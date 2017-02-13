«Широкогеномная» популяционная генетика на марше

Статья «Геномный взгляд на происхождение фермерства на древнем Ближнем Востоке» вышла относительно недавно, 25 августа 2016 года, в журнале Nature. В авторах – 53 человека. Первый автор, который обычно пишет статью, или является автором идеи статьи, это Iosif Lazaridis, а последний, обычно главный начальник, David Reich.







В который раз я провожу рассмотрение результатов очередного исследования «широкогеномных» популяционных генетиков, и каждый раз вижу набор тех же заблуждений, необоснованных допущений и приближений, совершенно безосновательных выводов и заключений. Как написал мне известный американский генетик, с этими авторами невозможно провести нить повествования от статьи к статье – каждый раз они перескакивают на новые приемы, не обсуждая того, а как бы выглядели выводы и заключения их же предыдущих статей, опубликованных совсем недавно, если бы те же приемы были использованы в предыдущих статьях. Ясно, что они были бы другими, но авторы уже побежали дальше, обсуждений и плавных переходов от прошлых статей нет, статьи представляют собой некие разорванные фрагменты, проверить то, о чем оповещалось ранее, уже невозможно. Нарушается главный принцип научной методологии – проверяемость, верифицируемость, воспроизводимость.





От статьи к статье складывается понимание, что популяционными генетиками последовательно создается некая ниша, далекая от науки, но уже вовсю раскрученная в СМИ, статьи на эту «широкогеномную» тему с «историческим» уклоном охотно принимают ведущие научные журналы мира, статьи не рецензируются, или резензенты, конечно же, из своей среды, автоматически эти статьи проштамповывают. Даже беглый взгляд на эти статьи показывает, что тиражируется откровенный блеф. Эта «нишевая» наука очень удобна – проверить ничего невозможно, всё считает компьютер по неким заложенным правилам с массой допущений и приближений, можно писать что угодно, любые фантазии на «исторические темы», безнаказанность полная (по представлениям авторов), каждый из десятков авторов получает публикацию в Nature (или другом престижном журнале), как и все последующие цитирования, СМИ заходятся в восторге.



Вот и в новой статье – 53 автора, среди них мелькают имена тех, кто многократно выдавал научные сенсации ранее, и к которым (сенсациям и прочим положениям) авторы уже никогда не возвращались, и остается только гадать – они продолжают их (сенсаций и прочих положений) придерживаться, или давно уже от них отказались. У попгенетиков, в том числе и «широкогеномных», не принято признавать или даже упоминать прошлые ошибки и заблуждения, и даже просто поправки. Например, автор O. Semino уже давно объявляла об «украинской» гаплогруппе R1a, которая якобы образовалась на Украине и ее первые носители якобы прятались от морозов во время Великого ледникового периода где-то в украинском убежище, и даже в Википедии об этом появилась отдельная статья «Украинское ледниковое убежище», потом была снята. Семино писала, что у нее есть данные о появлении там этой гаплогруппы, но данные так никогда и не появились, как и не были дезавуированы. Так и зависли. Та же Семино, как и многие авторы статьи, много лет использовала «скорости Животовского», получая совершенно фантазийные датировки, но они так никогда и не сообщили, что от них отказались и считают неверными. Или продолжают считать их верными? Тайна сия велика есть. Кстати, Семино – опять в авторах статьи, которую мы сейчас разберем.



Не упоминают о выводах по находке ископаемых костных останков «мальчика из Мальты» с гаплогруппой R на Байкале с датировкой 24 тысячи лет назад, геномный анализ которых якобы показал, что потомки того мальчика, или, скорее, потомки его семьи, отправились на восток и стали американскими индейцами, причем авторы не подумали, что среди американских индейцев гаплогруппы R или ее нисходящих гаплогрупп-субкладов нет, у индейцев гаплогруппа Q и немного С. Но геном якобы так показал, так показал компьютер, перемолов миллионы снипов того мальчика и тех индейцев, и показав, что они «похожи», а сами авторы подумать не захотели, или не смогли, что из гаплогруппы R гаплогруппы Q или С никак не получится, так что никакой прямой связи с Америкой у гаплогруппы R в древние времена не было. А уж как пресса была в восторге… А «похожи» просто потому, что у гаплогруппы R и гаплогруппы Q был один предок – гаплогруппа Р. Так что один брат (R) ушел в одну сторону, в итоге в потомках в Европу, другой (Q) – в другую, в итоге в Америку, только и всего. Понятно, что братья по геному похожи. А пресса, следуя за выводами статьи – «Ура, нашли, что европейцы – предки американских индейцев!», была в восторге, продолжая дезинформировать публику. Вот такой «широкий геном».



Ни словом не упоминаются фантазийные выводы предыдущей «широкогеномной» статьи тех же авторов – Reich, Lazaridis, Rohland, Mallick, Stewardson, Harney, Fu, Krause, Patterson и другие – о том, что носители гаплогруппы R1b из ямной культуры перешли с Русской равнины якобы напрямую в Европу, якобы принеся с собой индоевропейские языки и якобы породив культуру шнуровой керамики. Об этой статье и ее авторах директор института археологии в США сказала, что это отражение фантастической безграмотности. Но так, оказывается, «показал» геном, точнее, так показал компьютер, или так авторы интерпретировали то, что показал компьютер. Но если к такой «фантастической безграмотности» приводит «широкогеномная» методология, то, может, надо в консерватории что-то поменять? Потому что как тогда воспринимать последующие результаты, выводы и заключения «широкогеномных» исследований?



