Этому учат маленьких детей в Японии, Тайланде, Австралии, США, других странах, но только не в России!

Японскому учёному Макото Шичида более полувека назад удалось докопаться до истоков гениальности детей. Теперь его уникальный опыт и его метод воспитания гениев очень востребованы в самой Японии, в Тайланде, в Австралии и в США, правительства которых заинтересованны в раннем творческом развитии детей своих граждан. Ведь раннее творческое развитие детей делает их гениальными, а свои национальные гении — это "золотой фонд" любого государства!

Макото Шичида — профессор, создатель популярнейшей в Японии авторской методики раннего развития и ускоренного обучения детей.



В России, увы, данная методика распространяется среди государствообразующего народа исключительно на любительском уровне! Об этом свидетельствует современная новомодная передача "Лучше всех" с ведущим Максимом Галкиным.

Если вы ещё не видели ни одного выпуска этой передачи, которая демонстрирует в каждое воскресение феноменальные способности детей в возрасте от 3 до 12 лет и личные воспитательные достижения их родителей, обязательно посмотрите! Это стоит вашего внимания!

Между тем, в России до сих пор нет ни одной официально изданной книги Макото Шичиды на русском языке!

Россияне, которые хотят, чтобы их дети вырастали и становились гениями, сами переводят книги Шичиды с немецкого или английского и сами придумывают для своих детей развивающие игры по методике японского профессора.





Макато Шичида и тест ребёнка на умение видеть скрытое от его глаз.

В разных странах на данный момент действует уже более 460 специализированных центров раннего развития детей, работающих по методике Шичиды, и все они демонстрируют поразительные результаты. Но, к сожалению, не в России...

В России ни в одном городе нет ни одного специализированного центра раннего развития детей "из народа", созданного по линии Министерства образования России!!! А тот показ юных талантов, которых выискивает по стране Максим Галкин и Ко, чтобы явить их миру в передаче "Лучше всех", это всего лишь уже привычное подражание Западу!

Обратите внимание на слоган телепроекта в нижеприведенном тексте: «Мы нашли рождённых побеждать». То есть, наше правительство и Министерство образования России совершенно ничего не сделали для того, чтобы помочь родителям воспитывать из российских детей гениев, но государственное российское телевидение ищет их в российских семьях как самородки на золотом прииске, чтобы показать Западу, мол, "и мы в этом плане не хуже"!

Из АНОНСА: "Первый канал запускает новое детское телевизионное шоу талантов «Лучше всех». Слоган проекта — «Мы нашли рождённых побеждать». Принять участие приглашаются дети в возрасте от 3 до 12 лет, обладающие незаурядными талантами в музыке, танцах, спорте или науке. Если ваш ребёнок прекрасно поёт, великолепно танцует, умеет показывать необычные фокусы или же говорит на нескольких иностранных языках, то он обязательно должен принять участие в программе «Лучше всех». На сайте Первого канала уже появилась подборка видео с одарёнными детьми, в том числе ролики про ловкую теннисистку, отбивающую шарик с закрытыми глазами; юного трюкача, одновременно раскручивающего на указательном пальце кастрюлю и баскетбольный мяч; мальчика и девочку, которые под музыку шевелят ушами и бровями и многие другие. Начиная с 6 ноября каждое воскресенье в студии шоу талантливые дети будут демонстрировать свои способности и доказывать зрителям, что они — самые лучшие. Подобная передача — «Удивительные люди», являющаяся аналогом популярного в мире проекта The Brain, стартовала 25 сентября 2016-го на канале «Россия 1». Для участия в ней приглашались все, у кого есть уникальные таланты, при этом без возрастных ограничений". Администрация 1-го российского телеканала.

За всем этим, по идее, должно стоять Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности, а также в сфере молодёжной политики, воспитания, опеки и попечительства, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений". (Википедия).

Между тем, даже Украина опередила в этом направлении Россию!

Это выступление перед взрослыми девочки Арины Шугалевич, которой на тот момент было 2 года и 3 месяца, состоялось на полгода раньше, чем появилась на Российском телевидении передача "Лучше всех" с Максимом Галкиным.

Итак, вам, читатель, всё понятно?

К фантастическим результатам в развитии у детей феноменальных талантов приводит не напряжённый, изнуряющий их труд, как в занятии спортом, например, а всего лишь игровые занятия по определённой методе, которую разработал японский учёный Макото Шичида!

