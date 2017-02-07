Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 февраля 2017
- 09:37 Генсек ООН заявил о резком падении доходов ИГИЛ.
- 09:03 «Ан-Нусра» создала коалицию исламистов-радикалов против группировок, участвовавших в переговорах в Астане.
- 06:30 За защиту сирийского неба: лётчику Хабибуллину установят памятник в Краснодарском крае (ФОТО).
- 05:03 Заметки из Дейр-эз-Зора.
- 04:25 ИГИЛ в котле: «Тигры» и ВКС России взяли в огненный мешок оплот террористов в Алеппо (КАРТА).
- Вчера 22:28 Наступление на Пальмиру. 06.02.2017.
- Вчера 21:17 Аль-Баб.06.02.2017.
Генсек ООН заявил о резком падении доходов ИГИЛ
Борьба с террористической группировкой ИГИЛ в последнее время дает положительные результаты, однако угроза осуществления ею терактов остается высокой, заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
В распространенном генсеком докладе отмечается, что ИГИЛ* все активнее выносит свою террористическую деятельность за пределы конфликтных регионов в другие государства.
По словам Гутерриша, террористы «используют свои связи с ячейками» в других странах, чтобы готовить атаки за пределами зон конфликтов. Поэтому опасность терактов, в том числе в аэропортах и самолетах, «остается высокой».
При этом террористы ИГИЛ для связи со своими сторонниками и вербовки новых членов все активнее используют такие средства, как шифрование, «темные» вебсайты и мессенджеры, предупредил генсек.
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Он сообщил, что около 80% финансовых средств ИГИЛ получает за счет продажи нефти и газа, а также вымогательства и рэкета. Так, в 2016 году ИГИЛ за счет продажи углеводородов получила $260 млн, преимущественно сырье поступало из сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.
При этом в 2015 году доход экстремистов от продажи нефти составил около $500 млн — почти в два раза больше.
* запрещенная в РФ террористическая группировка
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«Ан-Нусра» создала коалицию исламистов-радикалов против группировок, участвовавших в переговорах в Астане
Террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра» создала новую коалицию для борьбы с группировками, представители которых приняли участие в переговорах в Астане. Об этом заявил посол России в Дамаске Александр Кинщак.
«После состоявшейся в столице Казахстана 23—24 января встречи делегаций правительства Сирии и вооружённой оппозиции террористы из „Ан-Нусры“* сколотили новую коалицию из наиболее радикальных джихадистов и начали масштабные боевые действия против тех своих бывших „братьев по оружию“, представители которых участвовали в упомянутом астанинском мероприятии», — заявил дипломат.
В Астане 23—24 января проходили переговоры по урегулированию сирийского кризиса. В ходе встречи Россия представила проект Конституции Сирии, разработанный с учётом мнений Дамаска, оппозиции и стран региона.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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За защиту сирийского неба: лётчику Хабибуллину установят памятник в Краснодарском крае (ФОТО)
Памятник Герою России Ряфагатю Хабибуллину, погибшему в ходе военной операции ВКС России в Сирии, появится 20 марта в городе Кореновске. Автором бюста стал знаменитый российский скульптор Салават Щербаков. Памятник из литьевого гранита, окрашенного под бронзу, откроют к 75-летию полка, которым командовал лётчик. Об этом RT рассказал руководитель краснодарского отделения «Боевого братства» Валерий Ярко.
Памятник для героя
Открытие бюста Герою России Ряфагатю Хабибуллину состоится 20 марта в городе Кореновске Краснодарского края. Именно здесь располагается 55-й отдельный вертолётный полк, которым он командовал. Дата выбрана неслучайно: в этот день полк отмечает своё 75-летие. 28 марта лётчику исполнилось бы 52 года.
Активисты движения «Боевое братство» Краснодарского края собрали необходимые на изготовление бюста деньги. Им удалось привлечь к работе известного российского скульптора Салавата Щербакова, который создал памятник «вежливым людям» в Крыму и скульптуру князя Владимира в Москве.
«В бюсте отражены черты характера лётчика и в какой-то мере его подвиг. Он изображён в военной форме с наградами, с медалью Героя России», — рассказал Салават Щербаков RT.