Или как излагает подобные по стилю выводы С. Боринская, ведущий научный сотрудник лаборатории анализа генома Института общей генетики РАН, которая, по ее словам, «получила образование в детском саду», что «согласно генетическим данным, примерно 70 тысяч лет назад люди покинули Африку, переправились через узкий пролив, отделяющий ее от Аравии, и стали двигаться на восток вдоль берега океана, используя богатые пищевые ресурсы береговой полосы». Ей ответил антрополог Г. Дзибель, выпускник кафедры антропологии Стенфордского университета (США): «Уверяю Вас, что у популяционной генетики нет методов, позволяющих определить, что люди пересекают проливы и используют богатые пищевые ресурсы». Недавно вышла очередная статья американских исследователей, которая возражает против этого «южного пути выхода из Африки». Так зачем было Боринской живописать? А потому что нет ни знаний, ни квалификации, их заменяют фантазии. Потому и цитируют ее крайне мало, это геномного-то «специалиста», как предметно описано в книге «Кому мешает ДНК-генеалогия» (Книжный мир, М., 2016).



Я могу только добавить к справедливому комментарию Г. Дзибеля, что это – наглядный пример профанации генетиками, в данном случае в лице Боринской, которая не только фантастически безграмотна, но и обманывает читателей, представляя то, что она называет «согласно генетическим данным». Вот именно так создавалась легенда о якобы «выходе человечества из Африки». На самом деле не было никакого «примерно 70 тысяч лет назад», как и всего остального, о чем излагала Боринская. Это и есть отсутствие у Боринской и иже с ними даже минимальной научной школы.



Приступаем к новому исследованию «широкогеномных» специалистов, опубликованному недавно в журнале Nature, понимая, что ни одного заявления там нельзя принимать на веру, и последовательно это показывая. С этим у авторов большие трудности.



Для начала – кто такие «фермеры», тем более «первые в мире», как гласило название той же статьи в ее предварительном варианте (опубликовано в журнале bioRxiv в том же 2016 году)? С этим просто – это новояз попгенетиков. Их жаргон. «Фермеры» – это те, кто не «охотники-собиратели». «Охотники-собиратели» – это те, кто жили более 7000 лет назад, а «фермеры» – это те, кто жили менее 7000 лет назад. Что они на самом деле делали – никто все равно не знает. Наверняка среди «фермеров» были профессиональные военные, или те же охотники, или, скажем, стеклодувы, неважно, они на жаргоне «фермеры». Поэтому название статьи на самом деле о геноме первых «фермеров», разумеется, не «фермерства» (farming), они и в названии умудрились напутать со своим вязким языком, который преследует их по всей статье, то есть тех, кто жили менее 7000 лет назад, но и это условности. В статьи много и про тех, кто жили намного более 7000 лет назад, и «фермерами» по такой классификации быть никак не могли, но они всё равно «фермеры», не менять же название статьи, не так ли? В общем, тех, кто жили давно. На самом деле речь о неких фрагментах ДНК, и о том, что эти фрагменты могут сообщить исследователям. А именно, какие фрагменты ДНК имели те, древние костные остатки которых выбрали для исследования, и куда носители тех фрагментов ДНК передвигались в те давние времена. Вот, собственно, цель статьи. К «фермерству» это, конечно, не имеет никакого отношения.



Эти фрагменты ДНК были в костях древних мужчин и женщин, но это авторы статьи не детализируют, да и не сообщают. Отдельно Y-хромосому не рассматривали, рассматривали усреднения тех фрагментов ДНК, мужских и женских. Напомню, что сотни тысяч и миллионы фрагментов тех ископаемых ДНК заводили в виде последовательностей нуклеотидов в компьютер, и компьютер сам пытался разобраться (точнее, от него ожидали, что он разберется), почему сотни тысяч и миллионы фрагментов из этого огромного набора были «похожи» друг на друга (критерии похожести закладывали исследователи) – или потому, что они связаны наследственностью, или потому, что похожи случайно, или потому, что обязаны были быть похожими, потому что отвечали за одни и те же функции в организме человека. А потом сравнивали эти «похожести» с геномами современных людей из баз данных, и смотрели, насколько фрагменты ископаемых ДНК похожи на те, которые из баз данных с определенных территорий и регионов. Например, «стандартный русский геном» есть в двух вариантах – тот, который получили у жителя на границе с Финляндией, и тот, который получили у жителя Средней Азии. Об этом уже было на Переформате. «Похож» – значит, русский. То есть финн или среднеазиат, а впрочем, это для попгенетиков одно и то же. То, что это действительно мог быть финн или лопарь, или другой среднеазиат, авторов уже не интересует. Им что российские попгенетики дали, то они и пустили в дело. Компьютер сравнивает, к нему и вопросы. Наверное, у читателей уже поднимаются брови. Правильно поднимаются. Это, так сказать, настоящая наука. «Ваковская», любимое слово российских попгенетиков.



Пошли дальше. Сначала смотрим на Абстракт статьи. Напомню, что Абстракт должен сообщать, что нашли, в данном случае при изучении ДНК древних «фермеров», какие основные выводы. Итак, он собщает, что изучали ДНК, то есть «широкий геном» 44 древних людей с Ближнего Востока, археологическая датировка которых была между 12000 и 1400 лет до н.э., то есть древностью от 14 тысяч до 3400 лет назад. Это, поясняют авторы, от натуфийских охотников-собирателей до «фермеров» Бронзового века. Почему тогда в названии статьи именно про «фермерство» – непонятно; видимо, чтобы «красивше» было. Ну да ладно.



Дальше идет ключевой оборот «мы показали» – «мы показали, что самые ранние популяции на Ближнем Востоке выводят примерно половину своего происхождения из «базальной Евразийской линии», в которой практически нет неандертальской примеси, и которая отделилась от остальных неафриканских линий перед их отделением друг от друга». Понять трудно, но это обычный стиль попгенетиков. Попробуем оценить значимость вывода, в той мере, в какой авторы статьи его решили донести до читателя, причем в Абстракте. Итак, та самая ранняя популяция (запомним это, чтобы потом понять, откуда решили, что она самая ранняя) образовалась от «базальной» (это, наверное, «архипредковой») евразийской ДНК-линии, в которой неандертальцы следов не оставили. То, что она «отделилась перед их отделением» – мутно, но в целом понятно, что это тавтология, иначе бы та «базальная» не была предковой, если бы отделилась позже. Это напоминает «я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я».



