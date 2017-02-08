Предсказания из будущего: Пророчества Пауля Динаха из 3906 года

Пророчества некоего Пауля Амадеуса Динаха, впавшего в 1921 году в однолетний летаргический сон и перенесшегося душой в тело некоего Андреаса Нортэма, живущего в 3906 году, не являются розыгрышем. Дело даже не в том, что в 2016 году над «временным дневником Динаха» (1000 страниц) начнут работать ученые из Греции и других стран.

Пауль Амадеус Динах, о котором, с его слов, известно, что его отец был немецкоязычным швейцарцем, а мать происходила родом из австрийского Зальцбурга, перебрался в Грецию осенью 1922 года по рекомендации лечащего врача. Годом ранее он стал одной из жертв загадочной вспышки редкой болезни — летаргического энцефалита, эпидемия которого распространилась по всему миру в период между 1915 и 1926 годами. Доктор, наблюдавший в центральной больнице Женевы за обретшим память пациентом и не знавший, как предупредить возможный рецидив, посоветовал клиенту страну с лучшим климатом.

Пауль Динах последовал рекомендации и приехал в Афины. В местном университете он, бывший школьный учитель, стал преподавать студентам немецкий язык. В 1924 году, задумав вернуться на родину, Динах вызвал к себе в кабинет своего лучшего студента Георгиоса Папахациса и передал ему пухлую рукопись, пояснив, что перевод ее с немецкого на греческий позволит ему развиваться на ниве лингвистики. С тем и отбыл восвояси, в соответствии с дальнейшим утверждением Георгиоса, «вероятно, скончавшись от туберкулеза, в ходе переезда в родной Цюрих из Австрии через Италию».

С этого момента и начались приключения загадочного дневника, оказавшегося, к удивлению одаренного студента, сборником предсказаний на период с XXI века до 3906 года.

По воспоминаниям Папахациса, опубликованным в 1979 году, Динах был очень осторожным, очень скромным человеком с большим вниманием к деталям. Забегая вперед, отметим, что вероятно, эта «очень большая осторожность» и была причиной того, что наш герой, судя по всему, участник Первой мировой войны прибыл в Элладу под вымышленным именем.

В любом случае, Георгиос Папахацис, побывавший в поисках создателя дневника в Цюрихе 12 раз с 1952 по 1966 год, так и не смог отыскать в Швейцарии ни каких-либо следов, ни потомков своего учителя. А тогда, в 1920-е, выяснив, что дневник Динаха, созданный швейцарцем в течение года после выхода из комы, представляет собой пророчества некоего Андреаса Нортэма, жителя 3906 года и ученого, в тело которого перенеслась на время душа скромного учителя, Папахацис счел нужным привлечь к переводческим работам нескольких знакомых ему лингвистов.

Как итог: в конце 1920-х в Греции был опубликован роман «Долина Роз», представлявший собою компиляцию из рассказов Папахациса об учителе и откровений Нортэма. Ныне можно лишь догадываться, кто и почему изъял из свободной продажи весь тираж этого романа и затем, скорее всего, уничтожил. Между тем сам Папахацис продолжил работу над переводом таинственной рукописи, и сегодня остается лишь сожалеть, что Вторая мировая война и период диктатуры черных полковников в Элладе задержали на долгие годы это подвижничество.

Вызывает сожаление и то, что оригинал дневника путешественника во времени оказался безвозвратно утерян. По свидетельствам самого переводчика, накануне Рождества 1944 года в его дом вошли солдаты греческой армии и изъяли подозрительный гроссбух на немецком языке, пообещав вернуть оный после проверки его содержания.

Это обещание так и не было исполнено. К счастью, к тому времени Папахацис уже закончил перевод дневника Динаха-Нортэма, что впоследствии и позволило опубликовать его в 1979 году.

Почему так поздно? Ответ прост: после окончания Второй мировой лишь одно упоминание о том, что имеет место перевод с немецкого, отправляло труд в разряд запрещенной литературы. Издательства отказывались публиковать его под предлогом «слишком большого объема, безденежья населения и слишком малого спроса на такие книги в Греции». Наконец, в 1972 году предпоследняя попытка Папахациса донести до земляков пророчества Динаха потерпела крах по той причине, что указанный год был апогеем воцарившейся в Элладе семилетней диктатуры черных полковников, полагавших, что народу нужна совсем другая литература, пропагандистская.

