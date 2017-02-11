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Налог на воздух в России есть! [Система казнокрадов]

12:21. 11 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

nnnaaalll

Как в России (под шумок войны на Украине) ввели налог на воздух, а тысячи предприятий получили огромные штрафы... Источник: http://www.youtube.com/user/kamikadzedead/videos

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Налоги - наша главная проблема! Степан Демура, Балашов, Соскин

nalogi

Документальный мини-ролик о налогах и о том что делают с бизнесом в России и Украине.
Наверное уже и для ребенка не секрет, что там где нет экономических свобод, там нет денег и богатого населения.
Там могут лишь быть казнокрады и бедность для народа.

Ролик создан для населения России, Украины и других стран, в которых такая же Ж**А!

В видео затронута система 5.10, но суть даже не в том как она называется или какие там налоги.
Главное это их значительное уменьшение.

Так что ребятки, смотрим, мотаем на ус и доносим мысль ко всем, о том, что политика не должна лезть в экономику!

Подробнее: https://vk.com/demuranews

 

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