На фото: Макет бюста Ряфагата Хабибуллина, фотографии переданы проектом «Аллея Российской Славы»
Фото: RT
Скульптору помогала вдова лётчика Рамиля Хабибуллина, которая специально приехала в Москву, чтобы подкорректировать работу.
«Нам очень понравился бюст. Он получился очень правдоподобным. Прямо всё его: и губы, и нос, и подбородок. Салават Александрович — настоящий мастер своего дела. Для нас большая честь и гордость, что он увековечил моего мужа. Огромное спасибо ему», — заявила Рамиля RT.
Автор уже выполнил художественную часть работы. Теперь руководитель проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Сердюков доставит макет на юг России, где работу переведут в долговечный материал — бюст будет изготовлен из литьевого гранита, окрашенного под бронзу. Постамент к памятнику из красного гранита город получит от проекта в дар.
На фото: Макет бюста Ряфагата Хабибуллина, фотографии переданы проектом «Аллея Российской Славы»
Фото: RT
Скульптуру Героя России установят в школе № 3, которая теперь носит имя Хабибуллина. Специально создана миниатюра бюста, которую директор будет вручать лучшему классу в течение учебного года. Руководитель краснодарского отделения «Боевого братства» Валерий Ярко рассказал RT, что Хабибуллина очень любят и уважают в Кореновске, поэтому установка памятника для местных жителей — событие долгожданное.
«Он был замечательным человеком. Его уважали не только солдаты, офицеры и ветераны, но и простые люди, потому что он был патриотом своей страны, сильным лётчиком, награждённым орденами и медалями. Когда мы объявили о сборе средств, все жители Кореновска сразу же откликнулись», — говорит Ярко.
Кроме того, 16 марта в Краснодаре откроется выставка, посвящённая Ряфагатю Хабибуллину, на ней представят форму, ордена и награды, фотографии и личные вещи лётчика.
Легендарный полк
На мероприятии в Краснодаре также появится экспозиция, рассказывающая о родном 55-м полке Хабибуллина. Его личный состав — один из самых подготовленных во всей структуре ВКС. С 2011 по 2014 года авиационный полк под командованием полковника Ряфагатя Хабибуллина становился лучшим подразделением ВВС России, дважды за это время команда побеждала в армейских международных играх «Авиадартс».
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В разное время звания Героя России были удостоены 11 членов полка. Сам Ряфагать Хабибуллин был участником первой и второй чеченских кампаний, грузино-южноосетинского вооружённого конфликта, награждён двумя орденами Мужества, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», «За проявленное мужество».
Свою последнюю награду — звание Героя России — он получил посмертно за участие в военной операции в Сирии.
8 июля 2016 года в ходе боестолкновения с террористами ИГИЛ* в районе Пальмиры погибли российские военные лётчики-инструкторы Ряфагать Хабибуллин и Евгений Долгин.
Фото: © Ряфагать Хабибуллин / kuban24.tv
Экипаж получил запрос от сирийского командования группировки на огневое поражение наступающих боевиков и принял решение атаковать террористов.
Грамотными действиями российских военных наступление террористов было сорвано, однако при развороте на обратный курс вертолёт, израсходовавший боекомплект, был подбит огнём с земли и упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии. Экипаж вертолёта погиб.
Марина Тищенко
* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Заметки из Дейр-эз-Зора
Несколько дней назад в осажденный и рассеченный на две части анклав Дейр-эз-Зор прибыла команда Anna-News во главе с Маратом Мусиным. Ниже, заметки из первых рук о том, что происходит в анклаве в последние дни
Заметки из Дейр-эз-Зора.
Наш вертолет МИ-8 приземлился в районе Панорамы борющегося Дейр-эз-Зора. На командном пункте боем управлял командующий генерал-майор Мухаммад Хасан. Командующий в пределах прямой видимости корректировал огонь артиллерии по боевикам террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) на кладбище. которое представляет собой настоящий укрепрайон. По этим позициям дополнительно отработали ВВС Сирийской арабской республики. Генералы уверены в скорой победе, детально ответили на все мои вопросы.
