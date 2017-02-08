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Разгерметизация. Документальный фильм по книге ВП СССР

13:27. 8 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Социализм – ошибка истории или этап для решения ключевых задач? Какие факты обходят молчанием учебники истории?

Существуют ли объективные, не зависящие от политических лидеров, законы развития человеческих общностей, классов, народов, человечества? Какое место во всём этом занимает политический лидер? В чём состоит смысл развития государства и какими должны быть реформы? 

Как складывался бы ход истории, если бы крушения Российской империи не произошло?

Что подорвало экономическую основу самодержавия? Как дискредитировали царскую власть? Почему в феврале 1917 года возникла революционная ситуация? Как конфликт капиталов и классовый конфликт предопределили развитие истории в XX веке? В каком времени следует искать причины Русской революции?

Почему социалистический путь развития государственности завёл в тупик? В чём корни перестройки? Чувствовал ли советский народ себя угнетённым? Реализовывался ли его творческий потенциал? Существовало ли отставание государства в технологической сфере? Как прозападная политика привела к нехватке товаров массового потребления и появлению талонов на продукты? Почему социалистическая оппозиция не нашла в себе сил провести необходимые реформы? Каких технологических и научных высот мы могли бы достигнуть сегодня, если бы развитие страны пошло по нужному направлению?

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Эволюция ЗНАНИЙ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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