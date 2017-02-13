Вечный Путин: “Сферический Кот” из вакуума. Константин Сивков – Выборы президента [2017, Нейромир-ТВ]

Цирк с котами, в пальто. Вечный Путин, возможно ли такое?... Путин - Путин`-Путин``- +Путин. Менять президента или Cистему? Голосование ногами от участков, кошмарный сон власти. Борис Юлин и Константин Сивков о выборах президента. Источник: http://neuromir.tv , помощь каналу http://neuromir.tv/info/donations

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Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

К вопросу о демократии, выборах. Николай Левашов

Демократия… демократия – как много в этом слове сокрыто подлости и лжи! Такое моё определение сути демократии, наверное, очень многих удивит! Но, узнав, почему я дал такое определение демократии, читатель удивится ещё больше! Начну с самого понятия ДЕМОКРАТИЯ!

Демократия появилась в рабовладельческом государстве, когда рабовладельцы собрались все вместе, чтобы выработать единый комплекс правил и законов для того, чтобы лучше было управлять рабами! Да, именно собрались вместе для того, чтобы создать единый кодекс законов и правил для того, чтобы лучше управлять своими рабами, и чтобы не было каких-либо отличий в этом вопросе у отдельных рабовладельцев. Наверное, не стоит объяснять, какие и чьи интересы отражали эти законы в «свободном» и «демократическом» рабовладельческом государстве. И хотя Вам тут же попытаются дать объяснение, что слово ДЕМОКРАТИЯ возникло от греческого слова ДЕМОС, что означает – НАРОД! Но, при этом, как это часто бывает у страдающих потерей памяти в нужных местах, забудут добавить, что ДЕМОСОМ или народом в этом государстве считались только свободные люди, подавляющее большинство которых были РАБОВЛАДЕЛЬЦАМИ! И забудут сообщить, что основное население составляли именно РАБЫ, которых и за людей не считали! Не правда ли, мало что изменилось с тех пор?!. Сайт автора. Скачать видео с Медиа , Почитать статью с Levashov

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