Далее Абстракт сообщает, что первые «фермеры» южного Леванта (это современные Израиль и Иордания) и гор Загроса (Иран) генетически отличались друг от друга, и каждый произошел от местных охотников-собирателей. Это тоже тавтология, потому что «фермеры» произошли от «охотников-собирателей» просто по определению, которого придерживаются авторы, и понятно, что если бы это были одни и те же охотники-собиратели, то никакого генетического различия у тех производных «фермеров» не было бы. Значит, произошли от разных, а то, что они были «местными», авторы статьи, конечно, не знают, но постулируют. По понятиям.



Далее из Абстракта мы узнаем, что к временам Бронзового века те две популяции, из Израиля, Иордании и Ирана, а также анатолийских «фермеров» (о которых ранее в Абстракте не сообщалось) все перемешались друг с другом, а также и с европейскими «охотниками-собирателями». Само собой, раз перемешались, то генетическое различие между ними резко уменьшилось. При этом шли и другие процессы – «фермеры» из Анатолии распространились на запад, в Европу; «фермеры» из Леванта распространились на юг, в Восточную Африку; «фермеры» из Ирана распространились на север, в евразийские степи (мы на этом далее остановимся – ААК); наконец, потомки «фермеров» из Ирана и евразийских степей распространились далее на восток, в Южную Азию.



На этом Абстракт закончился. Это, видимо, и было главное, что представлено в статье. Суть предлагаемого авторами понятна – первопредками всех людей на планете, о которых сочли нужным говорить в статье, являлись первые «фермеры» Анатолии, Израиля, Иордании и Ирана, которые (и потомки которых) расселились в Европу, Восточную Африку, евразийские степи и Южную Азию, и произошло это к началу Бронзового века. Это несколько странно, поскольку начало Бронзового века датируется в Анатолии и в Иране примерно 5000 лет назад, на Ближнем Востоке примерно 5500 лет назад. Уже существовало шумерское государство, основатели которого пришли, видимо, миграциями с севера, через Кавказ, эрбины уже подходили к Пиренейскому полуострову, чтобы около 5000 лет назад начать расселяться по Европе, арии в Европе уже разошлись 5500 лет назад и начали арийские миграции, которые прошли через Русскую равнину по степным и лесостепным территориям и в итоге арии оказались в Иране (а не вышли из Ирана, а из Ирана на север вообще непонятно, кто выходил, доарийское население? Эламиты? Касситы? Шумеры? Аккадцы?) и в Индии, а также в Малой Азии и в Сирии и других странах Ближнего Востока. Иначе говоря, представлять дело так, что из «фермеров» Анатолии, Израиля, Сирии и Иордании произошло человечество Европы и Азии, включая Южную Азию (видимо, Индию и Китай), является кардинальным упрощением. Куда там деть, например, миграции гаплогрупп R1a и R1b? Куда их зачислять, 4-6 тысяч лет назад, в «фермеры», по классификации попгенетиков? Но они с Ближнего Востока и Анатолии не расходились, они туда, напротив, приходили. Как-то они плохо вписываются в предлагаемую авторами схему. Может, потом в статье будет разъяснение?



Но по мере чтения статьи, пробираясь через дебри уклончивых, запутанных и противоречивых описаний, которые, как выяснялось по ходу чтения, к геному вообще не имели отношения, точнее, геномные данные можно было вертеть как угодно и в любую сторону, приходило понимание того, что схемы и интерпретации авторов излагались независимо от того, что показывал геном. На самом деле он ничего не показывал, что можно было бы однозначно интерпретировать. К рыхлым и уклончивым описаниям авторов добавляли рыхлые и уклончивые «геномные данные», которые можно было поворачивать туда и сюда, и в итоге авторы что хотели, то и могли обосновать «геномом». Хотели обосновать, что ямники шли с Волги напрямую в Европу – пожалуйста, вот и геном показывает то же самое. Хотели обосновать, что они несли в Европу ИЕ языки – нет проблем, вот и геном то же показывает (хотя ясно, что в геноме никаких языков нет). Хотите показать, что люди вышли из Африки, пересекли пролив и «использовали богатые пищевые ресурсы» – ради Бога, нет проблем, вот и геном то же показывает. Вот и пролив показывает, вот и пищевые ресурсы там же, неужели не видите? Так утверждает С. Боринская, ведущий научный сотрудник «по геному». Профанация на профанации. И что «мальчик с Байкала» с его геномом ходил в Америку, и породил американских индейцев – геном тоже показывал, а когда выяснилось, что гаплогруппа не та – то геном с радостью это тоже подтвердил, типа, ошибочка произошла, не ходил мальчик с Байкала в Америку, вот и геном показывает, что не ходил. Причем когда ответ заранее известен, или авторы так думают, что известен, то геном, разумеется, то же и подтверждает. А когда ответ не известен, то его придумывают, и геном тут же опять подтверждает. А потом переделывают, и геном опять подтверждает, типа, правильно переделали, раньше было неправильно, хотя геном тоже подтверждал. Наука такая, толерантная. Геномная попгенетика.



Возвращаемся к древним фермерам в диапазоне времен между 14000 и 3400 лет назад, из которых по определению первые 7000 лет они не были фермерами, но в названии статьи стоит «фермерство», хотя все понимают, что это не имеет никакого значения. Наука такая, попгенетика. Слова ничего не значат, потому что всё «по понятиям». Например, в первых строках статьи указывается, что современная западная Евразия («включая Европу и за ее пределами») «относительно гомогенная», что никак не обосновывается. Да и вообще это ерунда какая-то – какая же «гомогенная»? Это что, тоже геном показал? В каком смысле гомогенная, на каком уровне? На уровне чего? Что у всех одна голова и два уха? Или у всех одна гаплогруппа – Y-хромосомная и мтДНК? Но мы знаем, что это далеко не так. Но так написано, объяснения нет. Стиль попгенетики. И тут же комментарий – это результат массовых миграций, которые всё перемешали, и «механизм» этого заложили «первые фермеры» с Ближнего Востока. Вот на таком уровне начинается основной текст статьи. А дальше, понятное дело, геном это подтвердит. Замечаете стиль статьи? Сначала формулируется историческая концепция, отражающая взгляды авторов, а затем это «подтверждается геномом». Если кто думает, что геном будет противоречить взглядам авторов, то это – верх наивности.