Данный метод Шичиды направлен на развитие у малышей врождённой гениальности и творческой одаренности с рождения и до 3-х лет.

Вы внимательно прочли последние слова?

Именно с рождения и до трёх лет!!!

ВИДЕО: "Белла Девяткина в 4 года разговаривает на 7 языках!"

Если вашему ребёнку уже больше трёх лет, и вы ранее не развивали его по методике Шичиды или по своей собственной методе, у вас резко снижается вероятность того, что вы вырастите из своего чада интеллектуального гения, и наоборот, ваши трудозатраты на пути превращения своего чада в интеллектуального гения резко увеличиваются без гарантии достижения желаемого результата.

Суть причины этого феномена точно передаёт русская пословица "всякому овощу своё время!". Самый наглядный и самый убедительный пример того, как можно навсегда опоздать с развитием ребёнка — "синдром Маугли". Удивительное дело, он тоже связан с пропуском развития ребёнка в период с рождения и до трёх лет!







Если вы всё внимательно прочли, то уже поняли, что "синдром Маугли" связан с пропуском обучения ребёнком разговорной речи именно в возрасте до 3 лет.

Если в течение первых трёх лет жизни ребёнок совсем не слышал человеческой речи, то потом, в 4 года и далее, даже если он попадёт к хорошим воспитателям, у них уже почти совсем нет шансов научить этого ребёнка разговаривать и нет шансов вырастить его полноценным человеком.

По аналогии с этим известным феноменом логично сделать допущение: если в ребёнке до трёх лет не развивать некоторые другие таланты, заложенные в него природой или Богом, то в более поздний период развить эти таланты тоже будет либо вовсе невозможно, либо крайне трудно!

Верность этого логического допущения как раз и доказал японский учёный Макато Шичида, сумевший более полувека назад докопаться до истоков гениальности детей!

Внимание! Он доказал следующее: в возрасте до 3-х лет у детей является ведущим правое полушарие мозга! Именно его развитие помогает детям запомнить и переварить тот огромный объём информации, который они получают в первые годы своей жизни. Однако, как показали исследования японского профессора, после 3-х лет начинает доминировать левое полушарие мозга, и если с ребенком не заниматься тренировкой правого полушария его мозга, то некоторые его природные способности вскоре угасают и закрываются.

Японский учёный начал свою работу в 1951 году и вскоре пришёл к следующему выводу: не должно быть культа знания, и не нужно стремиться к постоянному накоплению в памяти каких-либо фактов, а весь упор должен быть сделан на воспитании в ребёнке простой способности самостоятельно учиться.

Шичида выделил следующие наиважнейшие способности правого полушария мозга ребёнка, которые угасают и закрываются, если их не развивать до 3-х лет:

Первая и очень важная часть касается пяти чувств — наших обычных и привычных свойств левого полушария: возможности видеть, слышать, осязать, чувствовать вкус и запах). Но если способность видеть и слышать у правой половины мозга не отличается от левополушарной, то способность остальных трех запоминается правым мозгом как образные «слайды». Соответственно вызывая эти образы «на поверхность», человек просматривает их как живые картинки в эпоху зарождения кинематографии.

И вот такой просмотр образов является второй существенной способностью именно правой половины мозга.

Третьей уникальной способностью является мгновенная выдача готовых математических результатов.

Четвертой — фотографическая память.

Пятой способностью правого полушария мозга является умение переводить образы в слова, цифры, символы и обратно (то есть зашифровывать и расшифровывать образы).

Шестым свойством является свободное владение иностранными языками.

Седьмым — способность получать незримый толчок к творчеству и осуществлять этот творческий импульс.

Восьмым свойством является скоростное фотографическое чтение.

И, наконец, девятым свойством является интуитивное получение информации и легкое применение этой интуитивной информации в своей повседневной жизни.

Если представить себе, что левая половинка нашего мозга ответственна за знание языка, логическое мышление и анализ, а правая половинка мозга ответственна за воображение, зрительные образы и интуицию, то можно сказать, что весь мир занят развитием левой половины мозга ребенка, а правая не только отдыхает, но и чахнет из-за невостребованности в период её наивысшей активности.

Нужно ещё сказать, что представления ведущих мировых специалистов по развитию мозга за последние 20—30 лет существенно изменились. Раньше считалось, что развитие мозга определено генетически. Сейчас на смену этому мнению пришла уверенность, что развитие мозга — это сочетание и опыта, и генетического кода.

