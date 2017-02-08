“Новый Афганистан”
02:21. 8 февраля 2017 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Касательно нового обострения слухов про "Афганистан 2.0", которые появились после этой статьи http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-0
На текущем этапе, РФ сотрудничает с текущим правительством в Кабуле по линии военно-технического http://warfiles.ru/show-137516-zamir-kab
Потери афганской армии и сил безопасности в людях и технике
Более подробно о потерях за 2016-й год http://colonelcassad.livejournal.com/323
Идея повоевать в Афганистане с Талибаном или Халифатом или же с Талибаном и Халифатом сразу, в общем то не обещает каких-либо реальных военных перспектив, так как Россия в любом случае не сможет там задействовать группировку адекватную задачам разгрома местных халифатчиков и тем более Талибана, который 16 лет воевал против объединенной группировки США и НАТО, насчитывавшей на пике от 150 до 180 тыс. солдат, не говоря уже о различных ЧВК и местной армии насчитывавшей от 200 до 300 тыс. человек. Как итог, Талибан сейчас доминирует и имеет хорошие перспективы на завершение войны в свою пользу. Открытое военное вмешательство РФ на стороне режима в Кабуле, вряд ли сможет переломить эту тенденцию.
Учения в Таджикистане "Поиск-2016".
На практике, у России там следующий выбор:
1. Поддерживать статус-кво на таджико-афганской границе, ограничиваясь текущим уровнем сотрудничества и продолжать наблюдать за бесконечной войной в соседней стране, о которую обломали зубы американцы.
2. Активно поддерживать существующий режим в Кабуле, втягиваясь с противостояние с Талибаном и вилаятом Хорасан, что вряд ли серьезно изменит баланс сил, но скорее активизирует заинтересованность оппонентов в подрыве Таджикистана.
3. Договариваться с Талибаном, о чем в МИД РФ уже несколько раз намекали, апеллируя к очевидному факту, что и США и Китай вполне себе контактируют с талибами, которые заинтересованы в полном контроле над страной.
4. Вписаться в символическую кампанию вместе с американцами против Халифата в провинции Нанганхар, в случае если вопрос взаимодействия в Афганистане всплывет в ходе обсуждения пакетной сделки между РФ и США.
5. Выступать в роли миротворца, делая ставку на создание смешанного режима в Кабуле, куда войдут как представители текущего правительства, так и представители Талибана, с прицелом на вывод войск США и НАТО из страны.
Нанганхар. Вилаят Хорасан.
Как по мне, больше перспектив обещает невмешательство в идущую там войну и проработка вариантов связанных с признанием Талибана одной из сторон межафганского урегулирования (на что американцы, кстати, уже давно согласны), дабы в случае его прихода к власти, получить там не враждебное непризнанное правительство, которое будет продолжать гнать героин через Среднюю Азию в Россию и готовиться поджигать Таджикистан, а более-менее вменяемый режим, который сможет дать гарантии безопасности и сокращения производства героина на своей территории, а так же будет своими силами воевать с Халифатом. В принципе, то, что раньше уже высказывал Кабулов http://afghanistan.ru/doc/104549.html, вчера повторил и Лавров, что талибов, которые в РФ числятся террористической организацией, тоже надо привлекать к местному урегулированию, что калькирует американскую схему, в рамках которой Талибану предлагалось удовлетвориться частью власти и отказаться от попыток полностью прогнать американцев и их марионеток. Условия признания Талибана в ноябре озвучил все тот же Кабулов.
«Если талибы признают конституцию Афганистана, прекратят вооруженную борьбу и прервут связи с международными террористическими группировками, то получат право стать политической силой в стране. В действительности это право не предоставляется ООН, а завоевывается, и движение «Талибан» добилось этого». (с) спецпредставитель президента РФ в Афгастане Замир Кабулов
Талибан в свою очередь, ведя переговоры с правительством в Кабуле, так же выдвигает свои условия, часть из которых Кабул готов принять.