Дальше речь идет о новой, вводимой здесь методологии исследования, ее технической части для извлечения ДНК из ископаемых костных остатков. Это, судя по описанию, серьезный шаг вперед. ДНК извлекается из области внутреннего уха, что приводит к 100-кратному выходу ДНК по сравнению с извлечениями из скелетных костей. Но нас в данном случае интересует не техника извлечения ДНК, хотя это важно, нас в первую очередь интересует решение исторических загадок. Применение «аутгруппного f 3 анализа» и «f 4 -статистики», как и программы qpAdm нас тоже вряд ли интересуют, хотя это порой показывает, откуда появляются столь фантазийные выводы.



Помогает то, что авторы в конце вводного раздела сформулировали шесть вопросов, на которые исследование должно было дать ответ. Чтобы понять первый вопрос, надо знать, что в предшествующих статьях ведущих авторов было введено понятие «базальной евразийской ДНК-линии», и выдвинуто соображение, что первые евразийские фермеры произошли от этой «базальной линии», которая в свою очередь произошла от линии североевразийских «охотников-собирателей» (это в первую очередь «мальчик из Мальты», других геномов оттуда пока не находили) и восточных азиатов, прежде чем они разделились. Итак, первый вопрос авторов такой – (1) Каково распределение базальной предковой евразийской линии на древнем Ближнем Востоке?



Чтобы осознать смысл этого вопроса и его основы, надо понимать, что и смысл, и основы являются совершенно искусственными. По сути, были взяты ДНК из захоронений древних людей, мужчин и женщин, их, ДНК, усреднили, и назвали «базальной линией». Это – каша из бесчисленного количества фрагментов ДНК, которые компьютер рассортировал так, как посчитал нужным, подразделив на «сходство по происхождению», «сходство по случайности» и «сходство по функции», и, следуя указаниям программы, окончательно усреднил по тем параметрам, что ему предписали. Отныне для любых последующих ископаемых ДНК (или ДНК современных людей) эта усредненная каша выполняет роль «базальной евразийской линии». Таким образом, первый вопрос был о том – а как это выглядит на древнем Ближнем Востоке? Насколько эта «евразийская базальная линия» совпадает (в процентах, конечно, как попгенетики обычно и делают) с геномами Ближнего Востока? Понятно, что это будет совершенно формальное описание, но интересно посмотреть, что получится, и какие выводы из этого будут делать. Как сообщают авторы, «евразийская базальная линия» – это гипотетическая ДНК-линия, которая существовала прежде расхождения всех евразийских линий, и для ее расчета были задействованы ДНК древнего усть-ишимского человека, китайская линия Хан, и, как водится, из всего этого вычитали ДНК шимпанзе из зоопарка. Надо бы, конечно, вычитать ДНК общего предка человека и шимпанзе, но такого ДНК нет, поэтому как приближение взяли шимпанзе из зоопарка, а что у него добавилось 464 тысячи мутаций по сравнению с тем общим предком (А.А. Клёсов. Ваша ДНК-генеалогия, 2016, с. 22), и эти 464 тысячи мутаций заодно вычитают, получая «евразийскую базальную линию» – то кого это беспокоит? Популяционная генетика, теперь уже «широкогеномная». Никаких моделирований, какие искажения могут внести эти лишние вычтенные 464 тысячи мутаций, в статье, конечно, нет. Видимо, об этом даже и не подумали.



Вопрос (2) – Образовывали ли древние «фермеры» на Ближнем Востоке одну гомогенную популяцию, или они различались по регионам? Вопрос (3) – Имела ли место непрерывность между последними охотниками-собирателями, после которых были уже «фермеры», с этими «фермерами», их сменившими, или «фермеры» как одна расширяющаяся популяция просто согнали «охотников-собирателей» в ранней Европе каменного века? Здесь опять надо дать пояснение, поскольку на самом деле никто не определяет по останкам, были ли это фермеры или охотники, ясно, что никто не разделяет их «по профессиям». Это на самом деле опять профанация. Приходится повторить, что речь идет об условной временной границе – ниже примерно 7000 лет, и выше 7000 лет, хотя на самом деле попгенетики могут брать любую датировку, какая подойдет по их соображениям. Чтобы осознать суть ответов на эти вопросы и роль генома в этих ответах, можно заранее сказать, что ответ был такой – нет, фермеры не сгоняли охотников-собирателей, потому что «идеи распространяются быстрее, чем люди». Это, про идеи, тоже, видимо, геном показал. Понимаете смысл того положения, что авторы сначала формулируют свои положения, типа того, что «идеи распространяются быстрее, чем люди», а потом говорят, что это геном показал? Ничего этого геном, конечно, не показал, да и не нужен геном авторам, они всё заранее и так знают. Или они так думают. А геном – так, удобный фон, со многими ручками для подвертывания и подкручивания.



Вопрос (4) – Каков генетический вклад древних ближневосточных «фермеров» в более поздние популяции на Ближнем Востоке? Вопрос (5) – Каков генетический вклад древних ближневосточных «фермеров» в более поздние популяции в Европе, в евразийских степях, и в популяции за пределами западной Евразии? Вопрос (6) Что позволяют заключить представленные данные в отношении трансформации популяций в западной Евразии?



