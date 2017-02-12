Секретный Герой Советского Союза

Это случилось в начале ноября 1973 года. Четверо студентов автомобильного техникума, мечтавших о красивой жизни в США, вооружившись охотничьими ружьями и ножами попытались угнать пассажирский самолет ЯК-40. Но, угон был предотвращен. А обыкновенный милицейский старлей Александр Иванович Попрядухин стал Героем Советского Союза.

Грех не вспомнить, что за три года до этого мир был потрясен событиями на борту советского АН-24, который пытались угнать литовец Пранас Бразинскас и его несовершеннолетний сын Альгирдас. Это был первый успешный в советской истории угон пассажирского самолёта! Вооруженные пистолетом, ружейным обрезом и ручной гранатой, они убили 19-летнюю стюардессу Надежду Курченко, ранили двух членов экипажа и одного из 46 пассажиров лайнера. Но самолет все-таки угнали…

Именно тогда, в 70-м, в советских аэропортах начали применяться передовые для того времени методы контроля. С тем диким случаем связано немало событий. Именем смелой юной проводницы Нади, у которой через пару месяцев после трагедии планировалась свадьба, были названы улицы в нескольких городах СССР, множество школ и организаций. Вологодская поэтесса Ольга Фокина, написала стихотворение под названием "Песни у людей разные" о погибшей бортпроводнице, и как бы от имени её молодого человека.

Стихотворение Ольги Фокиной попалось на глаза начинающему тогда композитору, гитаристу Владимиру Семенову. Он написал в 1971 году песню "Звездочка моя ясная". Специально для исполнения песни и записи пластинки с ней был создан музыкальный коллектив, который получил название ВИА "Цветы" (позже "Группа Стаса Намина"). Вот такая история…

О трагедии, случившейся четыре десятилетия назад, советская пресса не сообщала ничего, информация была закрытой. А между прочим, операция по освобождению самолета силами простой милиции в ноябре 1973-го потом вошла почти во все мировые учебники по антитеррору. Только имена отличившихся, естественно, не назывались. Лишь в начале 2000-х о героическом милиционере Александре Попрядухине сняли сюжет на одном из телевизионных каналов.

Почему советская пресса тогда молчала о кровавом происшествии в аэропорту "Внуково"? Думается, что в первую очередь по политическим соображениям. Дело в том, что осенью 1973 года в Москве планировалось проведение Всемирного конгресса миролюбивых сил, на котором должна была присутствовать представительная делегация Болгарской коммунистической партии во главе с ее первым секретарём Тодором Живковым.

В МВД был разработан план "Гром", расписывавших действия сотрудников силовых ведомств в случае захвата иностранного посольства, правительственного здания или гражданского авиалайнера. Была сформирована оперативная группа захвата, в которую вошли опытные и хорошо подготовленные сотрудники милиции. В их число был включён и старший лейтенант Александр Попрядухин — к тому времени мастер спорта СССР по самбо, одиннадцатикратный чемпион МВД.

План "Гром" был в принципе, еще сырой и не был согласован со всемогущим КГБ, где к тому времени уже были спецподразделения, обученные одолевать в числе прочих и воздушных террористов. Тем не менее, с конца октября 1973 года именно сотрудники милицейской группы захвата несли круглосуточное дежурство в здании ГУВД Москвы на Петровке. И 2 ноября 1973 года именно эта группа, а не спецназ, была поднята по тревоге. Уже по дороге в аэропорт "Внуково" им сообщили, что группой террористов захвачен пассажирский самолёт "Як-40".

Как свидетельствуют исторические первоисточники, появившиеся, между прочим, только в последнее десятилетие, старшему из преступников, главарю банды, ранее судимому, на момент захвата воздушного судна было 20 лет, а самому младшему лишь 16. Двум другим воздушным разбойникам ещё не исполнилось 18.

Юные упыри приобрели билеты на самолёт, вылетавший утром из московского аэропорта Быково в Брянск. Вооружившись обрезом, двумя охотничьими ружьями и ножами, они беспрепятственно прошли на борт самолёта. И это после беспрецедентных мер, предпринятых в СССР после угона самолета Бразинскасами! Вскоре после взлёта главарь банды попытался проникнуть в кабину пилота, выстрелив из ружья в закрытую дверь.

На шум выскочил бортмеханик и попытался обезоружить бандита, но был тяжело ранен выстрелом в живот. Ещё один пассажир, пытавшийся помочь бортмеханику, получил ножевое ранение. Угрожая расстрелом пассажиров, бандиты через командира самолёта потребовали два с половиной миллиона долларов США (позднее сумма возросла до пяти миллионов), дозаправки в Брянске и беспрепятственного вылета самолёта в одну из скандинавских стран.

Но командир самолета получил инструкцию возвращаться в Москву. Понимая, что требуемая сумма вряд ли будет собрана в Брянске (ну откуда же там столько долларов!), преступники были вынуждены согласиться. В Москве стоял густой туман, и все аэропорты были закрыты. Но всё же пилоты захваченного лайнера сумели благополучно посадить Як-40 во Внукове.

