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СМИ: Исследование показало, что 83% россиян приходятся друг другу родственниками

15:24. 10 февраля 2017 Просмотров - 474 4 коммент. Опубликовал:

Специалисты изучили данные почти 2000 человек из разных городов России, а также Киева, и было обнаружено 1299 родственных связей от пятого до десятого поколения, 549 — четвёртого, 39 и 27 — третьего и второго поколений.

Более восьмидесяти процентов россиян приходятся друг друг родственниками, как свидетельствуют результаты исследования, проведённого медико-генетическим центром Genotek.

Специалисты изучили данные 1848 человек в возрасте от 20 до 45 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя и Киева, и оказалось, что у 83% участников теста был выявлен по меньшей мере один родственник.

В ходе исследования было обнаружено 1299 родственных связей от пятого до десятого поколения, 549 — четвёртого, 39 и 27 — третьего и второго поколений.

Как рассказал «Известиям» генеральный директор Genotek Валерий Ильинский, в России такая ситуация сложилась, поскольку в послевоенные годы многие воспитывались в детских домах, архивы уничтожались, поэтому найти членов своей семьи оказывалось очень трудно.

По словам врача-генетика Юлии Коталевской, полученные данные вполне соответствуют общей картине по нашей стране.

— Пятое — десятое поколения — это очень далёкая степень родства, и есть целые сёла, где большинство жителей состоят в таких родственных связях. А вот более близкие родственные связи характерны для так называемых изолятов, например народов Якутии и Бурятии. Там местное население не смешивается с другими национальностями, — сообщает издание. Заведующий центральным отделением медицинской генетики с консультацией «Брак и семья» ФМБА России Виктор Никишин результаты исследования Genotek считает недостаточными для глобальных выводов, однако подтвердил, что россияне имеют большую долю общих генов.


На фото: среднестатистические женские портреты (в скобках указаны области с наибольшей концентрацией конкретного фенотипа).

 

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Источник: www.kramola.info

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