Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
13:17. 12 февраля 2017 Просмотров - 167 3 коммент. Опубликовал: brahman
Обнаружен самый грандиозный и полностью неизученный пласт архивных фотографий СССР, снятых профессором Виргинского университета (1949-1991, США) Томасом Хаммондом на протяжении пары десятилетий – с конца 1950-х до начала 1980-х.
Хаммонд бывал в Москве, Ленинграде, Киеве, Ярославле, Риге, Самарканде, Пятигорске и еще нескольких городах. И в его объектив попадало то, что другие иностранцы, а также все жители СССР по разным причинам не снимали.
Санки из арматурин, объяснительная записка по поводу съемки моста в Риге, “Ленин и теперь живее всех живых”, Тихвинский храм на Алексеевской, похожий на живопись Возрождения, простые прохожие, уличная торговля, пассажирские грузовики, детали быта.
Именно это, а также то, что снимки цветные, представляет для нас сегодня особенную ценность.
Как же здорово, что кто-то понимал важность съемки простой жизни 50 лет назад.
Источник: nashaplaneta.su
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Великолепно!!
Брахману как всегда -благодарение за острый нажим на наше поколение! На прошлое СССР – -
Профессор,американец -а посмотрите как он нафотографировал то,что нам дорого!Пивнухи -пляжи -улицы -тележки на улоньках ,полки магазинов,запряженную повозку на фоне церквушки и снег – – -Ну не обошлось и фото без туалета на улице -(это для американцев было диковиной)
наши авоськи -наши транспоранты и плакаты и кумачи.
С точки зрения наших врагов из империалистического лагеря -это фото их РАЗДРАЖАЛИ!
Ведь сколько было брошено бабла и народов и техники и средств чтоб удушить и добить этот народ,а на фото народ спокоен -Живет -Радуется -Строит свое будущее – -Эти фото для них как серпом по ….
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Вот! Хорошие, спокойные снимки — многое вспоминается (я с 1952-го)…