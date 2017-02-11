Они утонут: Британский флот потерял свое ядерное жало

Большинство подлодок военно-морских сил Великобритании находятся в неисправном состоянии, пишет британская пресса. С такой ситуацией королевский флот столкнулся впервые за последние десятилетия

Как пишет The Sun, военные тщательно скрывают этот факт от нового премьер-министра Терезы Мэй.

По данным издания, в настоящее время на боевом дежурстве не состоит ни одна из семи многоцелевых субмарин, вооруженных крылатыми ракетами класса «Томагавк». При этом три новые субмарины класса Astute столкнулись с техническими неисправностями, а четыре подлодки класса Trafalgar практически выработали свой ресурс.

Сообщается, что пять субмарин, в том числ одна Astute, находятся на техническом обслуживании или ожидают его, в то время как новейшая Ambush встала на ремонт после столкновения в декабре прошлого года в Гибралтаре с танкером.

Фактически, в распоряжении страны находится только одна субмарина типа Astute, однако она проходит технические испытания после технического обслуживания. В итоге Великобритания не может патрулировать морские торговые пути, которым может угрожать Иран, а также не в состоянии следить за российскими субмаринами в Северной Атлантике.

Такие проблемы свойственны британскому флоту в целом. Ранее стало известно об инциденте с британской подлодкой Vengeance у берегов штата Флорида, когда во время испытаний субмарина выпустила крылатую ракету Trident II D5 американского производства, которая после запуска сбилась с курса и полетела в сторону побережья США.

Лондон скрыл этот факт от общественности. Позже британский парламент одобрил программу, в рамках которой власти страны выделили несколько десятков миллиардов долларов на закупку этих же ракет.

Как сообщала The Guardian, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не стала прямо отвечать на вопрос, знала ли она о провальном запуске баллистической ракеты Trident. Хотя источник в Военно-морской службе Великобритании подтвердил The Sunday Times, что" после неудачного запуска ракеты паника была на высоком уровне".

Пресса отметила, что испытание ракет было проведено в те же сроки, когда в Великобритании проходил референдум о выходе из Европейского союза. "Столь негативная новость могла бы подорвать доверие людей к британской системе ядерного сдерживания. Не знали о провале и британские депутаты, которые подавляющим большинством вняли убеждению Терезы Мэй и постановили выделить средства на модернизацию систем", делятся британские СМИ.

Ранее The Daily Mail со ссылкой на экспертов Центра исторического анализа и исследования конфликтов CHACR заявила — та же Россия сможет уничтожить британскую армию за сутки. "Урезание расходов на оборону приводит к тому, что единственное оставшееся боевое подразделение британской армии может быть полностью уничтожено за один день „компетентным врагом", таким как Россия",- звучит в докладе.

В США у военных тоже далеко не идеальный порядок — не так давно в одном из американских баров полиция задержала пьяных представителей Пентагона, перевозивших 10-мегатонную ядерную боеголовку. И такие случаи не единичны.

Военная авиация Запада тоже не без проблем. Politonline.ru писал, что в сети появилось видео, на котором самолеты один за другим взлетают с авианосца. На записи видно, как пилоты бьются головой о верхнюю часть кабины при взлете, при этом у некоторых из них спадают шлемы.

Пользователь из Бразилии, выложивший отрывок из видео в своем Twitter, пояснил: "смотрите, как шлем за 400 тысяч долларов спадает с головы. Нашлемный индикатор, о котором идет речь, на видео отскакивает на затылок пилоту, хотя должен показывать важную информацию о течении полета.

По данным Business Insider, именно по этой причине палубную модификацию F-35C до сих пор не ввели в строй. Авторы статьи сравнили катапультный взлет F-35C и F-18 и отметили, что разработанный в 1970-х годах F-18 тоже "потряхивает" на старте, но "в случае с F-18 на пилоте нет шлема стоимостью в 400 тысяч долларов, который показывает критически важную для полета информацию".

Этот пресловутый F-35 уже давно стал предметом споров из-за своей колоссальной стоимости и множества технических недостатков. На сегодняшний день у истребителя есть серьезные неполадки с программным обеспечением, которые приводят к проблемам с точностью стрельбы, использованием радаров и системой распознавания "свой-чужой".

Другая модель, F-22 Raptor, недавно стала видимыми для радаров — выяснилось, что в боевых вылетах самолеты теряют стеллс-покрытие от дождя или жары и ветра с песком. Военные летчики США и ранее жаловались на разрушение рассеивающей пленки — еще в 2009 году экс-инженер Lockheed Martin Дэррол Олсен заявил — компания "наносит не один, а нескольких лишних слоев радиопоглощающего покрытия, чтобы скрыть тот факт, что пленка-"невидимка" легко стирается с фюзеляжа под воздействием воды, масла или топлива".

Американский эсминец USS Zumwalt сломался по время прохождения Панамского канала. Военные вынуждены были сообщить, что "неисправность связана с теплообменниками в силовой установке корабля, которая обеспечивает электропитанием различные системы судна, в том числе датчики и вооружение".

Соответственно, стоивший Пентагону $4,4 миллиарда долларов "лазерный эсминец с рельсотроном и сотней "Томагавков" дал течь еще у причала на базе в Норфолке.Военные подтвердили, что "в систему смазки двигателя, обслуживающего один из гребных валов корабля, попала забортная вода".

В Пентагоне уже признали, что "бортовые системы самого дорогого в мире авианосца USS Gerald R. Ford непригодны для ведения боевых действий". В официальном докладе военного ведомства говорится, что на него… не могут садиться самолеты, а системы самообороны "авианосца будущего" не могут (пока) защитить его от крылатых ракет и налета авиации противника.

Сегодня почти две трети (62%) палубных истребителей ВМС США F/A-18 Hornet и Super Hornet не могут летать. Как пишет газета Defense News, 27% истребителей проходят техническое обслуживание, еще 35% ждут необходимых запчастей. Основной причиной такой ситуации называется нехватка денег на ремонт. По данным ВМС США, не могут летать 53% (1,7 тысячи единиц) всех воздушных судов, относящихся к военно-морскому флоту: боевые, патрульные и транспортные самолеты, а также вертолеты.

Стоит отметить, что в начале февраля глава Пентагона Джеймс Мэттис распорядился подготовить обоснование для пересмотра бюджета ведомства на 2017 финансовый год с целью повышения боеготовности американских военных. По его словам, пересмотр бюджета касается не только текущего, но и последующего года, а также оборонной программы в период с 2019 по 2023 год. Так что США пытаются решить проблемы, как обычно, вливанием миллиардов долларов в вооружения. Давняя проверенная временем практика.

Источник: nnm.me