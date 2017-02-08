Крошка сын к отцу пришёл… (в продолжение темы об образовании)

Вчера родители одной из новосибирских школ передали материал, согласно которому ученики, начиная с 4-го (!) класса, должны ежегодно осуществлять свои "научные исследования" и отчитываться о ней перед учителями.

Ниже для ознакомления приведены основополагающие документы-инструкции.

Структура работы

Объем работы – 8 -10 печатных страниц формата А4, интервал – 1, кегль – 14, шрифт – Times New Roman.

- Введение (актуальность исследования для ребенка: почему я выбрал эту тему, чем она мне интересна, цель, задачи);

- Теоретическая часть (характеристика основных понятий, используемых в исследовании);

- Практическая часть (описание хода проведенного исследования, обсуждение полученных результатов);

- Заключение (выводы, с возможными практическими рекомендациями по применению результатов исследования);

- Список источников информации;

- Приложения (фото, рисунки, схемы и т.д.) – если есть

Оглавление

Название всех глав, разделов с указанием номеров страниц.

Введение (не более 2 страниц) (актуальность исследования для ребенка: почему я выбрал эту тему, чем она мне интересна, цель, задачи)

Актуальность исследуемой проблемы.

Цели и задачи исследования.

Гипотеза исследования.

Методы исследования.

Основная часть(не более 6 -8)

Состоит из теоретической и практической частей.

- Теоретическая часть (характеристика основных понятий, используемых в исследовании); Автор делает ссылки на авторов и источники использованных материалов.

- !!!ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

(описание хода проведенного исследования, обсуждение полученных результатов);

Заключение (выводы, с возможными практическими рекомендациями по применению результатов исследования)

Выводы должны состоять из нескольких пунктов, подводящих итог выполненной работы. Они тесно связаны с целями и задачами.

Список литературы

В алфавитном порядке указывают публикации, издания и источники, издательство ,город, общее число страниц.

Приложение

Содержит данные, на основании которых проводилось исследование, таблицы, схемы, рисунки, фотографии .

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ

Общая информация.

Защита научно-исследовательской работы предполагает предварительный выбор интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя-предметника, последующее исследование избранной для научно-исследовательской работы проблемы, изложение выводов по теме работы. Приказом по Учреждению определяются научные руководители из числа учителей-предметников, которые руководят процессом написания научно-исследовательской работы, проводят консультации для лицеистов. Не позднее, чем за неделю до Конференции НОУ, научно-исследовательская работа представляется на рецензию учителю-предметнику. Комиссия знакомится с рецензией на представленную работу и подводит итоги после защиты реферата. Работа представляется в отдельной папке и является оригиналом, который представляется комиссии. К работе должна прилагаться дискета или диск с текстом работы в электронном виде. Для представления своей работы можно иметь для себя ксерокопию.

Структура и содержание исследовательской работы

Для участия в конференции участник должен представить в Оргкомитет исследовательскую работу вместе с заявкой. Работа, представленная на экспертизу, должна иметь характер научного исследования, центром которого является проблема (некрупная, неглобальная). Реферативные работы к рассмотрению не принимаются.

Требования к содержанию и оформлению работы соответствуют традиционным стандартам описания результатов научных исследований.

Объем работы – 15-18 страниц текста, оформленного в соответствии с данными Требованиями.

В состав работы входят:

исследовательская работа

рецензия учителя на исследовательскую работу (представляет отдельный документ)

дискета или диск с текстом работы в электронном виде

Требования к тексту.

Работа выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А-4 (верхнее, нижнее и правое поля – 1,5 см; левое – 2,5 см).

Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 14 кегель). Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 14 кегель).

Интервал между строками – полуторный.

Текст оформляется на одной стороне листа.

Формулы вписываются черной пастой (тушью), либо выполняются на компьютере.

Типовая структура исследовательской работы.

Титульный лист. План (простой или развернутый с указанием страниц работы). Введение. Основная часть. Заключение. Список литературы. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.).

Требования к оформлению разделов работы.

1.Титульный лист.

Титульный лист оформляется по единым требованиям. Он содержит:

- название образовательного учреждения;

- тему работы;

- сведения об авторе (фамилия, имя, образовательное учреждение, класс);

- сведения об учителе: фамилия, имя, отчество, специализация, место работы;

- наименование населенного пункта;

- год выполнения работы.

Верхнее, нижнее и правое поле – 1,5 см; левое – 2,5 см; текст выполняется полужирным шрифтом Times New Roman; размер шрифта – 14 кегель; размер шрифта для обозначения темы работы допускается более 14 кегель.

