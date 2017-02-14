Епископ Августин: РФ должна предложить миру модель альтернативы капитализму

Советский Союз в XX веке, благодаря воплощению в жизнь принципиально новой модели развития, выполнял роль "защитника слабых народов" и "поборника справедливости", и в нынешних непростых условиях именно Россия может и должна предложить миру "новую парадигму и модель жизнедеятельности человека", заявил во вторник член Изборского клуба, епископ Городецкий и Ветлужский Августин (Анисимов).

Епископ Августин выступил на секции "1917 год и "Русский путь" в МГУ в рамках XXV Международных Рождественских чтений. В обсуждении приняли участие представители научного сообщества, историки, философы, общественные деятели и публицисты, сообщает РИА Новости.

"Советское – это не национальное, не религиозное и не сословное понятие. Политическая воля и система творит новый тип личности: все работают на мощь государства, и государство возвращает членам общества все необходимое для формирования советского типа личности и советского образа народной жизни: все бесплатно, все честно, все ответственно. Советский Союз – это огромная семья во главе с отцом", — сказал Августин.

По его словам, в СССР "учились и брали все лучшее у всех мировых держав", в том числе "патриотизм, профессионализм". И советская модель, в свою очередь, "имела авторитет в мире, у других народов".

У истоков создания этой модели, которой не было аналогов в прошлом, отметил архиерей, стоял Сталин, который хотя и "мог иметь в качестве примера некоторые исторические личности – Петра Первого, Ивана Грозного, Александра Невского и других", но в то же время "здесь был другой масштаб и другие обязанности и ответственность": на советский проект "смотрел весь мир, шел анализ, делались выводы всех способных к рассуждению и пониманию сил человечества".

"Эта модель объединила в один Союз, в одну идею, в одно мировоззрение, одну идеологию и одну цель десятки этносов, наций, народов, личностей, и родила новый феномен – с 15-ю национальными республиками, с мощнейшей законодательной, научной, образовательной, здравоохранительной, хозяйственно-экономической базой, защищенной Вооруженными силами, уникальной системой государственной безопасности на основе новой Конституции".



Как считает епископ Августин, "285 миллионов населения Советского Союза в Отечественной войне с мировой коалицией доказали жизнедеятельность этой модели и системы и проявили ее жизнеспособность". Последующие правители, признал член Изборского клуба, уже "не были способны управлять данной государственной машиной".

"Сегодня, когда не стало такой мощной государственной и мировой силы, каковым был Советский Союз, — как защитник слабых народов, как поборник социалистической справедливости, как социалистическая модель альтернативы капитализму, транснациональным капиталистическим корпорациям и транснациональной банковской системе, — сегодня человечество оказалось перед лицом феноменального вопроса: или принять данную парадигму и модель жизнедеятельности для всех народов планеты, – я имею в виду сегодняшнее доминирование американцев, — или выработать и принять другую модель", — заявил Августин.

По мнению епископа, подобную "новую модель жизнедеятельности" миру "может и должна предложить Россия", которую "не способны поколебать никакие мировые катаклизмы". При этом "наивысшим фактором феномена Руси – России является историческая верность Православию", добавил Августин.

"Атеистическая, научно-техническая, электронная, информационная, финансовая мощь человечества, умноженная на ничем не ограниченную свободу личности, может привести человечество, природную среду и уникальную планету к финалу апокалипсиса. Сегодня об этом много говорит именно мировая научная элита и мировое сообщество. Но для того чтобы Россия смогла родить такую парадигму и универсальную модель жизнедеятельности народов на планете, нужна политическая воля", — заключил докладчик.

Ранее первый зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, социолог религии Александр Щипков заявил, что столетний юбилей Октябрьской революции в 2017 году должен сподвигнуть общество к выработке такого подхода к событиям столетней давности и всего советского периода, который бы не разделил, а "собрал и мобилизовал нацию". По словам Щипкова, начиная разговор об уроках прошлого столетия, важно помнить о главном — что "только общество в целом, а не отдельные группы и "клубы" по политическим интересам имеет право принимать легитимные решения в рамках данной темы, имеет право на трактовку отечественной истории".

В Изборский клуб входят эксперты, специализирующиеся на изучении внешней и внутренней политики России. Он был создан в 2012 году во время празднования юбилея города Изборск.

http://publikatsii.ru/main/10976-episkop-avgustin-rf-dolzhna-predlozhit-miru-model-alternativy-kapitalizmu.html