Пока группа захвата готовилась к штурму, руководство МВД начало переговоры с угонщиками, и террористы освободили раненых бортмеханика и пассажира в обмен на дозаправку топливом. Под этим предлогом бензозаправщик блокировал взлётную полосу. Тем временем группа захвата, совершив полуторакилометровый обходной манёвр, скрытно приблизилась к самолёту со стороны хвоста и заняла исходные позиции под фюзеляжем и крыльями Як-40.

Это послужило сигналом для ещё одного сотрудника милиции, который в форме работника "Аэрофлота" из здания аэропорта направился к самолёту с чемоданом, в котором должны были лежать деньги для угонщиков. Согласно плану, штурм должен был начаться в момент передачи денег террористам. Все отчётливо понимали, что милиционер Александр Попрядухин, исполнявший роль курьера, оказавшись на линии огня, скорее всего, был обречён.

Но что-то привлекло внимание террористов раньше времени: то ли они услышали какой-то шум снаружи, то ли заметили посыльного с деньгами. Служебный люк самолёта приоткрылся, и из него показался бандит с обрезом. "Курьеру" Александру Попрядухину решение пришло в голову мгновенно. Выскочив из-под самолёта, он вызвал огонь террористов на себя. Несколько пуль попали точно в грудь, но бронежилет спас милиционеру жизнь.

Группа захвата открыла ответный огонь, в результате которого один из угонщиков был тяжело ранен и позднее скончался в больнице. Милиционеры сумели заклинить люк багром. С третьей попытки группе захвата удалось забросить в салон химический пакет со слезоточивым газом. Главарь банды застрелился, его подельники сдались. Штурм, как написано в учебниках по антитеррору, длился четыре минуты 11 секунд.

Судьба выживших террористов, кстати, была незавидной. Одного задушили в психбольнице, другой погиб в колонии при невыясненных обстоятельствах, третий вообще до суда не дожил — сокамерники во время следствия порезали… Парадокс, но "советские уголовники", если можно так выразиться, были все-таки патриотами и к изменникам родины относились более чем жестоко.

Честно исполнившему свой долг старшему лейтенанту милиции Александру Ивановичу Попрядухину указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 декабря 1973 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Новый Герой в стране — все-таки пресса об этом написала: "Комсомольская правда" дала заметку о том, что милиционер Попрядухин отличился при… задержании особо опасного преступника в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького. Во как!

Если про погибшую от рук воздушных пиратов действительно героическую стюардессу Надю Курченко почти сразу же начали слагать песни, то про Александра Попрядухина, спасшего пассажиров Як-40, мало пишут даже сейчас. Его биография даже на сайте, посвященном Героям Советского Союза, весьма немногословна. "Правда.Ру" попробует восполнить этот пробел. Вот информация о нем, которой поделилась с корреспондентом нашего издания пресс-служба МВД России (за что сотрудникам этой службы отдельное огромное спасибо!).

Александр Иванович Попрядухин родился 1 ноября 1938 года в посёлке Сивск Навлинского района Орловской области (ныне это территория Алёшенского сельского совета Навлинского района Брянской области России) в крестьянской семье. Русский. Окончил Сивскую начальную школу, затем семилетку в посёлке Глубокие Лужи. Десятилетнее образование завершил в Навлинской средней школе. С 1955 года работал механизатором в колхозе, затем уехал в Нижний Тагил, где работал на стройках города. В 1957–1960 годах проходил срочную службу в пограничных войсках КГБ СССР на советско-турецкой границе в 125-м погранотряде (Арташат, Армянская ССР). После демобилизации уехал в Москву. В феврале 1961 года был принят на работу в органы внутренних дел.

Карьеру в милиции Александр Попрядухин начал милиционером патрульно-постовой службы в 4-м отделении милиции города Москвы. Затем служил участковым уполномоченным милиции и инспектором Государственной автомобильной инспекции в 19-м и 36-м отделах регулирования уличного движения ГУВД города Москвы. С 1972 года занимал должность старшего инспектора-дежурного 127-го отделения милиции. И именно на этой должности он совершил свой подвиг, описанный выше!

В 1975 году Александр Попрядухин окончил Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры, а в 1980 году — Академию МВД СССР. Работал инспектором Управления кадров ГУВД Москвы, преподавателем, заместителем начальника и начальником кафедры боевой и физической подготовки Академии МВД СССР. С 1992 года полковник милиции Попрядухин находился в отставке.

В некоторых публикациях в интернете указывается, что в "лихие" 90-е Александр Иванович работал в личной охране одного московского бизнесмена. Об этом периоде своей жизни он вспоминал не слишком охотно, в одном из своих интервью заявив: "Когда меня уволили, я и забыл, что герой. Звезду спрятал в сейф. Пошёл в личную охрану к одному богатенькому мальчику двадцати шести лет. Кофе ему в постель приносил. С нуля пришлось всё начинать…".

После выхода на пенсию он являлся членом Попечительского совета Всероссийской федерации самбо. 21 января 2013 года Александр Иванович Попрядухин ушел из жизни и похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. Наверное, полное жизнеописание "секретного" героя еще ждет своего автора…



Источник: nnm.me