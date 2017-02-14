Борьба с “пропагандой исключительности”
21:03. 14 февраля 2017 Просмотров - 142 3 коммент. Опубликовал: brahman
В Госдуме предложили ввести наказание за «пропаганду исключительности»
В Госдуму внесен законопроект, предполагающий уголовную ответственность за «пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности» человека или группы лиц. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Законопроектом предлагается внести изменения в ст.282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Инициатором выступил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов.
Речь идет о «пропаганде исключительности, превосходства либо неполноценности человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе», совершенной публично, с использованием СМИ или в интернете. Подобные деяния предполагается наказывать штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Кроме того, проектом предлагается внести изменения в ч.1 ст.282 УК России — о возбуждении ненависти либо вражды. Ответственность по этой норме, следует из законопроекта, предусматривается в случае наступления общественно опасных последствий.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58a320c59a
Эдак половину комментаторов в блоге пересажают за экстремизм.
В силу размытости формулировок, крайне маловероятно, что поправки будут приняты в таком виде.
Хотя было бы занятно посмотреть на споры про историю, политику и религию без ненависти, вражды и унижения человеческого достоинства.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Всполошились евреи-иудеи. Добиваются, чтобы только за слова “еврей”, “жид”, “богоизбранный”, “пейсатый”… можно будет привлекать к ответственности. А ума не хватает догадаться, что такими мерами будет только увеличиваться число антисемитов. Или евреям это и нужно?
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А.С.Пушкин для русской нации:
О сколько нам открытий чудных
Готовят Просвещенья Дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
Т.е. Просвещение (образование, творчество, самообразование…) на первом месте. Как бы не изменяли академическое образование, на самообразование время можно найти. Важные все строки, в т.ч. самая последняя. P.S. А.С.Пушкин про религию ничего не сказал.
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Глупые депутаты! Они же уже приняли закон о неподсудности Библии, Корана, Танаха и Ганджура… А там сплошь все построено на исключительности одних над другими!