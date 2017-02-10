Санкции — это «шестерка» в карточной игре

Вокруг санкций традиционно много разговоров — как обсуждали их еще с самого начала введения, так и обсуждают по сей день. При этом мы постоянно пытаемся уловить намеки о послаблении или полной отмене санкционных мер. Самые сильные надежды, пожалуй, возлагались на приход к власти в США Дональда Трампа с его многообещающей предвыборной риторикой в адрес нашей страны. Однако на днях представитель Белого дома Шон Спайсер уточнил, что в Вашингтоне не рассматривают отмену антироссийских санкций.

Так стоит ли расстраиваться по этому поводу, и продолжать ждать отмены санкций, как величайшего спасения от всех бед? Вспомним, с чего все началось.

Санкции появились не сразу, а вводились и расширялись постепенно. Сначала американцы запретили въезд некоторым чиновникам, а также некоторым крупным бизнесменам и объявили об аресте их имущества на территории США. Потом присоединилась Европа. Список физических лиц, который и так постоянно расширялся, стали пополнять нефтедобывающие, оборонные компании, банки с госучастием, с которыми теперь стало нельзя вести дела. Подключались всё новые страны: Канада, Австралия, Япония, Норвегия, Исландия, ряд других, и даже Черногория.

Спустя год «чёрный список» уже включал 150 человек и 37 компаний. Организации, которые вошли в этот список, также лишились возможности получать американские кредиты на срок более 90 дней. В Европе для «списочных» банков этот срок сократили до 30 дней, а прочие компании вообще лишили заёмного финансирования, даже запретили торги их облигациями. В общем, банкам пришлось изворачиваться и искать другие источники капитала, нефтяникам — вспоминать, как самим бурить скважины, оборонщикам — искать отечественную альтернативу некоторым компонентам и деталям для продукции военной промышленности. Но ничего: извернулись, нашли, вспомнили.

Особняком стоят санкции против Крыма и Севастополя. Здесь страны, поддержавшие эти ограничения, действовали как будто бы «из вредности» — цель была сделать так, чтобы жизнь в Крыму была хуже, чем в других регионах. И тогда, по их логике, жители сами должны потянуться обратно в Украину.

Но, видимо, законотворцы недооценили тяготы и лишения, к которым привыкли наши люди за долгие постсоветские годы. Компаниям, да и просто физлицам, зарегистрированным в Крыму и Севастополе, запретили экспорт товаров и услуг. Но он и так был не особо бурный, если говорить об осязаемых материальных товарах и услугах. Здесь наибольший удар, как ни странно, пришелся на IT-услуги. Медленно, но верно стал иссякать поток фриласеров-разработчиков и дауншифтеров, раньше выбиравших Крым ради хорошего климата и моря. Однако к массовым выступлениям за возврат в состав Украины эти показательные порки не привели…

Итак, что же в сухом остатке? Сейчас, уже спустя годы санкционной политики, можно подвести некоторые итоги. Для России общий ущерб в основном складывается из потери части экспорта для компаний, возросших издержек на привлечение капитала — для банков и возросших расходов на совершенствование собственных технологий по разработке месторождений — для сырьевых компаний.

Запад же (и ЕС в первую очередь как главный торговый партнер России) формально несет потери в основном из-за запрета на поставки в Россию мяса, рыбы, молочной продукции и фруктов. Но на самом деле Европа по факту не особенно-то и пострадала. Дефляция привела к тому, что подешевевшие европейские товары быстро нашли рынки сбыта. Экспорт из Европы не переставал ставить рекорды. Даже Польша, ранее основной поставщик яблок в Россию, нарастила экспорт яблок почти на 7%. Закрылась Россия — открылись другие. Так что слухи о многомиллиардных потерях, мягко говоря, несколько преувеличены.

Ущерб России также чаще всего оценивают падением торгового оборота, как у нас, так и в Европе. Такой подход является основным в оценке влияния санкций из-за сложности оценки как таковой, ведь нужно еще учитывать и дополнительные издержки банков и нефтяных компаний… Действительно, торговый оборот России за последние 2 года сократился в 1,7 раза. Но санкции ли тому виной?

Показатели 2014 года демонстрируют, что за первые три квартала торговый оборот просел совсем незначительно, всего на 3,4%. А с Америкой так и вовсе вырос на 11%, несмотря на то, что санкции начали вводиться с марта. А вот последний IV квартал показал себя во всей красе: падение нефти, обрушение рубля… И вот тогда-то торговый оборот потерял в несколько раз больше, чем за все девять предыдущих месяцев. 2015 и 2016 годы лишь поддержали эту тенденцию.

Санкции не являются основной причиной кризиса, но они очень удобны руководящим элитам. Причем по обе стороны баррикад. Свалить все провалы экономической политики на врагов России проще простого, и объяснять ничего не надо. На Западе тоже не так все гладко, кризис устаревающих и теряющих актуальность политических конструкций и нарастающие противоречия как внутри стран, так и между собой, должен находить хоть какое-то оправдание. Наша страна — уже привычное олицетворение опасности в глазах западного мира. А санкции — чем не имитация активных действий западного истеблишмента по борьбе с такой «удобной» угрозой.