Освободить кладбище мешает занятая ИГИЛ 17 сентября 2015 года с помощью бомбо-штурмового удара ВВС американской коалиции господствующая высота — гора Сарда-2. Генерал Хайтхам из 17-й дивизии подробно рассказал как на его глазах четыре F-16 сначала пробомбили позиции САА, а затем стали из пушек расстреливать солдат в окопах. Погибли 54 соладата и офицера, 13 были ранены. После чего, буквально через 5 минут в атаку пошел ИГИЛ и захватил гору Сарда-2. Без помощи США ИГИЛ взять эти позиции не мог полтора года.
Генерал Гасан Арафат, чье подразделение занимает позиции на берегу Ефрата в кардиологической клинике рассказал как 6 декабря точно также четыре F-16 разбомбили позиции его части в Аяше на севере Дейр-эз-Зора. Это было в нашу первую командировку (сейчас — четвертая). Мы сняли тогда там три уничтоженных БМП, ЗУ-23, танк и уничтоженные склады с оружием. Погибли 3 солдата. Через месяц с небольшим 16 января 2016 года ИГИЛ окружил его подразделение. Три дня генерал с 50 солдатами вел бой в окружении. Когда боеприпасы закончились, он прорвался в соседний район. Таким образом мы документировали факты прямой помощи США ИГИЛ.
В городе настоящая гуманитарная катастрофа. Даже скудную норму хлеба по карточкам жителям выдают лишь частично. Проблемы с питьевой водой. Вода дается только один раз в неделю всего на 4 часа. Жители окружали нас и молили о помощи России. Они надеются только на нас.
Марат Мусин, Кирилл Рад
https://goo.gl/kM9N8h – цинк
Сегодня утро начиналось удачно для защитников Дейр-эз-Зора. Сирийские ВВС бомбили позиции ИГИЛ (террористическая организация запрещенная в России). Во всем городе дребезжали стекла. Удары с воздуха поддерживала артиллерия и танки.
Мы облетели на квадрокоптере позиции боевиков на кладбище и сняли попадания снарядов по позициям исламистов. В ответ по нашим позициям активно работали снайперы боевиков. Тем не менее, утром штурмовые отряды продвинулись почти на 200 метров в сторону блокированного аэродрома, но не смогли закрепиться. Через два часа боевики контратаковали и вернули утраченные позиции.
60% дороги к взлетной полосе котролируют солдаты Сирийской арабской армии, 40% — ИГИЛ. 90% злополучного кладбища, площадь которого превышает 1 квадратный километр, контролируют солдаты, 10% — ИГИЛ. Для воссоединения нужно пройти с боями почти километр.
В эту среду ИГИЛ планировал задавить массой защитников блокированного аэродрома, и только благодаря массированным ударам сушек с Хмеймима, мужеству и героизму его защитников, кровавой трагедии на днях не произошло.
Сегодня, как обычно, раз в неделю жителям дали на 4 часа воду. Все запасались на неделю. Жители окружали нас и все в один голос говорили, что в городе голод. Чумазые дети провели нас по торговым рядам и рассказали о сумасшедших ценах на продукты первой необходимости. Дети и взрослые кричали, что два года не видели молоко и мясо, больные — лекарства. Какие-то мальчишки на наших глазах выкапывали корни спиленных городских деревьев на растопку. Ведь килограмм прессованного картона (оргалита) стоит 2 доллара. Жители со слезами на глазах молили Россию в нашем лице о спасении. Отчаяние и слезы мирных жителей и детей невозможно было видеть. Некоторые женщины, не боясь угрозы жуткой смерти, говорили на камеру, что если ИГИЛ прорвется, то они напоследок сами возьмут оружие в руки…
Мы нашли еще нескольких очевидцев воздушной бомбардировки американской коалиции позиций сирийской арабской армии. Пережившие этот бомбо-штурмовой удар США солдаты и генерал рассказали как их расстреливали из пушек самолеты НАТО. Называли имена погибших тогда бойцов. Говорили, что ИГИЛ никогда бы не взял их позиции (они отбили более 30 атак), если бы не предательский удар F-16.
https://goo.gl/LF1qgr – цинк
Сегодня мы в очередной раз снимали позиции боевиков ИГИЛ (террориcтической организации, запрещенной в России) на кладбище Дейр-эз-Зора. В ответ террористы попытались снять нас. Их небольшой дрон достаточно точно бросил на нашу машину самодельную бомбу. Мина разорвалась в метре от автомобиля. Пробит радиатор и передние колеса, поврежден двигатель, что в условиях окружения достаточно проблематично починить. В этот раз никто не пострадал.
