Потери от “ельцинщины” превышают потери в Великой Отечественной войне
10:42. 10 февраля 2017 Просмотров - 389 9 коммент. Опубликовал: brahman
Эпоха Ельцина запомнилась, во-первых, тем предательством, которое было совершено нашей правящей элитой, и разрушением нашей страны, после чего начались пресловутые, как сейчас некоторые называют, "лихие 90-е". Это эпоха разрушения всего и вся, эпоха беззакония. Поэтому естественно, что отношение к Ельцину может быть сугубо отрицательное. Другое дело, что это всё не один он затеял, он был просто одним из участников процесса. Но, тем не менее, благодаря его личным качествам некоторые события получились яркими и запоминающимися. Например, стрельба из танков по Дворцу Советов в Москве.
Естественно, для населения 90-е не прошли бесследно. Если мы сейчас посмотрим на данные по рождаемости и смертности, то мы можем заметить, что демографический ущерб от этих "лихих 90-х" превышает даже наши потери в Великой Отечественной войне. Только если в Великую Отечественную войну на нас напал враг, то здесь, можно сказать, что мы сами устроили себе "весёлую жизнь".
Также можно заметить такую циничную особенность – Ельцин начинал как борец с привилегиями номенклатуры, демонстративно ездил на троллейбусе на работу. Тогда наше население было возмущено, что вот наши партократы, как тогда выражались, имеют такие незаслуженные привилегии как чёрные "Волги" и спец. распределители. Но в результате мы получили капитализм с олигархами, когда маленькая группка людей присвоила себе большую часть богатств страны. Сейчас наша страна занимает чуть ли не первое место в мире по количеству долларовых миллиардеров. По сравнению с тем, что у нас стало в 90-е, те все привилегии советской номенклатуры выглядят просто жалкими.
Опять же тогда была критика из-за того, что ведётся война в Афганистане. В итоге мы получили у себя войну в Чечне с гораздо большими потерями, а некоторым из бывших советских республик пришлось гораздо тяжелее. Количество пролитой крови на территории Советского Союза получилось гораздо больше, чем в Афганистане. По другим пунктам его программы мы видим то же самое. После окончательного прихода к власти, после разрушения СССР в конце 1991 г., Ельцин пообещал, что уже к концу 1992 г. будет рост экономики, рост благосостояния, а в итоге мы даже сейчас ещё полностью советского уровня не достигли. А в 90-е это был сплошной трагический провал.
Теперь у нас народ прозревает. Но здесь не нужно преувеличивать – народ очень легко внушаемый и подвержен манипуляциям. Можно вспомнить позорную избирательную кампанию 1995-1996 гг. "голосуй или проиграешь", когда со всех СМИ, телевизоров и радио, чуть ли не из утюгов и стиральных машин неслись призывы голосовать за Ельцина. В итоге – да, у нас народ в достаточно большом количестве за него проголосовал. Сейчас, конечно, мы знаем, что фактически в 1996 г. реально победил Зюганов, но эта победа была бы не очень убедительной. Разрыв шёл на несколько процентов. Я думаю, поэтому Зюганов не решился оспаривать результаты выборов – потому что реально у нас очень большие массы народа "повелись" на этот обман, на эту манипуляцию.
Ну а сейчас, когда промывание мозгов в пользу Ельцина практически не ведётся, за исключением попыток нашей либеральной пропаганды, то да, у нас люди прозревают.
Но на фоне этого олигархи продолжают отстраивать Ельцин-центры и устраивать салюты в его день рождения, потому что сегодня в нашей стране действует исключительно право сильного. Если люди перекроют шоссе или устроят массовую акцию, то им могут пойти на уступку, как в своё время было с монетизацией льгот пенсионерам, когда после массовых протестов наша власть немного откатила назад. Если таких протестов не будет, то власть считает возможным действовать, как ей угодно, и на мнение народа плюет. Поэтому то, что у нас сейчас возводят Ельцин-центр, идёт с самого верха прославление этого человека, это просто происходит от того, что народ безмолвствует. Да, у нас люди в интернете возмущаются, но никаких реальных акций протеста при этом не происходит. Я думаю, что если бы в том же Екатеринбурге были какие-нибудь массовые выступления – причём реально не группка 10 человек вышла, а вышли бы тысячи – то тогда, может быть, власть и поступила бы по-другому.