Существенно изменилось отношение к удельному весу в развитии мозга активного ребёнка в первые три года жизни: раньше эти годы не считались ключевыми !

И дальше самое существенное открытие: РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА ОПРЕДЕЛЕНО ТЕМ, насколько в первые три года два полушария снабжаются перекрёстной «сетью проводов». Неиспользованные соединения, которые исчисляются единицей с множеством нолей — исчезают. В три года таких временных связей несколько триллионов (нам не постичь умом это число). Это в два раза (!) больше, чем у взрослого человека! Отсутствие стимуляции мозга в первые месяцы и годы жизни приводит к необратимому снижению потенциала мозга.

Это, конечно, не значит, что после трех или тридцати трех лет с человеком не нужно заниматься, но эффект снижается в десятки раз! А главное, что развитие мозга идёт скачками, а раньше бытовало мнение, что мозг усложняется постепенно в течение всей жизни.

Далее я предлагаю читателю вольный перевод-пересказ начала книги Макото Шичида “Малыши – гении”:

Времена стремительно меняются, когда наши дети вырастут, то это будет совершенно иной мир, поэтому наша задача, как родителей, уметь адаптироваться к новой грядущей эпохе и воспитать детей в соответствии с её требованиями.

Грудничок (можно перевести и как маленький ребёнок) – это гений, поскольку он превосходит разумом свой возраст, он обладает гигантскими скрытыми возможностями. И в этом возрасте его возможности в обучении находятся на своём пике. Многочисленные научные исследования это подтверждают, жаль только, что результаты публикуются в узких кругах и мало известны обществу.

Учёные из разных концов Земли предсказывают появление новой расы, которая обладает возможностями, в корне отличающимися от наших. Наступает новая эра в жизни маленьких детей. Воспитание детей в 21 веке будет совершенно иным, чем сейчас.

Человеческая память разделяется на память правого полушария и левого. Левое полушарие воспринимает и запоминает слова. Правое полушарие – картинки. Левое полушарие логически раскладывает всё по порядку, и это занимает достаточно времени, правое полушарие – быстрое, оно схватывает картину моментально. Эти возможности правого полушария есть у каждого человека, но обычно мы ими не пользуемся, в результате разрушаются и теряются эти способности.

Тем не менее, в результате небольших упражнений эти способности вполне можно натренировать. Например, одна мама, американка, чья дочь в 9 лет поступила в университет, таким образом, занималась с девочкой, начиная с 2-3 лет. Поначалу, когда они прогуливались по пляжу или лесу, мама просила дочку называть все цвета, которые та видела вокруг. Потом просила её назвать цвета одежды людей, которые встречались на пути. Мама называла это «тренировка острого глаза», постепенно задания усложнялись. После того, как ребёнок привык к таким наблюдениям, идёт переход на «вспомни объект, который видел». Мама и ребёнок быстро охватывают взглядом комнату или вид из окна и играют в то, кто может вспомнить больше объектов. Потом мама просила дочку попробовать охватить взглядом страницу из книги и таким образом прочитать её. В пять лет эта девочка могла запомнить большую поэму в присутствии группы профессоров Университета Нью-Йорка.

В человеческом разуме скрыта тайная эволюция сознания, а с эволюцией грядёт и совершенно новое сознание. Современный человек обладает левым полушарием, развитым сверх меры. В то время, как человек будущего обладает хорошо развитым правым полушарием, и оба его полушария хорошо скоординированы. Современный человек считает телепатию и телекинез чудом сознания, четвёртым измерением, иллюзией. (Запомните эту мысль, читатель, про хорошо скоординированные полушария мозга человека будущего! Потом мы узнаем, что достижение этого результата в эпоху М.С.Горбачёва было базовым принципом превращения простых военнослужащих Советской Армии в суперменов, которых официально называли "военными экстрасенсами"! Комментарий – А.Б.)

Макото Шичида: чтобы воспитать детей будущего мы должны понять и принять мысль о том, что существуют и такие возможности, тайные и непонятные для нас, и надо научиться воспитывать детей так, чтобы развить их.

Дети обладают необыкновенными талантами, и самый главный их талант – это психологическая мощь. А также их возможности коммуникации без слов и другие способности, на которые мало кто обращает внимание.

Известно, что человек обычно использует в жизни лишь 3-4 процента от своего потенциала мозга. В настоящее время мозг усиленно исследуют учёные, и результаты, особенно в отношении детей, потрясают.