(Образец оформления титульного листа прилагается)

2.План.

План реферата отражает основной его материал:

I. Введение ………………………………………………………….стр.

II. Основная часть (по типу простого или

развернутого)………………………………………………….…….стр.

III. Заключение.……………………………………….…………….стр.

IV. Список литературы……………………………………………..стр.

V. Приложения……………………………………………………...стр.

Введение имеет цель ознакомить читателя с сущностью излагаемого вопроса, с современным состоянием проблемы. Здесь должны быть четко сформулированы цель и задачи работы. Ознакомившись с введением, читатель должен ясно представить себе, о чем дальше пойдет речь. Объем введения – не более 1 страницы. Умение кратко и по существу излагать свои мысли – это одно из достоинств автора. Иллюстрации в раздел «Введение» не помещаются.

Основная часть. Следующий после «Введения» раздел должен иметь заглавие, выражающее основное содержание работы, его суть. Главы основной части работы должны соответствовать плану работы (простому или развернутому) и указанным в плане страницам работы. В этом разделе должен быть подробно представлен материал, полученный в ходе изучения различных источников информации (литературы). Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Ссылки на авторов цитируемой литературы должны соответствовать номерам, под которыми они идут по списку литературы. Объем самой работы – не менее 15 листов. Нумерация страниц работы и приложений производится в правом верхнем углу арабскими цифрами без знака «№». Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Страница с планом, таким образом, имеет номер «2».

Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе должна содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели, значимость выполненной работы, предложения по практическому использованию результатов, возможное дальнейшее продолжение работы.

Список литературы. Имеются в виду те источники информации, которые имеют прямое отношение к работе и использованы в ней. При этом в самом тексте работы должны быть обозначены номера источников информации, под которыми они находятся в списке литературы, и на которые ссылается автор. Эти номера в тексте работы заключаются в квадратные скобки, рядом через запятую указываются страницы, которые использовались как источник информации, например: [1, с.18]. В списке литературы эти квадратные скобки не ставятся. Оформляется список использованной литературы со всеми выходными данными. Он оформляется по алфавиту и имеет сквозную нумерацию арабскими цифрами.

При составлении списка литературы следует руководствоваться сведениями согласно ГОСТ п.п. 7.1 – 84:

- для книг – фамилия и инициалы авторов, название книги, место издания, издательство, год издания, количество страниц:

Лейтес Н.С. От «Фауста» до наших дней: Из истории немецкой литературы.- М.: Просвещение, 1987. – 223с.

- для статей – фамилия и инициалы авторов, название статьи, название журнала, год и номер выпуска, страницы:

Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе.- 2000- №3.- с. 3-9.

Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.).

Для иллюстраций могут быть отведены отдельные страницы. В этом случае они (иллюстрации) оформляются как приложение и выполняются на отдельных страницах. Не допускается увеличение формата иллюстраций, склейка иллюстраций буклетом. Нумерация приложений производится в правом верхнем углу арабскими цифрами без знака «№».

Рецензия учителя на исследовательскую работу.

Рецензия может содержать информацию руководителя об актуальности данной работы, изученной литературе, проведенной работе учащегося при подготовке работы, периоде работы, результате работы и его значимости, качествах, проявленных автором исследования. Рецензия подписывается учителем с указанием его специализации, места работы.

Требования к защите работы на Конференции.

Работа подается на стол экзаменационной комиссии с рецензией учителя.

Рецензия зачитывается учителем после оглашения им темы работы.

Защита продолжается в течение 10 минут по плану:

актуальность темы, обоснование выбора темы;

краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание работы;

выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения.

Автору работы по окончании представления исследования комиссией могут быть заданы вопросы по теме работы.

Понятно, что ученик, за плечами которого только знание таблицы умножения, но никак не законов физики, биологии и химии, а также компьютерной грамотности, не способен справиться с таким заданием.

Ясно, что это задание "для детей" ляжет исключительно на плечи родителей. Тогда причём тут дети? Хотелось бы узнать от читателей, особенно не имеющих высшего образования, могут ли они чем помочь "творческому поиску" ребёнка.

Хотелось бы узнать у нашей главной тёти Васильевой, кто из "уважаемых людей", пришедших в образование, придумывает такие методики? Героев надо знать народу поимённо, чтобы однажды приветить как при встрече Горбачёва на вокзале в Омске.