Главная » Невероятное в мире, Политика, Творчество

“Россия атакует Лимпопо”. Пранкеры разыграли конгрессмена США

20:23. 13 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

"Россия атакует Лимпопо". Пранкеры разыграли конгрессмена США

В эфире телеканала РЕН ТВ появился материал, в котором заявлено об очередном розыгрыше, осуществлённом российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Напомним, что ранее жертвами пранкеров становились европейские и украинские политики и бизнесмены, включая Петра Порошенко и Игоря Коломойского. На сей раз пранкеры решили дозвониться до американского конгрессмена Максин Уотерс, ставшей в последнее время известной по двум причинам. Первая – её выступление в эфире прервал материал телеканала RT. Вторая – в ходе выступления в Конгрессе она заявила, что Россия «осуществляет вторжение в Корею».

В ходе разговора один из пранкеров представился украинским премьером Владимиром Гройсманом и сообщил об «обеспокоенности возможностью отмены антироссийских санкций Трампом». Уотерс фактически подтвердила такие намерения Трампа. Далее пранкер решил усилить эффект, заявив о том, что «российские хакеры взломали серверы Лимпопо (несуществующее государство – прим. «ВО») во время выборов в этой стране».

Пранкер:
Они взломали их серверы и помогли установить режим их политической марионетки по фамилии Айболит.

По словам лжеГройсмана, «президент Лимпопо» собирается «переехать на Украину».

Из ответа Максин Уотерс:
Если что, США будут на вашей стороне, ребята. И эти новые вторжения в эти места… Я не знаю, сколько у нас там людей из наших разведывательных ведомств… Но нам нужно больше информации по этому поводу. Когда я буду разговаривать с ними, мне надо будет сделать конкретное заявление.

Пранкеры заявили, что во время выступления «президента Лимпопо» эфир прервался выпуском программы Russia Today. На этих словах Уотерс оживилась, заявив, что с ней «произошёл аналогичный случай».

Насколько публикация на РЕН ТВ похожа на правду — судить читателям. О правдивости представленных данных может говорить материал, опубликованный самим пранкером Vovan222 на своём канале в YouTube:

Использованы фотографии: bridedresses.org

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Люди! Хватит уже лить слёзы по фальшивому холокосту! Пора сказать самим себе: "Finita la comedia!"
...духовного правопреемника Фридриха Барбаросса против России, отчего и план молниеносной войны...его представляют. Старый руководящий класс России был столь тщательно уничтожен, ...угрожает крупное национальное большинство. Сегодняшняя Россия — это уже не тот ...
Видеоответ Левашову Н.В.
Видеоответ Леванову Н.В. на его видео Николай Левашов Об оппонентахИсточник http://via-midgard.info/
Когда люди предпочитают верить, а не знать - наступает время шарлатанов...
... умы граждан России. Ресурсы, подключенные к информационно-психической атаке впечатляют, и...что одной из целей подобной атаки является дискредитация русской науки, ...же дискридитация деятельности движений внутри России по укреплению национального самосознания,...
Видеоответ Левашову Н.В.
Видеоответ Леванову Н.В. на его видео Николай Левашов Об оппонентахИсточник http://via-midgard.info/
Николай Левашов: «Я не сломлен!..»
... освобождению от паразитов и возрождению России, враги нанесли удар по самому... оружия, применённого этим летом против России. Напомним, что тогда Николай Викторович...», которое этим летом планировало уничтожить Россию, как государство. Ударив по наиболее...
«Аллах акбар» в Кантемировской дивизии. Весь мир смотрит это видео
..., что видео посмотрела почти вся Россия и почти всё СНГ, где...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>