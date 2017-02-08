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Правда о море

13:32. 8 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Главная нить повествования фильма «Правда о море» — это состояние наших морей и океанов. Ведущие ученые, такие как Даниель Паули, утверждают, что если мы продолжим вылавливать и есть рыбу как же, как делаем это сейчас, то через 40 лет моря и океаны опустеют.

Промышленное рыболовство — это современный экономический монстр: огромные траулеры опустошают морское дно, убивая всех живых существ с угрожающей скоростью. Огромная часть улова выбрасывается обратно в море за ненадобностью, искалеченной или мертвой.

Под руководством голландского члена парламента Марианне Тиме два морских биолога Марианне ван Мирло и Барбара ван Хенна изучают научную информацию о состоянии нашей самой большой экосистемы, покрывающей две трети планеты.

Подводный фотограф Дос Винкель показал им красоту морской жизни и ту огромную угрозу, которой она подвергается. Съемки для этого документального фильма проводились в Ньюфаундленде, Бонайре, Северном море, Азорских островах и некоторых местах Голландии. Пока власти ищут решение в виде «рационального рыболовства», ведущие ученые говорят о том, что с каждой съеденной сегодня рыбой мы приближаем будущую экологическую катастрофу.

Фильм ясно показывает, что, к сожалению, такой вещи как «рациональное рыболовство» не существует.

Смотрите также фильм на эту тему: Рыба массового поражения

Источник: www.kramola.info

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