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Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 февраля 2017

11:00. 11 февраля 2017 Просмотров - 582 Один комментарий Опубликовал:

Турецкая авиация уничтожила более 40 террористов ИГИЛ в Сирии за сутки

Турецкая авиация уничтожила более 40 террористов ИГИЛ в Сирии за сутки

Генштаб ВС Турции сообщил в субботу о ликвидации за минувшие сутки 43 боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в ходе операции «Щит Евфрата» на севере Сирии.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генштаба ВС Турции

«Нашими ВВС в ходе авиаударов (на севере Сирии) ликвидировано 66 объектов ИГ, в том числе 55 контролируемых террористами здания, два штаба, оружейный склад, блок-пост, две огневые позиции и станция мобильной связи. В ходе воздушных и наземных операций уничтожено 43 боевика ИГ», — говорится в сообщении.

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Жители сирийской провинции Хомс получили 1,5 тонны гумпомощи от России

Жители сирийской провинции Хомс получили 1,5 тонны гумпомощи от России

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили более 1,5 тонны продовольствия и медикаментов в город Телль-Калах в провинции Хомс, где проживает свыше 52 тысяч человек.

Об этом рассказал представитель Центра полковник Сергей Дрожин, пишет РИА Новости.

«В ходе проведения гуманитарной акции в населенном пункте Телль-Калах провинции Хомс Центром по примирению враждующих сторон нуждающимся семьям были выданы продовольственные наборы, также был развернут медицинский пункт, где был проведен прием больных и выданы медикаменты», — сказал он.

Жители города получили продуктовые наборы, в составе которых рис, мука, сахар, мясные консервы. Также был развернут мобильный медицинский пункт. Военные медики оказали помощь, провели консультации, раздали медикаменты.

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Башар Асад готов пригласить США бороться с террористами в Сирии

США смогут победить терроризм в Сирии лишь при сотрудничестве с сирийскими властями, заявил президент страны Башар Асад в интервью порталу Yahoo News.

«Если вы по-настоящему хотите начать делать это (сражаться с террористами − ред.), как США, это должно быть сделано через сирийское правительство. Они (США − ред.) не могут победить терроризм без сотрудничества с народом и правительством какой-либо страны», − подчеркнул Асад.

Он также не исключил, что может пригласить американские войска, как ранее пригласил российские ВКС, если США проявят искреннее желание победить терроризм.

«Мы пригласили русских, и они были искренни в отношении этой проблемы. Если американцы искренни, конечно, мы их тоже пригласим, как и любую другую страну, которая хочет бороться с терроризмом и уничтожить его», − отметил президент Сирии.

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Американский бомбардировщик совершил авиаудар по полевому командиру ИГИЛ

Американский бомбардировщик совершил авиаудар по полевому командиру ИГИЛ

ВВС США нанесли удар по имеющему французское гражданство полевому командиру террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Рашиду Касиму. Как заявил официальный представитель Министерства обороны майор Корпуса морской пехоты Эйдриен Рэнкин-Гэллоуэй, информация о ликвидации боевика проверяется.

«В настоящее время мы оцениваем результаты этого авиаудара», — отметил он, пообещав в ближайшее время предоставить больше информации об операции, которая была проведена в течение последних 72 часов в районе Мосула.

Касим, скорее всего, был убит, пишет ТАСС.

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Армия Сирии окружила террористов в районе Эль-Баб

Армия Сирии окружила террористов в районе Эль-Баб

Правительственные войска САР и союзными им силы отрезали путь отступления боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) из города Эль-Баб, расположенного на сирийско-турецкой границе.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к сирийскому ополчению.

«Очень важно, что вчера армия взяла контроль на высотой Айн-Альоушие. Дело в том, что таким образом отрезан единственный путь отступления ИГ», — рассказал собеседник агентства.

«В пятницу сирийская армия и союзники дошли до Тадифа. Таким образом, они оказались на подступах к Эль-Бабу (менее километра). После Тадифа уже Эль-Баб», — объяснил источник.

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Кровавый бизнес: Органы из Сирии наводнили Турцию и Европу благодаря ИГИЛ и албанской мафии

Кровавый бизнес: Органы из Сирии наводнили Турцию и Европу благодаря ИГИЛ и албанской мафии | Русская весна

Ещё со времен косовского конфликта балканская (албанская) мафия стала известна жестокими преступлениями и торговлей органами

Чёрный рынок трансплантации.