В последние 20 лет были раскрыты возможности детей помнить своё нахождение в утробе матери. А также то, что плод в утробе матери имеет невероятные способности. Поэтому появились новые науки, такие как «социология плода» и «физиология плода в утробе». Приводятся впечатляющие примеры того, как дети вспоминают своё нахождение в плоде, также автор советует спросить 2-х летнего ребенка о его воспоминаниях в животике мамы. Если ребенок ещё не говорит, ему предлагают выбрать из возможных ответов (на карточках). Например «тебе было тепло или холодно», «тесно или просторно», «там была вода», «было темно или светло», «ты слышал маму»...

В результате, многие учёные стали изучать мозг плода. Для начала установили, что была разница между волнами, издаваемыми мозгом плода, в состоянии сна и бодрствования. Было установлено, что большая часть мозговых клеток погибает сразу после рождения. Это установленный научный факт. Если развитие начинается ещё в утробе матери, связи в мозге образуются быстрее и нейроны цепи останутся целыми. В результате родится ребенок с развитыми экстра-клетками мозга. В Калифорнийском университете подтвердили этот факт. У рождённых детей, с которыми мамы в утробе ещё занимались, обнаружили клетки, так называемые «протомозг», которых у обычных детей нет. Эти дети уже выросли и на порядок отличаются в развитии и способностях от своих сверстников.

Доктор Логан, директор центра исследования образования детей г. Вашингтона, утверждает, что самый лучший период для роста нейронов у эмбриона – это период с 10 до 18 недель. Происходит рост и устанавливаются связи. Несвязанные клетки погибают в больших количествах. До 90% клеток мозга умирают.

Что нужно делать?

Нужно глубоко чувствовать своего ребёнка в период беременности, разговаривать с ним постоянно, передавать ему свои ПОЗИТИВНЫЕ мысли и чувства, рисовать картины того, что вы видите и «передавать» эти картины ребенку. Если следовать этим советам, то распад клеток будет заметно снижен и родится ребенок с высоким интеллектом.

Последние исследования установили, что эмбрионы и плоды могут разговаривать без слов, они используют свой интеллект и память.

Шичида в своей школе инструктирует мам, как думать и разговаривать с ребёнком в утробе. Дети не понимают слов, но они обладают способностью понимать мысли, образы, передаваемые матерью, мать намеренно создаёт в мозгу картину и передаёт её ребенку, общение должно быть постоянным. Огромную роль играют и отношения в семье и окружающая среда, вода, воздух, питание матери... Нужно исключить негатив из своей жизни, семейной паре договориться о прекращении всех дискуссий и скандалов, визуализировать своего ребенка, называть его по имени. Не подходит скрывать свои чувства, ребёнок их все равно почувствует, нужно именно находиться в спокойном, уравновешенном состоянии, полном покое. Отец тоже должен общаться с ребёнком во время беременности, например, читать ему сказки, разговаривать. Важно передать ребенку любовь и покой – по словам Шичиды «обогатить его сердце». Таким образом рождаются счастливые, уравновешенные дети, открытые миру и с добрыми сердцами.

Также с начала беременности необходимо дать знать ребенку, что он любим и желанен. Пример-эксперимент, женщине сообщают, что она ждёт ребенка, плод отражается на экране. Женщина удивлена и говорит, что скорее всего не хочет ребенка, плод начинает биться в конвульсиях... Шичида утверждает, что эмбрион начинает использовать свои возможности ещё с момента зачатия. Уже тогда он чувствует образы и мысли. Если грудничок–гений, то эмбрион – в разы более, чем гений.

Дети до 2-3 лет обладают умением телепатировать. Отсюда это знаменитое утверждение, что дети всё чувствуют! Поэтому, опять же, как бы мы не скрывали свои негативные чувства, от детей не скроешь. Они видят другим измерением, не словами. Самое лучшее, что мать может дать ребенку для его развития – состояние спокойствия и уверенности, защиты и полной искренней любви.

Совсем недавно считалось, что новорожденные не способны что-либо понимать и уметь, теперь многие учёные утверждают, что именно в период новорожденности человек находится на пике своих возможностей, чтобы стать потенциальным гением.

Ещё недавно утверждалось, что новорожденный не имеет ни чувств, ни ощущений, он не понимает слов, значит и не имеет никаких интеллектуальных способностей. Теперь же всем уже ясно, что это большая ошибка!

