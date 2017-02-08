Секреты суперсилы «Ледяного человека»: как победить болезни с помощью холода

Подняться на вершину Эвереста, будучи одетым только в обувь да шорты? Проплыть в ледяной воде 100 метров подо льдом? Простоять два часа в емкости со льдом? – Всё это кажется невозможным для обычного человека, по крайней мере, без серьезных, если не сказать – фатальных последствий для здоровья. Однако голландец Вим Хоф своим примером – а также на примере своих учеников – доказал, что такие «суперспособности» доступны каждому.





В апреле Виму Хофу (Wim Hof), которого еще называют «Ледяным человеком» исполнится 58 лет. Большинство людей к этому возрасту обзаводятся теми или иными проблемами со здоровьем и поводами для печали; постоянные стрессы, малоподвижный образ жизни, медикаменты, плохая экология, вирусы – вокруг нас более чем достаточно факторов, которые приводят нас к ситуации, когда жаловаться на здоровье становится почти привычкой. Вим Хоф уверяет, что все это просто отговорки, на самом же деле причина всех наших болезней в том, что мы разорвали контакт с нашим собственным телом и разучились его слушать.

На счету Вима Хофа несколько официально зарегистрированных рекордов:

В 2007 году он взорбался на высоту 6,7 км горы Эверест, будучи только обутым и одетым в шорты, однако в тот раз он не добрался до вершины, так как повредил ступню.

В 2008 году он побил собственный рекорд, простояв в емкости со льдом 1 час 13 минут и 48 секунд. Этот рекорд был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

В 2009 году Хоф достиг вершины горы Килиманджаро всего за два дня, будучи одетым только в шорты. В этом же году он пробежал всю дистанцию марафона по снегам Финляндии при температуре -20 (Хоф пробежал марафон за пять с половиной часов, будучи одетым в шорты). Этот марафон был заснят сразу тремя крупнейшими каналами – BBC, Channel 4 и National Geographic.

В 2010 году снова побил свой рекорд и простоял, погруженным в лед, в течение 1 часа и 44 минуты.

В 2011 году Хоф еще дольше пробыл в ванной со льдом – 1:52:42. В сентябре этого же года он пробежал марафон по пустыне Намиб без воды.

«Я не пользуюсь никакими трюками, все мои рекорды записаны на видео, есть свидетели, все документировано – цифры есть цифры,» – говорит Вим Хоф.

Некоторые считают, что Вим Хоф – уникальный феномен, и его способности индивидуальны. В то же время сам он уверяет, что является совершенно обычным человеком, а его «суперспособности» доступны совершенно любому. Он выложил в открытом доступе книгу о своем методе (на английском и нидерландском языка), а также серию видеоуроков, которые позволяют овладеть контролем над своим телом. «Все, что нужно – это контролировать свое тело с помощью своего разума, – говорит Вим. – Я создал метод, компоненты которого – дыхание, правильный настрой и холод. Это оптимизирует связь между телом и разумом.»

Несколько лет назад американский журналист Скотт Карни договорился о встрече с Вимом Хофом, так как не верил во все эти чудеса, Скотт был уверен, что все это подстроено. Однако вместо супер-репортажа о разоблачении Скотт внезапно открыл в самом себе такие же «суперспособности.» «В первый день я простоял голыми ногами на снегу всего 5 минут, потом была ужасная боль. Однако после практик дыхания с Вимом, уже на второй день я простоял 20 минут. На третий день – 45 минут. А потом Вим отвел нас к ледяному водопаду у себя за домом, и мы там медитировали на скамейке, пока снег вокруг нас полностью не растаял от нашего же тепла. В конце-концов мы 8 часов бродили по снегами, будучи только обутыми и одетыми в шорты. И несмотря на ледяной ветер, мне было жарко.» За время обучения Скотт похудел и избавился от своих застарелых проблем со здоровьем.

«Каждый может сделать это, – говорит Вим Хоф о своем методе. – Ты просто становишься алхимиком своего собственного тела. Просто попробуйте. Вдохните – и выдохните.»





Источник: nashaplaneta.su