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А ведь Г. Стерлигов во многом прав!!!

15:24. 9 февраля 2017 Просмотров - 264 Нет комментариев Опубликовал:
Résultat de recherche d&quot;images pour &quot;генетика убийцы&quot;Мозаика-то потихоньку складывается. Нехорошая картина получается при этом. Главная идея навязчивых преобразований общества Земли – внедрение кастовости.

Достигается это разными способами. Сортировкой детей по социальным группам в школах Забайкалья. Т.е. одни станут управленцами, другие – дворниками. И не по результатам успехов в учёбе, а с малого возраста.

Или в Европе, когда в одном учебнике физики или математики стоят пометки на задачах. Вы будете обслугой низкого уровня – вам задания с такими-то пометками делать не надо.

К слову: как-то встретил студентку 4 курса французского университета, урождённую русскую, но обучавшуюся во французской школе, Так она не имеет ни малейшего понятия, а что это за штука такая: ускорение свободного падения, которое чаще  всего мы обозначаем буквой -g-. Понятное дело, что о взаимном притяжении тел тоже никогда не слышала. Конечно, имеются в виду тела в смысле науки физики)

Ему и грустно, и смешно…” Только нынешним отдебилизированным европейским детям уже никто не грозит: матери сами такие же. Кстати, эта молодая женщина учится на преподавателя младших классов. Представляете, чему она научит подрастающих малышей??!

Разделение идёт и по пути уничтожения основ нравственности. Т.е. сама элита высокого уровня (понятно, что в эту категорию не входят либероидные шестёрки вроде Зюганова и прочих Мироновых или единороссов с их депутатами) среди своих какого-то морального кодекса придерживается, хотя бы и далеко не самого нравственного. А среди  „быдла” любого уровня, хоть депутатского корпуса, хоть недумающего народа насаждается отрицание абсолютных нравственных категорий. Нет ни Добра, ни Зла, мол, всё относительно: ты же свободный человек!..

И если сказанное выше исправить очень непросто, но возможно, практически возможно, то то, о чём рассказывает Пламен Пасков, это исправить, даже приложив значительные усилия, на многие порядки сложнее. Именно на порядки.

А цель всё та же: разделить общество на касты. Причём там, куда вмешивается генетика, изменения могут стать необратимыми.

Есть над чем задуматься, если мы желаем нашим потомкам стать действительно свободными. И действительно людьми.



Любопытно, что в момент прослушивания подумал о Стерлигове. И не очень удивился, когда и беседующие также его упомянули.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: будущее, войтенков, генетика, Европа, Запад, зло, корпоратократия, народ, наука, нравственность, общество, свобода, США, человек
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