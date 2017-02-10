Потери от “ельцинщины” превышают потери в Великой Отечественной войне

Эпоха Ельцина запомнилась, во-первых, тем предательством, которое было совершено нашей правящей элитой, и разрушением нашей страны, после чего начались пресловутые, как сейчас некоторые называют, "лихие 90-е". Это эпоха разрушения всего и вся, эпоха беззакония. Поэтому естественно, что отношение к Ельцину может быть сугубо отрицательное. Другое дело, что это всё не один он затеял, он был просто одним из участников процесса. Но, тем не менее, благодаря его личным качествам некоторые события получились яркими и запоминающимися. Например, стрельба из танков по Дворцу Советов в Москве.Естественно, для населения 90-е не прошли бесследно. Если мы сейчас посмотрим на данные по рождаемости и смертности, то мы можем заметить, что демографический ущерб от этих "лихих 90-х" превышает даже наши потери в Великой Отечественной войне. Только если в Великую Отечественную войну на нас напал враг, то здесь, можно сказать, что мы сами устроили себе "весёлую жизнь".Также можно заметить такую циничную особенность – Ельцин начинал как борец с привилегиями номенклатуры, демонстративно ездил на троллейбусе на работу. Тогда наше население было возмущено, что вот наши партократы, как тогда выражались, имеют такие незаслуженные привилегии как чёрные "Волги" и спец. распределители. Но в результате мы получили капитализм с олигархами, когда маленькая группка людей присвоила себе большую часть богатств страны. Сейчас наша страна занимает чуть ли не первое место в мире по количеству долларовых миллиардеров.Опять же тогда была критика из-за того, что ведётся война в Афганистане., а некоторым из бывших советских республик пришлось гораздо тяжелее. Количество пролитой крови на территории Советского Союза получилось гораздо больше, чем в Афганистане. По другим пунктам его программы мы видим то же самое. После окончательного прихода к власти, после разрушения СССР в конце 1991 г., Ельцин пообещал, что уже к концу 1992 г. будет рост экономики, рост благосостояния, а в итоге мы даже сейчас ещё полностью советского уровня не достигли.. Но здесь не нужно преувеличивать – народ очень легко внушаемый и подвержен манипуляциям. Можно вспомнить позорную избирательную кампанию 1995-1996 гг. "голосуй или проиграешь", когда со всех СМИ, телевизоров и радио, чуть ли не из утюгов и стиральных машин неслись призывы голосовать за Ельцина. В итоге – да, у нас народ в достаточно большом количестве за него проголосовал. Сейчас, конечно, мы знаем, что фактически в 1996 г. реально победил Зюганов, но эта победа была бы не очень убедительной. Разрыв шёл на несколько процентов. Я думаю, поэтому Зюганов не решился оспаривать результаты выборов – потому что реально у нас очень большие массы народа "повелись" на этот обман, на эту манипуляцию.Ну а сейчас, когда промывание мозгов в пользу Ельцина практически не ведётся, за исключением попыток нашей либеральной пропаганды, то да, у нас люди прозревают.. Если люди перекроют шоссе или устроят массовую акцию, то им могут пойти на уступку, как в своё время было с монетизацией льгот пенсионерам, когда после массовых протестов наша власть немного откатила назад. Если таких протестов не будет, то власть считает возможным действовать, как ей угодно, и на мнение народа плюет. Поэтому то, что у нас сейчас возводят Ельцин-центр, идёт с самого верха прославление этого человека, это просто происходит от того, что народ безмолвствует.. Я думаю, что если бы в том же Екатеринбурге были какие-нибудь массовые выступления – причём реально не группка 10 человек вышла, а вышли бы тысячи – то тогда, может быть, власть и поступила бы по-другому.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com