На минувшей неделе посол Афганистана в Пакистане Омар Захелвал заявил, что афганское правительство готовится к возобновлению переговоров с повстанческим движением Талибан. По его словам, «в настоящее время Кабул поддерживает контакты с талибским представительством в Катаре, несмотря на то, что в формальном отношении взаимодействие носит подготовительный характер»: «Также мы находимся на связи с рядом влиятельных лидеров и командиров Талибана». Как заметил Омар Захелвал, афганское правительство «поставило перед талибами четкие условия ведения переговоров, но открыто к диалогу и готово рассматривать предложения талибской стороны». По словам афганского дипломата, «талибы выражают заинтересованность в формальном возобновлении работы своего катарского офиса, выводе иностранных войск, исключении своих лидеров из санкционных списков ООН, а также освобождении членов движения, находящихся в местах лишения свободы». Омар Захелвал отметил, что одним из основных препятствий на пути переговоров с Талибаном является «внешнее воздействие на процесс»: «Мы сможем договориться с талибами, если будет прекращена их поддержка извне». Афганский посол также сказал, что в случае окончания боевых действий в стране отпадет необходимость в иностранном военном присутствии, «так что требование о выводе войск является выполнимым». «Заявление Омара Захелвала о подготовке нового раунда переговоров с Талибаном представляется весьма важным, так как сделано в канун весны, когда обычно противоборствующие стороны готовятся не к миру, а к активным боевым действиям, — прокомментировал ситуацию директор Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Омар Нессар. – Если за этими заявлениями есть реальные основания, то этот шанс на перемирие не должен быть упущен. Примечательно, что Омар Захелвал в канун очередного весеннего боевого сезона послал сигнал талибам о возможности вывода иностранных войск из Афганистана в случае, если повстанцы со своей стороны объявят о прекращении боевых действий. Если руководство Талибана этот сигнал услышит, то в переговорном процессе может наступить перелом».
http://afghanistan.ru/doc/107070.html – цинк
Недавно почивший лидер Талибана Мулла Омар.
В этой связи, крайне сомнительно, что Россия будет стремиться к срыву переговоров с Талибаном и войне с ним, во всяком случае в ближайшей перспективе. На мой взгляд, при должном подходе, нет никаких препятствий к постепенному налаживанию отношений с Талибаном при выполнении российских условий. Как показал наглядный пример с поворотом позиции Эрдогана по Сирии, вчерашний враг может оказаться как минимум удобным попутчиком. С точки зрения прагматизма, России важно недопустить возникновения еще одной войны в Средней Азии, снизить поток героина из Афганистана, иметь под боком в Кабуле более-менее адекватным режим, который борется с Исламским Государством на своей территории и не пытается нападать на соседей. Если талибы смогут все это гарантировать, то лучше с ними разговаривать, а не воевать, чтобы подобно американцам не увязнуть в афганском болоте. Если это может гарантировать текущий режим в Кабуле (в чем есть определенные сомнения), то выбор тоже очевиден .На данном этапе, вопрос признания Талибана уже вполне обсуждаем http://afghanistan.ru/doc/106032.html, но решения до сих пор не принято, поскольку нет никаких долгосрочных гарантий по послевоенному устройству Афганистана.
Арабская карикатура на переговоры США и Талибана в Катаре.
Ниже, две полярные позиции насчет потенциала российской политики в Афганистане, чтобы лучше была понятна реальная проблематика.
С одной стороны, в Афганистане, активизацию российского интереса к этой стране рассматривают как часть продолжающегося разрушения существующего миропорядка и заигрывания с Талибаном, видят сквозь призму американо-российских противоречий.
Озабоченность России американским присутствием в Афганистане не является новостью. Мы помним, что в 2012 году Замир Кабулов также говорил, что позиция американцев в отношении вывода их войск из ИРА является неоднозначной, поскольку, с одной стороны, они обещают вывести свои войска из страны в 2014 году, однако с другой – требуют подписания соглашения о безопасности с Афганистаном. Подобные противоречивые высказывания американских официальных лиц уже в то время вызывали беспокойство Москвы. В ответ на эту обеспокоенность некоторые лица в Афганистане через СМИ заявили, что их государство является независимым и имеет право подписывать соглашения с любой страной, исходя из собственных национальных интересов. Критики российской позиции подчеркнули, что несогласие любой страны с вышесказанным представляет собой вмешательство во внутренние дела Афганистана, покушение на национальный суверенитет. Предпосылкой подобных заявлений была уверенность в том, что США являются единственной сверхдержавой, и никакое иное государство на земном шаре не способно на противодействие этой стране, а такие понятия, как «биполярный» или «многополярный» мир, остались в прошлом.
