Фламанвиль – это „город в огне”
10:22. 10 февраля 2017 Просмотров - 356 3 коммент. Опубликовал: brahman
Фламанвиль, Фламанвиль… Французы этимологию слова не знают. Лишь версии выдвигают, версии, основанные на происхождении слова фламан от разных фамилий, начинающихся… со слова „фламан”! Ну чисто английский научный подход!
И невдомёк лягушатникам, что строить АЭС в местечке, имя которому „Город в огне” или „Город в пламени”, ну нельзя, никак нельзя!
Действительно, звук -п- с лёгкостью переходит в -ф-, что особенно очевидно для говорящих по-немецки: взять тот же пфеннинг. И французское flamme есть не что иное, как русское пламя. Как и аглицкое forward – (в)перёд, frog – прыг, father – патер и т.п.
И невдомёк лягушатникам, что строить АЭС в местечке, имя которому „Город в огне” или „Город в пламени”, ну нельзя, никак нельзя!
Действительно, звук -п- с лёгкостью переходит в -ф-, что особенно очевидно для говорящих по-немецки: взять тот же пфеннинг. И французское flamme есть не что иное, как русское пламя. Как и аглицкое forward – (в)перёд, frog – прыг, father – патер и т.п.
Если послушать радио на новостных французских сайтах, так вообще ничего страшного на АЭС не произошло. Взорвавшееся здание к радиации никакого отношения не имеет. Хотелось бы верить…
В любом случае с Матрицей шутки плохи.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Почаще бы таких новостей!
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А что хорошего в этой плохой новости ?
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А то что в ХОРОШЕЙ НОВОСТИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЛОХОГО!!
А то что когда у нас шарахнул Чернобыль -они все восторженно хлопали в ладоши!
А то что они санкциями и =Мистралями= “нахлобучивали” Россию по самые не горюй – -
А ты то – - как то – - чего то – - – не видишь?