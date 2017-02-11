Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 февраля 2017

Ещё со времен косовского конфликта балканская (албанская) мафия стала известна жестокими преступлениями и торговлей органами

Чёрный рынок трансплантации.

Есть обоснованные подозрения, что на Ближнем Востоке этому рынку в последние годы организовали серьёзную подпитку с территорий контролируемых ИГИЛ* и другими джихадистскими группировками.

Косвенные подтверждения

В 2013–2015 годах число трансплантаций в Италии, Испании и Франции достигло почти равного значения с общеевропейским показателем.

Стараниями в том числе указанных стран и целого ряда международных организаций, на подконтрольных различным бандформированиям территориях достаточно современного медицинского оборудования и медикаментов, компетентных специалистов и возможностей все это использовать, как в стационарных, так и в полевых условиях.

Турция и Израиль, Ливан и Иордания (в меньшей степени) разместили на своей территории сотни тысяч сирийских беженцев. Помимо беженцев, как ещё целых носителей, органы могут доставлять уже извлеченными, по коротким маршрутам из Ливии и Сирии.

Действует много как легальных, так и нелегальных транспортных коридоров с территории Сирии в соседние страны, используемых в том числе и для медицинской эвакуации, а также для контрабанды различных ценностей. А человеческие органы в наше время, как известно, большая ценность.

Турция вышла в мировые лидеры по числу трансплантаций после начала войны в Сирии

Турция по количеству операций по трансплантации органов находится в числе ведущих европейских стран с показателем 4335 операций в 2015 году.

У такого мирового лидера в хирургической медицине как Франция — 5531 операция.

С 2011 года в Турции наблюдается десятикратный рост числа таких операций с 400 до 4000 в год.

Вспомним что 2011 — это год начала внутренних конфликтов в Ливии и Сирии.

Нами исследована статистика за 2015 по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По турецким же статистическим данным цифры выше практически в 2 раза — до 8000 операций по пересадке органов делается трансплантологами.

Немалую роль в организации такого бизнеса могли сыграть мафиози с Балкан и представители т. н. «албанских криминальных сообществ», состоящих впрочем далеко не только из этнических албанцев.

Об их присутствии на подконтрольных «Джебхат ан Нусре»* и другим джихадистским формированиям территориях в Сирии хорошо известно

А на территориях ИГИЛ также немало квалифицированных медработников из Боснии, оккупированного боевиками сербского Косово и из других стран.

Читайте также: Шокирующий «бизнес»: Боевики продавали жителей Алеппо на органы

* Запрещенная в РФ террористическая организация.