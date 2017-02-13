Евреи в первом советском правительстве
11:45. 13 февраля 2017 Просмотров - 781 3 коммент. Опубликовал: brahman
Борис Юлин о первом составе советского правительства и о его национальной принадлежности.
PS. Автор ограничил доступ к видео и сожалете об этом.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Зачем ограничиватся полумерами,выкладывайте все правительства,народ должен знать своих “правителей”…
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Неизвестный автор:Еврейский фашизм в России — Традиция
http://zagovor.jofo.me/415200.html
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а где список евреев в правительстве России сегодняшней во главе с еврейчёнком?