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«Недостоверной информации» приходит конец

11:09. 8 февраля 2017 Просмотров - 281 Один комментарий Опубликовал:

Cчитается, что теперь "недостоверная информация" в интернете растает без следа. (На фото: открытие "Ледяной библиотеки чудес" на Байкале 5 февраля 2017 г.)

С понедельника начали действовать правила, по которым государственные органы будут требовать от Роскомнадзора удаления из интернета «недостоверной общественно значимой новостной информации» в течение 24 часов.

Не агрегируй это

Санкции будут применяться к так называемым «новостным агрегаторам», среди которых наиболее известные – Яндекс, Гугл, Мейл.ру, В Контакте. Проще говоря, это интернет сайты,  которые размещают ссылки на новостные материалы и аудитория которых превышает 1 млн  человек в сутки. 

Соответствующий приказ Роскомнадзора утвердил на днях  форму такого требования – во исполнение части 8 статьи 10.4  N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Этот закон был принят 10 лет назад, и впервые ввел понятие «новостной агрегатор». Он также наделил Роскомнадзор полномочиями вести их реестр, а агрегаторы – обязанностью предоставлять Роскомнадзору  необходимую информацию для этого.

 
 

Однако долгое время не существовало  единой формы «жалобы» на агрегатора – теперь она есть. В утверждённой приказом Роскомнадзора форме для того,  чтобы  остановить распространения «недостоверной информации»,  надо сослаться  на решение суда  «и/или»,  и это очень важно – на решение  «иного уполномоченного органа».  То есть, либо суд, либо «уполномоченный госорган» либо то и другое вместе. И, конечно,  самое интересное, какой или какие органы имеются в виду.

Как прокомментировала «Эксперт Online» данную ситуацию  руководитель группы «Телекоммуникации, медиа, IT»  юридической компании «Пепеляев Групп» Наталья Коваленко: «закон об информации  прямо не раскрывает, какие органы следует считать уполномоченными. В положениях о конкретных контролирующих и надзорных органах расписаны их полномочия, и если в их числе значится контроль  за соблюдением закона, в т. ч. и Закона об информации, то такие органы вполне могут считаться уполномоченными. Это может быть прокуратура, Роспотребнадзор, органы внутренних дел и другие».

Достоверность по убеждению

Однако по каким критериям будет определяться этими органами «недостоверность» информации  или даже её «фальсификация», остаётся, мягко говоря,  неясным. По словам Натальи Коваленко,  никакой закон не устанавливает четких критериев «достоверности» или «недостоверности» информации. Соответственно в каждом конкретном случае  делать это будет конкретный государственный орган или суд.

В Арбитражно-процессуальном кодексе РФ, например, четко написано, что суд принимает решение по собственному убеждению, которое формируется на основании доказательственной базы. Если информация достоверна, она должна быть подтверждена доказательствами (документами, свидетельскими показаниями), – объясняет Наталья Коваленко. По её мнению, тот же принцип должен действовать и  при принятии решения государственными органами, однако бывают сложные ситуации, когда «достоверность» носит очень субъективный характер.

«С моей точки зрения, злоупотребления в данной сфере не исключены – в угоду чьим-либо интересам». – говорит Наталья Коваленко.  Действительно,  если  критерии размыты и субъективны, и если решение  о применении в конкретном случае того или иного закона выносится не судом, а, как вариант, государственным ведомством, злоупотребления в данной сфере не просто исключены – они вполне программируемы.

СМИ как будто не при чем

Новация имеет отношение к агрегаторам, и, вроде бы, не направлена против интернет СМИ, которые, до некоторой степени, защищены Законом об СМИ, и если поставить их под удар напрямую,  начнутся  разговоры о «введении цензуры» и пр. При этом СМИ могут устанавливать свои собственные критерии достоверности: например, информация,  исходящая  не из одного, а из двух-трех независимых источников – это их право.

Между тем,  в Законе об информации есть  оговорка, и довольно значимая. В ней говорится о том, что  «владелец новостного агрегатора не несет ответственность за распространение им новостной информации в случае, если она является дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных СМИ.  В последнем случае, к ответу будет призвано СМИ.

Однако если размещённая информация какому-нибудь уполномоченному государственному органу «не покажется» и он  отправит требование в Роскомнадзор её  убрать, то с сайта агрегатора она будет убрана, что незамедлительно скажется на  её посещаемости  на сайте СМИ.  Интересно, что всё это может быть сделано без предъявления каких-либо доказательств «недостоверности» информации (форма заявления  в Роскомнадзор их не предусматривает).

Будет ли Роскомнадзор потом уже  разбираться с самим источником новости – средством массовой информации, предсказать нельзя. Как вариант,  СМИ может начать отстаивать свои права в суде, и ещё неясно, чем это кончится.

На вопрос «Эксперт Online», насколько эффективно будет работать новая норма, Наталья Коваленко из юридической компании «Пепеляев Групп» заметила, что «это может показать только практика. Как правило, на налаживание работы какого-то нового механизма, урегулированного законодательно, уходит не менее года».

Источник: nashaplaneta.su

Метки: российские новости
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Один комментарий»

  • 1147 923
    Игорь 8 февраля 2017 в 11:30 Ссылка Пометить
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    Ещё вопрос, в чьих интересах будет чистить информацию Роскомнадзор и какую инфу посчитает не достоверной? Можно предполагать что данный инструмент скорее всего имеет своей целью введение жесткой цензуры в интернете.

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