Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 февраля 2017
- 10:33 Турецкая авиация уничтожила более 40 террористов ИГИЛ в Сирии за сутки.
- 10:13 Жители сирийской провинции Хомс получили 1,5 тонны гумпомощи от России.
- 08:57 Башар Асад готов пригласить США бороться с террористами в Сирии.
- 08:00 Американский бомбардировщик совершил авиаудар по полевому командиру ИГИЛ.
- 07:17 Армия Сирии окружила террористов в районе Эль-Баб.
- 06:30 Кровавый бизнес: Органы из Сирии наводнили Турцию и Европу благодаря ИГИЛ и албанской мафии.
- Вчера 22:27 Военные РФ остановили столкновение Армии Сирии и протурецких боевиков.
Турецкая авиация уничтожила более 40 террористов ИГИЛ в Сирии за сутки
Генштаб ВС Турции сообщил в субботу о ликвидации за минувшие сутки 43 боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в ходе операции «Щит Евфрата» на севере Сирии.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генштаба ВС Турции
«Нашими ВВС в ходе авиаударов (на севере Сирии) ликвидировано 66 объектов ИГ, в том числе 55 контролируемых террористами здания, два штаба, оружейный склад, блок-пост, две огневые позиции и станция мобильной связи. В ходе воздушных и наземных операций уничтожено 43 боевика ИГ», — говорится в сообщении.
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Жители сирийской провинции Хомс получили 1,5 тонны гумпомощи от России
Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили более 1,5 тонны продовольствия и медикаментов в город Телль-Калах в провинции Хомс, где проживает свыше 52 тысяч человек.
Об этом рассказал представитель Центра полковник Сергей Дрожин, пишет РИА Новости.
«В ходе проведения гуманитарной акции в населенном пункте Телль-Калах провинции Хомс Центром по примирению враждующих сторон нуждающимся семьям были выданы продовольственные наборы, также был развернут медицинский пункт, где был проведен прием больных и выданы медикаменты», — сказал он.
Жители города получили продуктовые наборы, в составе которых рис, мука, сахар, мясные консервы. Также был развернут мобильный медицинский пункт. Военные медики оказали помощь, провели консультации, раздали медикаменты.
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Башар Асад готов пригласить США бороться с террористами в Сирии
США смогут победить терроризм в Сирии лишь при сотрудничестве с сирийскими властями, заявил президент страны Башар Асад в интервью порталу Yahoo News.
«Если вы по-настоящему хотите начать делать это (сражаться с террористами − ред.), как США, это должно быть сделано через сирийское правительство. Они (США − ред.) не могут победить терроризм без сотрудничества с народом и правительством какой-либо страны», − подчеркнул Асад.
Он также не исключил, что может пригласить американские войска, как ранее пригласил российские ВКС, если США проявят искреннее желание победить терроризм.
«Мы пригласили русских, и они были искренни в отношении этой проблемы. Если американцы искренни, конечно, мы их тоже пригласим, как и любую другую страну, которая хочет бороться с терроризмом и уничтожить его», − отметил президент Сирии.
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Американский бомбардировщик совершил авиаудар по полевому командиру ИГИЛ
ВВС США нанесли удар по имеющему французское гражданство полевому командиру террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Рашиду Касиму. Как заявил официальный представитель Министерства обороны майор Корпуса морской пехоты Эйдриен Рэнкин-Гэллоуэй, информация о ликвидации боевика проверяется.
«В настоящее время мы оцениваем результаты этого авиаудара», — отметил он, пообещав в ближайшее время предоставить больше информации об операции, которая была проведена в течение последних 72 часов в районе Мосула.
Касим, скорее всего, был убит, пишет ТАСС.
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Армия Сирии окружила террористов в районе Эль-Баб
Правительственные войска САР и союзными им силы отрезали путь отступления боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) из города Эль-Баб, расположенного на сирийско-турецкой границе.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к сирийскому ополчению.
«Очень важно, что вчера армия взяла контроль на высотой Айн-Альоушие. Дело в том, что таким образом отрезан единственный путь отступления ИГ», — рассказал собеседник агентства.
