Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 февраля 2017

Памятник Герою России Ряфагатю Хабибуллину, погибшему в ходе военной операции ВКС России в Сирии, появится 20 марта в городе Кореновске. Автором бюста стал знаменитый российский скульптор Салават Щербаков. Памятник из литьевого гранита, окрашенного под бронзу, откроют к 75-летию полка, которым командовал лётчик. Об этом RT рассказал руководитель краснодарского отделения «Боевого братства» Валерий Ярко.

Памятник для героя

Открытие бюста Герою России Ряфагатю Хабибуллину состоится 20 марта в городе Кореновске Краснодарского края. Именно здесь располагается 55-й отдельный вертолётный полк, которым он командовал. Дата выбрана неслучайно: в этот день полк отмечает своё 75-летие. 28 марта лётчику исполнилось бы 52 года.

Активисты движения «Боевое братство» Краснодарского края собрали необходимые на изготовление бюста деньги. Им удалось привлечь к работе известного российского скульптора Салавата Щербакова, который создал памятник «вежливым людям» в Крыму и скульптуру князя Владимира в Москве.

«В бюсте отражены черты характера лётчика и в какой-то мере его подвиг. Он изображён в военной форме с наградами, с медалью Героя России», — рассказал Салават Щербаков RT.



На фото: Макет бюста Ряфагата Хабибуллина, фотографии переданы проектом «Аллея Российской Славы»

Фото: RT

Скульптору помогала вдова лётчика Рамиля Хабибуллина, которая специально приехала в Москву, чтобы подкорректировать работу.

«Нам очень понравился бюст. Он получился очень правдоподобным. Прямо всё его: и губы, и нос, и подбородок. Салават Александрович — настоящий мастер своего дела. Для нас большая честь и гордость, что он увековечил моего мужа. Огромное спасибо ему», — заявила Рамиля RT.

Автор уже выполнил художественную часть работы. Теперь руководитель проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Сердюков доставит макет на юг России, где работу переведут в долговечный материал — бюст будет изготовлен из литьевого гранита, окрашенного под бронзу. Постамент к памятнику из красного гранита город получит от проекта в дар.



На фото: Макет бюста Ряфагата Хабибуллина, фотографии переданы проектом «Аллея Российской Славы»

Фото: RT

Скульптуру Героя России установят в школе № 3, которая теперь носит имя Хабибуллина. Специально создана миниатюра бюста, которую директор будет вручать лучшему классу в течение учебного года. Руководитель краснодарского отделения «Боевого братства» Валерий Ярко рассказал RT, что Хабибуллина очень любят и уважают в Кореновске, поэтому установка памятника для местных жителей — событие долгожданное.

«Он был замечательным человеком. Его уважали не только солдаты, офицеры и ветераны, но и простые люди, потому что он был патриотом своей страны, сильным лётчиком, награждённым орденами и медалями. Когда мы объявили о сборе средств, все жители Кореновска сразу же откликнулись», — говорит Ярко.

Кроме того, 16 марта в Краснодаре откроется выставка, посвящённая Ряфагатю Хабибуллину, на ней представят форму, ордена и награды, фотографии и личные вещи лётчика.

Легендарный полк

На мероприятии в Краснодаре также появится экспозиция, рассказывающая о родном 55-м полке Хабибуллина. Его личный состав — один из самых подготовленных во всей структуре ВКС. С 2011 по 2014 года авиационный полк под командованием полковника Ряфагатя Хабибуллина становился лучшим подразделением ВВС России, дважды за это время команда побеждала в армейских международных играх «Авиадартс».

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В разное время звания Героя России были удостоены 11 членов полка. Сам Ряфагать Хабибуллин был участником первой и второй чеченских кампаний, грузино-южноосетинского вооружённого конфликта, награждён двумя орденами Мужества, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», «За проявленное мужество».

Свою последнюю награду — звание Героя России — он получил посмертно за участие в военной операции в Сирии.

8 июля 2016 года в ходе боестолкновения с террористами ИГИЛ* в районе Пальмиры погибли российские военные лётчики-инструкторы Ряфагать Хабибуллин и Евгений Долгин.



Фото: © Ряфагать Хабибуллин / kuban24.tv

Экипаж получил запрос от сирийского командования группировки на огневое поражение наступающих боевиков и принял решение атаковать террористов.

Грамотными действиями российских военных наступление террористов было сорвано, однако при развороте на обратный курс вертолёт, израсходовавший боекомплект, был подбит огнём с земли и упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии. Экипаж вертолёта погиб.

Марина Тищенко

* запрещенная в РФ террористическая группировка