо благоприятными считались обрывы и вообще наклонные плоскости, холмы и возвышенности, т. к. шапь-лин, истекая из Земли, сосредоточивается в них и приходит в пульсирующее движение: поэтому такие возвышенности назывались лин-мо, т. е. Пульсы Духа.

Жрецы Древнего Египта, выбирая место для трех гигантских пирамид, нашли оптимальное решение. Эти памятники покоятся на самых плотных и наиболее массивных известняковых слоях, насчитывающих десятки миллионов лет. Ученые считают, что древние строители имели удивительнейшие познания в области геологии. Если бы попы не спалили Александрийскую библиотеку, мы многому бы смогли поучиться у язычников.

Загадка мегалитов — одна из самых сложных и увлекательных загадок древнейшей истории. Можно говорить лишь о научной "популярности" гипотез, приписывающих воздвижение эти монументальных архитектурных сооружений инопланетянам. Действительность, как всегда, оказывается глубже и чудеснее самых фантастических, "захватывающих" домыслов. Астроархеологи с помощью ЭВМ установили, что допотопные твердыни — дело рук "троглодитов" — солнцепоклонников каменного века. Однако мегалитические комплексы — сооружения гораздо более сложные, чем требовалось бы, если бы они предназначались только для ритуальной астрономии. Культ Солнца неразрывно связан здесь с культом Земли и культом Рода — культом перевоплощающихся Предков.

В 20-х годах археологи, изучавшие мегалиты Европы, впервые привлекли к исследованиям лозоходцев, и методами биолокации была зафиксирована энергетическая сеть геоактивных зон, разломов и трещин. Оказалось, что мегалиты отмечали Места Силы и тектонически-напряженных узлах геоактивной сети. Менгиры были воздвигнуты в точках (местах) геофизических аномалий, где обнаруживались биолокацией скопления подземных вод и водоразделы.

Над гигантскими подземными разломами в мире существуют магнитные, гравитационные, электрические и другие известные и неизвестные отклонения от обычного, обусловленные внутренней Жизнедеятельностью Земли. Удивительные способности лозоходцев как-то связаны с восприятием ими этих излучений — БИОТОКОВ ЗЕМЛИ. Жизнь как феномен напрямую связана с другим феноменом — геомагнитным полем. Биоритмы всего живого согласованы с ритмическими колебаниями электромагнитных полей Земли.

Известно о существовании биологического "компаса" у животных, птиц, рыб, насекомых об их способности ощущать геомагнитное поле и безошибочно в нем ориентироваться. На ощущении магнитных силовых линий целиком основаны много тысячекилометровые сезонные перелеты птиц. Киты в своих дальних путешествиях направляются по магнитным линиям, образовавшимся в результате подвижек океанского дна.

Некоторые люди, обладающие особыми биопсихическими (медиумическими) способностями, чутко отзываются на малейшее изменение пульсаций даже в слабых магнитных полях, улавливают, и направление таких полей. Этим и объясняется, вернее, проясняется дар лозоходцев-рудознатцев находить залежи минералов и подземные вместилища воды с помощью ивовой или ореховой рогульки. Горные породы и грунтовые воды испускают импульсное электромагнитное излучение. И волшебная палочка вдруг оживает в руках жезлоносителя, начинает трепетать, вращаться, к Земле наклоняться, указывая на что-то. Разумеется, не сама веточка улавливает пульс земных стихий, а человек.

Но что такое магнитное чувство? Какой орган в человеке реагирует на воздействие геомагнитного поля? Каким образом лозоходец воспринимает вибрации этого поля? Геологоразведчики убедительно подтвердили существование биогеофизического эффекта, но не смогли дать ему приемлемого объяснения. Мир вокруг нас — непостижимая тайна; человек является лишь ее частью, и потому бесплодны все попытки изучить человека, в отрыве от Природы.

Американский ученый Р. Беккер считает, что магнитные влияния неотделимы от электрических процессов внутри живого организма. Медико-биологические исследования убедительно доказали, что с геомагнитными колебаниями взаимодействует система электрических потенциалов человека, управляющая биотоками.



Иногда ее называют биоплазмой, иногда пси-субстанцией, а оккультисты именуют ее эфирным телом. И все же биофизики, изучающие биомагнетизм, не в состоянии теоретически обосновать его загадочный механизм. Известно лишь, что женщины обладают магнетическим чутьем в большей степени, чем мужчины.

Поскольку человеком магнитное чувство не осознается, то оно должно быть подсознательным, т. е. относиться к области сверхчувственного восприятия, будучи родственным другим парапсихологическим явлениям, таким, как телепатия, психометрия и вообще сомнамбулическое ясновидение.

