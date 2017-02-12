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Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР

13:17. 12 февраля 2017 Просмотров - 167 3 коммент. Опубликовал:



Обнаружен самый грандиозный и полностью неизученный пласт архивных фотографий СССР, снятых профессором Виргинского университета (1949-1991, США) Томасом Хаммондом на протяжении пары десятилетий – с конца 1950-х до начала 1980-х.

Хаммонд бывал в Москве, Ленинграде, Киеве, Ярославле, Риге, Самарканде, Пятигорске и еще нескольких городах. И в его объектив попадало то, что другие иностранцы, а также все жители СССР по разным причинам не снимали. 

Санки из арматурин, объяснительная записка по поводу съемки моста в Риге, “Ленин и теперь живее всех живых”, Тихвинский храм на Алексеевской, похожий на живопись Возрождения, простые прохожие, уличная торговля, пассажирские грузовики, детали быта.

Именно это, а также то, что снимки цветные, представляет для нас сегодня особенную ценность.

Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР
Обнаружен самый грандиозный и неизученный пласт архивных фотографий СССР

Как же здорово, что кто-то понимал важность съемки простой жизни 50 лет назад.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: история и археология
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3 коммент.»

  • 11142 7336
    слободан 12 февраля 2017 в 13:34 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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  • 11142 7336
    слободан 12 февраля 2017 в 13:35 Ссылка Пометить
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    Великолепно!!
    Брахману как всегда -благодарение за острый нажим на наше поколение! На прошлое СССР – -
    Профессор,американец -а посмотрите как он нафотографировал то,что нам дорого!Пивнухи -пляжи -улицы -тележки на улоньках ,полки магазинов,запряженную повозку на фоне церквушки и снег – – -Ну не обошлось и фото без туалета на улице -(это для американцев было диковиной)
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  • 33 25
    Николай Слатин 12 февраля 2017 в 13:52 Ссылка Пометить
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    Вот! Хорошие, спокойные снимки — многое вспоминается (я с 1952-го)…

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