«Дачная схема» семейства Сердюковых

В минувший вторник в Петербурге на сайте бесплатных объявлений появилась предложение о продаже знаменитой «дачи Юхневича». Расположена та на Морской улице в престижном курортном поселке Комарово.

Двухэтажная, деревянная, с резными фасадами в мавританском стиле, столь любимом деятелями искусства «Серебряного века», принадлежала она некогда заведующему театральной комиссией Невского Общества устройства народных развлечений Российской империи Александру Юхневичу. Здесь гостили многие знаменитые россияне, среди которых — оперный певец Федор Шаляпин, балерина Матильда Кшесинская. В советские годы здание использовалось для выездного детского сада Министерства обороны СССР, благодаря чему во многом и сохранилось.

Но в начале 1990-х, когда СССР распался, и в стране началась разруха, «оборонный» детсад прекратил существование, здание площадью 218 кв. метров опустело, став медленно, но верно ветшать. Продолжалось это ровно до тех пор, пока министром МО РФ не стал А. Э. Сердюков. Едва оглядевшись на новом для себя посту, бывший мебельщик озаботился освобождением ведомства от «непрофильных активов». Дошло и до комаровских дач.

Та, что принадлежала в 1910-м году Александру Юхневичу, была продана в 2010 году некоему Петру Усову. При стартовой цене, как писали в интернете, 92 млн. рублей (сам дом со всеми коммуникациями, изразцовыми печами, с прилегающей к нему территорией в 2 га, выходящей к берегу Финского залива) ушла дача за 154,5 млн. рублей (по другим данным — за 190 млн.).

Нынче участок и строение оцениваются в 350 млн рублей, по данным СМИ. На сайте цена стоит «договорная». Продавцом выступает новый собственник… Сергей Анатольевич Сердюков, сын экс-министра. Он, как вдруг выяснилось, приобрел памятник регионального значения, каковым в 2001 году была признана «дача Юхневича», в декабре 2014 года.

Этот 30-летний мужчина широко известен в узких кругах Северной столицы как «коллекционер недвижимости». В его собственности значатся 18 многоэтажных и многопрофильных зданий. Одни он сдает в аренду, в том числе, государственным службам. Другие использует для складов.

Объявление о продаже дачи в Комарово составлено так, что невозможно не обратить на него внимания: в доме «на данный момент ведется реставрационный ремонт для современного проживания, также имеются пятна, под которыми можно застраиваться. Все коммуникации. Нетронутая природа, последний участок перед заливом». О том, что возводить какие-то дополнительные постройки на заповедной пока ещё территории можно только с разрешения инспекции по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), умалчивается. Как и о том, что по закону владельцы обязаны отреставрировать дачу и поддерживать её «в надлежащем состоянии». В противном случае будут оштрафованы.

— Штраф мы туда выписывали, — сказала нашему корреспонденту одна из сотрудниц КГИОП, очень просившая не называть её имени. — Для этого на протяжении нескольких лет пришлось судиться с Сердюковым-младшим. Ведь здание историческое, с обременением. От работ по его реконструкции и сохранению собственник не освобождается.

«СП»: — Какие конкретно работы там нужно провести?

— Если отнестись к делу со всей серьезностью, то здание надо бы перебрать по венцам, заменив прогнившие доски, каких немало. А заменяя, соблюдать исторический способ строения. Что требует дотошности и аккуратности. То есть, немало времени и, конечно, затрат.

Поселок Комарово (до 1948 года — Келломяки), как и соседний с ним Репино (Куоккала) — любимые у жителей Северной столицы прибрежные курорты. Дачный бум начался здесь в ХIХ веке. К началу ХХ столетия в Келломяки было около тысячи строений, одно краше другого. После Второй мировой войны осталась примерно сотня. Их сохраняли, как могли вплоть до 1990-х. В советские годы здесь отдыхали поэт Анна Ахматова, драматург Александр Володин, прозаик Юрий Герман, академик Дмитрий Лихачев, композиторы Шостакович и Соловьев-Седой, актер Николай Черкасов…

— У них были здесь небольшие домики на скромных в шесть соток участках, — рассказывает Олег Басилашвили, народный артист СССР, почетный гражданин Петербурга. — Главным, что привлекало сюда, были тишина и чистый воздух. Рядом — Финский залив, вокруг — сосны. Давно ничего этого уже нет. Лес нещадно вырубается. Старинные дачи и домики советских знаменитостей сносятся. На их месте вырастают массивные бетонные сооружения.

«СП»: — У вас ведь самого там дача?