Сейчас известно, что уже на пятом месяце беременности плод обладает чувствами и всеми возможностями для коммуникации с матерью. Ещё недавно новорожденных оперировали без анестезии, так как считали, что у них нет ощущений, это нечто абсолютно ужасное и не поддающееся пониманию. Современные методы грубого обращения с новорожденными должны быть серьезным образом пересмотренны. Ещё недавно доктор Бертон Уайт считался авторитетом по периоду новорожденности. Он рассуждал, что новорожденные не могут мыслить, говорить, общаться. Теперь же любой серьезный учёный докажет вам обратное.

В результате многочисленных наблюдений и экспериментов было установленно, что все новорожденные без исключения помнят своё рождение. Также было обнаружено, что новорожденные обладают способностью иммитировать. Попробуйте открыть широко рот или высунуть язык перед новорожденным. Вы увидете, что ребенок повторит точно то же. Учёные установили, что новорожденный стремиться познавать с рождения, и это доставляет ему большое удовольствие. Для детей этого возраста познавать – это что-то типа праздника. Также было установлено, что малыши обладают способностью общаться без слов. Плод уже на третьем–четвертом месяце беременности обладает возможностями ESP (пятью чувствами правого полушария). Учёные установили, что плод заканчивает формирование своего правого полушария до того, как начинает развиваться левое. В период беременности важно слушать музыку и читать ребёнку книги. Этот период идеален для развития правого полушария.

Период с рождения и до трех лет – период правого мозга.

Считается, что правое и левое полушарие неравноценны, и что левое полушарие превосходит правое. Тем не менее у плода правое полушарие сформировано уже полностью до того, как левое ещё лишь начинает формироваться. После трёх лет левое полушарие начинает доминировать, поэтому важно не упустить первые три года жизни ребенка. В этот период следует работать над развитием правого полушария настолько, насколько это возможно. Например, все дети в период первых трех лет жизни обладают способностью моментального счёта, и это может быть достигнуто достаточно легко.

Дети первых трех лет обладают следующими способностями правого мозга:

1.Способностями ESP (пятью чувствами правого полушария).

2. Фотографической памятью.

3. Способность моментального счёта.

4. Абсолютного слуха.

5. Способности к языкам.

Именно из-за этой доминантности правого мозга в этот период дети являются гениями.

При обучении языку есть научение при помощи правого мозга, и есть научение при помощи левого мозга. В первые три года научение идёт за счёт правого полушария, если в этот период не произошло обучение языку, то говорение становится практически невозможным.

Гении и предсказатели рождаются из людей, которые используют свой правый мозг.

Ключ к успеху лежит в том, чтобы уметь использовать правое полушарие сознательно, до сего дня оно у большинства функционировало в бессознательной форме. Если есть интерференция со стороны левого полушария, правое перестает работать хорошо. Я получил образование левого мозга (как большинство из нас), и поэтому необратимым образом мыслю только им. То есть мыслю логически и с учётом общеизвестных истин.

Для того, чтобы правильно использовать своё правое полушарие, прежде всего следует приучить себя мыслить, выходя за рамки истин и общественного мнения! У малышей просто нет логического мышления левого полушария, поэтому ничто пока им не мешает использовать своё правое полушарие, и этот момент идеален для его развития.

У людей по-разному бывают развиты правые и левые полушария. Все школьное образование строится на стимулировании левого, поэтому есть тенденция в его преобладании в нашем обществе. Мы мыслим логически, отвергаем всё, что не логично. Нам трудно понять и поверить в то, что существуют латентные способности у человека. Родители и учителя не понимают и часто не пытаются понять скрытые возможности ребёнка. Тем не менее, можно сказать, что счастье и будущие удачи ребенка зависят напрямую от возможности использовать эти способности.

В человеческом мозге скрыты возможности гораздо более обширные, чем мы можем вообразить! Последние исследования установили, что человеческий мозг обладает памятью в миллион раз больше, чем самый мощный компьютер в мире.

Английский писатель Колин Уилсон сказал, «вот уже три миллиона лет, как человек является жертвой большой ошибки. Нет границ в возможностях человека». На самом деле да, есть границы для человека. Это – то самое общественное мнение и общеизвестные истины. Они не дают шанса человеческим возможностям.

