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Медведи сократили число убийств волками

12:05. 13 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Международная группа ученых показала, что скандинавские и американские волки убивают реже в присутствии бурых медведей. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Серые волки (Canis lupus) и бурые медведи (Ursus arctos) часто занимают одни территории. При этом волки являются типичными хищниками, которые могут питаться растительной пищей и падалью, медведи всеядны, но на севере ареала также склонны охотиться. Ранее предполагалось, что в присутствии медведей волки стремятся убивать больше добычи, чтобы компенсировать активность первых.

В новой работе ученые из Шведского сельскохозяйственного университета и других вузов < ![CDATA[]]>проверили< ![CDATA[]]>, как взаимодействуют между собой волки и медведи, обитающие в Северной Америке и Скандинавии. Для этого авторы наблюдали за числом убийств лосей (Alces alces) и европейских косуль (Capreolus capreolus) волками и склонностью к поеданию падали со стороны медведей в Швеции и США.

Результаты показали, что волки в присутствии медведей убивают меньше добычи. Зимой, когда первые склонны охотиться на взрослых особей, пищи хватает на представителей обоих семейств. При этом, в отличие, например, от пум (Puma concolor), волки не бросают добычу с приближением медведя, но ждут, пока тот насытится. Летом медведи чаще охотятся на лосят и более конкурентоспособны.

По мнению авторов, распространять данные на волков и медведей, обитающих в других регионах, преждевременно. Ученые не исключают, что обнаруженная тенденция характерна только для указанных территорий. Дело в том, что частота охоты у обоих рассмотренных семейств значительно зависит от сезонности, климата и других факторов. Прояснить это помогут дальнейшие исследования.

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

См. также уникальный фильм:

Жизнь с волками

В течение столетий волки характеризовались как кровожадные звери, враги хозяев ранчо и убийцы беспомощного домашнего скота. Настроенные преодолеть это недоразумение, кинооператоры-натуралисты Джемми и Джим Датчер потратили шесть лет в палаточном лагере, в дикой местности Айдахо, живя со стаей волков, прислушиваясь к ним и зарабатывая их доверие.

Полнометражный научно-популярный фильм вскрывает глубочайшие детали жизни волков в стае – ее уникальный социальный состав, взросление волчат в пределах группы и их дальнейшее возмужание. Преодолевая лесные хребты, холодные зимы и опасности встречи с пумой, Датчеры и волки, эти высокоинтеллектуальные животные, демонстрируют нам пример душевного и уникального сотрудничества человека и хищника.

Очень рекомендуем к просмотру ещё один замечательный фильм на эту тему: “Повелитель волков”

Источник: www.kramola.info

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