— У меня — в Репино. Если бы сейчас выбирал место для неё, то точно в другом районе. Все изменилось. На залив давно не ходим, от него, извините, дурно пахнет. Похоже, новоявленные нувориши сливают туда помои. «На природу» тоже, там горы гниющего мусора.

«СП»: — Слышали, наверное, что сын экс-министра Сердюкова продает уникальную дачу Юхневича?

— Об этом в Репино и Комарово все только и говорят сейчас! Дом там, насколько я знаю, в плачевном состоянии. А ведь он признан памятником культуры! Я вам больше скажу, в Комарово хоть несколько старинных построек ещё осталось, а в Репино все давно снесено «под чистую». Хотя были здания ничуть не хуже «дачи Юхневича». Похоже, никому нет дела до отечественной культуры.

Много лет бьётся за сохранение загородного наследия Петербурга исследовательская группа «Старые дачи». Координатор группы, кандидат наук, историк, специалист по архитектуре модерна Елена Травина согласилась побеседовать с корреспондентом «СП».

— Первая информация о продаже дачи Юхневича появилась на одном из сайтов продаж два месяца назад, — сказала Елена Михайловна. — Правда, цена указана не была. Что, в общем, сути дела не меняло. Наша группа сразу же отправила официальный запрос в КГИОП. Но там отреагировали, как мне показалось, более чем спокойно, чтобы не сказать равнодушно. Ответили, что о предполагаемой продаже уникальной дачи не знают. Что за месяц до этого, то есть, в ноябре 2016-го проводили проверку на месте, в Комарово, здание, мол, «находится в процессе реставрации, беспокоиться не о чем». Мы пытались объяснить, что если её продадут, то все работы наверняка остановятся. Практика показывает, что так всегда происходит при смене собственника и «зависает» надолго.

«СП»: — А что успел сделать Сердюков-сын, начав, если верить КГИОП, реставрационные работы?

— Было, вроде, начато укрепление фундамента; с немногих сохранившихся печей сняты и переданы на хранение в мастерские остатки изразцовой кладки. Если сейчас всё остановится, хотя бы даже на полгода (ведь процесс купли-продажи недвижимости, тем более, с обременением, процедура не быстрая), дача может просто рухнуть. Там все нужно капитально восстанавливать.

«СП»: — Может, так и задумано: чтобы сама рухнула, и никаких тебе «обременений»…

— Примерно так случилось с тремя другими старинными дачами в Комарово из числа тех, что находились в ведении Министерства обороны РФ в ту пору, когда министром значился Анатолий Сердюков. Это были подлинные шедевры деревянного зодчества начала ХХ века. Являлись памятниками регионального значения. Но после того как их статус изменился, из ведомственного стал частным, они очень быстро разрушились и были снесены. На их месте выросли потом современные «бетонки». Покупателями уникальных строений значились какие-то ООО и ОАО.

«СП»: — Дачу Юхневича приобрел у Минобороны некто Усов. Вам эта фамилия о чем-то говорит?

— Мы выяснили, что это бизнес-партнер Анатолия Сердюкова и его зятя Валерия Пузикова. Приобретал он дачи так сказать «на передержку», чтобы потом перепродать «кому надо».

«СП»: — Вы с коллегами обращались к депутатам питерского Законодательного собрания? Кто-то взялся разобраться, помочь?

— К депутатам мы не обращались, потому что с точки зрения закона сделка купли-продажи дачи Юхневича, как, собственно, и других, сомнений не вызывает. И депутат получил бы ровно такие же ответы, с теми же формулировками, что получаем теперь мы. Что называется, проходили, опыт имеем. Чего зря тратить время на обращения? Но главное, что возможности наших парламентариев не просто сильно преувеличены, они вообще в нынешней ситуации равны нулю. В теории они могут воздействовать только на государственные структуры. В нашем же случае — вопросы к собственнику. Единственное, что может тут хоть как-то помочь — это внимание СМИ. Таким как Сердюков и К. лишнее внимание общественности не нужно. Ведь объект получается сильно скандальным. Это может отпугнуть потенциального покупателя. А пока покупка не совершена, владелец обязан проводить реставрацию.

То, что ждать от парламентариев поддержки и помощи не приходится, корреспондент «СП» убедилась лично. Позвонив поочередно троим депутатам из разных фракций законодательного собрания Петербурга в ответ я услышала: от одного, что «очень занят»; от другого, что «не в курсе, надо ознакомиться с делом». Ещё один, позиционирующий себя обычно как градозащитник, заявил, что не его это тема. «Речь ведь не о Петербурге, да, о пригороде? Ну, так обратитесь к муниципальным властям»…