Мы сменили позицию. Запустили квадрокоптер и стали наводить его на боевиков. Наш квадрокоптер по ошибке попытались сбить сирийские солдаты, но промахнулись и прекратили огонь, услышав непереводимую игру слов на русском и арабском языках. Нам помогали управлять устройством наш друг генерал Гасан Арафат и сирийский журналист Ахмад Хамдуш. В этот момент исламистский дрон снова обнаружил нас и бросил бомбу в 20 метрах от группы. Генерал Гасан получил осколочные ранения в живот и в ногу, Ахмад — осколок в ногу. Генерал родился «в рубашке». Еще один осколок шел ему в сердце, но пробив левый грудной карман бушлата и лежащий в нем телефон, потерял смертельную силу.
Перед этим мы побывали на северном фронте у нашего старого друга полковника Имада. Сказали, что наши жизни, как и жизни жителей Дейр-эз-Зора, сегодня зависят от стойкости его солдат и ВКС России. Ведь террористы сконцентрировали большие силы именно на его участке фронта, надеясь массой задавить гарнизон. Полковник сказал, что ждет их наступление со вчерашнего вечера. Просил только одного — ночные прицелы на автоматы, которые в большом количестве есть у игиловцев, и побольше боеприпасов.
Утром присутствовали при десантировании гуманитарной помощи Красному полумесяцу с военно-транспортных самолетов. На парашютных системах для 100 тысяч жителей Дейр-эз-Зора сбросили мешки с рисом, с чечевицей, канистры с маслом. Тяжело было смотреть как чумазые мальчишки собирали горстями с земли просыпавшийся рис для своих голодных семей, кто-то ладошками собирал с парашютов разлившееся растительное масло. В городе тяжелейшая гуманитарная катастрофа.
https://goo.gl/ZaTTAy – цинк
В последние дни ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) перебросил под Дейр-эз-Зор около двух тысяч боевиков. Вчера ночью окруженным на аэродроме солдатам сирийской арабской армии удалось отбить еще одну мощную атаку боевиков. Но за ней в ближайшие дни и часы последуют другие…
Предыдущая попытка задавить защитников аэродрома массой была предпринята в минувшую среду. На аэродроме блокирована почти треть гарнизона города. У обороняющихся не хватает боеприпасов. На день — в лучшем случае — одна лепешка (лаваш) на человека. Боеприпасы и хлеб сбрасывают с вертолета. Впрочем, Дейр-эз-Зор вот уже два года как стал синонимом блокадного Ленинграда. Боевики в злобе, поскольку не могут простить гарнизону и жителям столь долгого сопротивления. В случае успеха в назидание другим они готовятся провести в Дейр-эз-Зоре массовые шоковые казни.
Операция по расчлениению гарнизона города, начавшаяся 13 января 2017 года, по оценкам командиров воюющих здесь подразделений спланирована очень грамотно и с дальним прицелом. Что позволяет одним ударом изменить геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, подорвать международный авторитет Москвы и Дамаска. Поднять боевой дух террористов. Ключом сирийской трагедии и реванша ИГИЛ сегодня становится Дейр-эз-Зор. Именно нефтяные поля третьей по размеру провинции Сирии, площадью 33 тысячи квадратных километра, стали для террористической организации ИГИЛ в Сирии источником необходимых финансовых средств. Перехват этого стратегического ресурса позволит резко ослабить силу исламистов.