Люди, которые в это верили, сегодня должны признать, что нынешний мир уже не тот, каким был в последние годы XX века. Афганское правительство должно принять тот факт, что мир меняется, и если Афганистан не сможет гармонизироваться с этим процессом стремительных изменений и продолжит верить в то, что он сможет противостоять всем проблемам и вызовам только при поддержке США, это станет большой ошибкой.
Идеология единоличного мирового лидерства Соединенных Штатов и новые войны, которые принесли США и их союзники в разные точки мира, стали результатом гордыни этой страны. Цель войн, осуществляемых американскими силами, состояла в том, чтобы заставить мир признать доминирование и глобальную гегемонию США и установить мировой порядок, который будет диктоваться Вашингтоном.
С самого начала этих кампаний существовали убеждения в нежизнеспособности однополярного мира с единоличным лидерством Вашингтона. Разумеется, США также были в курсе этой позиции и использовали все свои возможности для того, чтобы противодействовать ей. К примеру, для борьбы с возрастающей день ото дня и распространяющейся на весь мир мощью Китая США сблизились с Индией. Во время своего визита в Нью-Дели президент Барак Обама недвусмысленно заявил, что Индия может стать близким союзником Америки в вопросе контроля над мощью Китая и США готовы оказать Индии любую помощь и содействие в этом вопросе.
В борьбе с Россией, которая началась с момента распада Советского Союза в последние годы прошлого века, США вознамерились расширить НАТО на восток и взять Россию в осаду путем размещения своих ракет в Польше и Чехии. Однако русские своевременно отреагировали на эти попытки и дали отпор действиям американцев. Противостояние между США и Российской Федерацией на фоне украинского кризиса впервые поставило американский однополярный мир перед вызовом. Присоединив Крымский полуостров к своей территории и оказав поддержку своим сторонникам на Украине, Россия продемонстрировала, что времена нейтралитета Москвы в международных событиях прошли, и ради защиты собственных интересов в мире она готова оказать противодействие любой державе, даже Соединенным Штатам Америки.
"Старый знакомый". Гульбеддин Хекматияр.
На данный момент Россия чрезвычайно чувствительна к ситуации в Афганистане. Москва придерживается позиции, согласно которой одной из причин нестабильной ситуации в Средней Азии является присутствие США в Афганистане и наличие американских военных баз на территории этой страны. Российская Федерация ясно дала понять, что она обеспокоена распространением зоны действия «Исламского государства» в Афганистане, и еще больше эту обеспокоенность усиливает тот факт, что в адрес правительства ИРА выдвигаются обвинения в причастности к этому процессу.
В то время как афганские власти по согласованию с США и Западом стремится исключить имя Гульбеддина Хекматьяра из «черного списка» террористов, Российская Федерация объявляет о том, что ей потребуется больше времени для рассмотрения этого дела. Одна из причин такой задержки, вероятно, заключается в прежнем непостоянстве позиций Хекматьяра, что делает его непредсказуемой личностью при принятии политических решений. Помимо противоречивой позиции Хекматьяра в ходе гражданской войны, ранее он уже объявлял о своих симпатиях сначала к «Аль-Каиде», а затем и к «Исламскому государству», однако впоследствии отказывался от своих слов. Российские официальные лица с подозрением относятся к изменению позиции США в отношении Хекматьяра, учитывая прошлое лидера группировки «Хизб-и-Ислами» – его имя даже упоминали в связи со взрывом в Центре международной торговли в Нью-Йорке в феврале 1993 года, а сегодня пытаются исключить из «черного списка», не говоря уже о его многолетней борьбе с афганским правительством. Не исключено, что Москва может видеть в Хекматьяре агента, вновь засланного в Афганистан с антироссийским заданием.
С другой стороны, Хекматьяр известен своей жесткой позицией в отношении Ирана – безусловно, эта страна также настроена против него. Поэтому возможно, что между Ираном и Российской Федерацией также ведется обмен мнениями по вопросу исключения или неисключения Хекматьяра из «черного списка». Однако с учетом того, что Россия все же выступает за исключение имен некоторых лидеров «Талибана» из «черного списка» ООН, то вероятно, что причиной затягивания решения по исключению из этого же списка имени Хекматьяра является желание Москвы одновременно исключить из санкционного списка имена некоторых талибских деятелей, заинтересованных в вопросе примирения.
http://afghanistan.ru/doc/106344.html – цинк
Впрочем, не стоит представлять Талибан безобидными умеренными боевиками. Они как и Халифат, так же совершили и совершают немало различных зверств, а часть их метода ведения войны является самым банальным терроризмом, который с морально-этических позиций оправдать крайне затруднительно. Ниже, позиция тех кругов афганского "истеблишмента", которые предлагают себя России и Китаю, вместо Талибана.
