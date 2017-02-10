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Шведский полицейский взорвал шведский интернет

16:57. 10 февраля 2017 Просмотров - 852 4 коммент. Опубликовал:

Скандальный пост шведского полицейского о мигрантах.

Шведский полицейский взорвал шведский интернет

Перевод с шведского:
"Я чертовски устал. То, что я напишу здесь ниже — это не политкорректно. Но мне плевать. Мне плевать на все это, все равно скоро на пенсию после 47 лет этой деятельности.Наши пенсионеры — на коленях, в школах бардак, здравоохранение — ад, полиция связана по рукам и ногам и т.д. и т.п.Мы все знаем, почему, но никто не осмеливается или не хочет говорить о причинах.

Начинаем: я работал с понедельника по пятницу на этой неделе: изнасилование, грабеж, разбой, изнасилования, вымогательство, шантаж, нападение, насилие в отношении полицейских, угрозы для полиции, преступность, наркотики , покушение на убийство, изнасилование снова и снова, вымогательство и жестокое обращение.
Подозреваемые: Али Мохаммед, Махмуд, Мохаммед, Мохаммед Али,Махмуд…

Шведский полицейский взорвал шведский интернет

Страны, представляющие преступления: Ирак,Турция, Сирия, Сомали, Афганистан, Сомали, Сирия, Сомали. Половина подозреваемых вообще не имеет никаких документов.Мы даже не можем сказать откуда они прибыли, не говоря об их прошлой жизни.
И это я говорю только о нашем муниципалитете города Эребре. Причем преступления выходцев из этих стран порой достигают 100% от всех преступлений в городе!
И вот так здесь уже последние 10-15 лет.

Шведский полицейский взорвал шведский интернет

Источник: https://www.facebook.com/pe…

Шведский полицейский взорвал шведский интернет

Источник: nnm.me

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