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Евреи в первом советском правительстве

11:45. 13 февраля 2017 Просмотров - 781 3 коммент. Опубликовал:


Борис Юлин о первом составе советского правительства и о его национальной принадлежности.


PS. Автор ограничил доступ к видео и сожалете об этом.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1917, большевики, евреи, история, Ленин, сталин, троцкий, Юлин
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