В средние века иудохристиане приписывали движение палочки козням сатаны и отправили сначала на дыбу, а потом на костер сотни тысяч несчастных лунатичек. В 1518 г. Лютер предал анафеме всех "искателей колодцев". В том же веке в Англии приверженцев "дьявольского хвоста" отлучили от церкви со всеми вытекающими последствиями… В Америке они преследовались наравне с "ведьмами", а у нас до Петра I их сжигали как "чертознаев".

* * *

Исследования мегалитических "дорог" — линий продолжались после II мировой войны. Показания магнитометров и других современных приборов, регистрирующих аномалии геомагнитного и других полей, совпали с указаниями, полученным методами биолокации. При сопоставлении пунктирных линий каменных чертежей со строением земной коры поражает совмещение их направлений с ходами геоактивных трещин и разломов. Подавляющее большинство биоактивных" точек Земли соответствует Местам Силы и расположены на этих жизненных артериях.

Археологи выяснили, что все менгиры и кромлехи связаны между собой невидимыми силовыми линиями, подземными жилами-туннелями, где циркулируют живительные магнетические токи. Эти линии образуют сеть энергокаркаса Земли. А крупнейшие мегалитические сооружения обозначают узлы этой глобальной геобиологической сети своеобразные нервные сплетения, мощные очаги излучения живительных сил. Самый большой менгир — Камень Фей оказался центром гигантского сплетения; средоточием, через которое проходит 8 магистральных линий.

Подобные линии известны и в других частях света. В Боливии индейцы называют их "таки", т. е. "прямые дороги между светилищами". В Перу инки называли их "путями, по которым двигались Духи" и воздвигали там свои храмы. Любопытно, что колонизаторы-испанцы ставили свои соборы на тех же местах, на величественных руинах Храма Солнца в Куско построена церковь "Святого Воскресения". Католики, разрушив ненавистное им "прибежище дьявола" (они были уверены, что столь огромные камни мог взгромоздить друг на друга только сам сатана), использовали его мощное основание и часть стен для сооружения "святой обители".

У протославян тоже были свои "столбовые дороги", когда столбы-менгиры располагались на одной прямой линии.

Мария Райхе, ученая математик, полвека бившаяся над загадками каменистых линий пустыни Наска, одну из них все-таки разгадала: "Есть в пустыне точка, где компас сходит с ума" Многие многокилометровые линии безошибочно ведут с юга па север. Их точность — менее одного градуса сделала бы честь любой современной геодезической разведке. Между тем компаса не знали в Южной Америке, а Полярная звезда там не видна. Кто ведал тайнами — жрецы, вожди, посвещенные? На керамике культуры Наска нередко изображались люди с обрезанными языками…

В соседней пустыне Сан-Хосе тоже начертаны таинственные линии, знаки и рисунки. Имя Сан-Хосе пустыня получила от Испанских завоевателей. Но местные жители от своих предков унаследовали древнее ее название — Хумана. На языке кечуа это означает "Место, где зарождается Жизнь". На земле начертаны растения, звери, рыбы и изображение плода в чреве матери.

"Не было и тени сомнения в том, что все эти десятиметровые гиганты установлены по какому-то заранее обдуманному плану", пишет Фр. Мазьер, изучавший изваяния и историю "заколдованного" клочка суши, названного колонизаторами о. Пасхи. Ученый сообщает о "бешеном вращении стрелки компаса" и о мощеных дорогах, уходящих прямо в море… Миссионер Э. Эйро некогда предал огню, как языческие, дощечки островитян с записями свещенных преданий, и. тайны острова умерли вместе с Ними.

Мегалитические храмы о. Мальта старше египетских пирамид на 3-4 тысячи лет. Еще на острове существует гигантская "сеть глубоких борозд, вырубленных в скалистом грунте, Они то скрещиваются, то сливаются в одну колею, то опять разбегаются, пересекают горы и, уходя в море, тянутся по дну. Кто, когда, зачем и каким образом проложил эти "дороги в никуда"?

В джунглях Юкатана сотни гигантских каменных тарой; не весть, как и для чего выточенных из целых скал, расположены по какой-то загадочной схеме. Вереницы шаров, протянувшиеся па десятки километрового образуют огромные круги и квадраты, то выстраиваются в прямые линии, точно ориентированные по магнитным полюсам Земли.

А что означают циклопические системы гигантских каменных стрел на плато Устюрт в Каракалпакии? Созданные в незапамятные времена стреловидные планировки почти непрерывной цепью протянулись на сотни километров от Аральского моря. Все стрелы длиной в несколько сотен метров каждая, указывают точно на север.