На кладбище на участке фронта длиной 1.5 км и шириной не более 1 км. работают три профессиональные группы снайперов. Боевики ускоренно возводят инженерные оборонительные сооружения, грамотно прячутся и практически не несут потери при ударах авиации, активно ведут стрелковый бой как это было сегодня. Для разблокирования аэродрома необходим свежий автономный десант, вертолеты огневой поддержки. Транспортные вертолеты большей грузоподъемности.
Мы отсняли с квадрокоптера с небольшой высоты позиции ИГИЛ на нескольких участках фронта. Из-за жужжания аппарата исламисты возбудились и в разных местах пытались его безуспешно сбить.
На северном фронте в районе Айаш, куда было стянуто более 300 боевиков, нанесли удар ВКС России. Боевикам здесь нанесен серьезный урон, потери уточняются.
Ночью полное господство у ИГИЛ, снайперы которого, в отличии от снайперов гарнизона, имеют в достаточном количестве ночные прицелы и тепловизоры. А у САА здесь их практически нет. Ситуацию осложняет голод и отсутствие витаминов (в частности, витамина Е), из-за чего большинство солдат гарнизона плохо видит в темноте. В результате, каждую ночь защитники теряют не менее пяти солдат убитыми и до десятка ранеными. Солдаты стойко воюют вовсе не из высоких идеологических соображений, а из простого желания подороже продать свои жизни. У них практически нет тяжелого вооружения, в руках — обычные автоматы.
В госпитале мы вновь посетили нашего раненого друга Гасана Арафата, ему уже лучше. Показали пробитый осколком у сердца телефон, пригласили на рыбалку в Астрахань. В ответ Гасан пообещал покормить нас глушеной рыбой с браконьерской рыбалки в притоке Ефрата, где находится его подразделение. Госпиталь находится всего в 150 метрах от позиций ИГИЛ, здание не отапливается и постоянно обстреливается боевиками. Раненые лежат в кроватях в шапках и одежде. Нет практически ничего из необходимых лекарств…
https://goo.gl/UkSp5P – цинк
Уже 30 минут идет мощная ночная атака ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) на позиции сирийских солдат на блокированном аэродроме Дейр-эз-Зора. Боевики наступают с юго-западного направления с господствующей высоты гора Сарда. Отряды ИГИЛ активно поддерживают наступающих огнем с кладбища. ВВС Сирии только что бомбили их тылы — бомбить линию соприкосновения могут. Слышна мощная канонада. Солдаты держатся. В эфире панических голосов нет. Все ждут помощи ВКС России как это было в аналогичной ситуации в эту среду. Сейчас ИГИЛ откатывается назад.
https://goo.gl/1syP7i – цинк
Плюс видео https://twitter.com/rofoca_lucifuge/stat
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ИГИЛ в котле: «Тигры» и ВКС России взяли в огненный мешок оплот террористов в Алеппо (КАРТА)
Сирийский спецназ при поддержке ВКС России продолжает успешное наступление на крепость ИГИЛ на востоке провинции Алеппо — город Аль-Баб. Оплот террористов практически полностью окружен и боевики оказались в котле.
Очередным ударом Сирийская армия под руководством спецназа «Тигры» прорвала оборону банд и продвинулась к Аль-Бабу, отрезав последний маршрут поставок ИГИЛ*, изолируя город от Ракки и Дейр-эз-Зора, из которых перебрасывались подкрепления и вооружения на восток Алеппо.
Российская военная авиация оказывает массированную поддержку наступающим подразделениям САА, нанося удары по коммуникациям и опорным пунктам исламистов в этом районе.
Одновременно с этим турецкие войска и протурецкие боевики вытеснили террористов из села Бзаах после ожесточенных столкновений, но через несколько часов они отступили из-за контратаки, во время которой смертник-игиловец взорвал автомобиль со взрывчаткой внутри деревни, убив и ранив ряд бойцов «Щита Евфрата».
В настоящее время Сирийская армия и турецкие силы отделены друг от друга менее 3 километрами пространства к юго-востоку от Аль-Баб. Узкий коридор находится под огневым контролем САА.
Гонка за контроль над Аль-Бабом между правительственными войсками САР и Турцией продолжается.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Наступление на Пальмиру. 06.02.2017
Коротко о наступлении САА к востоку от Тияса в направлении Пальмиры.