«В пятницу сирийская армия и союзники дошли до Тадифа. Таким образом, они оказались на подступах к Эль-Бабу (менее километра). После Тадифа уже Эль-Баб», — объяснил источник.
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Кровавый бизнес: Органы из Сирии наводнили Турцию и Европу благодаря ИГИЛ и албанской мафии
Ещё со времен косовского конфликта балканская (албанская) мафия стала известна жестокими преступлениями и торговлей органами
Чёрный рынок трансплантации.
Есть обоснованные подозрения, что на Ближнем Востоке этому рынку в последние годы организовали серьёзную подпитку с территорий контролируемых ИГИЛ* и другими джихадистскими группировками.
Косвенные подтверждения
В 2013–2015 годах число трансплантаций в Италии, Испании и Франции достигло почти равного значения с общеевропейским показателем.
Стараниями в том числе указанных стран и целого ряда международных организаций, на подконтрольных различным бандформированиям территориях достаточно современного медицинского оборудования и медикаментов, компетентных специалистов и возможностей все это использовать, как в стационарных, так и в полевых условиях.
Турция и Израиль, Ливан и Иордания (в меньшей степени) разместили на своей территории сотни тысяч сирийских беженцев. Помимо беженцев, как ещё целых носителей, органы могут доставлять уже извлеченными, по коротким маршрутам из Ливии и Сирии.
Действует много как легальных, так и нелегальных транспортных коридоров с территории Сирии в соседние страны, используемых в том числе и для медицинской эвакуации, а также для контрабанды различных ценностей. А человеческие органы в наше время, как известно, большая ценность.
Турция вышла в мировые лидеры по числу трансплантаций после начала войны в Сирии
Турция по количеству операций по трансплантации органов находится в числе ведущих европейских стран с показателем 4335 операций в 2015 году.
У такого мирового лидера в хирургической медицине как Франция — 5531 операция.
С 2011 года в Турции наблюдается десятикратный рост числа таких операций с 400 до 4000 в год.
Вспомним что 2011 — это год начала внутренних конфликтов в Ливии и Сирии.
Нами исследована статистика за 2015 по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По турецким же статистическим данным цифры выше практически в 2 раза — до 8000 операций по пересадке органов делается трансплантологами.
Немалую роль в организации такого бизнеса могли сыграть мафиози с Балкан и представители т. н. «албанских криминальных сообществ», состоящих впрочем далеко не только из этнических албанцев.
Об их присутствии на подконтрольных «Джебхат ан Нусре»* и другим джихадистским формированиям территориях в Сирии хорошо известно
А на территориях ИГИЛ также немало квалифицированных медработников из Боснии, оккупированного боевиками сербского Косово и из других стран.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Военные РФ остановили столкновение Армии Сирии и протурецких боевиков
Российские военные остановили боестолкновение между Армией Сирии и поддерживаемыми Турцией боевиками оппозиции в провинции Алеппо на плато Аль-Баб, передает агентство Reuters.
Протурецкие боевики и правительственные войска САР с разных сторон наступают на главный оплот ИГИЛ* в Алеппо — город Аль-Баб (Эль-Баб). Напомним, вчера произошло первое вооруженное столкновение сторон.
Как сообщала «Русская Весна», Армия Сирии прорвала оборону ИГИЛ и столкнулась в бою с турецкими силами под Аль-Бабом (+ВИДЕО, КАРТА)
Представитель Вооруженных сил САР подтвердил эту информацию и добавил, что «потом вмешались русские, чтобы взять ситуацию под контроль».
Представители Незаконных вооруженных формирований обвинили армейцев в том, что они спровоцировали это столкновение, приблизившись к позициям НВФ на бронетехнике.
«Повстанцы сделали предупреждающий выстрел, но с танка последовал ответный выстрел, началось столкновение», — цитирует Reuters слова своего источника.
«Затем вмешалась Россия, чтобы урегулировать ситуацию», — добавил собеседник информационного агентства.
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* Запрещенная Верховным судом РФ террористическая организация.
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вот так без единой евгейской жегтвы при помощи госионского гезидента и госионских гоев не упало ни одного снагяда на евгеев мУДгого изгаиля.
Подкиньте нашим привалову с гомновым для надёжности ещё пагочку самолётов и утвегдите им следующий гезидентский сгок.