Встреча Карзая с Обамой.
Афганистан.Ру: Господин Мехди, недавно мы были свидетелями трехсторонних консультаций в Москве с участием России, Китая и Пакистана. Кабул был крайне недоволен проведением этой встречи. Действительно ли отсутствие представителей афганских властей могло стать причиной возмущения Кабула или причина кроется в другом?
М.Мехди: Я полагаю, что в еще большей степени, чем правительство в Кабуле, этой встречей были встревожены люди в Афганистане. Особенно определенная часть афганского населения, а именно люди на севере страны, которые годами сражались с талибами и понесли значительные потери и жертвы. Нынешняя позиция России и Китая повергла всех в изумление. Разумеется, нам понятна обеспокоенность России и Китая. Мы осознаем, что именно их беспокоит. Но прибегать к столь ржавому и устаревшему оружию, каким является «Талибан», созданный Пакистаном в сотрудничестве с США и Саудовской Аравией, – это не конструктивно. Удивительно, что Россия отвечает на заговор, который, по ее мнению, США готовят против нее на севере Афганистана, используя старое оружие, которое было создано той самой Америкой. Мы не просто обеспокоены, мы еще и удивлены тем, что Москва и Пекин прибегли к подобному оружию. Афганистан практически находится в состоянии войны с «Талибаном» и ежедневно теряет в среднем по 50 своих сынов из числа сотрудников Сил безопасности. Правительство Афганистана, несмотря на всю его слабость, ошибки и то, что оно порой само не ведает, что творит, не может не испытывать беспокойства в такой ситуации.
Афганистан.Ру: В заявлении, которое было опубликовано после трехстороннего заседания в Москве, была выражена озабоченность в связи с расширением влияния «ИГ» в Афганистане. Ранее в одной из своих статей Вы писали, что американцы перемещают «ИГ» на север Афганистана. Но в то же время имеется информация, указывающая на незначительное присутствие ИГ на севере страны. Как Вы считаете, насколько обоснованы опасения относительно проникновения ИГ на север Афганистана?
М.М.: Да, план по перемещению «ИГ» существует. Говорят, что «ИГ» внедряется на север через Бадахшан. Вопрос в том, откуда «ИГ» проникает в Бадахшан, если не из Пакистана? Разве Бадахшан граничит с какими-то другими странами, помимо Китая, Таджикистана и Пакистана? Понятно, что игиловцы приходят из Пакистана. В то же время, я считаю, что некоторые страны уделяют «ИГ» преувеличенное внимание. Эта группировка в Афганистане не является местным явлением, и поэтому ей будет очень трудно развиться и распространиться в этой стране. Мировоззрение «ИГ» не ограничивается только исламистскими компонентами, как это происходит в «Талибане». Помимо религиозных вопросов, у «ИГ» имеются и другие вполне конкретные лозунги, в том числе, этнические аспекты, связанные с арабским самосознанием. Это прочтение ислама не приживется на севере Афганистана. Мы видели, как талибы подняли флаг «ИГ» во время первого нападения на Кундуз и после падения этой провинции. И они подняли свое знамя, как только поняли, что правительственные силы вновь возвращают себе Кундуз. То есть это было не более чем маскировкой, сменой флага и названия. Неужели можно допустить, что две столь великие державы, как Китай и Россия, не заметили и не разгадали эту игру?
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Карзай в Москве.
Афганистан.Ру: Одним из вопросов, который более всего задавался в эти дни в афганских политических кругах, стал вопрос о том, каким образом две такие страны, как Пакистан и Россия, между которыми в прошлом существовали не слишком хорошие отношения, смогли сблизить свои позиции и довериться друг другу. Как случилось, что для решения афганского вопроса Москва прибегла к участию Пакистана?
М.М.: Мне представляется, что этому поспособствовали определенные круги в Афганистане, которые приложили немало усилий. В частности, если хорошенько присмотреться к многочисленным поездкам господина Карзая в Среднюю Азию и Россию, то можно заметить, что все они преследовали цель оправдать талибов и усилить их роль. А иначе в чем заключался смысл этих постоянных визитов в Москву? С самого начала было ясно, что определенные круги, в том числе господин Карзай, пытаются обеспечить связь талибов с Москвой. Господин Карзай сыграл на стороне Пакистана, и при этом проиграло правительство Афганистана. Афганское правительство с удивлением заметило, что упустило свои шансы в игре с «Талибаном» и больше не участвует в этой игре. По моему мнению, роль связующего звена в этой игре играют люди из команды Карзая.