Так стоит ли уповать на отмену санкций и может ли это как-то отразиться на улучшении жизни граждан? Допустим, отменили. Произойдет следующее. Добывающие компании смогут снова сотрудничать со своими прежними технологическими партнерами, разрабатывая труднодоступные месторождения. Но в ближайшие годы острой необходимости в этом не возникнет. Всё равно текущие цены на нефть делают разработку труднодоступных месторождений (например, шельфовых) далеко не самыми выгодными. Сейчас проще развивать Ямал, тем более что недавно запустили новую трубу Заполярье — Пурпе.

Банки смогут привлекать дешёвый капитал в Европе и США, ставки там несравнимо ниже наших. Это хорошо, но вот ждать, что вслед за этим резко снизятся ставки по кредитам для бизнеса и населения не стоит. Риск девальвации рубля заставит банки удерживать ставки на высоком уровне. К тому же сейчас дороговизну кредитов некоторые банки рассматривают как некоторый фильтр, отсекающий ненадёжные и сомнительные проекты. А основными клиентами оборонных предприятий и так являются в основном не западные страны, а ближневосточные и азиатские. Приятно, что крымчане смогут спокойно экспортировать свои товары и услуги без регистрации в Краснодарском крае (сейчас такая уловка практикуется, как способ работы в обход санкций). Но условий жизни в нашей стране это едва ли улучшит.

Сильнее всего по-настоящему санкции повлияли на привлечение инвестиций, отрицательная динамика которых прослеживается с самого начала 2014 года. Хотя и здесь на данный момент не только санкционные меры стали основным тормозом на пути инвестиций. Свой весомый вклад вносит нестабильность нашей экономики и действия правительства, тормозящие развитие. Кто хочет — и так находит пути обхода санкций и сотрудничает с российскими компаниями. Торговля с Крымом не прекращена, европейские корабли по-прежнему заходят в порты, сменив флаги, платёжные системы переводят деньги на Украину через Грузию, Германия инвестирует в промышленность, Роснефть купила индийскую Essar Oil без каких-либо последствий для последней, а американцы так и вовсе закупают приборы у Рособоронэкспорта. Так что и в этом вопросе что отмена, что сохранение санкций сильного влияния не окажут.

Основная масса населения отмену санкций и не почувствует. Зарплаты в один миг не вырастут, ямы на дорогах не заделают, пенсии не станут достаточными для комфортного проживания, а доллар не вернётся к 30 рублям. Всё это зависит от внутренней экономической политики! От того, как будут распоряжаться запасами, примут ли волевое решение поднимать промышленность и науку. В общем, копаться нужно у себя внутри, если мы хотим не психологический эффект от так называемой «соседской дружбы» западных стран, а реального улучшения качества жизни.

В нынешней экономической ситуации многие люди живут по принципу «лишь бы хуже не стало» и «лишь бы не было войны». Так станет ли хуже, если санкции в ближайшее время никто не снимет? По большому счету, весь вред, который они могли России нанести — уже нанесён. Чтобы насолить нам сильнее, придется изобрести что-то новенькое. Но здесь уже велик шанс самим упасть в вырытую яму, поэтому вряд ли Запад станет отчаянно строить новые козни. Да и настроения в народе сейчас в этих странах далеко неоднозначные, чтобы продолжать властям выезжать на антироссийской повестке.

По большому счету, думать сегодня нужно не о том, какие меры предпринять для ускорения процесса снятия санкций, а о том, как из сложившейся ситуации извлечь максимум пользы. И не нужно в дружеском благолепии призывать к отмене контрсанкций в качестве широкого жеста. Мало того, что этого никто не оценит, так еще и срубим сук, на котором сидим. Контрсанкции стимулируют развитие собственных технологий, как минимум в сфере нефтедобычи (деваться-то некуда) и помогают создавать новые рабочие места. Развитие в условиях ограниченного международного взаимодействия возможно, но целиком зависит от действий правительства. Зависит от того, как будет проводиться стимулирование внутреннего спроса, как будет поддерживаться промышленность, каково отношение к импорту средств производства. Возможности для всего это есть: у банков есть капитал (по крайней мере, его хватает для скупки иностранных ценных бумаг, которые дают рекордные прибыли).

Розничный рынок за последние годы сжался и имеет потенциал к росту при наличии средств у людей. Для этого важно, чтобы инвестиции направлялись не в финансовые активы (например, на скупку валюты), а в реальный сектор экономики — в предприятия, которые создают вполне определённый товар. Санкции здесь вообще никакой роли не играют.

Принятие санкций, отмена санкций — всё это часть большой политической игры на мировой арене. Одна из основных задач санкций заключается в том, чтобы была некая разменная карта, которую не жалко «скинуть» ради достижения цели. Кроме того, санкции близки «шестёрке» в карточной игре, даже на валета не тянут. Отменят санкции — хорошо, можно будет почувствовать себя частью большого западного мира. Только вот главное не ошибиться, и не скинуть козырь, выманивая эту «шестёрку».

Автор — директор Института актуальной экономики