Все наши скрытые возможности скрыты именно в правом полушарии мозга, что до недавнего времени было неизвестно. Правое полушарие привлекло к себе внимание, когда в 1981 году Роджер Спэрри получил Нобелевскую премию за исследования в области мозга. Можно сказать, что история изучения правой половинки мозга – это всего лишь несколько десятилетий! Так что многое ещё остаётся в неизвестности...

Это было введение в книгу Макото Шичиды “Малыши – гении”. Книгу перевела (как смогла) на русский язык с немецкого мама пятерых детей, моя новая знакомая Екатерина, откликнувшаяся на одну из моих публикаций в Интернете.

Вот её письмо ко мне, которое и стало причиной написания этой статьи:

Добрый вечер, Антон!

Спасибо Вам за интересную информацию, вдохновение и веру! Хотела поделиться с Вами своими открытиями. Я не совсем обычная мама, я мама — исследователь. Я уделяю большое внимание малышам с самого рождения и давно обнаружила, что все они — талантливы. Читают с 4 лет, младший — ему 2 года, уже считает и практически читает. Мне попались труды Шичиды, Домана, где были описаны практические занятия для развития интуиции и правого полушария. С первых же занятий стало ясно, что дети обладают интересными способностями, которые легко развиваются. Но речь не совсем об этом. Да и не хотелось бы мне излишнего внимания со стороны общественности к нашей семье.

У меня вопросы другого плана.

1. Я уже несколько лет пытаюсь общаться в сообществах мам, описываю различные методики, пишу о вреде памперсов, да и много чего, но меня в основном воспринимают в штыки. К детям отношение — как к не совсем здоровым (держат в подгузниках чуть ли не до 3-х лет, возят в колясках, мультики и интернет с рождения). Устойчиво мнение, что рано обучать детей вредно, а про экстрасенсорные и телепатические способности — лучше вообще не упоминать! Родителям, как у меня сложилось впечатление, лишь бы до 3-х лет протянуть и сдать своих чад в детсад на гос.воспитание.

2. Если известны и доступны методики, раскрывающие скрытые таланты детей, почему они не распространены? Понятно, что отупляют народ намеренно, но куда эту массу готовят? Война? Куда? Посоветуйте интересную литературу, буду рада услышать Ваше мнение. И приношу извинения за некую сумбурность, писать красиво в юмористическо-саркастическом стиле не научена.

С уважением, Екатерина.

Это ВИДЕО, которое мне прислала Екатерина. Её дочка Софья учится видеть предметы с закрытыми глазами, и это у неё очень хорошо получается.

Я пока ещё не знаю, что ответить Екатерине на самый первый её вопрос, но на второй вопрос "Если известны и доступны методики, раскрывающие скрытые таланты детей, почему они не распространены?", кажется, у меня есть ответ.

Помните, я просил ранее запомнить слова Макото Шичиды: "человек будущего обладает хорошо развитым правым полушарием, и оба его полушария хорошо скоординированы"?



В этом же убеждены и работники наших спецслужб и ФСБ России!



В 2014 году российские СМИ опубликовали статью Светланы Сметаниной "ЦРУ против ГРУ: в бой идут экстрасенсы", которая приподняла завесу над этой тайной. Генерал-лейтенант запаса, заслуженный военный специалист, доктор технических и философских наук Алексей Савин, давая интервью журналистке Сметаниной, раскрыл секрет, что Институт мозга, который долгое время возглавляла знаменитая Наталья Бехтерева, за год-полтора, догоняя американцев, смог найти и отработать такие методики, которые теперь позволяют даже у взрослых, которых специально никто не тренировал до 3-х летнего возраста, включать в работу правую половину головного мозга, если это "нужно Родине".







— Сначала надо сбалансировать левое и правое полушария, — ответил на вопрос журналистки Алексей Савин. Как только они начинают согласованно гармонично работать, что вообще природой нам не дано, в процессы автоматически начинает включаться подкорка. И тут точные подстройки, такая энергоинформационная "микрохирургия" включается и все — человек гений. Получает информацию с высокой достоверностью, в большом диапазоне.

— Выходит, что некоторые люди — те же знаменитые экстрасенсы — они изначально рождаются с правильной настройкой мозга? Или что-то в их жизни этому способствует — как внезапная потеря зрения у Ванги?

— Да, но нас это не устраивало. И Бехтерева нам объяснила, и мы все согласились — надо сделать идеальную настройку. То, что природа человеку в принципе не даёт. Хотя по логике развития человек должен был дойти до этого идеального состояния... Источник.