Не знаю, как кто, а я, читая эти вопросы, и зная, на какой каше основаны данные о «генетическом вкладе» древних ископаемых ДНК, понимаю, что это будет очередная подгонка под представления «по понятиям». Давайте посмотрим.



Первый раздел (после Введения) озаглавлен: «Базальная евразийская и неандертальская предковость». Сообщается, что «базальная евразийская предковость», которую рассчитывали, усредняя ДНК древнейших образцов, включая усть-ишимского человека с археологической датировкой 45 тысяч лет назад (с гаплогруппой К), мальчика из Мальты в Южной Сибири 24 тысячи лет назад (MA1, гаплогруппа R), образец из Костенок 38 тысяч лет назад (гаплогруппа С), а также несколько современных линий, включая китайскую Хан, Онге с Андаманских островов, папуаса с Новой Гвинеи, и других, как представлено на картинке из статьи







и вычитая, как уже упоминалось, ДНК шимпанзе из зоопарка. Авторы сообщили, что статистика получилась негативная (Z < -3.7), правда, так и не пояснили значимость этого наблюдения, как и получившегося числа. Вывод из этой части – что «базальная евразийская предковость» была широко распространена по всему древнему Ближнему и Переднему Востоку, например, в мезолите Ирана её 66%, в неолите Ирана 48%, в Леванте, у натуфийцев 44%. Так показала программа qpAdm. Вот и вся аргументация. Славно, не так ли? Все вопросы к программе.



Переходя к рассуждениям о вкладе неандертальцев в «базальную евразийскую популяцию» (это то же самое, что «базальная евразийская линия»), расчеты и экстраполяции авторов привели их к выводу, что «базальная евразийская популяция» имеет меньший вклад неандертальцев, чем «небазальная евразийская популяция», и, видимо, вообще такого вклада не имеет. На основании этого авторы статьи заключают, что вклад неандертальцев в ДНК современных людей произошел уже после того, как «базальная евразийская линия» отделилась от последущих потомков, и этот вклад неандертальцев в потомков «базальной евразийской линии» произошел 50-60 тысяч лет назад. Я, признаться, не имею понятия, зачем этот «вклад неандертальцев» вообще надо было обсуждать, при всех мутных приближениях и экстраполяциях, когда речь в статье должна была идти о «происхождении фермерства на Ближнем Востоке», как гласит название статьи. Или это надо понимать так, что неандертальцы не внесли никакого вклада в происхождении фермерства на Ближнем Востоке? Интересно, как сами авторы оценивают важность такого вывода? Надо отметить, что по всей статье и в приложениях авторы так и не упомянули прямым текстом, какой же (процентный) вклад неандертальцев там, где он, по мнению авторов, все же есть, и если провести соответствующую детективную работу, то оказывается, что это вклад составляет десятые доли процента, и полностью укладывается в погрешности расчетов у всех исследованных популяций от западной Евразии до Сибири. Тем не менее, авторы долго обсуждают, когда и где мог возникнуть этот «адмиксчер», или примесь неандертальцев, и приходят к выводу, что в Африке этой примеси не было.



Заодно авторы постулируют, что гаплогруппа Е возникла в Африке. Судя по всему, геномный анализ не показал авторам, что этот постулат откровенно неверен. Вместо этого они базируют свой постулат на том, что гаплогруппа Е не обнаружена в древних западно-евразийцах. Вообще-то в древних западно-евразийцах много каких гаплогрупп не обнаружено, но это не значит, что все они произошли в Африке. Здесь у авторов идет определенная путаница – они, например, находят у натуфийцев краниометрические признаки африканцев и гаплогруппу Е, и объясняют тем, что гаплогруппа Е имеет африканское происхождение, и вслед за этим пишут, что геномные данные не показывают африканского происхождения натуфийцев. А современные данные по северо-африканцам, как пишут авторы, бесполезны в этом отношении, так как большинство северо-африканцев имеют евразийское происхождение. Вообще беда авторов в том, что они пытаются объяснить и прокомментировать массу разных «происхождений» на основании своих весьма шатких данных, признаваясь, что ответа не получается, и это всё кардинально засоряет текст статьи.



Что вытекает из данного раздела статьи? Да, в общем-то, ничего. Что древние «фермеры» Ближнего Востока от неандертальцев не произошли, и что примесей от последних там тоже не было. Славно. Наука на марше.



Следующий раздел – «Крайняя дифференциация на древнем Ближнем Востоке». Последующие две диаграммы являются ключевыми в статье. Первая – это отражение печально известного «метода принципиальных компонент», который с давних пор применяется в популяционной генетике, и который перекочевал в «широкогеномные исследования», опять же вместе с попгенетиками. Суть его в том, что все многообразие снипов, сотни тысяч и миллионы, в геноме одного человека, редуцируется до одной точки, и эта точка растягивается в двух перпендикулярных направлениях. Куда попала, туда и попала. Это же делают с множеством других точек, то есть редуцированными геномами по одному, но уже другому человеку. Когда точки оказываются рядом с другими, это вряд ли без причины, но их может и разбросать, и тоже какая-то причина есть, но, как правило, ни в том, ни в другом случае мы причин не знаем. Слишком много факторов там вовлечено. Надо сказать, что в этих точках могут быть одни и те же Y-гаплогруппы, могут быть и разные, но это могут быть и женщины, в которых Y-гаплогрупп нет.



Например, верхние два (красных) крестика на диаграмме ниже относятся к двум «кавказским охотникам-собирателям». Хотя эти слова повторены в статье с приложениями 28 раз, гаплогруппы ни разу не были приведены, они авторов статьи не интересуют. Можно только догадываться по ряду признаков, что это «грузинские» (по месту находки) гаплогруппы J и J2, с датировками соответственно 13300 и 9700 лет назад. Вот они и сидят рядом. А нашли бы другую гаплогруппу – эти две кавказские точки скорее всего разнесло бы в разные стороны. А может и нет, если другие сходные факторы будут превалировать. Ну, и что это тогда дает? Дает то, что в данном частном случае они оказались рядом.