После стабилизации фронта под Тиясом в январе, САА сейчас уже прочно владеет здесь оперативной инициативой и ведет наступательные операции к северу и югу от трассы Пальмира-Тияс. Так как лобовой удар вдоль дороги к Пальмире чреват ударами во фланг, продвижение идет медленно, так как часть сил и времени тратится на занятие ранее оставленных позиций к северу и югу от дороги, чтобы обеспечить коммуникационную линию, по которой будет снабжаться группировка, которая должна будет освобождать Пальмиру. В первую очередь это касается нефтяных полей Джихар, Джазал, Шаер и Хайан к северу от дороги, где после по мере продвижения и оттеснения отрядов Халифата создают новые опорники и ремонтируются ранее оставленные, что и должно обеспечить северный фланг наступающей группировки. Как только САА решит задачу обеспечения флангов, начнется продвижение непосредственно к Пальмире, которую скорее всего не будут брать в лоб, а будут постепенно обходить с севера, чтобы занять господствующие высоты, контроль над которыми должен обеспечить дальнейшее освобождение города.
Накопленных резервов и переброшенных подкреплений, вполне хватает для активных действий и в последние дни САА и ее союзники (Хэзбалла, Лива-Фатимиюн и ВКС РФ), достаточно уверенно теснят отряды Халифата на восток. Наступление поддерживается ударами сирийской авиации и группой ударных вертолетов ВКС-РФ. Халифат придерживается здесь стратегии активной обороны (используя локальные контраатаки, мобильные противотанковые команды, снайперов и мины), стремясь не ввязываться в интенсивные сражения с превосходящими силами САА и в случае необходимости, продолжает отводить войска (в основном на север к нефтяным полям, чтобы сохранить возможность флангового удара, если САА вдруг рванет на Пальмиру не обеспечив безопасность северного фланга), попутно стараясь ослабить наступающую группировку (за последнние дни потеряно 2 танка).
В случае успешного решения задачи по повторному освобождению Пальмиры в течении февраля-марта, в середине весны вполне возможно начало операции по деблокаде Дейр-эз-Зоре, которая потребует дополнительной подготовки и сосредоточения в районе Пальмиры более крупной группировки, которую можно будет смонтировать за счет высвобождения сил с других участков.
Трофеи, которые Халифат взял в ходе одной из контратак.
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Аль-Баб.06.02.2017
Коротко по ситуации в районе Аль-Баба.
К исходу 6 февраля, кольцо вокруг Аль-Баба продолжило сжиматься. Передовые отряды САА продвинулись до единственной дороги соединяющей Аль-Баб с основной территорией Халифата. До передовых позиции протурецких боевиков расположенных на высотах юго-восточнее Бзаа осталось около 3 километров. По сути, сейчас можно наблюдать формирование Аль-Бабского котла, так как при установлении полноценного огневого контроля над дорогой, отступление боевиков станет невозможным, а прорыв через открытую местность между позициями САА и ССА в нынешнем виде обещает серьезные потери, хотя если противник начнет отступление сегодня ночью, основная часть сил "черных" по всей видимости еще может выскользнуть из котла. Но если они продолжат упорствовать, то особых шансов на прорыв в последующие дни им очевидно не предоставится, и им останется лишь продать свою жизнь подороже в развалина Аль-Баба, Тадифа, Кабайсина и Бзаа.
С учетом того, что часть сил боевиков после неудачных атак Арана была отброшена на восток, в котле потенциально может оказаться около 2500 боевиков.
После обеда так же произошел повторный штурм Бзаа протурецкими боевиками, которые после артподготовки и авиаударов, снова зашли в города и частично его заняли https://twitter.com/QalaatAlMudiq/status/8
Атакует шахид-мобиль.
Пацанчик, а ты с какого бандформирования?!
Начальник Генштаба Турции Хулуси Акар на сирийско-турецкой границе провел смотр войск, которые должны принять участие в предстоящих фазах "Евфратского щита".
Аран.
Наступление САА под Аль-Бабом. 1-4 февраля.
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