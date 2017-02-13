“Россия атакует Лимпопо”. Пранкеры разыграли конгрессмена США

В эфире телеканала РЕН ТВ появился материал, в котором заявлено об очередном розыгрыше, осуществлённом российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Напомним, что ранее жертвами пранкеров становились европейские и украинские политики и бизнесмены, включая Петра Порошенко и Игоря Коломойского. На сей раз пранкеры решили дозвониться до американского конгрессмена Максин Уотерс, ставшей в последнее время известной по двум причинам. Первая – её выступление в эфире прервал материал телеканала RT. Вторая – в ходе выступления в Конгрессе она заявила, что Россия «осуществляет вторжение в Корею».

В ходе разговора один из пранкеров представился украинским премьером Владимиром Гройсманом и сообщил об «обеспокоенности возможностью отмены антироссийских санкций Трампом». Уотерс фактически подтвердила такие намерения Трампа. Далее пранкер решил усилить эффект, заявив о том, что «российские хакеры взломали серверы Лимпопо (несуществующее государство – прим. «ВО») во время выборов в этой стране».

Пранкер:

Они взломали их серверы и помогли установить режим их политической марионетки по фамилии Айболит.

По словам лжеГройсмана, «президент Лимпопо» собирается «переехать на Украину».

Из ответа Максин Уотерс:

Если что, США будут на вашей стороне, ребята. И эти новые вторжения в эти места… Я не знаю, сколько у нас там людей из наших разведывательных ведомств… Но нам нужно больше информации по этому поводу. Когда я буду разговаривать с ними, мне надо будет сделать конкретное заявление.

Пранкеры заявили, что во время выступления «президента Лимпопо» эфир прервался выпуском программы Russia Today. На этих словах Уотерс оживилась, заявив, что с ней «произошёл аналогичный случай».

Насколько публикация на РЕН ТВ похожа на правду — судить читателям. О правдивости представленных данных может говорить материал, опубликованный самим пранкером Vovan222 на своём канале в YouTube:





Использованы фотографии: bridedresses.org

Источник: nnm.me