Кстати, облака серых точек на диаграмме – это геномы современных людей. Получается, что у тех древних кавказцев аналогий среди наших современников нет. Что это означает? Авторы статьи и не обсуждают. Что говорить, когда нечего говорить? Причины-то неизвестны.



Нет аналогий среди наших современников и у соседних геномов Ирана позднего каменного века. А также и халколитического Ирана. Как и у них между собой. В чем причина? Авторы не объясняют. Компьютер-то не сказал, а самим не с руки. Может, потому, что образцы иранского позднего неолита (7600-7800 лет назад) имеют гаплогруппу G2a (хотя определили только у одного образца), а у халколитических иранских образцов (6500-5500 лет назад) гаплогруппы J и G1a, и тоже не у всех определены. Вот они и расходятся.



Не имеют современных аналогов и древние геномы западно- и восточно-европейских охотников-собирателей. Авторы не пишут, почему, но возможно, потому, что те, древние западно-европейские охотники-собиратели (ЗЕОС) и их потомки были уничтожены вместе со всей «Старой Европой» при расселении эрбинов, носителей гаплогруппы R1b, по Европе 4800-4000 лет назад (и позже), они же носители археологической культуры колоколовидных кубков. Но историки это пока не усвоили, а «широкогеномные» популяционные генетики что-то новое сказать боятся, вдруг их будут критиковать… Придется показывать, на основе какой методологии они делают свои выводы, а тогда критиковать их будут еще больше. Правда, среди тех ЗЕОС есть довольно странный образец R1b из Италии с археологической датировкой 14000 лет назад, и никто никогда не комментировал, как это он попал в Италию в те времена, да и вообще, насколько надежно то определение. Неудивительно, что потомков от него не обнаружено. Остальные из этой группы – неизвестно кто, в статье не описаны.



Трое восточно-европейских охотников-собирателей на диаграмме слева – это ямники, гаплогруппа R1b-M269-L23-Z2103, хотя в статье это не сообщается. Вообще, повторяю, не любят авторы статьи гаплогруппы и субклады, не говоря о гаплотипах. Странно, что статья показывает, что у них нет современных аналогов по геному. Носителей этой гаплогруппы и именно этих субкладов – миллионы человек в современной России (около 5% от всех мужчин страны), и огромное количество на Кавказе, в Турции, на Ближнем Востоке. Далее, еще одна странность (которых в статье более, чем достаточно) – сообщено, что образцы гаплогруппы R1b в Армении раннего бронзового века «не коррелируют со степной предковостью», «как другие R1b в Европе». Археологические датировки для армянских образцов R1b при этом дают 4492±29, 4005±35, 3990±35 лет назад. Один образец определен как R1b-L278, M415 (4492±29 лет назад), или как R1b1*, остальные не определены. На диаграмме выше эти образцы образуют кластер армянских R1b. В результате этого авторы приходят к выводу, что «нет свидетельств продвижения степняков в Армению между 6400-5700 и 4600-4500 лет назад».



Это показывает, что в статье слишком много перепутано, вплоть до наоборот. Как раз «другие R1b в Европе» не могут «коррелировать со степной предковостью», так как степные ямники имеют субклад R1b-Z2103, которого в Европе очень мало, но который как раз является основным на Кавказе, в том числе выражен в Армении. Именно степные R1b шли на Кавказ, и в частности, в Армению, в указанный промежуток времени между 6400 и 4500 лет назад, основав там майкопскую культуру (5500-5000 лет назад). Вопрос – как «широкогеномные» попгенетики могли так всё перепутать? На это есть два ответа, связанные друг с другом – первый тот, что их ошибка была уже задана предыдущими взглядами и публикациями, которые ориентировали на переход R1b из ямной культуры именно на запад. Так предписывала М. Гимбутас в своих работах полувековой давности, так предписывал ее последователь Д. Энтони, который оказался в авторах «широкогеномной» статьи 2015 года (Haak и др., Nature), так геномные данные и повернули, следуя старым и неверным прописям. Они же, геномные данные, что дышло – как захотим, так и повернем, как показывает рассмотрение многочисленных «широкогеномных исследований» за последние годы. Второй ответ, тесно связанный с первым, вытекает из «методологии» расчетов, вот она в сжатом виде:



f4(Armenia_ChL, Armenia_EBA; Steppe_EMBA, Chimp) = 0.00059 (Z=2.3) compared to f4 (Europe_MNChL, Europe_LNBA; Steppe_EMBA, Chimp) = -0.00322 (Z=-25.1).



Если попросту – это жонглирование плохо определенными массивами данных с сотнями тысяч чисел, в которые входят и халколит геномов Армении, и ранний бронзовый век геномов Армении, и ранний-средний бронзовый век степных геномов, из этого всего вычитается геном шимпанзе из зоопарка, и все это «сравнивается» с другим плохо определенным массивом из сотен тысяч чисел, в которые входят геномы халколита Европы, среднего неолита – халколита Европы, позднего неолита – бронзового века Европы, опять же раннего-среднего бронзового века степных геномов, и из всего этого опять же вычитается геном шимпанзе из зоопарка. Это жонглирование доведено «широкогеномными» попгенетиками до полной потери здравого смысла, при котором к тому же полностью потеряно ощущение того, что такое жонглирование в науке непозволительно, это какое-то шаманство, или гадание на кофейной гуще, или как хотите, так и называйте. Все равно получится полное безобразие. Главный, основополагающий принцип такой – неважно, что получится, ответ мы все равно знаем, а если не знаем, то смастерим. При этом, когда ответ авторам заранее известен, то он, ясное дело, и получится, а когда ответ заранее неизвестен, то получится ерунда, но которую можно напористо выдать за науку. Например, что гаплогруппа R1b из ямной культуры продвинулась на запад, в Европу, а вот на Кавказ, в Армению она не продвигались. Откуда она там появилась, авторы статьи не обсуждают, пишут, что это «надо изучать». Да уж, такими методами любое «изучение» безнадежно.