А как ориентированы южнорусские Змиевы валы, общая протяженность которых свыше 1000 км? Объем титанически трудоемких работ на этих сооружениях превосходит объем работ Великой Китайской стены. Даже сейчас высота валов достигает 12-14 м! Часто эти земляные насыпи тянутся параллельно друг другу и, смыкаясь с соседними многолиненными системами, образуют сложный, единый, загадочный комплекс.



Иногда несколько линий валов идут, точно продолжаясь по обе стороны реки. С чем согласовано их направление? Кто и когда их построил? Каков их смысл? Это не оборонительные сооружения: ведь не могли же защитники располагаться равномерно на всем их тысячекилометровом протяжении — в расчете на возможное появление врага в любой точке (древняя Европа — не, Китай). Археологи теряются в догадках; не смолкают споры, есть много версий, но среди них нет. Ни одной внутренне непротиворечивой.



В летописях о Змиевых валах ничего не сказано. Древность валов такова, что даже народная память не сохранила никаких воспоминаний об их создании, уходящем своими корнями в про исторические недра эпохи мегалитов. Почему, собственно, валы издревле зовутся в народе Змиевыми? Единственная легенда о кузнеце-богатыре, обуздавшем лютого Змея и заставившем его пропахать чудовищные борозды — явно поздняя: мотив змееборчества в славяно-русском язычестве отсутствовал. Там Змей-Ящур олицетворял живительную водную стихию и связывался с культом плодородия и тайными женскими обрядами. Название "Змиевы", очевидно, восходит к тем временам, когда Змей еще не был дьяволизирован иудохристианами.

Мегалиты Зап. Европы широко известны, но мало кто знает о свещенных камнях древних славян на берегу Двины (Полоцкие камни). Одни из этих громадных гранитных валунов образуют дольмены и кромлехи, назначение других непонятно. Говорят, что камни безмолвны. Нет, они просто молчаливы. От них веет древней Торжественностью невысокой печалью. Они замерли, словно заколдованные злыми ворогами, и ожидают своего избавителя…

Мегалиты на о. Рюген, в Померании (Поморье), Мекленбурге, Альт Марке и т. д. воздвигнуты праславянами, некогда заселявшими эти земли. Карамзин пишет об этих светилищах: "Древние славяне в Германии… употребляли… камни в несколько саженей мерою. Сии каменные здания равнялись с высокими скалами… и могли казаться народу творением рук божественных. В самом деле, трудно понять, каким образом славяне, не зная изобретенных механикою способов, воздвигали такие громады".

На берегу Вислы расположен мегалитический заповедник Каменные Круги. Место это буквально пропитано каким-то диким, нечеловеческим очарованием. Время как будто остановилось здесь. Тени прошлого витают вокруг. Здесь безраздельно властвуют Духи, опираясь на своих причудливых каменных питомце" Судя по описаниям очевидцев, человек чувствует подсознательно, что соприкасается тут с какой-то неведомой, тревожной ТАЙНОЙ, лежащей за пределами его нынешних восприятий!



Все здесь проникнуто величием: даже зарисовки и фотоснимки насыщены каким-то гипнотическим обаянием. Понятно, почему селяне всегда отказывались распахивать эти земли. Здесь находятся 28 курганов, более 500 гробниц и 10 кругов диаметром до 30 метров из огромных камней. В центре круга обычно возвышается самая большая глыба. Некоторые камни расставлены так, что образуют линии, указывающие на точку восхода Солнца в дни летнего солнцестояния. А что обозначает расположение отдельно стоящих менгиров?

Внутри каменных кругов в Ролл Райте (Англия) приборы зарегистрировали колебания напряженности геомагнитного поля. Была зафиксирована суточная и часовая ритмика магнитного пульса Земли. Очевидно, что камни очерчивали окружность, где проявляется особая жизнедеятельность планеты.



На Земле существуют, собственно активные области, сходные с активными областями на Солнце (Солнце тоже обладает мощным магнитным полем). Не здесь ли разгадка таинственных кругов безукоризненно-правильной формы, появляющихся периодически по ночам на полях и лугах Англии и других стран? Растительность, более густая и яркая, чем на всем поле, ясно обрисовывает их, что хорошо видно с самолета.

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Мегалиты запечатлели геоактивную сеть — внешнее проявление незримого силового поля Земли. Их условно можно назвать "точки подпитки": точки входа внешних энергетических потоков в геобиосистему и точки выхода избыточной энергии, или по-русски — МЕСТА СИЛЫ.

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Из книги Доброслава „Мать-Земля: чудо-чудное, диво-дивное (введение в геобиологию)”

Источник: ss69100.livejournal.com