Впрочем, поразительны даже не мытарства книги и ее переводчика, а тот факт, что тираж 1979 года полностью повторил судьбу тиража «Долины Роз», отпечатанного в конце 1920-х. Его кто-то просто-напросто скупил «на корню», не позволив дойти книге до прилавков магазинов. Лишь в конце 2015 года некто Анастасис Радамантис предъявил один из ее экземпляров научному сообществу Греции.

Почему можно считать, что Папахацис — не мошенник и не мистификатор, сделавший себе имя на всей этой истории? На него мы ответим далее. А пока настало время ознакомить вас с пророчествами Пауля Амадеуса Динаха — сведениями из будущего, озвученными жителем 3906 года, в чье тело перенеслась душа нашего героя.

2016-2018 год. Мир окажется на грани войны, но сумеет счастливо избежать ее. 2018 год. Межгосударственные границы в их прежнем понимании перестанут существовать. 2020 год. Возникнет новая банковская система. Стоимость электронных денег будет привязана к электроэнергии и природным ресурсам. 2025 год. Природные ресурсы человечества будут перераспределены, фактическая частная собственность на них — отменена. Это позволит подавляющему большинству людей на Земле жить в период благоденствия. 2030 год. Человечество научится управлять духовной энергией. Каждый станет телепатом и сможет отправлять и получать сообщения силой мысли. 2050 год. Будет открыт новый вид энергии – «пространственная энергия», в связи с чем прекратится использование природных ископаемых. Кроме этого, Пауль Динах упоминает, что в XXI веке будет открыт новый вид ДНК и, в связи с перенаселением начнется строительство искусственных подземных городов, а также состоится открытие некоего «внутреннего подземного Солнца и атмосферы».

Что касается вопроса о создании «мирового правительства», то, по Динаху, такое будет создано уже не при нашей жизни (а также наших внуков и детей). Любопытно, что, согласно дневниковым записям Динаха, это правительство будет состоять из ученых и интеллектуалов, ибо к XXIII веку исчезнет само понятие «политика».

Есть ли доводы в пользу того, что Георгиос Папахацис — не шарлатан и не мистификатор? Судите сами.

Имя Георгиоса Папахациса хорошо известно в Элладе — он был деканом университета политического образования «Пантеон», созданного в Афинах в 1927 году, профессором административного права, вице-президентом Национального совета Греции, учредителем греческого философского общества, почетным доктором философии и культурологии.

За попытки популяризации дневника своего учителя Папацахис подвергался серьезным преследованиям — от угроз запрета на научную деятельность до церковной анафемы. Ученый продолжал свою подвижническую деятельность вопреки всем тяготам.

А помните имя Анастасиса Радамантиса? Он высокопоставленный представитель греческого отделения одной из всемирных масонских лож. Если верить публикациям в прессе Эллады, г-н Радамантис не скрывает, что на протяжении десятилетий братья тщательно тайно изучали предсказания Динаха, а теперь, исходя из неких «внутренних причин», сочли возможным сделать их достоянием всего человечества.

Но какова роль научного сообщества в будущей работе над книгой? Разве недостаточно просто перевести ее с греческого языка на другие, предоставив судить о ее ценности широкой общественности?

Ученые Греции объясняют это так. Во-первых, Георгиос Папацахис, осуществляя перевод дневника Динаха, счел необходимым сопроводить его своими комментариями, сопоставимыми по объему с собственно пророчествами, «переплетя» первые со вторыми. Так что, следует отделить предсказания от комментариев, сделанных ученым, отличавшимся поэтическим складом мышления.

Во-вторых, сами предсказания заслуживают тщательной работы современных специалистов в разных областях знаний: от футурологии до квантовой физики. Скромный швейцарский учитель начала XX века признавался в своих дневниках, что не все мог понять в терминологии Андреаса Нортэма — ученого из далекого будущего, передавшего ему знания. И записывал их лишь в меру своего понимания.

Между тем интересен и еще один довод в пользу честности создателя дневников, сделанный известным астрофизиком Хьюбертом Ривзом. Этот ученый убежден, что в одном только описании Динахом его перемещения души в тело Нортэма «сокрыт целый массив научных сведений, неизвестных в 1920-е годы и признанных фактами лишь в XXI веке».