Уже понятно, что обсуждать материалы статьи – это только переходить от одних их ошибок к другим, от одних вязких представлений к другим, от одних примитивных «рассуждений» к другим. Хорошую науку придумали себе «широкогеномные» попгенетики – проверить ничего невозможно, можно только за руку ловить, если ответ уже известен, но они исходят из того, что ответ никому не известен. Поэтому столь беззастенчиво блефуют.



Но все-таки продолжим. Уж очень блеф авторов показателен. Они пишут, что «кавказские охотники-собиратели образуют кластер с иранским неолитом», понятно, что речь о геноме. Видно, что кластера там никакого нет, но авторы далее поправляются – «но кластер кавказцев сдвинут к Европе». Где он там «сдвинут к Европе», остается только гадать. И далее – «некоторая статистика может быть интерпретирована так, что поток генов в Европу ассоциируется с миграцией ямников, которые включали и кавказский компонент, и кавказские охотники-собиратели могли быть представителями этого». Здесь что ни слово, то блеф. Не было миграции ямников в Европу, не представляли ямники «кавказский компонент», это авторы придумали в предыдущей статье, что якобы ямники были продуктом миграции с Кавказа. Это опять было придумано на основании ложной посылки, что раз на Кавказе R1b, и в ямной культуре R1b, то это означает, что R1b с Кавказа передвинулись и основали ямную культуру. Почем-то авторам не пришло в голову, что все было наоборот, а именно что ямники (или их предки той же гаплогруппы и субклада) мигрировали на Кавказ, и через Кавказ в Месопотамию. А в голову авторам не пришло по простой причине – они уже были в плену другой ложной посылки, что ямники ушли на запад, в Европу. А раз ушли в Европу, на запад, то на Кавказ уйти не могли, это оттуда, с Кавказа, пришли. Ну просто детский сад. А делают вид, что это им геном показал. Ничего им геном не показывает, это они просто прикидываются. На геном они и внимания не обращают, потому что прекрасно знают, какая этим данным цена.



Ну что можно сказать в отношении сентенций, что «мы внесли поправку в наши обсуждения после публикации данных, что американские индейцы были смесью сибиряков верхнего палеолита, восточных неафриканцев, западно-европейских охотников-собирателей из Люксембурга и Иберии…». Представляете? Американские индейцы произошли, пусть отчасти, от западноевропейцев из Люксембурга… Откуда такие безумные «концепции»? Западноевропейцы из Люксембурга мало того, что имели гаплогруппу I, они датируются примерно 7000 лет назад, когда американские индейцы (гаплогруппы Q в основном, и малая доля гаплогруппы С) уже много тысяч лет расселялись по своему континенту. Откуда это? Да потому что «геном похож». А похож он потому, что все гаплогруппы, в том числе I и Q, образовались от одних общих предков гаплогруппы BT, которые жили примерно 64 тысяч лет назад. Поэтому и I, и Q, в своих Y- хромосомах содержат сходные фрагменты полинуклеотидов. Да в геномах американских индейцев что угодно можно найти, как и в геномах носителей любой гаплогруппы, вопрос только в пропорциях.



Упомянем о натуфийцах. Это – древняя археологическая культура, датируемая между 14500 и 11500 лет назад. Авторы статьи нашли, что древние натуфийцы имели гаплогруппы E1b (трое из пяти образцов) и СТ (остальные двое). Это – полезная информация. В остальном – слово Natufians упоминается в тексте и в приложениях к статье 150 раз, но почти всегда без связи с историей. Пожалуй, единственная информация к этому слову та, что при формальном сопоставлении геномов натуфийцев и неолитических анатолийцев получается, что неолитические левантийцы образованы из них в соотношении 33.3% и 66.7%, соответственно. Я, признаться, не знаю, в чем ценность подобной информации и кому она вообще может быть нужна, особенно понимая, как эти данные получены и какой смысл в этих показателях.



В этом же разделе выдвинуто еще одно ключевое положение методологии авторов статьи. Они сообщили, что диаграмму выше можно рассматривать как четырехугольник, в углах которого находятся древние образцы из (1) западных охотников-собирателей, (2) восточных охотников-собирателей, (3) неолитические левантийцы и натуфийцы, и (4) неолитические иранцы, и всех остальных можно рассматривать как наложение всех четырех компонент.



Следующий раздел озаглавлен «Непрерывность между охотниками-собирателями и ранними фермерами». Здесь авторы собщают, что поскольку левантийские охотники-собиратели (натуфийцы) кластеризуются с левантийскими же фермерами, а иранские и кавказские охотники-собиратели кластеризуются с иранскими фермерами, то переход между ними в указанных парах был непрерывным. Гаплогруппы здесь опять и не упоминаются, авторы, видимо, не знают, что именно гаплогруппы дают запрет на наследственные переходы, если они относятся к разным гаплогруппам. Но у авторов еще женские геномы накладываются на мужские и на те самые их гаплогруппы, а там уже что угодно можно получить, и тем более «интерпретировать».