Ну вот так вот! Получается, что КЛЮЧИ к разуму и техникам по превращению людей в гениев находятся в руках у наших военных, но они их спрятали от всех россиян и используют исключительно по своему усмотрению. Если им надо будет иметь 100 гениев-суперменов, они создадут в кратчайшие сроки именно столько их, сколько им надо. А давать эти КЛЮЧИ народу для безконтрольного превращения в гениев всех подряд — это нет! Не положено! Это опасно для власть имущих! Ведь государствообразующий русский народ может резко поумнеть и понять, что он достоин лучшей власти, чем имеет сегодня. Люди со сверх-возможностями должны работать на государственную безопасность, и их должно быть не слишком много! — похоже, так считают в нашем нынешнем правительстве. Если таких людей будет много — они будут представлять угрозу для нашей нынешней российской власти (наша и нынешняя — это два разных понятия).

В продолжение этой темы предлагаю к прочтению две важных статьи:







Прочесть эту статью можно по ссылке: https://cont.ws/@antonblagin/509985







Прочесть эту статью можно по ссылке: https://cont.ws/@antonblagin/509204

13 февраля 2017 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

Мой друг Василий Лычковский успел подготовить на основе этой статьи мультимедийную книгу, куда он включил дополнительные материалы, рассказывающие о теории и практиках по балансировке полушарий нашего головного мозга. Скачать книгу можно по этой ссылке: https://yadi.sk/i/VrDs9HVI3Dyjmy

Комментарии:

Белый Рус:

Эта статья — ОТКРОВЕНИЕ!

Эта статья — ПОТРЯСЕНИЕ!

И эта же статья — ПРИГОВОР всем тем, кто наложил СТОП-КРАН на наш прогресс!

После её прочтения остаётся гадкое чувство, что тебя жестоко ограбили! И ты понимаешь, ЧТО упустил в жизни своих детей и даже своих внуков. И это ещё острее заставляет чувствовать, что у тебя украли самое главное. И это не ваучеры Чубайса.

У тебя украли будущее, заложенное в твоих детях и внуках!

И надо теперь сделать всё, чтобы эта информация была у каждой молодой российской семьи. И чтобы нынешние дедушки и бабушки, которые упустили важнейший период развития своих детей и внуков (и не дали им того, что могли дать, если бы они раньше знали всё это), могли бы теперь обсудить со своими детьми и внуками, что надо начинать правильно развивать их детей уже сегодня, пока это ещё не поздно и для них!

И прав был Иосиф Виссарионович, что пытался отгородиться от "ЭТИХ" буквально "ЖЕЛЕЗНЫМ ЗАНАВЕСОМ".

Антон Благин: я думаю, что в настоящее время заниматься творческим развитием своих детей может вопреки всему каждая российская семья, благо открыта и общедоступна игровая методика обучения, разработанная японским учёным Макото Шичида. Это ведь не боевое каратэ, заниматься которым власть одно время запрещала нашему народу. Это ведь и не сатанизм, который могла бы запретить наша Церковь. Развитие в детях творческих способностей и превращение их в гениев — это как раз наоборот есть прямой путь к Богу, о котором в Библии сказано очень понятно: "Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас?" (1 Кор. 3: 16).

Marlboro_Man: дорогой автор, расскажи мне, мой милый ребёнок, почему же в СССР, да и в РФ талантливых учёных и так далее всё равно много? А в США только приезжие? Много ли дали миру Австралийцы и Тайланцы?

Антон Благин: спасибо за хороший вопрос! Часть ответа на него дал японский учёный Шичида: "Раньше считалось, что развитие мозга определено генетически. Сейчас на смену этому мнению пришла уверенность, что развитие мозга — это сочетание и опыта, и генетического кода". То есть генетика в этом феномене является основополагающей, и русская генетика является наиболее богатой талантами, но без опыта (без соответствующего воспитания) потенциально талантливые люди гениями становятся редко. Вторая часть ответа на этот вопрос содержится в моей статье "Сатанизм в России или особая форма "кровной мести". Рекомендую её прочесть! Уверен, будете удивлены и шокированы.



P.P.S.



Эта тема концептуальная. Стоит вопрос, по какому пути пойдут Земляне? По пути духовности или животного потреблядства? Духовность как раз связана с активностью правого полушария мозга. Наши животные чувства связаны с работой левого полушария мозга. Приглашаю всех к обсуждению этого крайне важного для всех жителей Земли и в первую очередь нас, Русских, вопроса.