Есть обоснованные подозрения, что на Ближнем Востоке этому рынку в последние годы организовали серьёзную подпитку с территорий контролируемых ИГИЛ* и другими джихадистскими группировками.

Косвенные подтверждения

В 2013–2015 годах число трансплантаций в Италии, Испании и Франции достигло почти равного значения с общеевропейским показателем.

Стараниями в том числе указанных стран и целого ряда международных организаций, на подконтрольных различным бандформированиям территориях достаточно современного медицинского оборудования и медикаментов, компетентных специалистов и возможностей все это использовать, как в стационарных, так и в полевых условиях.

Турция и Израиль, Ливан и Иордания (в меньшей степени) разместили на своей территории сотни тысяч сирийских беженцев. Помимо беженцев, как ещё целых носителей, органы могут доставлять уже извлеченными, по коротким маршрутам из Ливии и Сирии.

Действует много как легальных, так и нелегальных транспортных коридоров с территории Сирии в соседние страны, используемых в том числе и для медицинской эвакуации, а также для контрабанды различных ценностей. А человеческие органы в наше время, как известно, большая ценность.

Турция вышла в мировые лидеры по числу трансплантаций после начала войны в Сирии

Турция по количеству операций по трансплантации органов находится в числе ведущих европейских стран с показателем 4335 операций в 2015 году.

У такого мирового лидера в хирургической медицине как Франция — 5531 операция.

С 2011 года в Турции наблюдается десятикратный рост числа таких операций с 400 до 4000 в год.

Вспомним что 2011 — это год начала внутренних конфликтов в Ливии и Сирии.

Нами исследована статистика за 2015 по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По турецким же статистическим данным цифры выше практически в 2 раза — до 8000 операций по пересадке органов делается трансплантологами.

Немалую роль в организации такого бизнеса могли сыграть мафиози с Балкан и представители т. н. «албанских криминальных сообществ», состоящих впрочем далеко не только из этнических албанцев.

Об их присутствии на подконтрольных «Джебхат ан Нусре»* и другим джихадистским формированиям территориях в Сирии хорошо известно

А на территориях ИГИЛ также немало квалифицированных медработников из Боснии, оккупированного боевиками сербского Косово и из других стран.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

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Военные РФ остановили столкновение Армии Сирии и протурецких боевиков

Военные РФ остановили столкновение Армии Сирии и протурецких боевиков | Русская весна

Российские военные остановили боестолкновение между Армией Сирии и поддерживаемыми Турцией боевиками оппозиции в провинции Алеппо на плато Аль-Баб, передает агентство Reuters.

Протурецкие боевики и правительственные войска САР с разных сторон наступают на главный оплот ИГИЛ* в Алеппо — город Аль-Баб (Эль-Баб). Напомним, вчера произошло первое вооруженное столкновение сторон.

Как сообщала «Русская Весна», Армия Сирии прорвала оборону ИГИЛ и столкнулась в бою с турецкими силами под Аль-Бабом (+ВИДЕО, КАРТА)

Представитель Вооруженных сил САР подтвердил эту информацию и добавил, что «потом вмешались русские, чтобы взять ситуацию под контроль».

Представители Незаконных вооруженных формирований обвинили армейцев в том, что они спровоцировали это столкновение, приблизившись к позициям НВФ на бронетехнике.

«Повстанцы сделали предупреждающий выстрел, но с танка последовал ответный выстрел, началось столкновение», — цитирует Reuters слова своего источника.

«Затем вмешалась Россия, чтобы урегулировать ситуацию», — добавил собеседник информационного агентства.

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* Запрещенная Верховным судом РФ террористическая организация. 

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Метки: главное, компиляция
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Один комментарий»

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    исаак соборный 11 февраля 2017 в 11:17 Ссылка Пометить
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    вот так без единой евгейской жегтвы при помощи госионского гезидента и госионских гоев не упало ни одного снагяда на евгеев мУДгого изгаиля.
    Подкиньте нашим привалову с гомновым для надёжности ещё пагочку самолётов и утвегдите им следующий гезидентский сгок.

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