Следующий раздел – «Примесность (адмиксчер) на древнем Ближнем Востоке». Здесь был использован принцип расчета «примесности» по наложению четырех компонент, перечисленных несколькими строками выше. Вот что из этого получилось:







Мы видим, что четыре полосы здесь одноцветные, сплошные – это Iran_N, то есть неолитический Иран; Levant_N, то есть неолитический Левант; WHG, то есть западные (европейские) охотники-собиратели; и EHG, восточные (то есть восточно-европейские) охотники-собиратели, то есть ямники Самарской области и Калмыкии, в основном гаплогруппы R1b-L23-Z2103. Никто из них, конечно, однородным не был, это просто приближение, для простоты, их просто принудительно назначили быть «однородными». Искать смысл в этих трех- или четырехцветных полосах не приходится, это уже приближения от приближений. Но авторы умудряются и из этого делать некие «выводы». Например, Steppe-EMBA, «степь в раннем-среднем бронзовом веке», содержит четыре компонента (они, конечно, рассчитываются в процентах, но мы на этот уровень профанации опускаться не будем) – основной от ямников, второй по значимости – от Ирана неолита, немного от Леванта неолита, и совсем чуть-чуть от западноевропейских охотников-собирателей. Так показывает компьютер. Кто такие из Ирана времен неолита пошли в степь на север, и попали к ямникам – может, какие древние лулубеи, касситы, гутии, хурриты, эламиты? Это, конечно, было бы новое слово в истории древнего мира, но компьютер это умалчивает, видимо, по причине наличия совести. Но это уже открытым текстом говорят авторы статьи – уже в Абстракт статьи вынесено «фермеры из Ирана распространились на север в Евразийские степи». Представляете?



И какие же гаплогруппы имели те фермеры из Ирана, что их в степях не найти, и что и как эти фермеры-мигранты там, в степях, фермерствовали? Авторы идут дальше, и сообщают – «люди халколитического Ирана принесли 43% предковости степным популяциям раннего бронзового века». Надо напомнить, что «халколитический Иран» – это 6500-5500 лет назад, как раз времена прибытия хвалынцев (7500-6000 лет назад) и ямников (5600-4300 лет назад) в степях, только у ископаемых образцов тех или других гаплогрупп J и G1a, найденных у халколитических иранцев, не найдено. А тут – 43% (!). И авторы далее сообщают – «распространение передневосточной предковости в евразийские степи было недавно предложено и без ископаемых образцов, на основании изучения современных армян». Представляете, опять? Изучали армян, решили, что армяне продвинулись в евразийские степи, к ямникам в Самарскую область или в Калмыкию, и вот теперь геном подтверждает! Только там было все наоборот, в который раз. Субклад у ямников, R1b-L23-Z2103, продвинулся на юг, на Кавказ, к предкам армян, и сейчас у армян не менее трети мужского населения имеет этот субклад древних ямников. А оттуда, с Кавказа, этот субклад ушел на Ближний Восток. То есть и здесь «широкогеномные» попгенетики умудрились получить всё с точностью до наоборот, включая и направление миграции. Не нашли в халколитическом Иране этого субклада, не мог от из Ирана к ямникам и хвалынцам попасть, он пришел к последним со стороны Урала и Сибири.



Мы опять видим, какая цена этим разноцветным (и одноцветным) полосам на диаграмме выше. Так можно было бы и все примеры там разбирать, только итог тот же самый – там сплошная путаница, неверные результаты, неверные посылки, неверные данные. Например, верхняя полоса, кавказские охотники-собиратели (CHG). Те образцы, как известно, имели гаплогруппы J и J2, датировки 13300 и 9700 лет назад. Ну откуда у них появится «синий компонент», от ямников? Ямников тогда еще на Кавказе не было, не подошли, они были в те времена где-то в Северном Казахстане. Откуда у них компонент «иранского неолита», когда они намного древнее? Может, потому, что геном шимпанзе из зоопарка вычитали? Может, потому же у них сиреневый компонент «западно-европейских охотников-собирателей»? И вот так – за что ни возьмись. Как может в такой ситуации вообще быть хоть какое-то доверие «широкогеномным» данным, и тем более их интерпретациям авторами статьи?



В общем, да и в частности, надо заканчивать. Это – не наука, это профанация. Более полусотни авторов, статья в Nature, рецензентов, надо полагать не было, во всяком случае тех, кто статью внимательно бы прочитал. Проштамповали, и всё. Если под занавес заглянуть в раздел «Заключение», то что мы там увидим? Увидим слова, что статья – это «первый взгляд на демографическую структуру популяций в переходе к фермерству». Можно было бы перевести «в переходе к сельскому хозяйству», но там другое, не agriculture, там farming. Авторы придают этому слову особый смысл, в некотором роде сакральный. В попгенетике, как уже указывалось, фермеры – это те, кто жили 7000 лет назад и менее, фермерство – это система датировок, не просто так. Дальше мы увидим, что «мы отвергаем гипотезу, что происходило замещение охотников-собирателей фермерами, при их взаимодействии». Это расшифровывается – «потому что распространение идей и технологии фермерства происходило быстрее, чем распространение людей». Этого в данных статьи и в ДНК, конечно, не было, геном распространение идей и технологий не показывает. Но авторы уже привыкли, что получаемые ими данные никому по сути не нужны, кроме как им самим использовать их как подтверждение своих концепций. Решили, что иранцы продвигались на север – вот и геном якобы подтвердил. Решили, что потомки «мальчика из Мальты» породили американских индейцев – вот и геном подтверждает, похож у тех и других. Решили, что армяне внесли вклад в ямную культуру – вот и геном подтвердил. Решили, что ямники принесли индоевропейские языки в Европу, вот и геном послушно о том же. Решили, что ямники (гаплогруппа R1b) создали культуру шнуровой керамики (R1a) – геном согласен. Вот и здесь – решили, что идеи распространяются быстрее людей, что логично, и часто наблюдается, вот и геном вроде как подтвердил, или так будем считать. Кого геном в самом деле интересует, когда ясно, что данные – в основном блеф, главное – выводы, не так ли? Выводы тоже опережают геномные данные, что замечательно, такова новая наука.



Вот, собственно, и все выводы статьи, там вообще для выводов один абзац. Остальное в этом абзаце – планы на будущие исследования, чего в выводы помещать не принято. А что делать – выводов-то на самом деле нет, есть неуверенные и вязкие рассуждения. А что сформулировали в тексте как результаты – в выводы помещать как-то неудобно, ведь блеф же, пусть лучше в тексте упрятано. Наука такая, широкогеномная, а по сути – обычная попгенетика в ее худшем виде.



Анатолий А. Клёсов,

доктор химических наук, профессор



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