Когда антибиотики бессильны

Что мы можем сделать, чтобы избежать суперинфекции .

За последние пятьдесят лет мы «привыкли» к бактериальным инфекциям и больше не боимся их. Сепсис (заражение крови) от ран или после хирургических операций, дизентерия, дифтерия, не говоря уже о сибирской язве, кажутся нам темным прошлым человечества. Ведь мы знаем, что владеем мощным оружием — антибиотиками.

Но задумайтесь вот о чем. Первый антибиотик — пенициллин, стали производить в промышленных масштабах во время Второй мировой войны. Прошло почти семьдесят лет, за это время количество антибиотиков выросло и стало исчисляться десятками. И вдруг болезни, о которых мы почти забыли, снова начинают поднимать голову. А наше оружие перестает убивать бактерий-возбудителей. Почему?

Что случилось с бактериями?

Для бактерий 60−70 лет — это гигантский период времени. В среднем одна бактерия делится каждые 20 минут. Значит, за одни сутки бактерия оставит 72 поколения потомства. А ведь каждый «потомок» тоже начинает делиться. Как видим, у бактерий было достаточно времени для того, чтобы приспособиться к новым угрозам и закрепить в потомстве механизмы защиты от антибиотиков. Да-да, ошибки нет — именно закрепить. Сама устойчивость к тому или иному «враждебному» веществу — это мутация, которая появлялась среди бактерий даже до начала применения антибиотиков. Но если бы бактерии постоянно не сталкивались с антибиотиками, мутация осталась бы случайным свойством, а не превратилась бы в способность, передающуюся из поколения в поколения и от вида к виду.

Но бактерии встречаются с антибиотиками постоянно. Антибиотики используются при выращивании животных, в пищевой промышленности, вместе с водой из больниц они попадают в общую канализацию и в стоковые воды. Мы сами применяем антибиотики при малейшем недомогании, в первую очередь при простуде. В нашей стране их легко купить в аптеке, не имея рецепта. А получив рекомендацию врача, многие сами корректируют курс, прекращая прием, как только исчезают симптомы, и оставляя в организме бактерии, которые «познакомились» с этим антибиотиком.

В результате появляются не просто бактерии, устойчивые к одному антибиотику, а целые колонии суперинфекций, которые могут противостоять всем или почти всем известным антибиотикам. Все чаще появляются сообщения о смерти людей от суперинфекций.

Как бактерии сражаются с антибиотиками?

Сегодня ученым известно несколько способов защиты бактерий от антибиотиков.

Одни бактерии окружают себя дополнительной мембраной, через которую молекулы антибиотиков больше не могут проникнуть. Другие бактерии избавляются от клеточных структур, на которые действует антибиотик. Кроме того, бактерии научились вырабатывать ферменты, расщепляющие активные структуры лекарства, то есть антибиотик расщепляется еще до того, как успеет причинить вред бактерии. И, наконец, бактерии модифицируют свой обмен веществ, так что изменение биохимических реакций под влиянием антибиотика больше не угрожает жизни бактерии и всей колонии. Но то, что ученые знают о способах противостояния бактерий антибиотикам, еще не значит, что наука может быстро найти вещества, которые смогут преодолеть все виды защиты и гарантированно убивать инфекцию.

Давайте будем умнее бактерий!

Единственный способ, который есть у людей, — это снова сделать антибиотики «неизвестным» врагом для бактерий. То есть сократить широкое применение этих препаратов. Чем реже бактерии сталкиваются с антибиотиками, тем меньше у них стимулов вырабатывать и передавать по наследству умение защищаться от лекарств. Тем эффективнее будет антибиотик и тем дольше не будет к нему развиваться устойчивость у бактерий.

Да, ученые постоянно ищут новые вещества, которые смогут эффективно бороться с болезнетворными бактериями. Но поиск таких веществ — занятие долгое. И с точки зрения фармацевтической промышленности нет смысла разрабатывать и выпускать новое лекарство, если уже через несколько лет оно окажется бесполезным. Поэтому сокращение бесконтрольного использования антибиотиков не будет стимулировать прекращение исследования новых антибиотиков, а наоборот, придаст им смысл.

Повлиять на глобальное использование антибиотиков каждый из нас не в состоянии, зато каждый может позаботиться о том, чтобы в организме не появилась суперинфекция, резистентная к антибиотикам. Для этого следует принимать антибиотики только по назначению врача и строго в соответствии с назначенным им курсом. Не назначайте сами себе прием антибиотиков, даже если предыдущий опыт применения этого лекарства при похожем состоянии дал хороший результат.

Как показывает статистика, чаще всего антибиотики применяются при простудных заболеваниях, хотя большинство респираторных инфекций имеет вирусную природу. Поэтому при первых признаках простуды не торопитесь в аптеку за антибиотиками. Против вирусов они не действуют, а вы только «потренируете» находящиеся в организме условно патогенные бактерии. Поэтому во время сезона простуд не стесняйтесь проводить профилактику, если рядом кто-то болеет. Речь идет не о пассивных долговременных мерах вроде приема витаминов или здорового образа жизни (хотя они полезны, но не дадут мгновенного эффекта), а об активном предупреждении — при помощи эфирных масел некоторых растений.

Да-да, эфирные масла можжевельника, мяты, белого чайного дерева, эвкалипта и других растений способны убивать бактерии и вирусы еще в воздухе, до того, как они попадут в ваш организм. Для профилактики можно воспользоваться уже готовыми композициями для сезона простуд, например, маслом Дыши. Причем бактерии не вырабатывают резистентности к эфирным маслам, а значит, применять их можно каждый день на протяжении всего периода, когда велика вероятность заболеть. Есть у эфирных масел и другое полезное свойство. Как мы знаем, антибиотики при ОРВИ нередко выписывают для предупреждения бактериальных осложнений. Так вот, эфирные масла снижают риск появления осложнений ОРВИ, поскольку дезинфицируют дыхательные пути. Конечно, эфирные масла не являются альтернативой антибиотикам. Но это простой и доступный каждому способ уменьшить использование лекарств.

Сегодня появление суперустойчивых инфекций — реальная угроза для человечества. Но как большая дорога начинается с одного шага, так и борьба с глобальными угрозами требует участия каждого человека. Начните с себя! Берегите свое здоровье и думайте о будущем.