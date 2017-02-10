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Фламанвиль – это „город в огне”

10:22. 10 февраля 2017 Просмотров - 356 3 коммент. Опубликовал:
Фламанвиль, Фламанвиль… Французы этимологию слова не знают. Лишь версии выдвигают, версии, основанные на происхождении слова фламан от разных фамилий, начинающихся… со слова „фламан”! Ну чисто английский научный подход!

И невдомёк лягушатникам, что строить АЭС в местечке, имя которому „Город в огне” или „Город в пламени”, ну нельзя, никак нельзя!

Действительно, звук -п- с лёгкостью переходит в -ф-, что особенно очевидно для говорящих по-немецки: взять тот же пфеннинг. И французское flamme есть не что иное, как русское пламя. Как и аглицкое forward – (в)перёд, frogпрыг, fatherпатер и т.п.


Если послушать радио на новостных французских сайтах, так вообще ничего страшного на АЭС не произошло. Взорвавшееся здание к радиации никакого отношения не имеет. Хотелось бы верить…
Exercice de crise à la centrale nucléaire de Flamanville (Manche), le 23 mars 2011.&nbsp;

В любом случае с Матрицей шутки плохи.



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Франция, этимология, язык, яо
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