Игорь Пыхалов
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Удивляет этот персонаж (Ельцын)
Вот – родился в глубинке России.В деревне -Рос как говорится на земле (от сохи)Должен же был впитать все чаяния своего народа -Всю СОЛЬ своего народа -Все беды и печали своего народа!Раз залез на высокую должность в Москве,значит должен же видеть ВСЮ КАРТИНУ МИРА окружающую его (а его ли?)Россию.Если он закончил высшую партийную школу СССР,то должен был знать кто угрожает СССР и кто конкретные там люди- враги (я в школе и то знал про план Алена Далласа). – -Но как оказалось -этот персонаж не знал даже школьной программы по политэкономии!!
И в итоге -Дружба с “моим Колей” (Гельмут Коль)и танцы под саксофон Билла Клинтона -Вывод войск в поля из восточ европы.Раздача всем фирмам и компашкам ресурсов страны.И прочее прочее
Заключаем -Какого чёрта этот человек лез во власть?
И: -высокая должность человека не гарант его знаний.Тупарей на высоких должностях полно! – И это и есть преступление.Отдавать огромную страну под такого вот тупого персонажа.
На примере первых лиц су-ша-а и европы -мы видим что такая практика продолжается и сейчас -”Первые лица” даже географии не знают!!(американская представительница –: ) -Меркель и прочие оланды -на примере миграционной политики -Этоже ДИКОСТЬ КАКАЯ ТО !! Утверждать и доказывать что миллионы мигрантов -это ДОБРО для европейцев!!
Короче
Чем быстрее все они(такие вот персонажи) ПЕРЕДОХНУТ,тем легче вздохнут народы на планете – -
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Здравия , Слободан! Тов. Ельцин вовремя был окольцован и т.д. Так -что всё по плану ). Посмотри,чем сейчас занят Ельцин-Эльцин Центр .
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Здравия =Жора=!
-Мне не за чем смотреть на этот центр-шментр –
Мне уже достаточно было посмотреть что он “сотворил” -то есть ПО ДЕЛАМ ЕГО И всё стало ясно.
А этот “центр” -это позор
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Большое видится на расстоянии. .Лет через 10 после смерти Петра 1 , при наличии СМИ , наверняка его бы выставили как негативную личность.Сколько душ загубил…А лет через 300 , поставили ПАМЯТНИК !! Открыл ОКНО В ЕВРОПУ!! Со всей Москвы видать!!
Так же будет и с Горбачевым и Ельциным. Время оценки этих личностей еще не пришло. А оценка роли Ельцина на милитаристическом и прокоммунистическом сайте Ящик Пандоры всегда будет т со знаком миииинус ….
.Странно почему Ленина и Маркса не хвалят- хи -хи.
Так и церковь надо хвалить . Там то же бедные и убогие в авторитете.
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Значит через лет 300 памятник ельцОну поставят?
Ты скушен -и при чем тут “церковь хвалить”? – -
Короче: =закусывать надо= Ганьжин
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скопище троллей
https://russian.rt.com/article/14077
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сам признался -кто ты тут есть
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Большая подлость эльцина и горбатого видна уже всем, кроме жидов и идиотов.
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Давно пора отделить зерна от плевел. В России постоянно идёт
обсуждение результатов деятельности Горбачева, Ельцина и Сталина, между основной
массой населения(80%-90% населения России) и либерально бандитской педерастической общественностью(5%-10% населения России),
которая в 90 годы под руководством Горбачева и Ельцина развалила СССР, и
устроила геноцид российскому народу. Что бы прекратить все эти разговоры и
споры, нужно провести всенародный референдум в России, где должны быть
поставлены следующие вопросы:
Сталин – великий
государственный деятель;
Сталин – государственный преступник;
Горбачев – государственный
деятель;
Горбачев – государственный
преступник;
Ельцин – государственный
деятель;
Ельцин – государственный
преступник
Уверен 80% населения России признают Горбачева и Ельцина
государственными преступниками. Тогда это будет легитимное решение согласно,
международных законов. И это введет в ранг преступников либерально бандитскую
педерастическую общественность ( пятую колонну), которой придется либо
раскаиваться, либо эмигрировать, либо уходить на нелегальное положение, другой
стороны появится шанс законно поменять конституцию РФ которую впендюрили нам
пиндосы в девяностые годы.