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Афганистан.Ру: Почему лидеры бывшего Северного альянса не смогли сохранить свои контакты и связи с региональными союзниками?
М.М.: Я неоднократно говорил и продолжаю говорить о том, что остатки движения сопротивления или вчерашнего Северного альянса и оставшиеся в живых соратники национального героя Афганистана растеряли своих прежних союзников, во главе которых стояла Россия, в элементарной игре и совершили непоправимую ошибку, доверившись пришедшим в Афганистан американцам. Они забыли, что у США есть свои фишки и свои фигуры в этой игре. Таким образом, всеми победами и достижениями, которые были у нас за это время, и ради которых мы пожертвовали столькими людьми, в том числе Масудом, мы, как говорится, «лили воду на мельницу противоположной стороны». Сегодня они докатились до того, что ходят с протянутой рукой и выпрашивают подачки у этой противоположной стороны. Я считаю, что будущее Афганистана, в той интерпретации, как это видится нам, а не талибам, будет связано с Россией и Средней Азией, одним словом, с ШОС. Но для меня удивительно, что наши друзья избрали своими союзниками людей, которые являются нашими историческими противниками. Каким образом Россия могла забыть о том, что талибы официально признали чеченскую республику «Ичкерия» и первыми открыли там свое посольство! Я надеюсь, что высокопоставленные лица в Российской Федерации пересмотрят свое отношение к докладам по Афганистану, которые предоставляют им их представители.
Встреча председателя КНР с президентом Афганистана.
Афганистан.Ру: Какой, по Вашему мнению, будет окончательная судьба политики Пакистана в отношении «Талибана», а также России и Китая?
М.М.: Мне представляется, что эта игра не будет длиться долго, поскольку Пакистан никогда не откажется от стратегии распространения своего влияния и планов по созданию обстановки нестабильности и кризиса в Средней Азии. Это часть стратегического курса Пакистана. Сегодня он играет в игру под названием «ИГ» и делает вид, что ему по пути с Россией и Китаем. Но реальность такова, что игиловцы проникают в Бадахшан и оттуда в Среднюю Азию через Пакистан. Вскоре Пакистан разожмет кулак, и правда выплывет наружу. Китай и Россия поймут, что они также оказались обманутыми в той же самой игре, в которой раньше были обмануты другие.
http://afghanistan.ru/doc/106048.html – цинк
Собственно, здесь мы уже видим критику линии на признание Талибана, так как Кабул оказался выведен за скобки контактов с этим движением со стороны США, Китая https://ria.ru/world/20160730/1473234819.h
Выгоды от прямого участия в этой войне на стороне Кабула представляются весьма абстрактными, так как военной победы тут не будет и близко. Американцы и их союзники, уже давно махнули рукой на идею победы над Талибаном,и ищут способ более-менее достойно свернуть эту незнаменитую войну. Даже военная победа над средним по силе вилаятом Хорасан, вряд ли возможна в разумные сроки, что наглядно показали последние 2 года кампании в горах силами афганских сил безопасности и американских военных. Отдельные группы российских ЧВК или даже силы ССО, вряд ли что-то там принципиально изменят в силу сложного характера ТВД и открытой границы с Пакистаном, через которую идет интенсивный трафик боевиков, оружия, наркотиков. С другой стороны, далеко не факт, что в нынешнем состоянии Талибан может и готов дать те гарантии, которые он давал в конце 90х, когда в обмен на частичное признание со стороны международного сообщества, он резко снизил производство героина в Афганистане и попытался хотя бы внешне облагородиться. Да и про определенную связь с Исламским Государством тоже забывать не следует, хотя они сейчас скорее больше воюют между собой, нежели союзничают.
С учетом того, что Китай, Иран, Пакистан и США, так же имеют в Афганистане свои интересы, какие-то резкие шаги Москвы в Афганистане не согласованные с крупными игроками, представляются крайне маловероятными.
Например, в той же Индии, крайне негативно смотрят http://indianexpress.com/article/opinion/c
Источник: colonelcassad.livejournal.com